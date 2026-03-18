Вице-премьер РФ оценил экономику России как устойчивую

Вице-премьер РФ оценил экономику России как устойчивую


Вице-премьер Александр Новак на итоговой коллегии Минэкономразвития выдал порцию макроэкономического оптимизма. Российская экономика, по его словам, демонстрирует устойчивость, несмотря на «беспрецедентное санкционное давление» и неизбежное замедление после фазы активного роста. Более того, ВВП страны за три года прибавил более 10 процентов – показатель, который, как подчеркнул вице-премьер, превышает среднемировые темпы.



Глава Минэкономразвития Максим Решетников вторил Новаку, но с прицелом на будущее. Правительство, по его словам, готовится к «приоритизации расходов» – пересмотру бюджетных трат в пользу секторов и технологий, которые обеспечат долгосрочный рост.

Конечно, скептики могут заметить, что «устойчивость» – понятие относительное. Инфляция, высокая ключевая ставка, кадровый голод в промышленности – все это никуда не делось. Но если сравнивать с прогнозами годичной давности (помните эти страшилки про «обвал на 20%»?), картина выходит иная.

В то же время Марат Хуснуллин на соседнем мероприятии – расширенном заседании коллегии Росимущества – подлил в бочку оптимизма ложку здорового скепсиса. По словам зампреда правительства, Россия сегодня остается «серьезно недокапитализированной страной».

Что стоит за этой формулировкой? В первую очередь – не полностью задействованные активы, земля, недвижимость, инфраструктура, которые либо не вовлечены в оборот, либо оценены не по рыночной стоимости.

Хуснуллин напомнил о задаче, поставленной президентом: наращивать капитализацию страны. С начала года этот показатель, по его данным, превысил 900 триллионов рублей.
  1. Nexcom Звание
    Nexcom
    +10
    Сегодня, 15:33
    конечно согласимся. как и с РосСтатом....
    1. Охотовед 2 Звание
      Охотовед 2
      +11
      Сегодня, 15:39
      Цитата: Nexcom
      конечно согласимся. как и с РосСтатом....

      И Центробанком laughing
      Повышение цен и налогов м штрафов - это тоже на благо народа!
      1. rusboris Звание
        rusboris
        +5
        Сегодня, 16:24
        Новак и Решетников яркие представители ОПГ Набиуллиной. Естественно они в шоколаде.
      2. Аркадий007 Звание
        Аркадий007
        -13
        Сегодня, 17:15
        А вы как хотели воевать на диване?
        Обсуждать позиции ЛБС, действия руководства, политическую обстановку, считать потери личного состава и т.п. попивая пивко и более ничего не делая на благо победы?
        А как побеждать когда нет денег, нет работяг, нет вояк, нет милиции?
        Любая другая страна уже бы загнулась экономически и финансово, ведя войну против НАТО в течении 4 лет!
        Есть сомнения - приведите доказательства обратного.
        Для сравнения посмотрите на страны, на которые ввели примерно соизмеримое количество санкций - КНДР, Иран.
        Понятно что у всех есть минусы, только у тех их нет, кто ничего не делает.
        1. ВАМ Звание
          ВАМ
          +5
          Сегодня, 17:37
          Ну Вы сами и ответили про КНДР и Иран. А про всё остальное с дивана, могу Вам ответить, эффективный менеджмент, местничество, все прощение властей, это и довело страну до сегодняшнего. Войну можно было бы закончить в мае-июле 2022 года. Если бы не желание кое кого помиротворить, по причине боязни за свое на западе. А про диван полегче бы, не известно на каком диване Вы там и в каком месте отдыхаете.
          1. Аркадий007 Звание
            Аркадий007
            -5
            Сегодня, 19:33
            Не понял, а чем Вам мой диван не нравится?
            Да, я тоже против повышения налогов и повышения штрафов.
            Но где брать деньги на войну в условиях экономической блокады? Вы знаете ответ?
            Где брать желающих идти на СВО, своё ТЦК открывать?
            Как делать БПЛА, где брать комплектующие, если еще в середине 2000-х, порядка 80% поддерживали решение ДАМа о поголовном аутсорсинге - всё продадим и всё купим?
            Как создать воспроизводство средств производства?
            1. ВАМ Звание
              ВАМ
              +1
              Сегодня, 19:56
              Вы либо не совсем читать не умеете, либо даже не знаю, что и сказать. Делать, или не делать надо было в 2022 году. И сейчас есть методы без ТЦК, но видимо победа России кому то здесь поперек горла. Причин 2-е назвать, или уж, как ни будь сами.
              1. Аркадий007 Звание
                Аркадий007
                0
                Сегодня, 20:05
                Спасибо за чёткие ответы на все вопросы, чьи-то.
                1. ВАМ Звание
                  ВАМ
                  +1
                  Сегодня, 20:16
                  Ну ладно на счет четких ответов. Причина первая, боязнь за свое (вклады, недвижимость, детки думаю далее понятно). Вторая "кому война, а кому мать родна", и это не про ребят на фронте, рабочих вкалывающих по 12 часов на предприятиях. Но есть и третье, о чём даже думать не хочется, но как то закрадываются подозрения. Довести ситуацию до предела, и попытаться всё вернуть в ЕБНовские времена. Про то как это было надеюсь помните, знаете. И понимаете, чем это пахнет и грозит России.
                  1. ВАМ Звание
                    ВАМ
                    0
                    Сегодня, 20:34
                    Да и еще из выступления гаранта на все Российской пресс конференции, совсем не давно. Не буду вспоминать толи перед новым годом, толь после. Не дословно но если захотите найдете, интернет помнит все. "Я не лезу в дела центробанка, они там сами знают, что делать". Не дословно но смысл понятен захотите найдете. А после какое то выступление на заседании с каб. мином. Буквально через несколько дней. "Ильвира Сапхизадовна, на совещания кабинета министров надо приходить", и это как же .... понимать. Гарант центробанк не контролирует, одно из важнейших министерств, а министр на заседания каб. мина. даже не ходит. Ей все можно, она сама по себе чтоли. А вы тут про то, что делать. В верхах и головах порядок наводит. Кое кто точно засиделся.
                    .
    2. Monster_Fat Звание
      Monster_Fat
      +3
      Сегодня, 15:39
      А, что ожидаете услышать? Правду? Правда- в "синих папочках" ДСП, да и то, не вся....
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        +7
        Сегодня, 15:56
        правду мы не услышим, но увидим. уже видим... вот родственник недавно помер. могилу выкопать 50 штук зимой. гроб 30 штук и всё остальное по мелочи. итого - 150 тыс похоронить по простому. такие цены. и это в другом провинциальном даже по уральским меркам городке. ни жить ни помереть....
        1. astepanov Звание
          astepanov
          +8
          Сегодня, 16:14
          Цитата: Nexcom
          итого - 150 тыс похоронить по простому.

          Хорошо живете. У нас, если хоронить в радиусе 10 км от города, одно только место для захоронения обойдется в 500 тыс. Это Московская обл., если что. А так - коррупции у нас нет, экономика устойчивая, Украина стремительно отступает, темпы экономического развития немыслимые...
          1. bondrostov Звание
            bondrostov
            +6
            Сегодня, 16:19
            С такими ценами проще кремировать. А урну поставить у себя дома или развеять прах по ветру.. Как по мне это вполне нормально
          2. Nexcom Звание
            Nexcom
            +5
            Сегодня, 16:24
            ну там подхоронили. рядом. так что по сниженному тарифу прошло. а так то - ЗП в том городке - 70 тыс считаетсч очень круто. в основном - 20-30 тыс ЗП. и как оно - вот такие цены то на услуги?
          3. Аркадий007 Звание
            Аркадий007
            +3
            Сегодня, 17:20
            Не тот пример вы привели - Москва и Россия это две большие разницы.
    3. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +5
      Сегодня, 15:40
      Nexcom hi , конечно согласимся,и с повышением цен, тарифов и прочих услуг,экономика же устойчива.
    4. Монтесума Звание
      Монтесума
      +7
      Сегодня, 15:42
      Цитата: Nexcom
      конечно согласимся. как и с РосСтатом

      Дмитрий hi разве Вы не согласны с цифрами, отражающими инфляцию? Нельзя быть таким недоверчивым. Это ценники в магазинах ошибочны.smile
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        +5
        Сегодня, 15:46
        конечно, Александр. hi
        верю. и особенно в повышение зарплат.
        1. ВАМ Звание
          ВАМ
          +4
          Сегодня, 17:53
          Ага особенно у говорящих усов у него же все стабильно, как и у Набиулиной, да и прочих, включая депутатов всех мастей, а особенно у гаранта. А зачем ему деньги??? Сколько у него резиденций по стране, Валдай, Сочи, в Москве и Подмосковье понятно, ну и далее везде. Всё стабильно. Ему и зарплата не к чему.
      2. Правдодел Звание
        Правдодел
        +6
        Сегодня, 15:57
        Это ценники в магазинах ошибочны.

        Ну, да. Это все буржуи специально такие цены ставят, чтобы мы думали, что у нас все плохо. А оно, вона как. Движемся и движемся все вперед и вперед...
    5. Clepoj-Piu Звание
      Clepoj-Piu
      +3
      Сегодня, 16:01
      Сколько надо столько нарисуют
    6. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      +5
      Сегодня, 16:10
      Nexcom
      Сегодня, 15:33
      конечно согласимся. как и с РосСтатом.

      hi Минуточччку, у меня все ходы записаны.
      Чиновники от Правительства и Кремля посещают городские и сельские магазины, чтобы сравнить цены относительно доходов пенсионеров и малоимущих россиян?
      Мыльный пузырь с разогретым объёмом строительства за последние 5 лет даёт сбой банкротством многих строительных компаний, как и ипотечной программой.
      ЦБ и банкиры рулят убийством российской экономики, а фактически обогащаются на костях народа.
      В каких розовых очках нужно ходить, чтобы не замечать насущных проблем и говорить о цифрах, если в реальной жизни мы не видим такого позитивчика?
      
      1. Neo-9947 Звание
        Neo-9947
        +8
        Сегодня, 16:25
        - Мы стали жить лучше, сказало правительство.
        - Мы за вас рады, ответил народ
        1. ZovSailor Звание
          ZovSailor
          +2
          Сегодня, 16:30
          Neo-9947
          Сегодня, 16:25
          - Мы стали жить лучше, сказало правительство.
          - Мы за вас рады, ответил народ

          hi Да, уж в духе ренессанса И. Сталина - Жить стало лучше, жить стало веселее.
          fool negative
          1. Neo-9947 Звание
            Neo-9947
            +2
            Сегодня, 16:50
            Не знаю, как там было при Сталине.
            Но хорошо помню 80-е. И чем это закончилось. Так по аналогии, у нас сейчас где-то год 1984....
            1. Аркадий007 Звание
              Аркадий007
              -12
              Сегодня, 17:23
              И что вы вспомнили из 1984 года ?
              Пустые полки в магазинах или очереди через дорогу за водкой?
              1. vitaliy20091959 Звание
                vitaliy20091959
                +2
                Сегодня, 18:18
                вы 1984 с 1986 не путайте
              2. ВАМ Звание
                ВАМ
                +5
                Сегодня, 18:18
                Видимо Вы из другой страны, и даже не из СССР. Если пишете чернуху, то хоть материал подучите, Вы перепутали 84 год, как минимум с 87-89, а то и с 90-91.
                1. Аркадий007 Звание
                  Аркадий007
                  0
                  Сегодня, 18:48
                  Вы видимо не знаете ответа на загадку от 84 года.
                  "Длинное зеленое и пахнет колбасой".
                  Ответ.
                  Поезд Псков-Таллин. Когда из Пскова ехал утром поезд забитый людьми с рюкзаками, которые в Эстонии закупались колбасой и маслом, а после обеда уезжали обратно.
                  Это было начало эпохи застоя.
                  А в 91 уже за палку молочной колбасы можно было устроиться в любую гостиницу в центре Казани, Саратова или Владивостока.
                  1. Аркадий007 Звание
                    Аркадий007
                    -2
                    Сегодня, 19:21
                    Даже фото нашёл с датировкой.
                    1. ВАМ Звание
                      ВАМ
                      +4
                      Сегодня, 19:44
                      Молодой человек не выдумывайте, я объездил по командировкам пол страны, да во многих регионах такое было. Но не до такой степени. Ваша очередь это Москва 90-91 год. Видимо либо Вы плохо уже, что то плохо помните либо, Вам промыли мозг, где то, а сами вы этого и нее видели. Потом на предприятиях, давали заказы, и в общем колбасу каждый день я может и не ел. Но то что жил в проголодь, такого тоже не помню. Особенно до года так 91-92. Там да развал союза, и начались весёлые времена. В общем не вижу необходимости с Вами дискутировать, ибо птенцам едра фонтан пропаганды не заткнуть. И все это по сути на мельницу реальных врагов России.
                      1. Аркадий007 Звание
                        Аркадий007
                        0
                        Сегодня, 19:49
                        Про мою молодость - спасибо. Но я в 80-м уже в Кабуле побывал.
                        И за батон колбасы молочной, уже тогда можно было в Ташкенте на таможню не ходить.
                  2. mitrich Звание
                    mitrich
                    +1
                    Сегодня, 19:38
                    Это загадка также про электрички с Москвы и Питера. Сам питерский, так что помню.
                  3. kit88 Звание
                    kit88
                    +1
                    Сегодня, 22:16
                    Цитата: Аркадий007
                    "Длинное зеленое и пахнет колбасой"

                    Это конечно про электричку из Москвы народ так сказал.
                    Но к Псковской области и ЭССР это тоже подходит.

                    Жил я в ЭССР в то время в небольшом городке. И прекрасно помню, как, к примеру, приезжие из Печор (Псковская обл) пытались обувь купить в государственном магазине.
                    Нужны ботинки ? Именно эти черные? Сейчас принесу левый ботинок ....
                    Приносит.
                    К сожалению, есть только два правых вашего размера ..... До свиданияяяя.
                    А для местных, не важно эстонец, русский или латыш, всё естественно находится - и левый и правый
                    Вот такая жизнь тогда была.
                    Кстати продуктовую карточку с меня спросили впервые в 1986 году, когда я во Пскове, увидел на прилавке шоколадное масло, обрадовался и решил купить. Счаз! В обратную сторону это тоже работало.
      2. bayard Звание
        bayard
        +4
        Сегодня, 17:46
        Если рост (в рублях\номинале) - 10% , а инфляция за эти три года порядка 80-100% (по продовольственной группе товаров) , то это какой у нас рост и устойчивость ? Когда целые отрасли встают из за действий ЦБ в РФ ?
        1. ВАМ Звание
          ВАМ
          +4
          Сегодня, 18:28
          А вот это уже напоминает 80-е когда на фоне вроде бы внешнего благополучия, пятая колонна, во всю разбазаривала ресурсы. Устраивала дефицит, при этом отправляя очень много на помощь "развивающимся странам", при этом они с нами до сих пор расплачиваться не собираются. Плюс "помощь" от "партнеров", так и загнулся союз. Хотя референдум показал не желание его разрушать. Вот она "демократия в действии". Сейчас ситуация идет в том же направлении. Гарант безмолвствует месяцами, у усов все стабильно. Ну а ситуация на фронте, ценники в магазинах, т. д. и т.п.
          1. bayard Звание
            bayard
            +4
            Сегодня, 18:54
            Цитата: ВАМ
            А вот это уже напоминает 80-е

            Тогда в 80-х шла активная подготовка к роспуску и сдаче СССР на поток и разграбление Лондонскому Сити и банкирам США . Я очень хорошо помню как уверенно себя чувствовали себя структуры и агентура Ротшильдов и под какой надёжной крышей они находились . Всё шло по плану , подготовка была достаточно долгой и тщательной , а народ в момент-Х только глазами хлопал от изумления и непонимания происходящего .
            Сейчас вот тоже - хлопает и понять актёров и местоблюстителей вертикали не может .
        2. ZovSailor Звание
          ZovSailor
          +2
          Сегодня, 20:54
          bayard
          Сегодня, 17:46
          Если рост (в рублях\номинале) - 10% , а инфляция за эти три года порядка 80-100% (по продовольственной группе товаров) , то это какой у нас рост и устойчивость ? Когда целые отрасли встают из за действий ЦБ в РФ ?

          hi Чем-то напоминает застольные годы Брежневской эпохи, только гораздо хуже.
          ЦБ механически выполняет указявы МВФ, при этом тормозится развитие экономики.
          Старые догмы об инфляции, соответствии низкой безработицы и перегретой экономике уже стоили стране трильярдов потерянных инвестиций.
          Понятно влияние СВО, но без привлечения инвестиций и доступных кредитов в перспективные отрасли электро, судо-авиа-робото-строение с ростом производительности труда страна будет стагнировать, а банкиры выдумывать новые отговорки вместо развития экономики.
          1. bayard Звание
            bayard
            +2
            Сегодня, 21:39
            Достаточно просто национализировать ЦБ и сделать рубль инвестиционной валютой , провести домонетизацию экономику ПРАВИЛЬНО , и примерно 20 лет можно иметь 10-12 и даже 15% роста ежегодно . Причём - легко . Именно из за структуры и дефицитности на деньги\инвестиции экономики РФ . А если будет возрождён (в ПРАВИЛЬНОМ виде) Госплан , то у нас форменные чудеса начнутся . За 7-8 лет можно удвоить , а за 15 лет утроить ВВП страны , причём в подавляющей части за счёт роста сложных отраслей промышленности с высоким и максимальным уровнем прибавочной стоимости . И при этом главным образом за счёт ВНУТРЕННЕГО спроса . Для этого всего то нужна Твёрдая Государственная Власть , Полный Финансовый Суверенитет и жесткий Контроль за исполнением государственных программ с личной уголовной ответственностью уполномоченных для этого чиновников .
            Всё что мелется вопреки выше изложенному - Ложь и прямое Вредительство .
    7. mitrich Звание
      mitrich
      +1
      Сегодня, 19:33
      Ну прямо таки, как в анекдоте: идём на го.вно... на го.ано... нога в ногу со временем...
  2. carpenter Звание
    carpenter
    +5
    Сегодня, 15:34
    Что стоит за этой формулировкой?

    Надо "докапитализировать" страну, передав олигархам-живоглотам, последнее народное достояние.
    1. Fisher Звание
      Fisher
      +3
      Сегодня, 16:40
      Может быть это, а может быть переоценить активы по рыночной стоимости, соответственно, налог на имущество вырастет. Профит и ничего делать не надо.
    2. Альф Звание
      Альф
      +1
      Сегодня, 20:37
      Цитата: carpenter
      Надо "докапитализировать" страну, передав олигархам-живоглотам, последнее народное достояние.

      Уже. Особенно интересно то, что выделено. Видимо, что бы гарантированно попало в руки Тех, Кого Надо.
      1. Альф Звание
        Альф
        0
        Сегодня, 20:41
        Цитата: Альф
        Уже.

        И еще.
  3. igorra Звание
    igorra
    +2
    Сегодня, 15:40
    Настоящая параллельная реальность. Может они уже через ии смотрят на нас?
    1. Дедок Звание
      Дедок
      +5
      Сегодня, 15:54
      Может они уже через ии смотрят на нас?

      сквозь нас...
  4. Адрей Звание
    Адрей
    +2
    Сегодня, 15:41
    Российская экономика, по его словам, демонстрирует устойчивость

    Я думаю, мы в полной мере сможем оценить это утверждение к середине осени этого года.
    Правительство, по его словам, готовится к «приоритизации расходов»

    В виде секвестра бюджета на 10%. Тревожные однако перспективы.
    1. роман66 Звание
      роман66
      +2
      Сегодня, 15:56
      Воровать бы перестали сами и другим не давали.
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        +2
        Сегодня, 16:00
        это невозможно. такая "кормушка" накроется....
      2. Neo-9947 Звание
        Neo-9947
        +1
        Сегодня, 16:27
        А что, Указ вышел о запрете?
        1. роман66 Звание
          роман66
          +2
          Сегодня, 16:33
          Ничто не говорит под луной
          Я навыпускал кучу указов против расточительства, если их мало, я выпущу новые и буду их множить и множить, пока они не возымеют своего действия. Коли они недостаточно хороши, пусть их, по крайней мере, будет много.
    2. Неизбежно Звание
      Неизбежно
      0
      Сегодня, 19:46
      В виде секвестра бюджета на 10%. Тревожные однако перспективы.

      Ну так продолжающееся "мероприятие" с учётом прямых и косвенных материальных последствий серьёзно влияет на экономику. Хотя большинство здесь за "движуху" и вроде бы готово не постоять за ценой. Или я чего то не понимаю? winked
  5. сайгон Звание
    сайгон
    +5
    Сегодня, 15:42
    Особенно хорошо показал себя ултиль сбор , какуют дичь творят со скотом в ЛПХ Новосибирской и других областях тут ФСБ проверять кажется должно с каой целью такое творят ?
    1. Дедок Звание
      Дедок
      +1
      Сегодня, 15:55
      какуют дичь творят со скотом в ЛПХ Новосибирской и других областях тут ФСБ проверять кажется должно с каой целью такое творят ?

      пока - не их профилю...
      а когда за вилы возьмутся, тогда - да...
      1. сайгон Звание
        сайгон
        0
        Сегодня, 17:34
        Вилы поздно , вилы это вилы всему . Тут надо искать кто организовывает и главное за ким это . Просто по тупости мало вероятно.
  6. Алексей Лантух Звание
    Алексей Лантух
    +1
    Сегодня, 15:42
    о задаче, поставленной президентом: наращивать капитализацию

    Смотря что понимать под этой капитализацией. Повышать стоимость продаваемых на бирже акций действующих предприятий это одно. Это мало что дает. А вот продажа акций под расширение и под новые производства - это другое.
  7. dementor873 Звание
    dementor873
    +4
    Сегодня, 15:43
    В детстве водили в цирк на клоунов посмотреть, а теперь бесплатно по телевизору показывают.
    1. Альф Звание
      Альф
      0
      Сегодня, 20:43
      Цитата: dementor873
      В детстве водили в цирк на клоунов посмотреть, а теперь бесплатно по телевизору показывают.

      Только теперь от их "шуток" в дрожь бросает...
  8. yuriy55 Звание
    yuriy55
    +1
    Сегодня, 15:47
    Более того, ВВП страны за три года прибавил более 10 процентов – показатель, который, как подчеркнул вице-премьер, превышает среднемировые темпы

    ВВП (валовой внутренний продукт) — это общая рыночная стоимость всех товаров и услуг, произведённых в стране за определённый период, обычно за год.

    То есть, цены на товары и услуги в России растут более высокими темпами, чем в мире?
    Даже японский дед - свидетель атомной бомбардировки - удивляется, как в России могут жить на пенсию 200$...
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +1
      Сегодня, 15:52
      у нас народ изворотливый. огороды есть. а у джаппов нет.
      1. yuriy55 Звание
        yuriy55
        0
        Сегодня, 16:05
        Цитата: Nexcom
        огороды есть

        yes
        Там тени нет! У нас тень! В лесах! Встал за дерево – тебя вообще не видно. У нас на Дальнем Востоке тайга – сейчас пригляделись, в ней двадцать миллионов китайцев!..
  9. Дилетант Звание
    Дилетант
    +2
    Сегодня, 15:49
    и неизбежное замедление после фазы активного роста. Более того, ВВП страны за три года прибавил более 10 процентов

    Сами себе противоречат. Есть или рост или стагнация. Даже Г.Греф на форуме в Питере сказал, что с экономикой не все в порядке. Но "насяльника" сказал, что экономика замечательная. И раз он сказал, то значит замечательная.
    Вообще-то успехов немного. Но главное: есть правительство!
    (В.С.Черномырдин)
  10. Gomunkul Звание
    Gomunkul
    +1
    Сегодня, 15:53
    Вице-премьер РФ оценил экономику России как устойчивую
    Отрицательный рост, это тоже рост. Как сказала одна известная из тех же кругов мадама. Если уж госмонополии сокращают свой штат, то это явный признак устойчивости.wink
    Москва. 18 марта 2026. INTERFAX.RU - ОАО "РЖД" в 2026 году планирует сокращение центрального аппарата на 15%, сообщил в интервью "Интерфаксу" глава компании Олег Белозеров.
    Осенью 2025 года сообщалось, что РЖД планируют сокращения в аппарате управления. До 1 ноября руководители - от заместителей гендиректора монополии до руководителей подразделений - должны были представить свои предложения по сокращению кадров. Соответствующая телеграмма за подписью главы компании была разослана ответственным за исполнение поручения лицам.
    1. Адрей Звание
      Адрей
      +2
      Сегодня, 16:09
      Цитата: Gomunkul
      Если уж госмонополии сокращают свой штат, то это явный признак устойчивости

      Цитата: Gomunkul
      руководители - от заместителей гендиректора монополии до руководителей подразделений - должны были представить свои предложения по сокращению кадров.

      Уборщиц явно станет меньше laughing
      1. Gomunkul Звание
        Gomunkul
        +3
        Сегодня, 16:14
        Уборщиц явно станет меньше
        Да, будут перераспределять нагрузку сокращаемых сотрудников среди тех кто останется. Встречаем экономический кризис образца 2008 года.
    2. Furious Bambr Звание
      Furious Bambr
      +1
      Сегодня, 16:15
      У нас и так уходят люди из депо. Не дожидаясь команды сверху. Скоро и я разбегусь в разные стороны)
      1. Gomunkul Звание
        Gomunkul
        +1
        Сегодня, 16:18
        Скоро и я разбегусь в разные стороны)

        Ещё бы знать куда разбегаться.)
  11. Борис Сергеев Звание
    Борис Сергеев
    +2
    Сегодня, 15:58
    Сеанс самовосхваления. Оценки экономике РФ должен делать не вице-премьер, а рядовые граждане.
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +6
      Сегодня, 16:02
      ...если это произойдёт, то Дедушка обидится.
      1. Монтесума Звание
        Монтесума
        +3
        Сегодня, 16:17
        Цитата: Nexcom
        ..если это произойдёт, то Дедушка обидится.

        Скорей, удивится, ведь по докладам всё нормально.
        1. Nexcom Звание
          Nexcom
          +3
          Сегодня, 16:20
          нуууу, сначала то конечно удивится. а потом обидится. типа не оценили его стараний.
          1. Монтесума Звание
            Монтесума
            -1
            Сегодня, 16:30
            Цитата: Nexcom
            нуууу, сначала то конечно удивится. а потом обидится. типа не оценили его стараний.

            Я вот тут ворчу, но при этом понимаю, что пятый год военного конфликта поглощает уйму средств, да ещё тысячи санкций тоже имеют серьёзные последствия. Было бы удивительно, если бы это никак не отразилось на нашей повседневной жизни. Се ля ви, как говорится.
            1. Борис Сергеев Звание
              Борис Сергеев
              +3
              Сегодня, 16:53
              Что вы говорите! На повседневной жизни Мордашова это если и отразилось, то очень даже неплохо. Правда, тут застрял человек в Дубае на своём суперджете.
  12. ximkim Звание
    ximkim
    +2
    Сегодня, 16:12
    Вице-премьер Александр Новак на итоговой коллегии Минэкономразвития выдал порцию макроэкономического оптимизма. Российская экономика, по его словам, демонстрирует устойчивость, несмотря на «беспрецедентное санкционное давление» и неизбежное замедление после фазы активного роста. Более того, ВВП страны за три года прибавил более 10 процентов – показатель, который, как подчеркнул вице-премьер, превышает среднемировые темпы.

    Очередная уловка от властей.
    Значит , готовят очередную пакость.
  13. Макс1995 Звание
    Макс1995
    0
    Сегодня, 16:17
    ха! есть такое понятие в облигациях - кредитный рейтинг.
    И % выплат по Купонам....
    Мощные структуры выплачивают 14-15% годовых
    А 16,5% ставуи ЦБ - это уже рейтинг А гдето ( 3й сорт)
    А 22% налога - рейтинг ВВ (сорт так 5-6).

    Но все устойчивые, ничего не скажешь.
    В европе и ЮСа ставка ЦБ - процентов 2-5 вроде.... тоже устойчивые, гдето прогресс, гдето регресс, но устойчиивые....
  14. Правдодел Звание
    Правдодел
    +1
    Сегодня, 16:17
    Вице-премьер РФ оценил экономику России как устойчивую

    А вот тут как раз и написано, какая у нас экономика, и что либералы как при чубайсе и компании в очередной раз собираются ограбить народ России.
    https://finobzor.ru/141097-pridetsja-rezat-siluanov-vspomnil-zabytoe-i-pugajuschee-slovo-sekvestr.html

    Статья про секвест бюджета. Для тех, кто не понимает и не знает, что это такое, пусть заглянет в историю России в лихие 90-е, где севестр был любимым детищем либералов.
  15. faterdom Звание
    faterdom
    +1
    Сегодня, 16:58
    Вице-премьер Новак, ввиду того, что в прошлом году вице-премьер Новак, в позапрошлом году вице-премьер Новак, в позапозапрошлом году вице-премьер Новак оценил это как высочайшую устойчивость.
    Да и кто бы на его месте не оценил?
  16. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +1
    Сегодня, 17:18
    превышает среднемировые темпы
    Скоро всех обгоним! wink