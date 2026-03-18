Пекин сообщил о достаточности нефти, несмотря на проблемы в Ормузском проливе
До начала войны на Ближнем Востоке в КНР через Ормузский пролив поступало 50 процентов от всего объема импорта нефти, идущего морским путем. Иран, в свою очередь, 80% черного золота экспортировал в Китай в обход санкций.
Казалось, после закрытия Тегераном Ормузского пролива Китай должен был столкнуться с масштабным дефицитом углеводородов для внутреннего потребления, ведь КНР — крупнейший в мире импортер нефти. Но пока этого не произошло.
Накануне представитель Национального бюро статистики Китая Фу Линхуэй заявил, что энергоснабжение КНР остается «относительно сильным» и формирует «относительно хорошую» основу для реагирования на внешнюю рыночную волатильность. Американский новостной канал CNBC сообщил, что Китай обладает достаточными энергетическими ресурсами, несмотря на то что война в Иране ограничивает потоки нефти через Ормузский пролив.
Эксперты отмечают, что КНР удается минимизировать риски дефицита нефти после начала войны в Персидском заливе благодаря набору мер. В частности, в первые дни войны на БВ правительство КНР запретило экспорт продуктов нефтепереработки. Причем Пекин готовился к возможным проблемам из-за конфликта на БВ загодя. В январе и феврале почти на 2% выросла добыча сырой нефти в Китае — до 35,73 млн тонн в годовом исчислении.
Еще в Китае огромные запасы стратегических резервов углеводородов, накопленные как раз на случай нынешней ситуации. По оценкам аналитиков, КНР хранит в государственных стратегических запасах примерно 1,4 млрд барреля нефти, чего достаточно для покрытия спроса в течение 3–4 месяцев. Это без учета коммерческих запасов частных компаний, которые в случае кризисов выбираются в первую очередь. На начало марта коммерческие запасы нефти в Китае составляли 851 миллион баррелей.
По данным компании Kayrros, занимающейся геопространственной аналитикой, запасы сырой нефти в Китае сократились на 7 миллионов баррелей с 5 по 16 марта, но это может быть связано с краткосрочной волатильностью.
Кроме того, Китай не так уж и зависим от поставок нефти через Ормузский пролив. В объеме импорта на этот маршрут ранее приходилось всего 6,6% от общего энергопотребления страны. Да и иранская нефть, как бы это странно ни выглядело, продолжает поступать в КНР.
Один из таких маршрутов проходит через юго-восточный иранский порт Джаск — относительно новый экспортный терминал за пределами Ормузского пролива, который позволяет нефтяным танкерам загружать нефть прямо в Оманском заливе, минуя узкий пролив, где напряженность наиболее высока.
Инсайдер из китайской отрасли, знакомый с торговлей нефтью между Китаем и Ираном, сообщил The Epoch Times, что конфликт на Ближнем Востоке практически не повлиял на поставки иранской нефти в Китай. И это не случайность, а результат плана действий на случай непредвиденных обстоятельств, разработанного Пекином и Тегераном до эскалации конфликта. Масштабное соглашение о 25-летнем сотрудничестве ИРИ и КНР подписали еще в 2021 году.
Да и через Ормуз иранский трафик не остановился, «первая армия в мире» ничего поделать с этим не может. Международное информагентство «Ассошиэйтед Пресс» (Associated Press, AP) сообщает со ссылкой на морские и информационные торговые платформы что Тегеран продолжает экспортировать миллионы баррелей нефти. По оценкам аналитической платформы Kpler, с начала марта Ирану удалось экспортировать более 16 миллионов баррелей, в основном в Китай.
По данным компании Lloyd's List Intelligence, занимающейся анализом морских данных, многие суда, проходившие через Ормузский пролив, были так называемыми «теневыми» транзитными танкерами, обходящими санкции и надзор западных правительств, и, вероятно, имели связи с Ираном. В последнее время суда, связанные с Индией и Пакистаном, также успешно пересекали заблокированную (для всех остальных) морскую транспортную артерию.
С 1 по 15 марта, по оценкам Lloyd's List Intelligence, через Ормузский пролив прошло не менее 89 судов, включая 16 нефтяных танкеров. Более пятой части из этих 89 судов, как полагают, были связаны с Ираном, остальные – с Китаем и Грецией. Также через пролив прошёл танкер, принадлежащий Пакистану, и два индийских газовоза.
Однако ситуация может усугубиться по мере затягивания войны на Ближнем Востоке. Аналитики считают, что китайские государственные нефтеперерабатывающие заводы будут отдавать приоритет производству бензина и дизельного топлива, чтобы обеспечить внутренний рынок. Последствия кризиса проявятся постепенно, начиная с конца марта и в начале апреля.
Государственные НПЗ Китая, более зависимые от ближневосточной нефти, могут первыми ощутить кризис, в то время как независимые переработчики могут продолжить работу, используя высокие внутренние цены на топливо. Независимые переработчики, так называемые «самовары», могут легче использовать иранскую и российскую нефть, однако они сталкиваются с растущей конкуренцией со стороны Индии за импорт сырья из РФ.
