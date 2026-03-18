Европа никогда не признает, что возможные уступки территорий Украины России являются юридически или в принципе (де-юре) частью России. На практике (де-факто) дело может обстоять иначе.

Европе, скорей всего, придется признать возможные территориальные уступки со стороны Украины в пользу России. Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб.По мнению финского президента, Европа никогда не признает юридически часть территории Украины российской, но на практике это придется сделать. По его словам, сейчас в мире происходят большие перемены, старый мировой порядок рушится, и Евросоюзу на этом фоне необходимо «проявлять гибкость».О том, что киевский режим также никогда не признает освобожденные территории российскими, постоянно заявляет и Зеленский. На данный момент и Европа, и «нелегитимный» исходят из того, что после окончания войны с Россией Украина по-прежнему будет бандеровской и под управлением Зеленского.Москва ставит совсем другие ориентиры. России нужна пусть не дружественная, но нейтральная Украина, на территории которой не будет никаких западных войск. Исходя из этого, на Украине должна произойти смена власти, и уже с новой властью мы будем решать, что признавать, а что нет. И никакая Европа нам это сделать не помешает.