Киев атаковал юг России, нанеся основной удар по Краснодарскому краю
Бандеровский режим во главе с Зеленским продолжает атаковать российские регионы в практически круглосуточном режиме. По данным от военных, в ночь со вторника на среду количество запущенных врагом беспилотников снизилось по сравнению с предыдущими днями, но ненамного. В течение ночи средствами ПВО сбито и перехвачено 85 украинских БПЛА самолетного типа.
На этот раз враг атаковал Краснодарский край, направив основной удар на юг России. Также под удар попала и Адыгея. Согласно предоставленной Минобороны информации, над Краснодарским краем было сбито 42 БПЛА. Под удары попали Анапа, Новороссийск и сам Краснодар. Причем столицу края противник атаковал двумя волнами: первая была ночью, вторая уже под утро. Как сообщают власти региона, в результате атак пострадали три многоэтажных дома, враг не гнушается бить по жилым домам и социальным объектам, пытаясь запугать россиян. Погиб один человек.
В Адыгее беспилотники атаковали Майкоп, ПВО справилась, сбив четыре беспилотника. Данных о последствиях нет. Часть дронов удалось сбить над Черным и Азовским морями, до побережья они не долетели.
Также в течение ночи украинские дроны сбивались над над территорией Брянской, Ленинградской, Воронежской, Астраханской, Калужской, Смоленской областей, республикой Крым и Ставропольским краем.
