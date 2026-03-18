Советники Трампа: США не собираются уходить с Ближнего Востока в ближайшее время

3 079 27
Портал Axios со ссылкой на трех неназванных советников Дональда Трампа прояснил позицию Белого дома: уходить с Ближнего Востока Штаты пока не собираются. Несмотря на то, что американский лидер, по словам источников, хотел бы свернуть крупные операции раньше, чем это сделает Биньямин Нетаньяху, сейчас они «близки, как никогда».



Причина такой сплоченности – кризис в Ормузском проливе, через который проходит пятая часть мировых поставок нефти. Иран после гибели аятоллы Али Хаменеи и секретаря Высшего совета нацбезопасности Али Лариджани не просто отвечает ударами на удары, но и блокирует судоходство. Американские чиновники признают: для США стабилизация цен на нефть – приоритет более высокий, чем для Израиля.

Трамп, судя по утечкам в Axios, уже осознал, что быстрой и красивой победы не выйдет. В его окружении некоторые даже испытывают «раскаяние покупателя» – дескать, зря ввязались. Но отступать поздно: Иран ясно дал понять, что даже если Вашингтон решит выйти из игры, Тегеран продолжит стрелять, пока не получит гарантий окончательного прекращения войны, а не временной передышки.

Нетаньяху же, по данным тех же источников, настроен куда радикальнее. Израиль нацелен на физическое устранение нового лидера Моджтабы Хаменеи и максимальное ослабление режима. Иранский фактор для Тель-Авива – вопрос выживания, тогда как для Вашингтона – вопрос стабильности на нефтяных биржах.
27 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
    Clepoj-Piu
    -1
    Сегодня, 16:17
    Ну так унесут ногами вперёд
    ТермиНахТер
    +4
    Сегодня, 16:17
    Они может быть и хотели бы, только кто их теперь отпустит?)))
      Адрей
      +2
      Сегодня, 16:20
      Ну да. "Вход рупь - выход двадцать". "Торговали - веселились. Подсчитали - прослезились."
        Монтесума
        +2
        Сегодня, 16:41
        Где-то час назад прошло сообщение-предупреждение от Ирана:
        Удар нанесен по объектам нефтегазовой промышленности «Эселуйе» и «Южный Парс» на юге Ирана. Об этом говорится в сообщении агентства Tasnim.
        «Часть объектов нефтяной промышленности Южного Парса и Эселуйе была час назад атакована сионистско-американским врагом», — говорится в сообщении агентства.
        Корпус стражей исламской революции (КСИР) выпустил срочное предупреждение с призывом «держаться подальше от нефтяных объектов в Саудовской Аравии, ОАЭ и Катаре».Тasnim со ссылкой на КСИР пишет, что пять нефтегазовых объектов этих стран стали прямыми и законными целями и будут поражены в ближайшие часы.

        «Ранее вашим правителям неоднократно и ясно предупреждали о том, что они идут по опасному пути и рискуют судьбами своих народов», — говорится в сообщении.

        https://www.rbc.ru/politics/18/03/2026/69ba93a59a7947d9b660b7d4
          Адрей
          +1
          Сегодня, 17:01
          Биржа это подтверждает. Нефть на данный момент 108,30 с тенденцией к быстрому росту. Прилично со 101.
            ТермиНахТер
            0
            Сегодня, 19:46
            Это "брент" 108 $, легкие арабские сорта уже под 140)))
        роман66
        0
        Сегодня, 17:35
        Да, а что с Союзом Мира" Или как он там?
      Кмет
      +1
      Сегодня, 17:22
      США не уйдут из региона. Они туда не для того входили чтобы уйти, да еще и с таким позором. Скорее всего потом придут к какой-то мирной версии нахождения в том регионе с какими-то условиями, но Иран просто так в одиночку не изгонит американцев. Это нужно решение коалиции сопротивления, а у американцев там очень много союзников (Оман, ОАЭ, Катар, Израиль..). Ирак и Иран с Хуситами и Ливаном особенно ничего такого противопоставить не смогут. Да и самой коалиции как таковой нет.. все как-то "на коленке" написано. Все когда-то закончится т.к. ни у кого нет "бесконечных патронов". А Китай не "впишется", да и не только Китай. Иран - слишком маенькая страна чтобы оказать настолько большое влияние, которого хватило бы на выдавливание США с БВ.
        ТермиНахТер
        +1
        Сегодня, 20:08
        С такими друзьями, как Катар, Оман, ОАЭ - врагов уже не надо)))
          Кмет
          0
          Сегодня, 20:43
          Это абсолютно верно. США тоже те еще "друзья" и "союзники". Там вся "дружба" за деньги, как и сама война. На текущий момент хорошо видно только одно: мир разделен на осколки и реальных альянсов для противостояния США - нет. Каждый сам за себя. Даже ЕС уже в НАТО занял такую же позицию)) Многополярность - это просто разновидность белого шума на фоне основных событий.
          1. Комментарий был удален.
    Incvizitor
    +2
    Сегодня, 16:19
    То есть вопрос уже обсуждается, вообще будет приятно наблюдать, как разорвут сионистов лишившихся фашингтонской крыши, весь западный фашизм и террор вернутся отправителю, когда их будут вешать прилюдно на площадях того же Тель Авива.
      carpenter
      +2
      Сегодня, 17:03
      Поэтому Тель-Авиву нужно лишить Дональда Трампа возможности выскочить из войны через дипломатическую договоренность с иранским руководством – проще говоря, выбить влиятельных и одновременно договороспособных представителей этого руководства. Сделать все возможное, чтобы власть в Иране перешла к сторонникам так нужной Израилю жесткой, непримиримой линии. Тем, кто как раз готов будет рискнуть – не выпускать США из войны и попытаться нанести Америке стратегическое поражение, вынуждая Трампа дальше втягиваться в эту войну.
        Bookinist69
        +2
        Сегодня, 17:54
        Очень здравые мысли. Согласен. Очень дальновидная позиция. Чем дольше конфликт, тем больше ущерб. Ущерб союзником США в лице (Катара, ОАЭ и других). Израиль же прячась за их спинами потирает руки, готовясь к наживе...
    YanniKounnar
    +4
    Сегодня, 16:27
    " les États-Unis n’ont pas l’intention de quitter le Moyen-Orient de sitôt."
    C'est exactement ce qu'ils disaient juste avant de partir en catastrophe d'Afganistan ...:-)


    "Соединенные Штаты не намерены покидать Ближний Восток в ближайшее время".
    Это именно то, что они говорили прямо перед тем, как отправиться в катастрофический Афганистан...: -)
    tank_killer156
    +3
    Сегодня, 16:28
    Нефть растет,в сашке бензин дорожает,какое не было лоби с сашке фашистов евреев бенз в гору продукты в гору,а американский налогоплательщик скоро спросит чем им в сашке угрожал Иран,вот главный фашист еврей и останется один,вот там и посмотрим
    Ирек
    +4
    Сегодня, 16:36
    Евреи крепко держат Лохматого за задницу списками Эпштейна, никуды ты милок не денесся.
      Уарабей
      +2
      Сегодня, 16:56
      Сейчас при наличии такого развития нейросетей, можно абсолютно не опасаться шантажа. Заявить что это ИИ сотворил компромат и всего делов.
    gribanow.c
    +1
    Сегодня, 16:49
    Трампские военные силы должны уйти не только с ближнего востока но и из всей Евразии. Нам чужих не надо, мы в Евразии сами разберёмся bully
      faridg7
      +1
      Сегодня, 18:10
      Да он уйдёт, можно не сомневаться, Он ещё осенью озвучил план сделать амэрику энергетической сверхдержавой, и конфликт с Ираном- один из пунктов этого плана. Венесуэльскую нефть( это самые большие запасы углеводородов в мире) он уже контролирует, российские энергоресурсы от эвропы уже отсечены, возможно уже есть договорённости вообще по российскому газу и нефти, например завтра американская компания покупает северные потоки, восстанавливает трубы и начинает продавать в европу российский газ как американский( Урсула, кстати, не так давно подписала с Трампом соглашение, что евросоюз будет покупать у штатов хренову тучу газа, которого в штатах и нет в таком количестве), теперь он затеял войну с Ираном, в результате которой Европа перестала получать углеводороды с Ближнего востока, осталось разворошить иранские нефтяные терминалы на острове Харк( для этого с Окинавы в Персидский залив плывут 2,5 тысячи морпехов со своей авиацией), это означает что будут перекрыты поставки углеводородов из Ирана в Китай и Индию, а в ответ иранцы разнесут всю нефтедобывающую и транспортную инфраструктуру Ближнего востока. В результате этих действий в руках Трампа окажется практически весь рынок углеводородов мира- все энергоносители в руках энергетической сверхдержавы. И после этого Трамп со спокойным сердцем бросит котят на Ближнем востоке, у него по обновлённой доктрине Монро, все интересы будут сосредоточены в Западном полушарии, а в Восточном полушарии он будет время от времени как в муравейнике ворошить палкой, чтобы не получалось навести порядок.
        gribanow.c
        +1
        Сегодня, 18:15
        Так он и сделает "Америку снова великой", за счет превращения всей Евразии в зону бедствия. Евразийские силы должны вовремя понять этот коварный план, и помешать ему. Объединиться, и "закрыть" Америку обратно
          faridg7
          0
          Сегодня, 19:37
          С этим они опоздали,единственный, кто мог бы что то противопоставить- Си, но у него внутренних проблем выше крыши, да и в экономическом плане Китай зависит от американского рынка сбыта фатально.
    Earl
    +3
    Сегодня, 16:53
    Нетаньяху же, по данным тех же источников, настроен куда радикальнее.
    Нетаньяху - худший президент США за всю историю
    Висенте
    0
    Сегодня, 16:58
    Тем временем «Турция – это новый Иран. Эрдоган – изощрённый, опасный политик, стремящийся окружить Израиль. Мы больше не можем закрывать на это глаза», – заявил бывший премьер Израиля Нафтали Беннет на конференции американо-еврейских организаций в Иерусалиме.Глава Минобороны Турции Яшар Гюлер отметил, что Израиль способен напасть на Турцию и призвал всегда быть готовыми к войне.Эрдоган назвал премьера страны Нетаньяху главным бедствием Израиля….
    Schneeberg
    +1
    Сегодня, 17:15
    Хоть одним глазом бы взглянуть сего там про него пишут wink
    ПВВ22121922
    -1
    Сегодня, 17:34
    безусловно, не собирается. это вам не РФ с отказом от Украины, Прибалтики, т н "Северного Казахстана". Также РФ "совершенно не интересует" Куба, Гренландия и далее по списку. Державы нет. Есть торговая лавочка.
    Jsem_CZEKO68
    +1
    Сегодня, 19:16
    Ukazuje se, že ani Trump není jiný president USA, než před ním. Jen má velkou hubu a předvádí se v médiích.
    To všechno má na svědomí nepotrestání všech nacistů po válce 1945 a jejich velký úprk za moře, hlavně Kanada, USA a státy Jižní Ameriky, kde se schovávají dodnes i jejich rodiny. Ale tito nacisté se velmi brzy dostali do politiky a také do tajných služeb, včetně rodin nacistů. Pak není těžké pochopit, že takto nemocné USA nejsou schopné vymyslet lepšího presidenta USA, který nebude lhát lidem, že nezačne žádnou válku. Teď už mu nevěří vůbec nikdo, i když je zamračený a důležitý jak toaletní papír na WC.
      Jsem_CZEKO68
      +1
      Сегодня, 19:17
