Киев атаковал юг России, нанеся основной удар по Краснодарскому краю

Бандеровский режим во главе с Зеленским продолжает атаковать российские регионы в практически круглосуточном режиме. По данным от военных, в ночь со вторника на среду количество запущенных врагом беспилотников снизилось по сравнению с предыдущими днями, но ненамного. В течение ночи средствами ПВО сбито и перехвачено 85 украинских БПЛА самолетного типа.

На этот раз враг атаковал Краснодарский край, направив основной удар на юг России. Также под удар попала и Адыгея. Согласно предоставленной Минобороны информации, над Краснодарским краем было сбито 42 БПЛА. Под удары попали Анапа, Новороссийск и сам Краснодар. Причем столицу края противник атаковал двумя волнами: первая была ночью, вторая уже под утро. Как сообщают власти региона, в результате атак пострадали три многоэтажных дома, враг не гнушается бить по жилым домам и социальным объектам, пытаясь запугать россиян. Погиб один человек.



Беспилотники ВСУ этой ночью ударили по многоквартирным жилым домам в краевом центре. Всего пострадали три дома. В одном из них в квартире произошел пожар, который оперативно ликвидировали. Ещё один БПЛА после удара о стену здания упал без возгорания, в третьем — фрагменты обнаружили на балконе.

В Адыгее беспилотники атаковали Майкоп, ПВО справилась, сбив четыре беспилотника. Данных о последствиях нет. Часть дронов удалось сбить над Черным и Азовским морями, до побережья они не долетели.

Также в течение ночи украинские дроны сбивались над над территорией Брянской, Ленинградской, Воронежской, Астраханской, Калужской, Смоленской областей, республикой Крым и Ставропольским краем.
  1. Олег Шустов Звание
    Сегодня, 08:07
    Когда же кончат это бандеровский режим вместе с зелей? Пора уже бить по Банковой!!!!!
    1. next322 Звание
      Сегодня, 08:14
      Ответ простой-никогда!! Никто даже не собирается это делать....
    2. Дилетант Звание
      Сегодня, 08:53
      Прибьют зелю- с кем тогда пескову и дмитриеву переговоры вести? Новый то может и сдаться, войну закончить не завершив разорение, обескровливание России до конца?
    3. ZovSailor Звание
      Сегодня, 09:37
      hi Сначала необходимо замочить кукловодов за проливами, сионистов и янки за селёдочной Атлантической лужей, гейропе.
    4. El123
      Сегодня, 10:01
      Объясни что именно приобретает Владимир Владимирович с окончанием войны? Я вот не могу ничего придумать
  2. Теренин Звание
    Сегодня, 08:11
    Также в течение ночи украинские дроны сбивались над над территорией Брянской, Ленинградской, Воронежской, Астраханской, Калужской, Смоленской областей, республикой Крым и Ставропольским краем.

    Теперь более менее понятно почему всушные бпла долетают куда ходят.
    Экс-главу отдела зенитного вооружения Минобороны РФ Е. Лайко приговорили к 11 годам
    По данным следствия, фигурант получил взятки на общую сумму около 11 млн рублей

    Шойговское ворье ...
    1. Аркадий007 Звание
      Сегодня, 08:45
      Вы зря на Шойгу бочку катите. Он кристально чист перед собой.
      Это ж всё замы его воровали, а ему об этом не говорили.
      Он-то парады проводил, МЧС строил, Форты и город в Кронштадте строил, танковые биатлоны проводил, Русское географическое общество возглавлял, щук ловил, сколько женщин генералами сделал, только вот за замами подлецами не уследил, которые МО разваливали.
      1. Дядя Сэм_2 Звание
        Сегодня, 09:15
        #онничегонезнал ! winked winked ..................
    2. frruc Звание
      Сегодня, 08:57
      Теренин
      Шойговское ворье ...

      Это эффективные менеджеры, конечно можно всех посадить, но есть нюансы............. what
    3. Наводлом Звание
      Сегодня, 09:18
      Что за отдел зенитного вооружения МО РФ???
      Евгений Лайко - бывший начальник 22-го отдела ФГБУ «3-й Центральный научно-исследовательский институт».
      Отношение к прорывам вражеских дронов через наше ПВО если и имел, то очень опосредованное.
      Даже если отвечал за какие-то разработки в отрасли.
      Давать по году за каждый прикарманенный миллион - отличная идея.
      Кое-кому светило бы несколько пожизненных сроков.
  3. Million Звание
    Сегодня, 08:14
    Может пора уже Киев атаковать посерьезнее?
    1. Олег Шустов Звание
      Сегодня, 08:16
      Стереть его с лица Земли!!!!
    2. Ропот 55 Звание
      Сегодня, 08:39
      Million hi ,когда последний СЕРЬЕЗНЫЙ удар наносили? Именно серьезный а не дежурный на пол шишки? До Женевы,а потом чего то оно того ,не того вообщем.
  4. Холостой_пистон Звание
    Сегодня, 08:17
    Складывается такое впечатление, что руководство страны делает все что бы ежедневные удары БПЛА по городам России для народа стало обыденностью.
      Сегодня, 08:22
      А разве уже не стало? Насчет "руководство делает все..." не соглашусь. Оно просто ничего не делает. Не знает, что делать. Не ожидали.
    2. Дилетант Звание
      Сегодня, 08:55
      Почему стало. Посмотрите новости на любом канале ТВ. Сначала ближний восток, потом чуть-чуть СВО и мельком - атаки на российские города.
  5. Per se. Звание
    Сегодня, 08:24
    И, что дальше, будут бить по заводам ВПК, по нашей оптимизированной промышленности? В 2014 все козыри были на руках, всё можно было решить в рамках международного права. Нет, нельзя, были типа не готовы. Из всего, что можно было сделать глупо так и сделали. Уговорили Януковича, по просьбе дорогих партнёров, не применять силу против майданутых, После, как сказал Гарант, "подло обманули", Вашингтон поддержал госпереворот. Дальше Минск, бросили, не признали Донбасс ("Самопровозглашённые республики"), зато, признан был Порошенко и целостность Украины. Через 8 лет, когда ВСУ окрепли, были зачищены пророссийские силы, погашена "Русская весна", наконец, - "СВО", которая после признания целостности Украины автоматом стала для международного права агрессией. Зачем же тогда бандеровцев признавали, как выбор "украинского народа"? Наконец, как 8 лет готовились к СВО, и почему не успев ввести войска, сразу включили заднюю, договорняк в Стамбуле, где после Минска, опять обманули... Это уже не смешно, пятый год этой "операции", по 400 метров продвижение, даже Донбасс не освобождён, к этому прилёты по всей России. Господин Шойгу констатировал.
    В зоне досягаемости средств поражения ВСУ находятся все регионы России. Каждый из них может быть атакован.Такое заявление сделал во время выездного совещания в Екатеринбурге секретарь совбеза России Сергей Шойгу.
    Он заявил:
    "Так, еще недавно Урал был недосягаем для воздушных ударов с территории Украины, а сегодня уже находится в зоне непосредственной угрозы".

    Может, уже хватит так "оперировать", прямо, "Операция Ы", где нужно только изображать бурную деятельность, кладя своих мужиков за каждую деревню, превращая земли в руины, разоряя свою экономику и опустошая арсеналы. Дальше что?...
  6. alexputnik17 Звание
    Сегодня, 08:28
    Обидно, что по мирным прилетает.
    Хорошая разведка + хорошые ракеты! Чтобы руководящая шушера 404 из подвалов не вылезала и нарик с компанией и любители салфеток только на машинах в Куев добирались.
  7. Комментарий был удален.
  8. Висенте Звание
    Сегодня, 08:47
    Тем временем очередной огневой мешок для натовских наёмников и ВСУ соорудили в Орехово Запорожской области…
    1. next322 Звание
      Сегодня, 09:19
      В этот бред уже никто не верит......Купянск- яркое пдтверждение сказок ГШ.....пропагандонам нужно что то писать
  9. Wratch Звание
    Сегодня, 08:48
    Пишут,что суточный выпуск Гераний 400 штук. Хочется в стотысячный раз задать вопрос,почему не нанести действительно массированный удар по Киеву? Задействуйте 1000-2000 Гераней. Мало,добавте еще. Там не только света и тепла не должно остаться,но и зданий,которые давным давно являются законными целями. Не поймут кастрюлеголовые- продолжить,и перейти к следующему городу.
  10. Schneeberg Звание
    Сегодня, 08:56
    А когда такой удар наносили не по Киеву?
  11. Jacques Sekavar Звание
    Сегодня, 09:04
    Ограниченные ресурсы предопределяют их концентрацию на отдельных направлениях, в данном случае на Краснодарском крае. Опосля накопят сил и нанесут удар по другому региону.
  12. Антоний Звание
    Сегодня, 09:10
    По Банковой бить не будут, ибо полетит ответка и это общеизвестно. А то что она ДОЛЕТИТ тоже было продемонстрировано, вспомните кадры удара по куполу.
  13. koksalek Звание
    Сегодня, 09:35
    5 лет мямлянья не прошли даром, теперь только ленивый не бросит камешек
  14. Игнатий555 Звание
    Сегодня, 10:11
    Западная украина стоит целехонькая со светом, газом водой и прочими благами, в отличие от Донбасса, которому перекрыли воду и отключили свет. Когда пойдут действия? Где разрушенные мосты, туннели, заводы и железнодорожные депо? Почему не уничтожена вражеская ПВО на 5-ый год войны? Только Суровикин начал этим делом заниматься, сразу был отчислен. Что за дела, так войны не выигрываются. Нужно быть по инфраструктуре врага, где бы она не находилась не опасаясь при этом разрушить и гражданские объекты украины, тем более, что враг бьет даже прямой наводкой (без привязки к нашей военной инфраструктуре) по жилым домам, магазинам, школам и больницам.
    1. Антоний Звание
      Сегодня, 10:23
      А чем этого достигнуть? Небо свое они контролируют (в плане отсутствия авиаударов на большую глубину), запас ракет по всей видимости давно исчерпан, и сегодня применяется то, что вчера было изготовлено, а этого катастрофически мало.
  15. alanery
    Сегодня, 10:26
    новая красная линия! сколько их ещё будет...