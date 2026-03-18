Делегация МВФ приехала в Киев из-за несговорчивости депутатов Рады
На сегодня запланированы встречи представителей Международного валютного фонда с украинскими властями. Делегацию МВФ возглавляет Гэвин Грей.
Об этом сообщила украинским СМИ постпред фонда на Украине Пришила Тофано.
Она заявила:
Это официальная версия, но СМИ Украины утверждают, что делегация МВФ приехала в Киев из-за несговорчивости депутатов Верховной рады. Дело в том, что дальнейшее финансирование фондом киевского режима находится под угрозой, так как нардепы не принимают необходимые для этого законы, без которых транши МВФ не будут поступать. Удивляет то, что этим обеспокоены в руководстве фонда, а не в Киеве, хотя именно киевские власти могут остаться без денег.
Дело в том, что украинское правительство пообещало МВФ принять закон об увеличении налогов, но за эту инициативу Рада пока не голосует. Нардепы объясняют это тем, что данное решение Кабмин принял без обсуждения с парламентом. СМИ Украины предполагают также, что такая позиция депутатов как-то связана с волной расследований против них, которые проводит НАБУ.
Удивителен и тот факт, что украинскую столицу регулярно и беспрепятственно посещают высокопоставленные иностранные гости, совершенно не беспокоясь о собственной безопасности. К примеру, в Израиль, который, как и Украина, ведет боевые действия, подобные визиты не совершаются, ведь там находиться опасно.
Информация