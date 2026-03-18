Посольства США по всему миру усиливают меры безопасности

Посольства США по всему миру усиливают меры безопасности

Американские посольства по всему миру усиливают меры безопасности в связи с усиливающимися угрозами, связанными с конфликтом в Иране. Соответствующее распоряжение поступило от Госдепа США, пишет Washington Post.

Госдепартамент США выдал распоряжение всем дипломатическим представительствам по всему миру провести оценку мер безопасности с учетом ситуации на Ближнем Востоке. Сделать это необходимо «немедленно», учитывая потенциальные последствия от возможных нападений на принадлежащие США объекты. В основном это касается стран Ближнего Востока, но не исключено, что и в других регионах мира могут возникнуть подобные инциденты.



Телеграмму, отправленную в минувший вторник, 17 марта, подписал госсекретарь США Марко Рубио, но само распоряжение поступило от заместителя министра по вопросам управления Джейсона Эванса.

Как подчеркивается, с 28 февраля, т. е. с момента начала операции «Эпическая ярость», проиранские группировки на Ближнем Востоке совершили 292 нападения на американские объекты, угрожая безопасности персонала, а также гражданам США. Кроме того, существует большая вероятность попадания в гражданские объекты «перехваченных» ракет или беспилотников, поэтому Госдеп рекомендует заранее определиться с убежищами.

Война США и Израиля против Ирана идет третью неделю и грозит перерасти в затяжной конфликт. Попытки США добиться перемирия Ираном отклоняются.
  1. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    Сегодня, 09:08
    Вот сразу видно "победители" Трамп ерунды не скажет laughing .
    1. Anarchist Звание
      Anarchist
      Сегодня, 09:41
      Конечно это не по теме, но с Долиной получилось, теперь с Мираторгом разберёмся...
    2. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      Сегодня, 09:43
      Ропот 55
      Сегодня, 09:08
      Вот сразу видно "победители" Трамп ерунды не скажет laughing

      hi Пришла пора прервать дип отношения с сионистами, янки во всех странах, закрытием соответствующих посольств и отзывом российских послов.
      1. Ропот 55 Звание
        Ропот 55
        Сегодня, 09:51
        ZovSailor hi ,давно пора а то у нас такие штаты в посольствах что диву даёшься что ВСЕ эти люди там делают.
        1. ZovSailor Звание
          ZovSailor
          Сегодня, 09:58
          Ропот 55
          Сегодня, 09:51
          ZovSailor hi ,давно пора а то у нас такие штаты в посольствах что диву даёшься что ВСЕ эти люди там делают.

          hi Есть достойное применение олигархам и слугам российского народа.
          Каждому перебежчику и релоканту по лопате от Дмитриева для рытья туннеля на Русскую Аляску, только пусть всенародное достояние оставляют народу, а сами валят на все четыре стороны.
          angry
  2. Висенте Звание
    Висенте
    Сегодня, 09:10
    В США цены на дизельное топливо — главный ресурс для американских грузоперевозок, сельского хозяйства и строительства — превысили в среднем 5 долларов за галлон (109 рублей литр). В России цена - около 76,5 рублей.
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      Сегодня, 09:17
      Висенте,если до промежуточных в конгрессе Трамп не выправит ситуацию да ещё и гробы с Ирана пойдут ему песец,демократы получат конгресс а а республиканцы сожрут Трампа за пролюбленные позиции.
      1. Висенте Звание
        Висенте
        Сегодня, 10:22
        сценаристы в Голливуде неплохие, изобразят перемоху чисто для внутри Америки
    2. alexandreII Звание
      alexandreII
      Сегодня, 10:04
      В России тоже за галлон или за литр 76 рублей?
      1. Висенте Звание
        Висенте
        Сегодня, 10:21
        иностранец пора знать в чём продают в России, палишь себя за милую душу на потеху нам
  3. Наводлом Звание
    Наводлом
    Сегодня, 09:12
    Странная формулировка "заранее определиться с убежищами".
    Уверен, что любое посольство США строится вокруг такого убежища.
    P.S.
    Если же убежище от слова "убегать", то фраза играет новыми красками.
  4. Mouse Звание
    Mouse
    Сегодня, 09:14
    янки гоу хоум!............
  5. taiga2018 Звание
    taiga2018
    Сегодня, 09:17
    Боитесь убийцы-эпштейновцы,правильно боитесь,земля должна гореть под ногами у американцев по всему миру.
  6. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    Сегодня, 09:22
    ❝ В основном это касается стран Ближнего Востока, но не исключено, что и в других регионах мира могут возникнуть подобные инциденты ❞ —

    — Yankees уже всем поперёк горла, независимо от географии и вероисповедания ...
  7. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    Сегодня, 09:24
    А чего по посольствам амеровским не долбить? Там ЦРУшники сидят и опять военные.
    1. Наводлом Звание
      Наводлом
      Сегодня, 09:57
      Цитата: alexputnik17
      А чего по посольствам амеровским не долбить? Там ЦРУшники сидят и опять военные.

      Согласно Венской конвенции о дипломатических сношениях, посольство не является суверенной территорией иностранного государства.
      Следовательно, военные действия на территории посольства равносильны военным действиям на территории принимающего государства.
      Скорее всего в международном праве и дипломатии акт агрессии против посольств является чем-то недопустимым.
      Иран не может себе позволить действовать террористическими методами.
      Наоборот, он борется с террористическим государством.
  8. AK-1945 Звание
    AK-1945
    Сегодня, 09:36
    Вы первая армия в Мире, первая экономика в в Мире, вы во всем первые. К чему такая паника, или по факту что то не так?
  9. Лимрак Звание
    Лимрак
    Сегодня, 09:36
    Кратко по ситуации в Ормузском проливе.......
  10. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    Сегодня, 10:03
    Цитата: Наводлом
    Скорее всего в международном праве и дипломатии акт агрессии против посольств является чем-то недопустимым

    Само собой. А Иран и не будет... Прокси. Амеры с израильтянами вообще без правил играют.