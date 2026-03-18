Израиль атаковал крупнейший иранский объект газодобычи в районе Бушера
Сообщается об ударах ЦАХАЛ по крупнейшему иранскому газоперерабатывающему заводу в Асалуйе в провинции Бушер. Атакованное предприятие является частью инфраструктуры газового месторождения Южный Парс. Ранее США просили Израиль не атаковать объекты нефтегазовой инфраструктуры Ирана.
Как сообщает Kan News, удар был нанесен истребителями ВВС Израиля в координации с американскими военными. На Южный Парс приходится порядка 75% производства природного газа Ирана. Кроме того, по некоторым данным, около 80% электросети Исламской Республики работает на природном газе.
Южный Парс является крупнейшим в мире месторождением природного газа, на котором расположены добывающие объекты как Ирана, так и Катара. Общие запасы Южного Парса оцениваются примерно в 28–34 трлн м³ (8% мировых запасов газа). Иранские власти выступили с экстренным предупреждением, призвав к эвакуации персонала нефтехимических предприятий в Саудовской Аравии, Катаре и Объединенных Арабских Эмиратах.
Между тем война на Ближнем Востоке обернулась для Европы энергетическим шоком: вследствие роста цен на энергоносители европейская экономика получила очередной удар. При этом возможности европейских властей справиться с нынешним кризисом намного ниже, чем в 2022 году: тогда были доступны относительно дешевые кредиты и возможность раздать субсидии домохозяйствам и бизнесу на сотни миллиардов. Повышение цен на энергоносители ускоряет деиндустриализацию Европы: энергоемкие отрасли промышленности массово вынуждены переносить свои производства в США или Китай.
