3 340 34
Показан самолёт РЭБ нового поколения Воздушных сил самообороны Японии

Япония активно наращивает военный потенциал Сил самообороны, закупая и разрабатывая новейшие виды вооружения и проводя модернизацию военной техники. Особенно этот процесс ускорился, когда главой кабмина стала Санаэ Такаити, которая не скрывает планов дальнейшей усиленной милитаризации страны и даже угрожала Китаю по поводу «защиты» Тайваня.

Очередной пример глубокой и высокотехнологичной модернизации авиации Воздушных сил самообороны Японии описан в статье посвященного современным военным технологиям портала NextGen Defense. Речь идет о самолете дальней радиоэлектронной борьбы (РЭБ) нового поколения Kawasaki EC-2 Stand-Off Jammer, созданного на базе гражданского транспортного самолета C-2, разработанного компанией Kawasaki Heavy Industries.



Базовый транспортный самолет С-2 по своим размерам и возможностям занимает промежуточное положение между Boeing C-17 Globemaster III и Lockheed C-130 Hercules. Наиболее близким аналогом считается европейский Airbus A400M Atlas.

Автор провел визуальный анализ новейшего самолета РЭБ EC-2 Stand-Off Jammer по фотографиям, сделанным Группой авиационных разработок и испытаний Воздушных сил самообороны Японии. В публикации лайнер назван уникальной машиной, предназначенной для нарушения связи противника на больших расстояниях.

На снимках видна характерная выпуклая носовая часть самолета, а также дополнительные внешние обтекатели на верхней части фюзеляжа и по бокам. Судя по всему, конструкция оптимизирована для размещения антенных решеток для обнаружения радиолокационного излучения, мониторинга радиочастотной активности и создания помех для радиоэлектронной борьбы.



Его выпуклый нос, вероятно, также призван обеспечить аэродинамическую эффективность и стабильность полета, несмотря на дополнительное внешнее оборудование.

Самолет-постановщик помех использует технологии, позаимствованные из более ранних японских систем радиоэлектронной борьбы, в том числе комплекс противодействия J/ALQ-5 и более совершенные средства радиочастотного зондирования. В марте 2026 года сообщалось, что система J/ALQ-5 перенесена на новый самолёт РЭБ Kawasaki EC-2, предназначенного для создания помех в электромагнитном спектре противника, оставаясь вне зоны действия его ПВО.

Известны некоторые общие технические характеристики модернизированного японского самолета РЭБ, хотя основные его ТТХ держатся в секрете. Длина EC-2 Stand-Off Jammer составляет 43,9 метра, размах крыльев — 44,4 метра, а высота — 14 метров. Самолет оснащен двумя турбовентиляторными двигателями General Electric CF6-80C2K и может развивать скорость до 0,82 Маха (1000 километров в час).

При этом самолет можно считать гибридным, он сохранил функции базовой модели транспортника. Максимальная грузоподъемность EC-2 составляет 36 тонн, что позволяет перевозить тяжелое оборудование, такое как системы ПВО MIM-104 Patriot или вертолеты H-60.



Новый самолет РЭБ разрабатывается с 2021 года как преемник EC-1 — устаревшей платформы радиоэлектронной борьбы, представленной в июне 1986 года, из которой в эксплуатации остался только один самолёт. Хотя подробности программы не разглашаются, в бюджетных документах Министерства обороны Японии указано, что стоимость разработки составляет 41,4 миллиарда иен (280 миллионов долларов).

Новейший японский самолет РЭБ, вызвавший большой интерес у специалистов и энтузиастов, впервые поднялся в воздух 17 марта 2026 года на авиабазе Гифу, расположенной в одноименной префектуре. В рамках более масштабных усилий планируется закупить четыре самолета-постановщика помех ЕC-2, что значительно расширит возможности Японии в области радиоэлектронной борьбы, заключает автор публикации.

34 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Nexcom Звание
    Nexcom
    +3
    Сегодня, 15:22
    ...адский "утконос" получился. ну некрасивый, чес слово.
    1. Анатоль Клим Звание
      Анатоль Клим
      +6
      Сегодня, 15:27
      Не красавчик конечно, но проблем принести много может stop
    2. Netl Звание
      Netl
      +5
      Сегодня, 15:30
      Цитата: Nexcom
      некрасивый

      Он должен быть эффективным. И япошки применили верный подход.

      Взяли недорогой, надежный, хорошо отработанный гражданский борт. Напихали в него новейшей электронники РЭБ и... Очень недорого современные военный самолет, с отличными характеристиками! Такой удачный опыт не грех и повторить, ИМХО. yes
      1. Дырокол Звание
        Дырокол
        +2
        Сегодня, 17:03
        Цитата: Netl
        Взяли недорогой, надежный, хорошо отработанный гражданский борт

        Это не гражданский борт, а ВТС. При чем очень дорогой.
        1. bayard Звание
          bayard
          0
          Сегодня, 18:12
          Цитата: Дырокол
          борт, а ВТС. При чем очень дорогой.

          Ну для ВТА борта такой грузоподъёмности редко дешевыми бывают . Зато чуть менее требовательный в ВПП , всего два двигателя , очень вместительный фюзеляж и высокая тяговооруженность . Видимо расчёт на большой дополнительный запас топлива и длительное барражирование .
          Нам бы для ВТА тоже не помешало на двухдвигательные переходить в среднем , да и тяжелом классе . Но это пока дело будущего , когда появятся серийные двигатели требуемой тяги . Те же ПД-18 . ПД-35 и ПД-26 .
          Что касательно самолётов РЭБ и РЭП , то у нас пока только модернизированные на базе Ил-18 . И до сих пор ничего не слышно о новом самолёте ДРЛОиУ . Тему А-100 закрыли , но ожидался другой на базе Ту-214Р .
          1. Inженегр Звание
            Inженегр
            0
            Сегодня, 19:25
            И до сих пор ничего не слышно о новом самолёте ДРЛОиУ . Тему А-100 закрыли , но ожидался другой на базе Ту-214Р .

            Всмысле ожидался? Кем, когда? Или это чьи-то грандиозные планы к 2050му году?
            Так-то сам 214Р оказался никому не нужен...
            1. bayard Звание
              bayard
              0
              Сегодня, 20:21
              Цитата: Inженегр
              Всмысле ожидался? Кем, когда?

              Неравнодушными гражданами и профильными специалистами .
              Цитата: Inженегр
              Так-то сам 214Р оказался никому не нужен...

              Не правда , самолёт оказался вполне хорош и востребован , но большая часть аппаратной части была из ... Израиля . И как только на нас наложили санкции США (а там их компонентная база) , доступ к этой аппаратуре мы потеряли . А своего путнего не было - про...любили полимеры , причём давно . Но прилагали немалые усилия возродить свою компонентную базу . А-100 тоже из за этого не пошел . Поэтому Ту-214Р в строю всего два ... быть может уже три (дооборудовали самолёт созданный для инспекций США по программе "Открытое небо") .
              Вот на базе решений по Ту-214Р и мог быть реализован самолёт ДРЛОиУ . Об этом ещё лет 10 назад говорить начали , что такая база гораздо рациональней и технически удобней , чем на базе здоровенного Ил-76МД-90А . Пока было можно утечки некоторой информации были . С началом СВО - тишина как в танке . Так что надежды есть . Такой самолёт будет дешевле , удобней в эксплуатации , комфортней для экипажа и боевого расчёта . Но его надо создать . Исключительно на собственной компонентной базе . И наполнить ими ВКС .
              По прежним планам на вооружение планировали принять 50 А-100 . Так что на базе Ту-214 нам нужны не менее 50 таких самолётов . И ещё примерно столько же (до 100 шт.) на базе более лёгкого самолёта (Ил-114 или ССЖ-100) . Примерно столько же А-50 и Як-44 планировал иметь и СССР в конце 80-х . Просто страна большая , меньше нельзя .
              1. Inженегр Звание
                Inженегр
                0
                Сегодня, 20:55
                Неравнодушными гражданами и профильными специалистами .

                Ах это... ну так бы и сказали - в комментариях в интернете обсуждали новый самолет ДРЛО. )
                но большая часть аппаратной части была из ... Израиля

                Плюньте тому в рожу, кто вам это сказал. ТУ-214Р как раз очень даже может похвастаться импортозамещением. Если вы, конечно, про радилокационный комплекс говорили, а не про авионику самого самолета.
                Поэтому Ту-214Р в строю всего два ... быть может уже три (дооборудовали самолёт созданный для инспекций США по программе "Открытое небо") .

                Вы опять ставите телегу впереди лошади. Проблема не в том, чтобы найти самолет-носитель, проблема в том, чтобы сделать оборудование. И уже поверьте, чем переделывать Открытое небо, проще в новом самолете отверстий насверлить под крепление оборудования.
                И все эти возможные "решения на базе 214го" туда же... еще раз проблема не в носителе, проблема в оборудовании. А еще конкретнее в людях, способных это оборудование разработать. Поэтому какие там конкретно решения могут быть использованы... не понятно.
                По прежним планам на вооружение планировали принять 50 А-100 . Так что на базе Ту-214 нам нужны не менее 50 таких самолётов .

                Мне как-то мельком показалось, что до вас дошло, что все эти высказывания о грандиозных планах - горячечный бред человека, который в принципе не думал КАК их реализовывать и возможно даже не планировал оставаться на должности к сроку спроса по ним. Мне показалось? )
                1. bayard Звание
                  bayard
                  0
                  Сегодня, 22:23
                  Цитата: Inженегр
                  ну так бы и сказали - в комментариях в интернете обсуждали новый самолет ДРЛО.

                  Да нет , были и публикации на эту тему - что тема обсуждается , что аппаратная часть от А-100 может вполне встать на Ту-214 , обсуждалась (не на форумах) возможные компановочные схемы . Если аппаратная часть встаёт , то Ту-214 действительно более предпочтительная платформа .
                  Цитата: Inженегр
                  Плюньте тому в рожу, кто вам это сказал. ТУ-214Р как раз очень даже может похвастаться импортозамещением.

                  Я знаю что по А-100 работали с Израилем , о Ту-214Р достоверно не знаю , но это так же весьма вероятно . К тому же у него не только РЛ комплекс , там и лидар , и ОЛС , и комплекс РТР . Отзывы о его работе в Сирии были хорошие , тогда же были сообщения что самолёт готовят к серии . Потом - тишина . Может быть партнёры попросили . В РФ партнёров слушают очень внимательно , старались не огорчать .
                  Цитата: Inженегр
                  Вы опять ставите телегу впереди лошади. Проблема не в том, чтобы найти самолет-носитель, проблема в том, чтобы сделать оборудование

                  Об этом (о передаче "Открытого неба" на переделку в Ту-214Р) сообщалось вполне официально и даже репортажи были . А вот сделали ли из него то что задумывалось request .
                  Цитата: Inженегр
                  все эти возможные "решения на базе 214го" туда же... еще раз проблема не в носителе

                  Ту-214 тогда серийно не выпускались , потому и передали ставший бесхозным самолёт на переделку в нужный Армии самолёт комплексной разведки . Позже были сообщения что со стоянок отстоя выведенных из эксплуатации Ту-214 и Ту-204 потянули борта на восстановление . Были предположения что для переделки в борта специального назначения . Возможно просто слухи или на оценочную дефектацию , но это были публикации . Возможно какие то борта отобрали для превращения в борта специального назначения . А может просто хотели вернуть какое-то их количество в строй - на авиалинии .
                  Цитата: Inженегр
                  все эти высказывания о грандиозных планах - горячечный бред человека, который в принципе не думал КАК их реализовывать и возможно даже не планировал оставаться на должности к сроку спроса

                  может быть . Цифры такие назывались в 2010 г. , когда было принято решение по А-100 и о запуске в серию Ил-76МД-90А (который тогда Ил-476 называли) . По называемым планам расчитывали построить 50 А-100 , 50 Ил-78МД-90А (топливозаправщики) и 100 военно-транспортных бортов для ВТА . Т.е. это были планы по самолёту\платформе . Но с производством самолётов незаладилось , с А-100 в качестве аппаратной части - тоже . О Ту-214 как база для самолёта ДРЛОиУ заговорили в т.ч. и ввиду сложностей с производством Ил-76МД-90А . Как у нас умеют заявлять и планах мы за последние 10-15 лет насмотрелись вволю , но называемые цифры - это потребность ВКС в таких машинах , а не максималистские фантазии . Фантазиями были обещания эти планы воплотить в заданные сроки (они тоже назывались) .

                  Если РЛК для Ту-214Р у нас полностью отечественный (АФАР) , то почему он не реализован для пусть даже более лёгких самолётов ДРЛОиУ ? Или РЛК не получился ? Испытаниями надёжность\параметры не подтвердил ?
                  Цитата: Inженегр
                  "а два ореха это уже куча"?

                  А вот это уже другое . В ВКС такой самолёт востребован , т.е. - он нужен . А почему их в строю на сегодня не полтора-два десятка - вопрос к Минпромторгу , МО и основному подрядчику . На что Оленевод деньги МО тратил , его замы сейчас следователям рассказывают .
              2. Inженегр Звание
                Inженегр
                0
                Сегодня, 21:14
                Не правда , самолёт оказался вполне хорош и востребован

                Растекся я чет мыслью по древу... Что хорош не спорю - показывали снимки его работы в Сирии, впечатляют. А на тему востребован... серьезно? Пара турне в Сирию, да разок полетал над Украиной это, блин, востребован? Давайте тогда с терминологией определимся... как говорил слоненок - "а два ореха это уже куча"?
  2. APASUS Звание
    APASUS
    0
    Сегодня, 15:25
    Куда этот монстр с оторванным спойлером рулит, на видео .А в кабине пилоты сидят в свинцовых костюмах ?
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      0
      Сегодня, 15:27
      ну отвалился спойлер - бывает....
      главное - нос то ведь не отпал
    2. роман66 Звание
      роман66
      +1
      Сегодня, 15:51
      Кабина, наверное, изолируется, так проще
    3. Дырокол Звание
      Дырокол
      +3
      Сегодня, 17:04
      Цитата: APASUS
      кабине пилоты сидят в свинцовых костюмах ?

      Вообще его позиционируют как самолёт РТР, большинство антенн приёмные.
  3. Адрей Звание
    Адрей
    +2
    Сегодня, 15:28
    "Ну что-ж ты страшная такая?
    Ты такая страшная."
    laughing
    Чисто визуально. Функционал, я думаю, по японски будет на высоте.
  4. Normann Звание
    Normann
    -4
    Сегодня, 15:28
    Я до сей поры не могу понять, их города стерли с лица земли ядерным оружием, а они разрешают тем кто сделал свои базы распологать на своей территории. По большому счету кому на........... эта япония нужна. Единственное это технологии.
    1. smart fellow Звание
      smart fellow
      +1
      Сегодня, 15:43
      а они разрешают тем кто сделал свои базы распологать на своей территории

      Можно подумать американцы их спрашивали. Аналогично Германия.
    2. роман66 Звание
      роман66
      +3
      Сегодня, 15:53
      кому на........... эта япония нужна
      января, ибо это непотопляемый авианосец. А разрешения оккупанты у оккупируемых просить и не думают
  5. Дилетант Звание
    Дилетант
    +4
    Сегодня, 15:30
    Самолет РЭБ интересен изнутри, а не снаружи.
  6. Nexcom Звание
    Nexcom
    -1
    Сегодня, 15:30
    ...надеюсь вахидзаси для экипажа в комплект входят? чтобы сэпукку сделать.
    1. роман66 Звание
      роман66
      0
      Сегодня, 15:54
      Оба меча должны быть в наличии. И флажок на заднице
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        0
        Сегодня, 16:09
        ...с флажком мысль интересная. но тогда ддапповским пилотам сидеть в пилотских креслах будет некомфортно.
        1. роман66 Звание
          роман66
          0
          Сегодня, 16:31
          Кресло специальное, самурайское.
          1. Nexcom Звание
            Nexcom
            0
            Сегодня, 16:35
            ..с выпилом под флажок на сидушке??? belay lol laughing
            1. роман66 Звание
              роман66
              0
              Сегодня, 17:23
              И стойки для мечей. И мешочек для сбора потрохов при сеппуку
              1. Nexcom Звание
                Nexcom
                0
                Сегодня, 18:02
                это само собой, как без стоек то...
  7. Vitaly.17 Звание
    Vitaly.17
    +1
    Сегодня, 15:50
    Интересное решение размещение пяти мощных антенн под внешними обитателями. Такое оборудование можно на любом самолете установить, лишь бы энергии хватило.
    1. sedoj Звание
      sedoj
      +2
      Сегодня, 16:06
      Цитата: Vitaly.17
      Интересное решение размещение пяти мощных антенн под внешними обитателями.

      Может вы имели ввиду обтекателями? А то обитателям там как-то не комильфо.
    2. Дырокол Звание
      Дырокол
      +2
      Сегодня, 17:05
      Цитата: Vitaly.17
      размещение пяти мощных антенн под внешними обитателями.

      Это приёмные антенны. Это самолёт РТР
  8. PROXOR Звание
    PROXOR
    +1
    Сегодня, 15:50
    оставаясь вне зоны действия его ПВО.

    Как они это себе представляют? Будет глушить на удалении 300 км и больше?
  9. Дедок Звание
    Дедок
    +2
    Сегодня, 15:52
    Показан самолёт РЭБ нового поколения Воздушных сил самообороны Японии

    как где то пелось: "не сыпь мне соль на рану..."
    1. Добрый злыдень Звание
      Добрый злыдень
      +2
      Сегодня, 16:32
      Как бы мне хотелось, чтоб в заголовке было написано не "японский", а "Российский"...
      1. Дырокол Звание
        Дырокол
        0
        Сегодня, 17:06
        Цитата: Добрый злыдень
        Как бы мне хотелось, чтоб в заголовке было написано не "японский", а "Российский"...

        Хе... Мечты, мечты...
  10. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +2
    Сегодня, 17:22
    Цитата: Normann
    их города стерли с лица земли ядерным оружием, а они разрешают тем кто сделал свои базы распологать на своей территории
    Да их никто и не спрашивал. После войны все решал победитель wink