Вице-премьер РФ оценил экономику России как устойчивую

Вице-премьер Александр Новак на итоговой коллегии Минэкономразвития выдал порцию макроэкономического оптимизма. Российская экономика, по его словам, демонстрирует устойчивость, несмотря на «беспрецедентное санкционное давление» и неизбежное замедление после фазы активного роста. Более того, ВВП страны за три года прибавил более 10 процентов – показатель, который, как подчеркнул вице-премьер, превышает среднемировые темпы.Глава Минэкономразвития Максим Решетников вторил Новаку, но с прицелом на будущее. Правительство, по его словам, готовится к «приоритизации расходов» – пересмотру бюджетных трат в пользу секторов и технологий, которые обеспечат долгосрочный рост.Конечно, скептики могут заметить, что «устойчивость» – понятие относительное. Инфляция, высокая ключевая ставка, кадровый голод в промышленности – все это никуда не делось. Но если сравнивать с прогнозами годичной давности (помните эти страшилки про «обвал на 20%»?), картина выходит иная.В то же время Марат Хуснуллин на соседнем мероприятии – расширенном заседании коллегии Росимущества – подлил в бочку оптимизма ложку здорового скепсиса. По словам зампреда правительства, Россия сегодня остается «серьезно недокапитализированной страной».Что стоит за этой формулировкой? В первую очередь – не полностью задействованные активы, земля, недвижимость, инфраструктура, которые либо не вовлечены в оборот, либо оценены не по рыночной стоимости.Хуснуллин напомнил о задаче, поставленной президентом: наращивать капитализацию страны. С начала года этот показатель, по его данным, превысил 900 триллионов рублей.

