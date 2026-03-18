Пекин сообщил о достаточности нефти, несмотря на проблемы в Ормузском проливе

До начала войны на Ближнем Востоке в КНР через Ормузский пролив поступало 50 процентов от всего объема импорта нефти, идущего морским путем. Иран, в свою очередь, 80% черного золота экспортировал в Китай в обход санкций.

Казалось, после закрытия Тегераном Ормузского пролива Китай должен был столкнуться с масштабным дефицитом углеводородов для внутреннего потребления, ведь КНР — крупнейший в мире импортер нефти. Но пока этого не произошло.



Накануне представитель Национального бюро статистики Китая Фу Линхуэй заявил, что энергоснабжение КНР остается «относительно сильным» и формирует «относительно хорошую» основу для реагирования на внешнюю рыночную волатильность. Американский новостной канал CNBC сообщил, что Китай обладает достаточными энергетическими ресурсами, несмотря на то что война в Иране ограничивает потоки нефти через Ормузский пролив.

Эксперты отмечают, что КНР удается минимизировать риски дефицита нефти после начала войны в Персидском заливе благодаря набору мер. В частности, в первые дни войны на БВ правительство КНР запретило экспорт продуктов нефтепереработки. Причем Пекин готовился к возможным проблемам из-за конфликта на БВ загодя. В январе и феврале почти на 2% выросла добыча сырой нефти в Китае — до 35,73 млн тонн в годовом исчислении.



Еще в Китае огромные запасы стратегических резервов углеводородов, накопленные как раз на случай нынешней ситуации. По оценкам аналитиков, КНР хранит в государственных стратегических запасах примерно 1,4 млрд барреля нефти, чего достаточно для покрытия спроса в течение 3–4 месяцев. Это без учета коммерческих запасов частных компаний, которые в случае кризисов выбираются в первую очередь. На начало марта коммерческие запасы нефти в Китае составляли 851 миллион баррелей.

По данным компании Kayrros, занимающейся геопространственной аналитикой, запасы сырой нефти в Китае сократились на 7 миллионов баррелей с 5 по 16 марта, но это может быть связано с краткосрочной волатильностью.

Кроме того, Китай не так уж и зависим от поставок нефти через Ормузский пролив. В объеме импорта на этот маршрут ранее приходилось всего 6,6% от общего энергопотребления страны. Да и иранская нефть, как бы это странно ни выглядело, продолжает поступать в КНР.

Один из таких маршрутов проходит через юго-восточный иранский порт Джаск — относительно новый экспортный терминал за пределами Ормузского пролива, который позволяет нефтяным танкерам загружать нефть прямо в Оманском заливе, минуя узкий пролив, где напряженность наиболее высока.

Инсайдер из китайской отрасли, знакомый с торговлей нефтью между Китаем и Ираном, сообщил The Epoch Times, что конфликт на Ближнем Востоке практически не повлиял на поставки иранской нефти в Китай. И это не случайность, а результат плана действий на случай непредвиденных обстоятельств, разработанного Пекином и Тегераном до эскалации конфликта. Масштабное соглашение о 25-летнем сотрудничестве ИРИ и КНР подписали еще в 2021 году.



Да и через Ормуз иранский трафик не остановился, «первая армия в мире» ничего поделать с этим не может. Международное информагентство «Ассошиэйтед Пресс» (Associated Press, AP) сообщает со ссылкой на морские и информационные торговые платформы что Тегеран продолжает экспортировать миллионы баррелей нефти. По оценкам аналитической платформы Kpler, с начала марта Ирану удалось экспортировать более 16 миллионов баррелей, в основном в Китай.

По данным компании Lloyd's List Intelligence, занимающейся анализом морских данных, многие суда, проходившие через Ормузский пролив, были так называемыми «теневыми» транзитными танкерами, обходящими санкции и надзор западных правительств, и, вероятно, имели связи с Ираном. В последнее время суда, связанные с Индией и Пакистаном, также успешно пересекали заблокированную (для всех остальных) морскую транспортную артерию.

С 1 по 15 марта, по оценкам Lloyd's List Intelligence, через Ормузский пролив прошло не менее 89 судов, включая 16 нефтяных танкеров. Более пятой части из этих 89 судов, как полагают, были связаны с Ираном, остальные – с Китаем и Грецией. Также через пролив прошёл танкер, принадлежащий Пакистану, и два индийских газовоза.

Однако ситуация может усугубиться по мере затягивания войны на Ближнем Востоке. Аналитики считают, что китайские государственные нефтеперерабатывающие заводы будут отдавать приоритет производству бензина и дизельного топлива, чтобы обеспечить внутренний рынок. Последствия кризиса проявятся постепенно, начиная с конца марта и в начале апреля.

Государственные НПЗ Китая, более зависимые от ближневосточной нефти, могут первыми ощутить кризис, в то время как независимые переработчики могут продолжить работу, используя высокие внутренние цены на топливо. Независимые переработчики, так называемые «самовары», могут легче использовать иранскую и российскую нефть, однако они сталкиваются с растущей конкуренцией со стороны Индии за импорт сырья из РФ.
  1. Висенте Звание
    -2
    Сегодня, 17:08
    Имея трубопровод с Сибири какие могут быть у КНР проблемы, чай не Украина которой отключили все носители с России что напрямую от нас шли, таперича в втридорога покупают ровно тоже через посредников но совсем за другие деньги.Прекрасная страна...
    1. Denissdaf Звание
      +7
      Сегодня, 17:14
      В новости речь о нефти. Я если не ошибаюсь, сила Сибири это газопровод.
      1. Висенте Звание
        -7
        Сегодня, 17:18
        Слушай Денис сдаф ( надо же такое придумать) так что 404-я покупает российского втридорога и что покупает Китай по трубопроводу из Сибири ? справишься хуторянин?
        1. Висенте Звание
          -7
          Сегодня, 17:29
          правильно нефть и газ, что же ещё
      2. Bacha Звание
        +1
        Сегодня, 17:27
        Труба нефтяная есть. Ответвление от ВСТО. Тайшет - Дацин.
        1. Висенте Звание
          -5
          Сегодня, 17:31
          есть, хотя в основном в Китай танкерами да, но трубопровод наземный сейчас гораздо безопаснее и рентабельней
  2. SAG Звание
    +1
    Сегодня, 17:08
    Кто вообще сомневался что у Китая нет проблем с поставками?
    У Китая беспрепятственный проход через Ормуз + наземный нефтепровод из Сибири!
    Новости от капитана очевидность!
  3. tralflot1832 Звание
    +2
    Сегодня, 17:19
    У КНР есть ещё " бензокалонка" порт Козьмино - но там нефть покачественней и подороже .Куда деньги девать будем? Шутка.Благодоря хитрому ценообразованию смотрю у нас на АЗС АИ 92 подорожал всего на 60 коп с Иранской авантюрой Трампа.Танкера просто отключают АИС в Ормузе и Персидском заливе,включают " спуффинг" ( короче все дуркуют ) .Но Иранцы всё видят.Что то с Хайфой натворили ,в Ашдод идут нефтепродуктовозы - и разгружаются вроде в автомобильные " танкера ".Причал " по спутнику " совсем лишён нефтетрубопроводов.
    1. tralflot1832 Звание
      +1
      Сегодня, 17:35
      Саудиты тоже не очень пострадали ,отгружают нефть в Красном море ,в толпе танкеров присутствуют танкера под Флагом КНР ,танкера в основном у них класса VLCC.
  4. Oscar Essen Звание
    0
    Сегодня, 22:24
    Другого объявления от Пекина можно и не ожидать, последнее, что ему нужно, это паника на рынке, следом ажиотаж, спекуляции и немедленное удорожание.