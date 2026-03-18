Японская пресса: Сегодняшние действия США - это империализм

Японская пресса подключилась к критике в адрес президента США Дональда Трампа. В колонке Vox Populi («Глас народа») японская газета Asahi Shimbun пишет о том, что президент США своими действиями демонстрирует типичный пример империализма. Он угрожает странам, не разделяющим его воинственную политику, различными мерами, включая разрыв торговых отношений.

Японию не устраивает то принуждение к участию в войне против Ирана, которое демонстрирует Трамп. Издание вспоминает о том, что нечто подобное было в отношении Японии и во время начала войны США против Ирака.



Критикует США и испанская пресса – вслед за критикой со стороны премьера Педро Санчеса. Глава испанского правительства:

Тот, кто поджёг мир, жалуется на дым.

Примечательно, что эту фразу растиражировали в целом ряде изданий стран Запада и Восточной Азии. Та же японская пресса отмечает, что испанский премьер является самым последовательным критиком действий Соединённых Штатов, равно как и критиком кратного увеличения военных расходов.

В Asahi Shimbun пишут, что для США не особенно важны другие регионы мира. И с точки зрения американского империализма другие страны Вашингтоном воспринимаются слишком часто через призму войны. Иран - один из таких примеров.

Издание:

Согласно книге американского историка Дэниела Иммервара «Как скрыть империю: история Великих Соединённых Штатов», США неоднократно вели себя по-имперски на протяжении своей истории. Обсуждая американскую склонность замечать далёкие места только через войну, он приводит едкую шутку: «Война — это способ Господа научить американцев географии».
  RuAbel
    Сегодня, 10:08
    Да что они там, с ума все посходили?
  Mouse
    Сегодня, 10:10
    США своими действиями демонстрирует типичный пример империализма

    А было иначе? Не припомню.....
  Наводлом
    Сегодня, 10:11
    "Является ли трио в лице председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, главы европейской дипломатии Каи Каллас и генерального секретаря НАТО Марка Рютте худшим руководством в Брюсселе за последние десятилетия? Можно сказать, что да. Эти люди оказались у власти в самое неподходящее время, когда мир погряз во множестве военных конфликтов и общая ситуация напоминает глобальную гражданскую войну. Некомпетентность европейской власти проявилась в торговых переговорах с "трампистами" и в провальной политике умиротворения Трампа, которая скорее напоминает готовность подчиняться и продолжать быть вассалами. Также неприемлема позиция Европы в отношении геноцида в Газе. Евросоюзу остается лишь поддерживать Украину. Однако нападение США и Израиля на Иран создало хаос в геополитике и геоэкономике."

    Пишет El Pais (Испания)
  paul3390
    Сегодня, 10:17
    Этак они скоро и Маркса с Лениным начнут цитировать... what
  Владимир Владимирович Воронцов
    Сегодня, 10:17
    ❝ Сегодняшние действия США - это империализм ❞ —

    — Вчерашние и позавчерашние тоже, по-другому не умеют ...
  Jovanni
    Сегодня, 10:19
    Издание вспоминает о том, что нечто подобное было в отношении Японии и во время начала войны США против Ирака.

    Глядишь, так они ещё чего доброго вспомнят кто их атомной бомбой жахнул...
  Aken
    Сегодня, 10:20
    Ну, империализм. Это третья стадия развития империи.
    Что тут такого?
    Только на самом деле американская империя с 90-х годов уже в 4 стадии.
  Zoldat_A
    Сегодня, 10:24
    «Война — это способ Господа научить американцев географии».
    Фраза - огонь. Всё, что нужно знать об американцах и географии.
    Но им даже война не помогает. География - слишком сложный предмет для американского мозга, привыкшего измерять географию расстоянием до ближайшего супермаркета. А те, кто там всё-таки понимает, что карта мира - это не просто пятнистые обои для гостиной, размышляют - какому идиёту пришло в голову раскрасить американскую территорию в разные цвета.

    Вчера показывали, как в Конгрессе народ искал на карте Иран - там и Болгария, и Северная Африка, и Таджикистан-Афганистан... Я понимаю, что на смартфоне можно Эстонию не найти, но перепутать Иран и Болгарию на листе чуть меньше А3 - это нужны особые знания географии.
    И это люди, которые через несколько недель будут голосовать по вопросу разрешения Трампу дальше продолжать войну.