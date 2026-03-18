Израиль атаковал крупнейший иранский объект газодобычи в районе Бушера

Сообщается об ударах ЦАХАЛ по крупнейшему иранскому газоперерабатывающему заводу в Асалуйе в провинции Бушер. Атакованное предприятие является частью инфраструктуры газового месторождения Южный Парс. Ранее США просили Израиль не атаковать объекты нефтегазовой инфраструктуры Ирана.Как сообщает Kan News, удар был нанесен истребителями ВВС Израиля в координации с американскими военными. На Южный Парс приходится порядка 75% производства природного газа Ирана. Кроме того, по некоторым данным, около 80% электросети Исламской Республики работает на природном газе.Южный Парс является крупнейшим в мире месторождением природного газа, на котором расположены добывающие объекты как Ирана, так и Катара. Общие запасы Южного Парса оцениваются примерно в 28–34 трлн м³ (8% мировых запасов газа). Иранские власти выступили с экстренным предупреждением, призвав к эвакуации персонала нефтехимических предприятий в Саудовской Аравии, Катаре и Объединенных Арабских Эмиратах.Между тем война на Ближнем Востоке обернулась для Европы энергетическим шоком: вследствие роста цен на энергоносители европейская экономика получила очередной удар. При этом возможности европейских властей справиться с нынешним кризисом намного ниже, чем в 2022 году: тогда были доступны относительно дешевые кредиты и возможность раздать субсидии домохозяйствам и бизнесу на сотни миллиардов. Повышение цен на энергоносители ускоряет деиндустриализацию Европы: энергоемкие отрасли промышленности массово вынуждены переносить свои производства в США или Китай.

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»