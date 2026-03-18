ВС РФ освободили поселок Александровка в ДНР

6 789 5
Подразделения группировки войск «Запад» продолжают методично вычищать территорию Донецкой Народной Республики от украинских формирований. Сегодня в Минобороны России официально подтвердили: поселок Александровка перешел под контроль российских сил.



Противник на этом направлении, судя по всему, сопротивлялся отчаянно, но тщетно. Удары наносились по позициям четырех механизированных бригад ВСУ, двух батальонов беспилотных систем и двух бригад теробороны. Бои шли не только в самой Александровке, но и на подступах – в районах Осиново, Великой Шапковки, Грушевки и Боровой в Харьковской области, а также Яцковки и Красного Лимана.



Результат за сутки – до 180 ликвидированных боевиков, две сожженные американские бронемашины HMMWV, 25 единиц уничтоженной автомобильной техники. Ликвидированы два артиллерийских орудия и склад боеприпасов.

Министр обороны Андрей Белоусов не оставил успех без внимания. Поздравления ушли в адрес командования и личного состава 283-го мотострелкового полка. В ведомстве отметили: бойцы проявляют мужество и самоотверженность, наносят противнику значительный урон, вынуждая его отступать.

Освобождение Александровки – не единичный эпизод, а звено в цепочке недавних успехов. Накануне сообщалось о взятии под контроль Сопыча в Сумской области и Калеников в ДНР. Причем последний населенный пункт открывает российским силам дорогу к Райгородку.
5 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
    Clepoj-Piu
    0
    Сегодня, 15:58
    Молодцы Ребята, лишь бы Вас в тылу не предавали олигархи и банкиры, нет на них увы Иоанна Грозного с его опричниками
    andrewkor
    +8
    Сегодня, 16:09
    А вот интересно,кто это в Александровке отчаянно сопротивлялся? Неужели те самые насильно мобилизовмнные?
      Висенте
      -11
      Сегодня, 16:56
      хуторянин ты-бы русский язык для начала выучил хотя-бы на 3, впрочем так смешнее избежавший бусификации андревкор, надо же такое придумать...
    invisible_man
    -1
    Сегодня, 16:48
    И в комментариях установилось тягостное молчание...
    monetam
    +4
    Сегодня, 17:18
    союственно, основная цель - Святогорск. Чем шире будет охват- тем лучше.