Рекордная торпеда для ВМС Индии?
Та самая рекордная SeaHake mod. 4 ER
Недавно в печать стали просачиваться сведения об интересе ВМС «республики Бхарата» (в просторечии — Индии) к немецкой тяжёлой торпеде SeaHake mod. 4 ER. Интерес к торпеде подогревает побитый ей рекорд дальности применения — 140 км (теоретически торпеда может пройти и 185 км, но пока на такую дистанцию ей не стреляли), что, в среднем, на 50 процентов больше, чем у большей части современных торпед. Для сравнения: у российской новейшей (на вооружении — с 2002 года) 533-мм торпеды УГСТ «Физик» дальность стрельбы порядка 65 км.
Отечественная торпеда УГСТ «Физик»
Разработала торпеду компания «Атлас Электронник» — подразделение небезызвестной промышленной группы «ThyssenKrupp Marine Systems» (TKMS). Поскольку оружие новейшее, то большую часть его характеристик держат в секрете. Кроме дальности известно, что калибр у неё — стандартные 533 мм, скорость — 50 узлов, глубина погружения — до 600 метров, боевая часть — 260 кг АТБ, эквивалентные 460 кг тротила. А дальше... Наводить столь дальнобойную торпеду по оптоволокну не получится (нет, упоминания о такой возможности есть, но явно не на предельную дистанцию), та же самая УГСТ «Физик» управляется по проводу на дистанцию 25 км, американская Mk-48 — 18 км. Поэтому встречаются упоминания, что она будет время от времени «всплывать под перископ» — поднимать на маршевом участке мачту с аппаратурой GPS. На конечном участке наводить торпеду будет пассивная гидроакустическая головка самонаведения. В принципе — схема рабочая, но...
Как известно из закона сохранения материи, ничего ниоткуда не берётся и в никуда не девается. Рекордная дальность торпеды, в которой, как известно, применяются обычные серебряно-цинковые аккумуляторы, обеспечивается... Тупо — увеличением длины снаряда! А вот это уже чревато. Дело в том, что торпедные отсеки подлодок имеют длину, рассчитанную на стандартные торпеды. Так же, как и торпедные аппараты надводных кораблей. Поэтому применять SeaHake mod. 4 ER планируется с подвижных береговых установок. В общем, получается что-то вроде БЭКа, только подводного. Ну или...
«Многоцелевое вспомогательное судно» ВМС ОАЭ «Rmah»
Или поступать как ОАЭ, построившие для применения этих торпед специализированные корабли. В 2014 году верфь Nobiskrug Werft из Регенсбурга поставила для ВМС ОАЭ «две плавучие платформы с устройствами пуска торпед». Скорее всего, под этим обозначением надо понимать 58-метровые «многоцелевые вспомогательные суда» А-61 «Rham» и А-62 «Afaq» (иногда их именуют минными заградителями), больше всего похожие на морские буксиры или суда обеспечения нефтепромыслов — на них даже места для размещения стандартных морских контейнеров предусмотрены, но на предоставленном «Атлас Электроник» компьютерном изображении торпеду пускает что-то сильно похожее. Вот только для небогатой Индии подобный подход несколько менее актуален, чем для лопающихся от нефтедолларов Эмиратов. Так в чём же смысл сделки?
На представленной «Атлас Электроник» компьютерной презентации торпеду пускает что-то похожее на «Rmah».
Рискну предположить, что индусов в немецкой рекордной торпеде заинтересовали не сама SeaHake mod. 4 ER, а технологии. Дело в том, что они собираются покупать не торпеды, а организовать совместное предприятие индийской VEM Technologies с «Тиссен-Крупп» по их производству (ТоТ — иностранное проектирование с местным производством в рамках передачи технологий).
На сегодняшний день Индия производит и свои тяжёлые торпеды, такие как «Варунастра». ТТХ у неё не столь рекордные, но для использования на обычных кораблях и подлодках они вполне подходят: скорость — 40 узлов, дальность — 25-30 миль, глубина — до 600 метров, боеголовка — 250 кг, активно-пассивная гидроакустическая головка самонаведения... Но при этом немецкая торпеда имеет несколько реальных преимуществ (дальность не берём), в первую очередь — малошумность! Ну и электромоторы у немцев традиционно хорошие. Для индусов получение подобных технологий — хорошая сделка.
Пуск торпеды «Варунастра» с эсминца проекта «Дели»
Но есть и ещё одно соображение. В настоящий момент торпеды для ВМС Индии разрабатывает DRDO — «Оборонная исследовательская и производственная организация» («Варунастра» — их рук дело!). Республика Бхарата — страна, где в лоббирование и коррупцию умеют очень хорошо, так что, возможно, привлечение иностранных разработчиков (а помимо немцев из TKMS, индусы разместили заказ на 48 торпед «Black Shark Advanced» итальянцам из «Финкантьери») имеет задачей создать конкурентную среду и заставить собственных инженеров из DRDO активнее шевелить мозгами. В конце концов, ВМС Индии требуется порядка 200 торпед, а это вполне серьёзный заказ для того, чтобы за него побороться...
Погрузка итальянской тяжёлой торпеды Black Shark от «Финкантьери» на индонезийскую подлодку «Алугоро».
