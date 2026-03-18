Зеленский заявил, что армия Украины воюет лучше армии США
Глава киевского режима, находящийся с визитом в Британии, сделал ряд заявлений по тематике войны против Ирана. Зеленский не скрывает своей разочарованности в том, что США в связи с ближневосточными событиями стали «гораздо меньше внимание уделять Украине», и что «многие запланированные встречи они теперь переносят, ссылаясь на войну в Иране».
При этом Зеленский фактически раскритиковал США и Израиль за то, то они за 18 дней войны не смогли справиться с Ираном. По словам главы киевского режима, украинская армия «воюет лучше, чем американская».
Зеленский заявил о том, что ВСУ «разработали технологию перехвата воздушных угроз дронами, которые не дороже 10 тысяч долларов». При этом США и Израиль «используют очень дорогие ракеты для перехвата иранских дронов».
Он настаивает на том, что Киев «мог бы помочь США и Израилю, в том числе поделившись технологиями перехвата дронов и ракет».
Как известно, несколькими днями ранее Дональд Трамп заявил, что Зеленский – последний человек, в чьей помощи США нуждаются. Это явно задело главу киевского режима, отличающегося нарциссическим характером. Также Трамп заявил, что без помощи Соединённых Штатов Украина не продержалась бы и одного дня.
На самой Украине заявления Зеленского раскритиковали, заявив о том, что если у него есть «прорывные технологии в борьбе с ракетами и дронами, то почему сегодня снова горит порт в Черноморске?»
