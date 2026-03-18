Под Сумами уничтожена разведрота ВСУ, укомплектованная идейными националистами
На Сумском направлении продолжаются ожесточенные бои, несмотря на отчаянное сопротивление врага, наши подразделения продвигаются вперед, уничтожая противника. По данным российских и украинских ресурсов, ВСУ несут очень большие потери.
По имеющимся данным, разведрота 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ потеряла боеспособность в результате огневого поражения, нанесенного нашими войсками. Находящееся в районе села Храповщина украинское формирование практически полностью уничтожено, выжил только один человек, от которого и узнали о судьбе подразделения, укомплектованного идейными неонацистами, часть из которых воевала против ДНР и ЛНР еще до начала СВО.
Командование бригады публикует некрологи, но забрать тела не в состоянии, на данном участке идут ожесточенные бои, в воздухе постоянно находятся российские дроны.
Родственники ВСУшников жалуются, что тела разведчиков 47-й омбр невозможно эвакуировать, а информация об уничтожении националистов получена от единственного выжившего, который находится в госпитале в Сумах.
По данным от наших ресурсов, штурмовые подразделения группировки «Север» за прошедшие сутки продвинулись в Сумском районе на шести участках и в Глуховском на двух. За сутки общее продвижение составило до 400 метров.
