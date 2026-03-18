Варшава решила экстрадировать на Украину российского археолога Бутягина

Варшавский суд удовлетворил запрос украинской стороны на экстрадицию арестованного в декабре прошлого года российского археолога Александра Бутягина. На Украине Бутягина обвиняют в якобы «незаконном уничтожении или повреждении» объектов культурного наследия в Крыму.При этом польский суд нисколько не смущает, что в наспех составленном уголовном деле отсутствуют какие-либо доказательства вины российского археолога — Бутягин обвиняется в проведении раскопок в Крыму без разрешения Украины. Кроме того, адвокаты Бутягина указывают на истечение срока давности: обвинения относятся к событиям 2014–2019 годов, таким образом, их предельный срок истек 1 января 2024 года, то есть за 10 месяцев до предъявления ученому обвинений. Кроме того, поляки отказываются учитывать, что выдача российского археолога Киеву создаст угрозу его жизни и здоровью. Сторона защиты намерена обжаловать решение об экстрадиции и добиваться его отмены в суде высшей инстанции.Бутягин является заведующим сектором античной археологии Северного Причерноморья отдела античного мира Государственного Эрмитажа. Руководит археологическими экспедициями, исследующими античное городище Мирмекий на территории современной Керчи и Калос Лимен (древнегреческий город на северо-западе Крыма). По запросу Киева археолог был задержан в Польше, когда возвращался после участия в научной конференции в Нидерландах.

