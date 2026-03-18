США заявили о применении против Ирана в районе Ормуза новейших бомб GBU-72

4 890 23
США заявили о применении против Ирана в районе Ормуза новейших бомб GBU-72

Американское центральное командование сообщает о том, что несколько часов назад бомбардировщики ВВС США действовали в иранском воздушном пространстве. По сообщениям CENTCOM, результатом этих полётов стал сброс «5000-фунтовых авиабомб» на подземные ракетные хранилища и установки Ирана неподалёку от берегов Персидского залива и, конкретно, Ормузского пролива.

Сообщение американского командования:



Несколько часов назад американские войска успешно применили несколько 5000-фунтовых глубоко проникающих боеприпасов по укрепленным иранским ракетным позициям вдоль иранского побережья вблизи Ормузского пролива. Иранские противокорабельные крылатые ракеты на этих позициях представляли угрозу для международного судоходства в проливе.

По последним сведениям, речь идёт о применении авиабомб A5K (они же GBU-72). Масса в килограммах – порядка 2300 кг.

Это новейшая американская противобункерная бомба, поступившая на вооружение ВВС США в 2021 году. Она оснащается проникающей боеголовкой BLU-137/B. Управляется посредством как GPS, так и с помощью инерциальной навигационной системы.

Тем временем, ближневосточные источники заявляют, что американские самолёты в воздушное пространство Ирана для сброса бомб не входили. По некоторым данным, сбросы были совершены во время нахождения боевых самолётов ВВС США над нейтральными водами Персидского залива.



О том, значат ли удары по противокорабельным ракетам Ирана в районе Ормузского пролива, что теперь этот пролив полностью открыт для судоходства, американское командование не говорит. Станет ясно уже сегодня. Хотя Иран ракетами по судами в Ормузе и не бил, и БЭКов было достаточно.
23 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  alexputnik17
    alexputnik17
    +1
    Сегодня, 07:43
    Тем временем, ближневосточные источники заявляют, что американские самолёты в воздушное пространство Ирана для сброса бомб не входили.
    Песня льется. Американская. laughing В основном силы Ирана сконцентрированы на его севере, а не на юге.
    bayard
      bayard
      0
      Сегодня, 10:03
      Цитата: alexputnik17
      В основном силы Ирана сконцентрированы на его севере, а не на юге.

      В зоне Ормуза размещены батареи ПКР , как я понимаю в штольнях под горами , запирающие Залив и препятствующие судоходству . Вот по штольням с такими БРК похоже и били . И если сами базы не повредили , то могли обрушить выходы и теперь потребуется время , чтобы их расчистить .
      PROXOR
        PROXOR
        0
        Сегодня, 10:21
        Надо усеять Орзамурский пролив минами. Тогда вообще вариантов нуль будет. Именно так держался Ирбенский пролив с батарей Церель. Его наглухо заминировали, а пролив от тральщиков прикрывала батарея Церель.
  Миха1981
    Миха1981
    -2
    Сегодня, 07:43
    И какова точность таких бомб, если в зону ПВО не входят.
    Andy_nsk
      Andy_nsk
      +3
      Сегодня, 08:03
      И какова точность таких бомб, если в зону ПВО не входят.

      Если они планирующие и ориентируются по GPS - то неплохая, СКО несколько метров. Другое дело, что до этого матрасники сбрасывали проникающие бомбы вертикально над целью, чтобы увеличить глубинности. Возможно в новых бомбах как то решена эта проблема, например, она начинает пикировать уже над целью.
      Миха1981
        Миха1981
        0
        Сегодня, 08:07
        Хрен знает, но высокая точность всегда, когда над целью. Плюс пробивная способность бомб, Иран свои ракетные базы в скалах вырубал.
        Andy_nsk
          Andy_nsk
          0
          Сегодня, 08:11
          Для корректируемых бомб (а все современные бомбы большой мощности имеют ГСН) место сброса не важно. Точность определяется характеристиками ГСН.
          Миха1981
            Миха1981
            0
            Сегодня, 08:26
            Это так, но самые мощные пришлось сбрасывать над целью.
          Дядя Сэм_2
            Дядя Сэм_2
            -1
            Сегодня, 08:57
            Ну это если установлен аналог нашего УМПК. Если его нет, то хошнехош, - придется "пролетать над гнездом..." хоть и минимально... бонба - не ракета. request
    роман66
      роман66
      0
      Сегодня, 10:19
      Учитывая систему наведения- достаточная. Не хуже наших умпк
  михаил3
    михаил3
    +3
    Сегодня, 07:46
    Как то мне в очередной раз пришлось обьяснять клиенту очевидные вещи, находящиеся за гранью его компетенций. Пришлось применить метод аналогий) Клиент возмущался тем, что ему установили новейшее (и весьма дорогое) оборудование, которое абсолютно не справляется. Пришлось пояснить примерно так:
    Хорошая машина Ягуар? Да! А можно на нем ездить по деревне Маленькие Жопки? Ну... нет, нельзя, там для него дорог нет( Ну вот вам установили дорогое, хорошее оборудование. Но в ваших условиях его применить невозможно!
    А тут даже неизвестно, хорошие ли бомбы. Просто новейшие. Дофига Америка выпускает новейшего оружия, которое на поверку выходит полным дерьмом...
    rocket757
      rocket757
      +1
      Сегодня, 08:53
      Так... сначала наделали просто бомб, потом эффективный, а когда ими затоварились, начинают делать новеййшие... бЫзнЭс, ничего лишнего. Куда их потом девать, что б склады освободить под самые АБСОЛЮТНЫЕ бомбы, это задача политиков, которых на правление двигают и производители, то-же. soldier
      Впрочем, делать оружие полосатики умеют, ещё ЭФФЕКТИВНЕЕ они умеют его "продовать", тем или иным способом.
  Ivan№One
    Ivan№One
    0
    Сегодня, 07:58
    Не слишком ли много новостей про других?
    Миха1981
      Миха1981
      +2
      Сегодня, 08:08
      Потому что, тут мировые новости, а наша СВО в реальном мире, локальная война.
    alexboguslavski
      alexboguslavski
      0
      Сегодня, 08:18
      Постараюсь исправить по мере возможности.
  alexboguslavski
    alexboguslavski
    +5
    Сегодня, 08:16
    Как то за всеми войнами на ВО прошла мимо новость о прошедшей Паралимпиаде.

    А на ней наша команда, всего-то 6 человек, выступала под Российским флагом и Гимном и заняла ТРЕТЬЕ место, пропустив вперед только команды Китая и США численностью на порядок больше ( 70 и 68 человек соответственно).
    На счету российских спортсменов — 12 медалей, из них — восемь золотых, одна серебряная и три бронзовых.

    Три золотые медали на Паралимпиаде-2026 завоевала лыжница Анастасия Багиян. В активе лыжника Ивана Голубкова и горнолыжницы Варвары Ворончихиной — по две медали высшего достоинства. Ещё одно золото в копилку российской команды принёс горнолыжник Алексей Бугаев. Также, кроме золота, Ворончихина завоевала по одному серебру и бронзе, а Бугаев — две бронзы.

    Шесть Человек, каждый с бедой которую смог перебороть, победить себя и с честью защитить свою Родину!

    https://vk.com/video-201255213_456241052
  alexputnik17
    alexputnik17
    +2
    Сегодня, 08:21
    Нарик всех наших параолимпийцев личными врагами объявил. drinks Значит, большие молодцы, ребята!
  Schneeberg
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 08:53
    американские самолёты в воздушное пространство Ирана для сброса бомб не входили
    А как же полностью уничтоженная ПВО Ирана? wink
    Русич
      Русич
      0
      Сегодня, 08:59
      Цитата: Schneeberg
      американские самолёты в воздушное пространство Ирана для сброса бомб не входили
      А как же полностью уничтоженная ПВО Ирана? wink

      Так Трамп уже победил
  Висенте
    Висенте
    0
    Сегодня, 08:53
    Персам нужно закрыть воздух над Заливом.А смогут?
  yuriy55
    yuriy55
    +1
    Сегодня, 09:25
    Кто бы сомневался, что безумный Трамп для погашения этого безумного американского долга согласен развязать безумную войну с уничтожением людей, не желающих жить по американским законам (правилам, понятиям). Мне тоже удивительно, как это весь мир вдруг стал попустительствовать безумцу Трампу...Может быть, также было с Гитлером?
  yuriy55
    yuriy55
    -1
    Сегодня, 09:31
    По некоторым данным, сбросы были совершены во время нахождения боевых самолётов ВВС США над нейтральными водами Персидского залива.

    А как США отреагировали бы на «Посейдон», запущенный из нейтральных вод Атлантического океана?
  RuAbel
    RuAbel
    0
    Сегодня, 09:51
    Похоже, началась подготовка к десантной операции.