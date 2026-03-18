Советники Трампа: США не собираются уходить с Ближнего Востока в ближайшее время

Портал Axios со ссылкой на трех неназванных советников Дональда Трампа прояснил позицию Белого дома: уходить с Ближнего Востока Штаты пока не собираются. Несмотря на то, что американский лидер, по словам источников, хотел бы свернуть крупные операции раньше, чем это сделает Биньямин Нетаньяху, сейчас они «близки, как никогда».Причина такой сплоченности – кризис в Ормузском проливе, через который проходит пятая часть мировых поставок нефти. Иран после гибели аятоллы Али Хаменеи и секретаря Высшего совета нацбезопасности Али Лариджани не просто отвечает ударами на удары, но и блокирует судоходство. Американские чиновники признают: для США стабилизация цен на нефть – приоритет более высокий, чем для Израиля.Трамп, судя по утечкам в Axios, уже осознал, что быстрой и красивой победы не выйдет. В его окружении некоторые даже испытывают «раскаяние покупателя» – дескать, зря ввязались. Но отступать поздно: Иран ясно дал понять, что даже если Вашингтон решит выйти из игры, Тегеран продолжит стрелять, пока не получит гарантий окончательного прекращения войны, а не временной передышки.Нетаньяху же, по данным тех же источников, настроен куда радикальнее. Израиль нацелен на физическое устранение нового лидера Моджтабы Хаменеи и максимальное ослабление режима. Иранский фактор для Тель-Авива – вопрос выживания, тогда как для Вашингтона – вопрос стабильности на нефтяных биржах.

