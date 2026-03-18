США заявили о применении против Ирана в районе Ормуза новейших бомб GBU-72
Американское центральное командование сообщает о том, что несколько часов назад бомбардировщики ВВС США действовали в иранском воздушном пространстве. По сообщениям CENTCOM, результатом этих полётов стал сброс «5000-фунтовых авиабомб» на подземные ракетные хранилища и установки Ирана неподалёку от берегов Персидского залива и, конкретно, Ормузского пролива.
Сообщение американского командования:
По последним сведениям, речь идёт о применении авиабомб A5K (они же GBU-72). Масса в килограммах – порядка 2300 кг.
Это новейшая американская противобункерная бомба, поступившая на вооружение ВВС США в 2021 году. Она оснащается проникающей боеголовкой BLU-137/B. Управляется посредством как GPS, так и с помощью инерциальной навигационной системы.
Тем временем, ближневосточные источники заявляют, что американские самолёты в воздушное пространство Ирана для сброса бомб не входили. По некоторым данным, сбросы были совершены во время нахождения боевых самолётов ВВС США над нейтральными водами Персидского залива.
О том, значат ли удары по противокорабельным ракетам Ирана в районе Ормузского пролива, что теперь этот пролив полностью открыт для судоходства, американское командование не говорит. Станет ясно уже сегодня. Хотя Иран ракетами по судами в Ормузе и не бил, и БЭКов было достаточно.
Информация