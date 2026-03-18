Стубб: Европе придётся де-факто признать часть территории Украины российской

1 994 20
Европе, скорей всего, придется признать возможные территориальные уступки со стороны Украины в пользу России. Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб.

По мнению финского президента, Европа никогда не признает юридически часть территории Украины российской, но на практике это придется сделать. По его словам, сейчас в мире происходят большие перемены, старый мировой порядок рушится, и Евросоюзу на этом фоне необходимо «проявлять гибкость».



Европа никогда не признает, что возможные уступки территорий Украины России являются юридически или в принципе (де-юре) частью России. На практике (де-факто) дело может обстоять иначе.

О том, что киевский режим также никогда не признает освобожденные территории российскими, постоянно заявляет и Зеленский. На данный момент и Европа, и «нелегитимный» исходят из того, что после окончания войны с Россией Украина по-прежнему будет бандеровской и под управлением Зеленского.

Москва ставит совсем другие ориентиры. России нужна пусть не дружественная, но нейтральная Украина, на территории которой не будет никаких западных войск. Исходя из этого, на Украине должна произойти смена власти, и уже с новой властью мы будем решать, что признавать, а что нет. И никакая Европа нам это сделать не помешает.
20 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Ропот 55 Звание
    Сегодня, 09:54
    А России прям кровь из носа нужно это ваше признание?! У вас ПЕТУХОВ европейских семь пятниц на неделе и слово ваше и подписи не дороже куриного помета.
      Сегодня, 10:15
      Цитата: Ропот 55
      нужно это ваше признание

      В целом, конечно, нужно!

      На признанных территориях экономическое развитие идет несравнимо лучше. Инвестиции обычно полезны в качестве денег и технологий и полезных практик ведения бизнеса и т.д. request
    Сегодня, 09:55
    Финляндия это бывшая часть России
    Молчали бы уж
      Сегодня, 10:13
      Может, раз уж у нас так нонеча любят подчёркивать преемственность от РИ, имеет смысл денонсировать признание клятыми коммуняками независимости Финляндии и заявить что она для нас по прежнему Великое княжество Финляндское? wink what

      Его Императорское Величество возвещает всем державам европейским, что отныне часть Финляндии, которая доселе именовалась шведскою, и которую войска российские не иначе могли занять, как выдержав разные сражения, признаётся областью, российским оружием покорённою, и присоединяется навсегда к Российской Империи
    Сегодня, 09:57
    ЭТОТ Стубб Финский чего только не ляпнет, и то, что гибель амеров на Ближнем востоке. возложил на Россию, и то, что, кто то чего не признает и т.д, Зачем наши журналисты его замечают--игнорировать его и все,
      Сегодня, 10:25
      Цитата: пылесос
      Зачем наши журналисты его замечают--игнорировать

      Потому что в основном в европах на всяких постах тошные неприметные бюрократы. Говорят мало, шаблонно и нудно. Но бывают и редкие исключения типа Стубба.

      Особенно забавно, что в Финляндии должность президента малозначима. И, например, фамилию их очень значимого по полномочиям премьер-министра никто и не вспомнит. А Стубба, благодаря болтливости, все и знают yes
    Сегодня, 09:59
    европа может признавать, что угодно, но киев всё равно будет стрелять по российской территории
    Сегодня, 10:00
    То что Стубб обсуждвет эту тему о многом говорит.
    Следующая стадия после отрицания... smile
      Сегодня, 10:24
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      То что Стубб обсуждвет эту тему о многом говорит.

      СтуПП... request
    Сегодня, 10:01
    Пришла весна и у Сдубба началось сезонное обострение, сопровождающееся словесным недержанием.
    Сегодня, 10:02
    на Украине должна произойти смена власти, и уже с новой властью мы будем решать, что признавать, а что нет. И никакая Европа нам это сделать не помешает.

    Ага. Пятый год не мешает уже
    Сегодня, 10:05
    и Евросоюзу на этом фоне необходимо «проявлять гибкость».

    Уж что, что... Гуттаперчивости у вас не отнять....
    Сегодня, 10:05
    Можно предложить очень удобный юридический выход из этой ситуации, так, чтобы государство "украина" перестало существовать, по примеру Югославии, вот и все. Земли на востоке до линии Киев-Одесса, это будет новое государство "Русское государство", а то что западнее этой линии, могут быть другие государства, какие-то новые "европейские государства", их может быть там несколько, но это не наше дело, главное чтобы оттуда не исходила угроза России
    Сегодня, 10:07
    Что-то много цитировать этого недоумка полушведа - получухонца стали, уж точно не ему решать что и кто будет признавать. Последнее слово всегда будет за русским солдатом
    Сегодня, 10:09
    Тут о герцогстве Финляндском надо бы подумать.
    Сегодня, 10:10
    ❝ О том, что киевский режим также никогда не признает освобожденные территории российскими, постоянно заявляет и Зеленский* ❞ —

    — Вопрос признания решится когда не будет ни киевского режима, ни Зеленского* ...
      Сегодня, 10:16
      А там уже мы решим.... wink ........
    Сегодня, 10:13
    не дружественная, но нейтральная Украина

    Шедевр!
    Сегодня, 10:18
    Не скромничайте.Начнёте с малого а закончите сдачей себя, 404-я это просто полигон
    Сегодня, 10:23
    Поэтому "гибкость" проявлять начал уже сейчас...