Израиль атаковал крупнейший иранский объект газодобычи в районе Бушера

Сообщается об ударах ЦАХАЛ по крупнейшему иранскому газоперерабатывающему заводу в Асалуйе в провинции Бушер. Атакованное предприятие является частью инфраструктуры газового месторождения Южный Парс. Ранее США просили Израиль не атаковать объекты нефтегазовой инфраструктуры Ирана.

Как сообщает Kan News, удар был нанесен истребителями ВВС Израиля в координации с американскими военными. На Южный Парс приходится порядка 75% производства природного газа Ирана. Кроме того, по некоторым данным, около 80% электросети Исламской Республики работает на природном газе.



Южный Парс является крупнейшим в мире месторождением природного газа, на котором расположены добывающие объекты как Ирана, так и Катара. Общие запасы Южного Парса оцениваются примерно в 28–34 трлн м³ (8% мировых запасов газа). Иранские власти выступили с экстренным предупреждением, призвав к эвакуации персонала нефтехимических предприятий в Саудовской Аравии, Катаре и Объединенных Арабских Эмиратах.

Между тем война на Ближнем Востоке обернулась для Европы энергетическим шоком: вследствие роста цен на энергоносители европейская экономика получила очередной удар. При этом возможности европейских властей справиться с нынешним кризисом намного ниже, чем в 2022 году: тогда были доступны относительно дешевые кредиты и возможность раздать субсидии домохозяйствам и бизнесу на сотни миллиардов. Повышение цен на энергоносители ускоряет деиндустриализацию Европы: энергоемкие отрасли промышленности массово вынуждены переносить свои производства в США или Китай.


  1. Пулемет Мадуро. Звание
    +2
    Сегодня, 17:38
    Держали,держали нефть в пределах сотки,а тут бац и вторая смена,и понеслось- 110.И это только начало.
    1. alexboguslavski Звание
      +6
      Сегодня, 17:44
      Действительно, только начало.

      КСИР потребовал от персонала в Саудовской Аравии, Катаре и ОАЭ немедленно покинуть нефтехимические заводы, дав понять, что будут ответные удары.

      «Срочное предупреждение. В ближайшие несколько часов этот объект подвергнется военным ударам. Все сотрудники и жители окрестных районов должны немедленно эвакуироваться в целях безопасности».


      Прогнозировать цену на нефть становится делом неблагодарным.

      1. Аркадий007 Звание
        +1
        Сегодня, 18:13
        Прогнозировать не надо, уже есть факт.
        Нефть взлетела до $150 за баррель в странах Персидского залива — BBG.
        1. Наган Звание
          +1
          Сегодня, 19:10
          https://oilprice.com/oil-price-charts/
          Меж тем эталонная американская WTI около $98, а канадская и мексиканская (доставка в США) болтается вокруг $80. Хотя та же мексиканская, но с доставкой на Дальний Восток, уже выше $130.
          Бензин вчера был Regular $3.49/gallon, Premium $4.09/gallon. Сегодня не смотрел.
          1. Аркадий007 Звание
            0
            Сегодня, 19:45
            В любом случае, Израиль выстрелил - рынок ответил.
          2. Evgeny64 Звание
            0
            Сегодня, 20:44
            WTI всегда намного дешевле Брента, это "легкая" нефть. По ее переработку не настроены заводы даже в самих США, все добавляют "тяжелую" нефть из Венесуэлы.
            Да и выработка из нее не та.
  2. tralflot1832 Звание
    +4
    Сегодня, 17:38
    Израильская мстя за Хайфу.Ирану пора влупить по порту Ашдод .
    1. Миха1981 Звание
      +1
      Сегодня, 17:53
      Влупят, но главное по КСА, лучше сразу по Гавару.
    2. Doliva63 Звание
      -7
      Сегодня, 17:59
      А почему Иран просто не сотрёт Израиль, имея 100 тыщь ракет? Странно, правда? Там столько и не надо. Но - только лимитированные залпы по точечным целям. Сдаётся, что-то не так с ракетами или с ПУ у Ирана. Я в данном случае за Иран, но, черт возьми, не понимаю их логику!
      1. Миха1981 Звание
        +3
        Сегодня, 18:01
        Просто не получится, таким количеством, как нистранно, плюс одновременно все запустить тоже.
        1. Doliva63 Звание
          -2
          Сегодня, 18:41
          Отчего ж? Не с одной же ПУ. И не надо 100 тыщь, хватит 500 ракет, чтобы Израиль стал непригодным для жизни и войны надолго.
          1. Миха1981 Звание
            +1
            Сегодня, 20:31
            500, если они с Яо, то да.
      2. Наводлом Звание
        +3
        Сегодня, 19:38
        Странны ваши рассуждения.
        Оставить 10 млн евреев без страны и считать это победой?
        Самый опасный враг тот, которому нечего терять.
        Пока евреям есть что терять их можно припереть к стенке.
        Это фактически израильский план с точностью до наоборот.
        Не персы свергнут свою власть, а недовольные граждане Израиля сменят свою.
        И это было бы главной победой Ирана.
  3. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    +2
    Сегодня, 17:39
    ❝ Ранее США просили Израиль не атаковать объекты нефтегазовой инфраструктуры Ирана ❞ —
    ❝ Как сообщает Kan News, удар был нанесен истребителями ВВС Израиля в координации с американскими военными ❞ —

    — США просили Израиль без них не атаковать? ...
  4. Bookinist69 Звание
    0
    Сегодня, 17:41
    Такими темпами ближний восток в скором времени вернется в средневековье. Катарчане и Саудиты будут ездить на верблюдах, рабство станет главной частью от ВВП стран персидского залива, ну а персы будут пускать караваны в Европу с коврами и специями...
    1. Сергей3 Звание
      +1
      Сегодня, 18:10
      А они там что то сами производили, кроме добычи нефти и газа?! Война закончится, пыль и дым уляжется, купят ещё и всё будет как прежде. Там есть кардинальное отличие от России - они сами у себя деньги не воруют и не выводят их в безумных количествах за рубеж, а тратят эти деньги на себя внутри своей страны!
      1. Vauxhall Звание
        -1
        Сегодня, 18:15
        Они обязаны выводить деньги в США и хранить их там. Изучайте матчасть. Не они воруют, их имеют.
        1. парсек Звание
          0
          Сегодня, 21:59
          А в чем разница?
          И да, слишком, все слишком
      2. Миха1981 Звание
        0
        Сегодня, 20:32
        Много энергоемких отраслей, азотные удобрения, гелий, алюминий.
  5. Комментарий был удален.
  6. faterdom Звание
    -1
    Сегодня, 17:54
    Ну все, газу не будет. Ни у кого, кроме США и России.
    Налетай-торопись, покупай живопись!
  7. tralflot1832 Звание
    +3
    Сегодня, 18:03
    В Израиле строжайшая цензура .В прошлую 12 дневную войну было у них интересно на сайтах ,а потом у них взялись за это .Нам учиться у них надо .Они даже всплакнуть не могут в соцсетях .Вякнуть что то вообще нельзя.
    1. Dart2027 Звание
      0
      Сегодня, 19:36
      У нас с этим традиционная проблема. Еще в ПМВ в РИ писали что угодно и без серьезных последствий. Только при Сталине "правдолюбов" стали расстреливать за паникерство.
    2. nordscout Звание
      -1
      Сегодня, 20:57
      Это называется государственная дисциплина и порядок, при проведении боевых действий... А у нас, зато, всё можно и это подлинная государственная демократия.... Правда с дисциплиной - очень скромно....
  8. Наган Звание
    +1
    Сегодня, 18:58
    Ранее США просили Израиль не атаковать объекты нефтегазовой инфраструктуры Ирана.
    но при этом
    удар был нанесен истребителями ВВС Израиля в координации с американскими военными
    Очевидно посчитали, что выгоднее ускорить окончание войны и потом восстановить.
  9. nordscout Звание
    0
    Сегодня, 20:52
    Одним словом - Восток - дело тонкое, а Ближний Восток - и, тонкое и сложное...