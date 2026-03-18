Трамп предложил «поделиться» Ормузским проливом с «бездействующими союзниками»
Президент США Дональд Трамп предположил, что США могли бы передать Ормузский пролив под контроль своим «бездействующим» союзникам по НАТО, если те начнут быстро действовать.
В своей социальной сети Truth Social Трамп написал, что, по его мнению, было бы интересно, если бы США «прикончили» иранское государство, а затем позволили бы другим странам, которые используют Ормузский пролив, нести ответственность за этот логистический путь. Трамп считает, что это бы заставило некоторых из бездействующих «союзников» США перейти к более решительным действиям.
Ранее обиженный на своих европейских союзников Трамп раскритиковал страны НАТО за отказ откликнуться на его призыв о помощи и оказать США и Израилю военную поддержку в боевых действиях против Ирана. Американский президент заявил, что армия США якобы уже практически полностью достигла своих целей в Ближневосточном регионе. По словам Трампа, американцам и израильтянам якобы удалось полностью уничтожить иранские ВМС, ВВС и системы ПВО, и, исходя из этого, так называемая «коалиция Эпштейна» не нуждается в чьей-либо помощи.
Теперь же, видимо, окончательно осознавший неспособность обеспечить свободный проход торговых судов через Ормузский пролив Трамп решил, вместо того чтобы взывать к своим союзникам о помощи, посулить им долю от потенциальной «добычи» в виде контроля над ключевым логистическим путем Ближневосточного региона.
