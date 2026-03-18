Варшава решила экстрадировать на Украину российского археолога Бутягина

7 161 91
Варшавский суд удовлетворил запрос украинской стороны на экстрадицию арестованного в декабре прошлого года российского археолога Александра Бутягина. На Украине Бутягина обвиняют в якобы «незаконном уничтожении или повреждении» объектов культурного наследия в Крыму.

При этом польский суд нисколько не смущает, что в наспех составленном уголовном деле отсутствуют какие-либо доказательства вины российского археолога — Бутягин обвиняется в проведении раскопок в Крыму без разрешения Украины. Кроме того, адвокаты Бутягина указывают на истечение срока давности: обвинения относятся к событиям 2014–2019 годов, таким образом, их предельный срок истек 1 января 2024 года, то есть за 10 месяцев до предъявления ученому обвинений. Кроме того, поляки отказываются учитывать, что выдача российского археолога Киеву создаст угрозу его жизни и здоровью. Сторона защиты намерена обжаловать решение об экстрадиции и добиваться его отмены в суде высшей инстанции.



Бутягин является заведующим сектором античной археологии Северного Причерноморья отдела античного мира Государственного Эрмитажа. Руководит археологическими экспедициями, исследующими античное городище Мирмекий на территории современной Керчи и Калос Лимен (древнегреческий город на северо-западе Крыма). По запросу Киева археолог был задержан в Польше, когда возвращался после участия в научной конференции в Нидерландах.
91 комментарий
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Охотовед 2 Звание
    Охотовед 2
    +13
    Сегодня, 15:42
    Это просто без комментариев приличных… Поляки как-то ответят за это?
    1. ЖЭК-Водогрей Звание
      ЖЭК-Водогрей
      +11
      Сегодня, 15:44
      Цитата: Охотовед 2
      Поляки как-то ответят за это?

      Археолог сам должен был интересоваться политикой перед поездкой. Съездил на шабашку к европейским друзьям...
    2. carpenter Звание
      carpenter
      +51
      Сегодня, 15:47
      Цитата: Охотовед 2
      Это просто без комментариев приличных… Поляки как-то ответят за это?

      Арестовать в России десяток поляков, обвинив их в поддержке Израиля и передать задержанных Ирану.
      1. frruc Звание
        frruc
        +34
        Сегодня, 16:01
        carpenter
        Арестовать в России десяток поляков, обвинив их в поддержке

        У нас есть польские дипломатические консульства. Мне не совсем понятна сущность нахождения поленьев у нас. Отношений нет, а они почему-то здесь, занимаются шпионажем. Выкинуть как паршивых собак обратно в польшу.
        1. Sergei Timofeich Звание
          Sergei Timofeich
          +8
          Сегодня, 16:33
          Да очень многое не понятно с "партнёрами"и проведением СВО....
          1. Ильнур Звание
            Ильнур
            0
            Сегодня, 20:49
            многое не понятно с "партнёрами"и проведением СВО....

            Вот с "партнёрами" и проведением СВО все предельно ясно, кое кто не хочет портить отношения с "партнёрами", действует в рамках дозволенного, и поэтому СВО так проводится...
        2. ВАМ Звание
          ВАМ
          +4
          Сегодня, 17:27
          Более того доложу Вам у нас есть очень много польских фирм, занимающихся бизнесом в России. Например в Сходне занимающихся производством мебели!!!! Как так????
      2. роман66 Звание
        роман66
        +13
        Сегодня, 16:03
        И, снести уже нахрен, Катынь, пусть в опу идут
      3. Аркадий007 Звание
        Аркадий007
        +2
        Сегодня, 16:12
        Абсолютно уверен что есть археологи поляки которые работали в Крыму.
        Их арестовать, до обмена на наших.
      4. megadeth Звание
        megadeth
        +1
        Сегодня, 20:31
        Арестовать в России десяток поляков
        На заправках в Калининграде, там и археологи и неонацисты из польши и всего гейсоюза, бери не хочу...имхо
    3. ТермиНахТер Звание
      ТермиНахТер
      +12
      Сегодня, 15:47
      А у археолога мозги есть? Он не понимал куда едет? Опять Кремль виноват?
      1. faiver Звание
        faiver
        +17
        Сегодня, 15:52
        в польше как я понял он был транзитом, но по сути сам dурак, в то же время если кремлевцы проглотят то это полный абзац....
        1. ТермиНахТер Звание
          ТермиНахТер
          +10
          Сегодня, 16:12
          Можно было добираться и не через Польшу. Все нормальные люди летаю через Стамбул. Да - дороже, зато безопасно.
          1. faiver Звание
            faiver
            +6
            Сегодня, 16:39
            так и есть, сам себе нашел приключений на пятую точку....
          2. solar Звание
            solar
            +3
            Сегодня, 18:05
            Удивительно, что его не арестовали ещё в Голландии. Для человека с высшим образованием инфантилизм зашкальный :(( Возможно, желание подработать отключило здравый смысл.
      2. bayard Звание
        bayard
        +4
        Сегодня, 17:23
        Цитата: ТермиНахТер
        Опять Кремль виноват?

        Арестовать сотрудников польских консульств за шпионаж и предложить обмен .
        В случае любой неправильной реакции на это - высылка всех дипломатов из РФ и отзыв наших дипломатов - для "консультаций . Но арестованных шпионов в случае отказа от обмена - в арктические лагеря на перевоспитание .
        Суровей надо с неадекватами .
        Но для этого в верхах и вертикали должны появиться адекваты . Способные действовать и руководить адекватно . Адекватно реальной действительности .
        1. ТермиНахТер Звание
          ТермиНахТер
          +1
          Сегодня, 19:55
          Вполне рабочий ход. Держать посольство в Польше - просто бессмысленно.
          1. bayard Звание
            bayard
            0
            Сегодня, 20:44
            И поленьям это будет правильным сигналом - какой шаг может быть следующим .
        2. Ильнур Звание
          Ильнур
          0
          Сегодня, 20:52
          Способные действовать и руководить адекватно . Адекватно реальной действительности .

          Таких нет, и до 30 года не предвидеться..
          1. bayard Звание
            bayard
            0
            Сегодня, 21:27
            До 2030 г. ещё дожить надо .
    4. Дедок Звание
      Дедок
      +13
      Сегодня, 15:49
      Поляки как-то ответят за это?

      выразим озабоченность...
      1. shtatsov Звание
        shtatsov
        +6
        Сегодня, 16:05
        А что, красные фломастеры уже закончились?
        1. Наводлом Звание
          Наводлом
          +4
          Сегодня, 16:36
          Цитата: shtatsov
          А что, красные фломастеры уже закончились?

          Нет, от фломастеров ломятся закрома.
          А вот запасы сарказма давно иссякли.
          Из одной темы в другую одно и то же.
          Давайте покреативнее, что ли.
    5. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      +6
      Сегодня, 15:54
      Охотовед 2
      Сегодня, 15:42
      Это просто без комментариев приличных… Поляки как-то ответят за это?

      hi Здесь политические ставки очень высоки.
      Жыдобандеронацисты могут затребовать обмен 10-100 своих идейных бандеронацистов в плену.
      Потребуется долгая и кропотливая работа посредников по обмену.
      В-общем, влип археолог-исследователь с гейропейской политикой.
    6. Висенте Звание
      Висенте
      -7
      Сегодня, 17:04
      ну с откуда у хуторянина охотаведа намбер 2 приличных комментов, ты сам подумай...В России всё всегда плохо потому что так в методичке его написано...хороший цирк...ты справишься с нервами или сразу прятаться убежишь ?
    7. Василенко Владимир Звание
      Василенко Владимир
      -4
      Сегодня, 17:04
      Цитата: Охотовед 2
      Поляки как-то ответят за это?
      за что за это?!!!
      они что закон какой то нарушили?
      это у наших яйцеголовых мозги совсем атрофировались
      мо;но конечно пару пшеков посадить за переход улицы в неположенном месте или принять за контрабанду бензина, но это все не отменяет того что мужик сам нашел себе приключения на зaдницу
      1. Наводлом Звание
        Наводлом
        0
        Сегодня, 17:25
        Цитата: Василенко Владимир

        за что за это?!!!
        они что закон какой то нарушили?

        По-моему, об этом в статье как раз и написано.
        Что польский суд принял решение о экстрадиции с нарушениями.
        1. Василенко Владимир Звание
          Василенко Владимир
          -2
          Сегодня, 17:49
          С точки зрения поляков Крым это украина, все остальное не имеет значения
          В этой парадигме археолог нарушил УК Украины и суд вынес абсолютно логичное решение
          1. Пензяк Звание
            Пензяк
            +4
            Сегодня, 18:05
            А по большому счету выходит что наше государство не может обеспечить защиту своих граждан ни в, ни за пределами границы.
            1. Василенко Владимир Звание
              Василенко Владимир
              0
              Сегодня, 19:47
              а как вы представляете защиту в польше?
              ну без всяких ура патриотических глупостей, внятно и по делу
              1. Ильнур Звание
                Ильнур
                0
                Сегодня, 20:54
                а как вы представляете защиту в польше?

                Кажись на днях приняли закон о защите наших граждан за рубежом, нет?
                1. Василенко Владимир Звание
                  Василенко Владимир
                  0
                  Сегодня, 21:42
                  это не закон, а законопроект и его не приняли, а пока только одобрили
          2. Наводлом Звание
            Наводлом
            +1
            Сегодня, 18:17
            Цитата: Василенко Владимир
            С точки зрения поляков Крым это украина, все остальное не имеет значения
            В этой парадигме археолог нарушил УК Украины и суд вынес абсолютно логичное решение

            Точка зрения поляков для вас аргумент весомый.
            А точка зрения адвокатов арестованного для вас не имеет значения.
            Интересный факт.

            адвокаты Бутягина указывают на истечение срока давности: обвинения относятся к событиям 2014–2019 годов, таким образом, их предельный срок истек 1 января 2024 года, то есть за 10 месяцев до предъявления ученому обвинений
            1. Василенко Владимир Звание
              Василенко Владимир
              -1
              Сегодня, 19:49
              простите, даже спорить не буду, не вижу смысла
              вам ни чего не доказать, вы оперируете не логикой, а эмоциями
              1. Наводлом Звание
                Наводлом
                +1
                Сегодня, 19:52
                Цитата: Василенко Владимир
                простите, даже спорить не буду, не вижу смысла
                вам ни чего не доказать, вы оперируете не логикой, а эмоциями

                Я оперирую фактами, изложенными в обсуждаемом материале
                Вы - собственными измышлениями.
                Можете и дальше несостоятельность собственных доводов списывать на мою эмоциональность.
                1. Василенко Владимир Звание
                  Василенко Владимир
                  0
                  Сегодня, 21:44
                  ну давайте по фактам
                  польша признала крым Россией?!
                  НЕТ!
                  украина признала?
                  то же нет
                  с точки зрения украины раскопки не законны, она возбудилась и подала в международный розыск на подозреваемых
                  опровергните хоть один факт
                  1. Наводлом Звание
                    Наводлом
                    +1
                    Сегодня, 22:21
                    Бутягину вменяется статья 298 УК Украины часть 4 «Умышленное незаконное уничтожение, разрушение или повреждение объекта культурного наследия».
                    Со слов защиты срок исковой давности по этой статье истёк 1 января 2024 г.
                    Всё.
                    Точка.
                    Не имеет значения, что признаёт или не признаёт Польша.
                    Согласно действующему законодательству Украины обвинение, предъявленное в октябре 2024 г., и задержание 4 декабря 2025 г. не законны.

                    Но по вашей логике раз Польша не признаёт Крым российским, то она может творить беззаконие.
          3. Неизбежно Звание
            Неизбежно
            0
            Сегодня, 19:53
            Цитата: Василенко Владимир
            С точки зрения поляков Крым это украина, все остальное не имеет значения
            В этой парадигме археолог нарушил УК Украины и суд вынес абсолютно логичное решение

            Цитата: Василенко Владимир
            а как вы представляете защиту в польше?
            ну без всяких ура патриотических глупостей, внятно и по делу

            К сожалению вы правы, но археолога жаль...
            1. Василенко Владимир Звание
              Василенко Владимир
              0
              Сегодня, 21:45
              правды ради ни на йоту не жаль, он сам себе злобный буратина, вроде не мальчик должен думать головой
  2. Netl Звание
    Netl
    +17
    Сегодня, 15:43
    Прецедент опасный. По описанной логике любой человек посетивший Крым, может быть захвачен в Польше в заложники. Потом отослан укро-нацистам. sad
    1. frruc Звание
      frruc
      +8
      Сегодня, 15:49
      отсутствуют какие-либо доказательства вины российского археолога

      Посыл понятен. Держать его в Польше противоправно и не имеет смысла. А украине он нужен для пополнения обменного фонда. Так вот, ни одно телодвижение гиены не должно быть забытым, все это им припомнят.
    2. Дедок Звание
      Дедок
      +3
      Сегодня, 15:50
      По описанной логике любой человек посетивший Крым, может быть захвачен в Польше в заложники.

      именно так, но мы - жуем...
      1. Vitaly.17 Звание
        Vitaly.17
        +1
        Сегодня, 16:05
        Цитата: Дедок
        жуем..

        Мелочи, по сравнению с тем, что организаторы терактов в России и военных преступлений на Донбассе спокойно гуляют не только по Киеву, но и катаются по миру.
        Цитата: frruc
        он нужен для пополнения обменного фонда.

        Что бы очередной тупой пацифист рванул за денюжку малую на очередную конференцию. Может формальности для защиты обычного гражданина РФ соблюсти надо. Но истерить и топать в МИД ногами точно лишнее.
    3. carpenter Звание
      carpenter
      +5
      Сегодня, 15:58
      Цитата: Netl
      По описанной логике любой человек посетивший Крым, может быть захвачен в Польше в заложники.

      А мемориал полякам в Катыне, ещё существует.
      1. JustMe Звание
        JustMe
        +3
        Сегодня, 16:05
        Для начала там можно в память убийства поляков изобразить художественно-символично например пули, которые были найдены в телах расстрелянных. А они как ни странно оказались немецкими.
      2. роман66 Звание
        роман66
        +1
        Сегодня, 16:06
        И, до сих пор, принято считать, что наши их расстреляли. Вопреки всему
        1. carpenter Звание
          carpenter
          +10
          Сегодня, 16:38
          Цитата: роман66
          И, до сих пор, принято считать, что наши их расстреляли.

          13 апреля 1990 года Михаил Горбачев, будучи президентом СССР признал вину Советского Союза в расстреле поляков, а уже при Эльцыне сотворили мемориал. Но еще и в Медное Тверской обл. сотворили такой же мемориал и в то же время.
          Хорошо предатели поработали.
          1. роман66 Звание
            роман66
            0
            Сегодня, 17:28
            Причем, объяснить, почему все пули немецкого производства так и не смогли
      3. Роман_Васильевич Звание
        Роман_Васильевич
        -1
        Сегодня, 17:02
        Цитата: carpenter
        Цитата: Netl
        По описанной логике любой человек посетивший Крым, может быть захвачен в Польше в заложники.

        А мемориал полякам в Катыне, ещё существует.

        Причём тут Катынь?!
        Не стоит уподобляться нелюдям и "воевать" с мёртвым.

        А вот заново провести расследование тех событий в Катыни стоит! Сдаётся мне, что нквд не при делах там ..
        1. carpenter Звание
          carpenter
          +2
          Сегодня, 18:06
          Цитата: Роман_Васильевич
          Сдаётся мне, что нквд не при делах там ..

          Это давно многие знают, но Горбачёвско-Ельцынское, до сих пор живо.
    4. al3x Звание
      al3x
      +5
      Сегодня, 16:28
      Это как бы уже давно, по крайней мере, по хххловским законам - если посетить Крым, а потом, допустим, решить галопом по Европам прокатиться, то есть большая вероятность очутиться за решеткой вна Украине за "нелегальное" по их законам посещение Крыма. Так что это всем на заметку - после посещения Крыма ехать в недружественные страны реально опасно. Могут и экстрадировать в хххлостан.
      1. Ильнур Звание
        Ильнур
        0
        Сегодня, 20:58
        очутиться за решеткой вна Украине за "нелегальное" по их законам посещение Крыма

        Поэтому это недоруземение должно быть уничтожено под корень, хоть "до последнего украинца"..
    5. ettore Звание
      ettore
      +1
      Сегодня, 17:02
      Цитата: Netl
      Прецедент опасный. По описанной логике любой человек посетивший Крым, может быть захвачен в Польше в заложники. Потом отослан укро-нацистам. sad

      Придётся голову включать прежде чем по заграницам шастать.
    6. Василенко Владимир Звание
      Василенко Владимир
      0
      Сегодня, 17:07
      Цитата: Netl
      может быть захвачен в Польше в заложники. Потом отослан укро-нацистам.

      не ходите дети в африку гулять, в африке акулы, в африке гориллы ....
      так хочется хлебнуть "воздуха свободы"?!!!
      ну теперь на всю оставшуюся жизнь надышется
  3. alovrov Звание
    alovrov
    +3
    Сегодня, 15:44
    Считай уже труп. Вытащить некому. Но справедливости ради - подставился сам. Чтобы в наше время заехать в Польшу, надо быть, мягко говоря, совсем неумным человеком.
    1. Ivan№One Звание
      Ivan№One
      +1
      Сегодня, 19:19
      Почему труп?
      Если чубам и сдадут его (наверное сдадут) - обменят наверное на 99%.
      Слишком много уже про него написали
  4. Алексей Лантух Звание
    Алексей Лантух
    +8
    Сегодня, 15:50
    Что ж! Нужно искать и захватывать подходящего поляка для обмена. Другого эти твари не понимают.
    1. frruc Звание
      frruc
      +1
      Сегодня, 16:17
      Алексей Лантух
      Нужно искать и захватывать подходящего поляка для обмена.

      Этого делать не стоит. Было бы убедительней отправить им телегу польских 200-х из зоны СВО.
  5. xoma58 Звание
    xoma58
    +5
    Сегодня, 15:50
    Хватит сопли жевать, отвечать надо так что бы тошно было Мочить всех беспредельщиков!
    1. shtatsov Звание
      shtatsov
      +8
      Сегодня, 16:11
      Мы сопли жуем уже столько лет, что у населения уже надежды практически нет. Вот персам в этом плане можно сказать повезло, они теперь всех подряд лупят! Сами сдохнут, но и с собой в могилу всех заберут. Хотя надеюсь они все таки выстоят, иначе после них, нам совсем грустно придется. Задавят нас постепенно санкциями, а потом и разматают на лоскутки.
  6. Jsem_CZEKO68 Звание
    Jsem_CZEKO68
    +7
    Сегодня, 15:51
    Polsko se tímto dopustilo zločinu! Navíc archeologa vydalo těm, kteří za války Polákům vyvraždili desetitisíce Poláků. Diplomat Polska byl měl být pozvaný na koberec.
    1. Комментарий был удален.
    2. Jsem_CZEKO68 Звание
      Jsem_CZEKO68
      +15
      Сегодня, 15:52
      Польша совершила преступление! Более того, она передала археолога тем, кто убил десятки тысяч поляков во время польской войны. Польского дипломата следовало бы вызвать на ковер.
  7. Clepoj-Piu Звание
    Clepoj-Piu
    +6
    Сегодня, 15:51
    Пшеки мерзкий и завистливый народец, как были порождены не от определённого пола существом, так таковыми и подохнут, что мало их жидобандеровцы вырезали, хотят повторения? ну что с жидобандеровцем зелей это не за горами
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      +1
      Сегодня, 16:06
      Цитата: Clepoj-Piu
      Пшеки мерзкий и завистливый народец, как были порождены не от определённого пола существом, так таковыми и подохнут,

      По-вашему, надо каждому поляку уже сразу после рождения вешать ярлык неполноценности? Мы все появляемся на свет одинаковыми, а какими становимся, зависит от воспитания и окружающего общества. Нацизм никогда ни к чему хорошему не приводит. Пример - та же Польша и Украина. Если с малого возраста кругом твердят про злых русских, только и мечтающих тебе навредить, то и мозг при взрослении программируется соответственно.
      1. Clepoj-Piu Звание
        Clepoj-Piu
        -2
        Сегодня, 16:14
        Почитайте хотя бы "Братья Карамазовы" для начала - как брат Дмитрий набил, и за что, пшекам морду
  8. К-50 Звание
    К-50
    +3
    Сегодня, 15:55
    Варшава решила экстрадировать на Украину российского археолога Бутягина

    А у нас в тюрьмах что ни одного поляка не завалялось в отсидке? belay
    Чем их кормить бесплатно, лучше предложить обмен.
    Так и своего выручим и от нахлебника избавимся.
    1. frruc Звание
      frruc
      0
      Сегодня, 16:20
      К-50
      Чем их кормить бесплатно, лучше предложить обмен.

      Что-то я не слышал о таковых. Их как и других наемников просто утилизируют на местах.
  9. likana Звание
    likana
    +7
    Сегодня, 15:56
    В том, что такое геополитическое недоразумение, как Польша, позволяет себе подобное отношение к гражданину России, не вина гражданина, а слабость государства, которое не может его защитить.
  10. alanery Звание
    alanery
    0
    Сегодня, 15:56
    дома надо сидеть во время войны!
  11. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +8
    Сегодня, 15:57
    Учёный подумал учения идут ,а не СВО .А кто ему загранкомандировку оформлял ,чем думал .Надо было иметь какую то железобнтонную заглушку на задницу ,на которую он нашёл приключений .
    Теперь придётся за него 100500 " ценных кадров " из плена и тюрем возвращать .404 ые однозначно список загатовили. .
  12. faiver Звание
    faiver
    +4
    Сегодня, 16:04
    Честно говоря возникают сомнения в умственных способностях археолога Бутягина, в то же время археолог на государевой службе и если власть не впишется то ......, цензурных слов нет....
  13. vadimN Звание
    vadimN
    +3
    Сегодня, 16:07
    Люди науки, имейте в виду, что ваша научная работа не интересна вашему государству. И вас никто не защитит, если вы случайно нарушили мифические международные правила. Вот наглядный пример: Ученый с мировым именем поехал изучать раскопки в российский (к тому уже времени) Крым. А потом по делам оказался в Польше. И Украина потребовала ареста и выдачи ученого только за то, что он не попросил разрешения работать в якобы украинском Крыму. Тяжба длилась долго. И теперь видно, чем закончилась. Российский МИД, как всегда, выразил озабоченность, но, ничем не помог вызволить российского ученого из польского ареста. Теперь ему в Украине грозит много лет заключения. Аплодируем российскому МИДу за защиту своих граждан. Что в итоге: товарищи российские ученые! Если вы работаете а территории какого либо субъекта РФ, это не значит, что вы работаете в своей стране! Потому что другие страны могут считать эту территорию своей и посадить вас на много лет... Самое хреновое, что российская власть вряд ли сможет вас защитить... В МИДе полная импотенция, суды по последним событиям...
  14. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    +2
    Сегодня, 16:07
    Неужели в России не найдется одного польского шпиона? Недоработка.
    Под худой конец и наркоман сойдет.
    1. Личное мнение Звание
      Личное мнение
      +2
      Сегодня, 16:39
      Почему обязательно в России, аамериканцы похищают из других стран. Какого нибудь известного(для резонанса) польского деятеля культуры, а уж политика и подавно в чём угодно можно обвинить. Например, домогался 20 лет назад к дочке.....
  15. roosei Звание
    roosei
    0
    Сегодня, 16:33
    У нас что, нет ни одного поляка, которого можно законопатить в тюрьму? Сколько можно прог7ибаться перед всякой слякотью? Неужели нельзя понять, что выбирая позор, обязательно получишь и позор и войну?
  16. avdkrd Звание
    avdkrd
    +1
    Сегодня, 16:46
    По идее, если бы это был скажем американский археолог, сейчас все граждане с польским гражданством в США, куда нибудь экстрадировались или наоборот концентрировались.
    Сюр жёсткий и как бы ожидаешь от своей страны , что она в состоянии защищать своих граждан, чем то кроме озабоченности и красных линий.
    В каком месте у нас происходит сбой системы? Когда арестовывают танкеры, по сути выкладывают людей и даже убивают отнюдь не рядовых граждан, кто принимает решения отсутствии реальных и эффективных мер?
    Про пятый год, даже говорить не хочу, Иран за две недели, нанес ущерб гораздо более серьезному противнику, причем без фломастеров и прочей псевдоправовой болтовни про международное право.
    Так где сбой то?
    1. ГолыйМужик Звание
      ГолыйМужик
      0
      Сегодня, 18:36
      Ну так то мы арестовывали граждан США, и прямо ничего особенного не было, кроме обмена.
      И тут обменяют наверное.
  17. faterdom Звание
    faterdom
    +5
    Сегодня, 16:55
    На заправках в Калининградской области наловить 100 поляков для обмена. Впаяв им за контрабанду. И за нарушение европейского потолка цен против Российского топлива.
    1. vitaliy20091959 Звание
      vitaliy20091959
      +2
      Сегодня, 18:34
      да там как и у нас , главнюкам наплевать на простой люд
  18. Polak_Polak Звание
    Polak_Polak
    0
    Сегодня, 17:15
    A to urwysyny! Muszą ponieść karę!
  19. Fangaro Звание
    Fangaro
    +1
    Сегодня, 17:15
    А чё польским судьям будет?
    Херак херак и в дамки.

    А русского на Украину в вагоне из Европы...
    Не военного, не политика.
    Так бы весь Львов собрать и скопом в Гренландию.
  20. Товарищ Ким Звание
    Товарищ Ким
    -1
    Сегодня, 17:31
    Глава Советсткого МИД, А.А. Громыко, ответил бы, примерно так:
    "Если в течении 2 часов, наш гражданин не будет в целости и сохранности посажен на самолёт Аэрофлота, на территории Вавшавы образуется застекленелое плато, диаметром 5 километров."

    Как ответит Российский МИД?
    Озабоченность в степени?
    1. ЖЭК-Водогрей Звание
      ЖЭК-Водогрей
      +3
      Сегодня, 17:36
      Цитата: Товарищ Ким
      Глава Советсткого МИД, А.А. Громыко, ответил бы, примерно так:
      "Если в течении 2 часов, наш гражданин не будет в целости и сохранности посажен на самолёт Аэрофлота, на территории Вавшавы образуется застекленелое плато, диаметром 5 километров."

      Варшава была столицей члена ОВД, поэтому мимо.
  21. ЖЭК-Водогрей Звание
    ЖЭК-Водогрей
    0
    Сегодня, 17:35
    Рациональное решение для самого Бутягина: покончить жизнь самоубийством, ибо ничего хорошего его на Украине не ждет.
  22. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    -1
    Сегодня, 18:06
    Цитата: ТермиНахТер
    Можно было добираться и не через Польшу. Все нормальные люди летаю через Стамбул. Да - дороже, зато безопасно.

    Николай ,добрый день .Он приехал в Польшу лекцию читать .Успел прочитать ,не знаю ?!
  23. вертухай 2003 Звание
    вертухай 2003
    +2
    Сегодня, 18:16
    Почему я нисколько не удивлён, ах да, потому, что маленькая Польша безнаказано плюёт в лицо огромной России не в первый раз...
  24. vitaliy20091959 Звание
    vitaliy20091959
    +1
    Сегодня, 18:29
    очередной плевок в рожу дуси , но как обычно , как с гуся вода , без принципов и совести
  25. Ivan№One Звание
    Ivan№One
    +1
    Сегодня, 19:15
    Смотрел несколько его лекции, интересно рассказывал про всякео древнее, про Грецию в основном
    Жаль
    Но думать нажо было о своей безопасности самому и не заезжать во вражеские государства в такое время
  26. Ильнур Звание
    Ильнур
    0
    Сегодня, 20:46
    А нам слабо какого нибудь ляхского дипломат взять за шкирку, обвинить в шпионаже.аот и обменный фонд...

    А нам слабо какого нибудь ляхского дипломат взять за шкирку, обвинить в шпионаже.аот и обменный фонд...
  27. zloybond Звание
    zloybond
    0
    Сегодня, 21:07
    Они (поленья) делают ровно то, что им позволяют наши руководители-политики, пижоны в белых перчатках.
  28. BAI Звание
    BAI
    +1
    Сегодня, 21:11
    А зачем его понесло в Польшу?
    Поехал по антироссийским странам деньги зарабатывать. Заработал