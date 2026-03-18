Делегация МВФ приехала в Киев из-за несговорчивости депутатов Рады

На сегодня запланированы встречи представителей Международного валютного фонда с украинскими властями. Делегацию МВФ возглавляет Гэвин Грей.



Об этом сообщила украинским СМИ постпред фонда на Украине Пришила Тофано.

Она заявила:

Обсуждение будет касаться макроэкономической политики и ключевых структурных реформ.

Это официальная версия, но СМИ Украины утверждают, что делегация МВФ приехала в Киев из-за несговорчивости депутатов Верховной рады. Дело в том, что дальнейшее финансирование фондом киевского режима находится под угрозой, так как нардепы не принимают необходимые для этого законы, без которых транши МВФ не будут поступать. Удивляет то, что этим обеспокоены в руководстве фонда, а не в Киеве, хотя именно киевские власти могут остаться без денег.

Дело в том, что украинское правительство пообещало МВФ принять закон об увеличении налогов, но за эту инициативу Рада пока не голосует. Нардепы объясняют это тем, что данное решение Кабмин принял без обсуждения с парламентом. СМИ Украины предполагают также, что такая позиция депутатов как-то связана с волной расследований против них, которые проводит НАБУ.

Удивителен и тот факт, что украинскую столицу регулярно и беспрепятственно посещают высокопоставленные иностранные гости, совершенно не беспокоясь о собственной безопасности. К примеру, в Израиль, который, как и Украина, ведет боевые действия, подобные визиты не совершаются, ведь там находиться опасно.
  1. Охотовед 2 Звание
    Сегодня, 16:14
    Для всё же загадка… почему всякие «делегации» спокойно шастают по Кукуеву?
    Как-то в Израиль они не едут, в Иран соответственно тоже.
    1. Clepoj-Piu Звание
      Сегодня, 16:19
      Потому что одним война, а другим мать родна
    2. carpenter Звание
      Сегодня, 16:50
      Цитата: Охотовед 2
      Как-то в Израиль они не едут, в Иран соответственно тоже.

      Пока война на Ближнем Востоке втягивает все новые страны, на горизонте внезапно замаячил еще один потенциальный фронт. В Тегеране впервые открыто заговорили о возможности ракетных ударов по Украине, если киевский режим немедленно не прекратит сотрудничество с Израилем.
    3. Schneeberg Звание
      Сегодня, 17:16
      почему всякие «делегации» спокойно шастают по Кукуеву?
      Потому что в Кремле на это спокойно смотрят wink
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Сегодня, 16:15
    ❝ Удивляет то, что этим обеспокоены в руководстве фонда, а не в Киеве, хотя именно киевские власти могут остаться без денег ❞ —

    Киевские власти на практике давно убедились, что без денег их не оставят ...
    (Запад им поможет)
  3. ТермиНахТер Звание
    Сегодня, 16:16
    Значит, будут бить ногами и возможно по морде)))
  4. Аркадий007 Звание
    Сегодня, 16:17
    В Израиль и Иран с Ливаном не едут, значит находится в Киеве безопасно для любых представителей МВФ и ЕС - весь вывод из статьи.
  5. arhitroll Звание
    Сегодня, 16:32
    Реальная жуть в том, что прослойка боевого сала нужней европейцам много больше чем самим украм евроинтеграция, торгаш зеля это понимает и легко будет выбивать с них бабки, тем более что им напечатать нолики ничего не стоит, размажут инфляцию тонким слоем по планете и все...
  6. Ирек Звание
    Сегодня, 16:37
    За гешефтом припёрлись, обратно с полными чумаданами поедут.
  7. Игнатий555 Звание
    Сегодня, 16:43
    Возможно получили от России гарантии безопасности и не нанесения ударов. И это все происходит без прекращения оказания военной помощи украине на поле боя. Вот где парадокс-парадоксов.
  8. Роман_Васильевич Звание
    Сегодня, 17:11
    [/quote]Удивляет то, что этим обеспокоены в руководстве фонда, а не в Киеве, хотя именно киевские власти могут остаться без денег[quote]


    Меня тоже удивляет, почему банки постоянно мне предлагают разные кредиты, хотя я не прошу и не нуждаюсь в них...?!
  9. Андрей Николаевич Звание
    Сегодня, 17:11
    Интересно, что такое чубатые заложили, что их так охотно, кредитовали? Да и в Киев всякие там, "делегации" ездят, безнаказанно. Странно. Видимо, на старости лет, многие руководители становятся, добрыми, сердобольными и доверчивыми..
  10. Попуас Звание
    Сегодня, 17:15
    Дело в том, что украинское правительство пообещало МВФ принять закон об увеличении налогов,
    ...в РФ и без делегации из мвф налоги понимают и НДС..похоже по звонку работают feel
  11. faterdom Звание
    Сегодня, 17:50
    А что, репарационный кредит не канает? В счет будущих репараций и контрибуций?
    Или МВФ не считает это хорошим залогом? Ведь репарации уже считай в кармане, почти...
  12. Ivan№One Звание
    Сегодня, 19:14
    И не боятся ездить всякие туда, как к себе домой
    В тегеран вон никто не ездит
  13. Vlad Gor
    Сегодня, 20:17
    Высокопоставленные лица и делегации ездят спокойно в Киев, потому что СВО, а что такое СВО никто не знает. Нет ни одного юридического документа РФ (закон, указ, постановление), где написано, что такое СВО, а если нет документа, то и самого СВО нет.
    Чего бояться НАТОвцам, кремль войны не объявлял, СВО на Киев не распространяется, граждан НАТО на фронт не призывают, со стороны кремля претензий нет.
  14. Виктор Сергеев Звание
    Сегодня, 20:53
    Зачем этот бред? Руководство МВФ просто разбазаривает средства Фонда, получая свои откаты. Украина банкрот на грани полного развала, а они требуют каких то реформ.