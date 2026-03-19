РТК «Уран-3» вышел на испытания
«Уран-6» — серийный РТК инженерного назначения
Расширяется круг робототехнических комплексов, используемых российской армией. Недавно стало известно, что в армии начались войсковые испытания нового РТК «Уран-3». Дистанционно управляемая бронемашина предназначается для расчистки проходов в минных полях, а также способна защитить себя при помощи пулемёта или оказать поддержку дружественному подразделению. В ближайшее время такой РТК должен будет показать свои возможности в условиях полигонов и, возможно, в реальных боях.
Перспективный комплекс
О новом отечественном РТК «Уран-3» широкая общественность узнала всего несколько дней назад. 13 марта он стал темой статьи в издании «Известия». Информацию об этой разработке получили от неназванных источников, знакомых с ходом проекта. К статье приложили графику с предполагаемым обликом нового комплекса и ряд фотографий на тему военной робототехники.
Основная часть информации об изделии «Уран-3» пока остаётся закрытой. В частности, неизвестен даже разработчик проекта. При этом известно, что другие отечественные РТК под названием «Уран» создавались 766-м Управлением производственно-технологической комплектации. Возможно, эта организация на основе накопленного опыта разработала ещё один комплекс с походим обозначением.
К настоящему времени проект «Уран-3» прошёл ранние стадии, и была изготовлена опытная техника. Как пишут «Известия», прототип РТК уже поступил в одну из частей российской армии для испытаний. Подробности текущих мероприятий, по понятным причинам, не раскрываются.
Сообщается, что «Уран-3» представляет собой гусеничную платформу с возможностью навески инженерного оборудования и установки пулемётного вооружения. Основной его задачей является обезвреживание мин и расчистка проходов для людей и техники. При этом комплекс может решать и несложные огневые задачи разного рода.
Подобный РТК предлагается использовать в инженерных и штурмовых частях и подразделениях. Он должен взять на себя наиболее опасную работу и уменьшить риски для личного состава. Кроме того, в некоторых ситуациях робот должен стать средством огневой поддержки, улучшающим общие показатели подразделения.
На данный момент «Уран-3» проходит войсковые испытания. Подробности этих мероприятий не раскрываются, однако ясно, что проект уже продвинулся достаточно далеко. Можно ожидать, что в ближайшем будущем РТК испытают в зоне проведения Спецоперации, а затем он получит шанс поступить на вооружение.
По известным данным
Точный облик и все тактико-технические характеристики нового отечественного РТК пока не раскрыты. Однако уже известны все основные особенности и возможности, что позволяет составить примерную картину. В целом речь идёт о дистанционно управляемой платформе с сапёрными и боевыми возможностями.
Основой «Урана-3» является гусеничное шасси, похожее на ранее использованные в других одноимённых проектах. Используется прямоугольный броневой корпус, защищающий от осколков взрывных устройств и пуль. Практически все внутренние объёмы отданы под силовую установку и другие агрегаты. В носовой части предусматривается монтаж инженерного оборудования, а на крыше размещается боевой модуль.
Габариты и масса такого РТК пока неизвестны. При этом можно вспомнить, что инженерный робот «Уран-6» имеет длину (с учётом трала) до 4,5 м и снаряжённую массу до 6 т. Возможно, новый «Уран-3» выполнен в схожих габаритах и весовой категории.
Тип силовой установки неизвестен. Вероятно, применяется дизельный двигатель с трансмиссией, обеспечивающей привод гусеничного движителя. Ходовая часть включает несколько опорных катков с блокированной подвеской. От такого РТК не требуется высокая скорость движения, тогда как гусеницы должны дать улучшенную проходимость на местности.
«Уран-3» имеет только дистанционное управление. На борту робота установлено несколько камер для обзора и вождения, сигнал с которых поступает на пульт оператора. В обратном направлении по защищённому каналу идут команды для исполнительных механизмов.
В носовой части корпуса устанавливается подъёмная стрела с приводами для перемещения в вертикальной плоскости. На ней монтируется катковый трал, предназначенный для обезвреживания мин путём наезда на них. Предусмотрено ли применение тралов других типов, неясно. Бойковый или фрезерный тралы нуждаются в соответствующем приводе, но о его наличии на «Уране-3» не сообщается.
Для самозащиты или огневой поддержки РТК имеет дистанционно управляемый боевой модуль. В случае с опытной техникой он комплектуется крупнокалиберным пулеметом, вероятно, типа «Корд». Модуль имеет собственную видеокамеру для наведения и приводы наводки в двух плоскостях.
Полный комплект РТК «Уран-3» включает три инженерных робота, набор тралов и запчастей для них, а также операторскую станцию. Для перевозки всего этого имущества предназначается грузовик с подходящими характеристиками. Такой комплекс можно быстро перебрасывать в требуемый район и готовить к работе.
Широкие возможности
Следует напомнить, что в российской армии достаточно давно эксплуатируется другой РТК инженерного назначения — «Уран-6». Этот комплекс был разработан в начале десятых годов с использованием иностранных наработок и в дальнейшем получил достаточно широкое распространение в инженерных войсках. При этом подобные роботы производятся не только для армии, но и для министерства по чрезвычайным ситуациям.
За прошедшие годы «Уран-6» хорошо показал себя, а также позволил накопить большой опыт эксплуатации и применения. Кроме того, были сделаны выводы и найдены пути дальнейшего развития подобной техники. По всей видимости, новый проект «Уран-3» создали именно с учётом опыта длительной эксплуатации существующего РТК.
Как и в случае с предшественником, основной задачей «Урана-3» является расчистка местности от противопехотных мин и аналогичных взрывных устройств ограниченной мощности. При движении по местности, тяжёлые катки трала провоцируют срабатывание мин. Возможно, предусматриваются и другие способы расчистки проходов. Принципиальные нововведения в инженерной функции РТК, по всей видимости, отсутствуют.
В то же время, «Уран-3» получил оружие для самозащиты, которого не было у более старого комплекса. Действуя на переднем крае, РТК может столкнуться с противником. При этом у него появляется возможность защититься, как минимум, от пехоты. Возможно, робот может нести не только пулемёт, что соответствующим образом повлияет на его огневые возможности.
Наличие инженерного оборудования и вооружения открывает перед «Ураном-3» новые перспективы. Появляется принципиальная возможность использования таких РТК не только при разминировании, но и в более сложных мероприятиях.
Так, подобный робот может сопровождать штурмовой отряд или иное аналогичное подразделение. Он поможет бойцам преодолеть минные заграждения, а также поддержит их огнём. Наличие видеокамер и пулемёта даёт «Урану-3» возможность выполнения разведывательных и огневых задач.
Видимый прогресс
Российская армия достаточно давно проявляет интерес к разнообразным робототехническим комплексам. В свою очередь, промышленность разрабатывает технику такого класса, и некоторые образцы поступают на вооружение. Одним из первых в этом ряду был РТК «Уран-6», давно нашедший место в инженерных войсках и хорошо показавший себя.
Теперь стало известно о создании нового робота для сапёрных подразделений, отличающегося улучшенными характеристиками и дополнительными возможностями. Сейчас «Уран-3» проходит испытания в войсках, и можно ожидать, что в ближайшем будущем он тоже поступит в полноценную эксплуатацию.
