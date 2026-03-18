Трамп предложил «поделиться» Ормузским проливом с «бездействующими союзниками»

Президент США Дональд Трамп предположил, что США могли бы передать Ормузский пролив под контроль своим «бездействующим» союзникам по НАТО, если те начнут быстро действовать.

В своей социальной сети Truth Social Трамп написал, что, по его мнению, было бы интересно, если бы США «прикончили» иранское государство, а затем позволили бы другим странам, которые используют Ормузский пролив, нести ответственность за этот логистический путь. Трамп считает, что это бы заставило некоторых из бездействующих «союзников» США перейти к более решительным действиям.



Ранее обиженный на своих европейских союзников Трамп раскритиковал страны НАТО за отказ откликнуться на его призыв о помощи и оказать США и Израилю военную поддержку в боевых действиях против Ирана. Американский президент заявил, что армия США якобы уже практически полностью достигла своих целей в Ближневосточном регионе. По словам Трампа, американцам и израильтянам якобы удалось полностью уничтожить иранские ВМС, ВВС и системы ПВО, и, исходя из этого, так называемая «коалиция Эпштейна» не нуждается в чьей-либо помощи.

Теперь же, видимо, окончательно осознавший неспособность обеспечить свободный проход торговых судов через Ормузский пролив Трамп решил, вместо того чтобы взывать к своим союзникам о помощи, посулить им долю от потенциальной «добычи» в виде контроля над ключевым логистическим путем Ближневосточного региона.
  1. Висенте Звание
    +2
    Сегодня, 17:30
    Сегодня в Тель-Авиве масштабные отключения электроэнергии после атаки иранских тяжелых ракет. Украина 2 ?
    1. Denissdaf Звание
      +2
      Сегодня, 17:37
      Всё верно. Украина-2. Ссудный день.
      1. Висенте Звание
        -10
        Сегодня, 17:44
        Да, я по тебе всё понял Денис, сегодня было много инфы по Дружбе и забавно было наблюдать как толковые вроде ребята не уловили суть происшедшего...А Орбана просто отодвинули цивильно...Счас он отдельно а деньги для ВСУ и санкции против РФ отдельно.Вот примерно так...извини если слегка прижал тебя сильно, ты сегодня не один такой оказался к моему изумлению
    2. Aken Звание
      +1
      Сегодня, 17:42
      Как неожиданно!!!!!!!!
    3. Vauxhall Звание
      +4
      Сегодня, 18:01
      Цитата: Висенте
      Сегодня в Тель-Авиве масштабные отключения электроэнергии после атаки иранских тяжелых ракет. Украина 2 ?

      Нет.
      Тель-Авив 1..
      Нет братского народа. Лупят от всей души.
      Хотелось бы видеть такое в Киеве.
      Уничтоженые структуры силовиков и разведки.
      Уничтоженые правительственные кварталы.
      1. Висенте Звание
        -8
        Сегодня, 18:02
        Вы видели в Тель Авиве уничтоженные структуры силовиков и разведки и на их место никто не встал? Чудны дела твои Господи...стесняюсь спросить: а электростанции выносят все подчистую, это братскому народу да?
        1. Vauxhall Звание
          +3
          Сегодня, 18:09
          Цитата: Висенте
          Вы видели в Тель Авиве уничтоженные структуры силовиков и разведки и на их место никто не встал? Чудны дела твои Господи...стесняюсь спросить: а электростанции выносят все подчистую, это братскому народу да?

          У вам как всегда.
          Потерь нет. hi
          1. Висенте Звание
            -8
            Сегодня, 18:14
            а, точно, я ж забыл, извиняюсь, как у вас гутарят Втрат немае..ну шо, с саморазоблачением тебя Вокс холл-как видишь достаточно 2-х предложений и усё...
  2. ПВВ22121922
    -1
    Сегодня, 17:32
    пока Россия "не заинтересована" воссоединить даже русские земли, США делят мир.
    1. Doliva63 Звание
      -1
      Сегодня, 18:47
      Цитата: ПВВ22121922
      пока Россия "не заинтересована" воссоединить даже русские земли, США делят мир.

      Россия заинтересована в росте доходов олигархов, а в остальном: нас - рать!
      1. olbop Звание
        +3
        Сегодня, 19:06
        Ну может не надо так про Россию? Россия - это не только Кремль и Москва.
  3. Aerolab Звание
    +7
    Сегодня, 17:35
    Рыжий клоун крутится как уж на сковородке. Евреи хорошо клоуна развели.
    1. Perpetually Звание
      +2
      Сегодня, 18:39
      Та не, он же написал - ща еще разок победим Иран и уйдем. А потом пусть другие разбираются с проливом
  4. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    +2
    Сегодня, 17:46
    ❝ Трамп решил, вместо того чтобы взывать к своим союзникам о помощи, посулить им долю от потенциальной «добычи» ❞ —

    — А тем, что прилетит от Ирана, видимо, тоже поделится ...
  5. tralflot1832 Звание
    +1
    Сегодня, 17:47
    У меня подозрение что через Персидский залив большинство углеводородов морем шло в ЮВА а не в Европу.Поэтому у Европы никакого интереса к войне Израиля ,США .Пусть как то сами расхлёбывают .Трампа они не любят ,а на Натанияху у Европы ордер МУС ( ещё за Газу).
    1. Миха1981 Звание
      -1
      Сегодня, 17:51
      Шло куда шло, а ударит по всем.
  6. NICK111 Звание
    +6
    Сегодня, 17:49
    Призыв звучит примерно так: давайте все вместе, всей кодлой завалим мамонта.
    Добычей поделюсь. Копыта, хвост, бивни ваши.
    А мне достанется "немного" мяска.
    Не упустите шанс!
  7. К-50 Звание
    +4
    Сегодня, 17:53
    А если бы побеждал, как кричал о том на каждом углу, близко бы никого кроме евреев не подпустил. Сам бы пановал.

    А если бы побеждал, как кричал о том на каждом углу, близко бы никого кроме евреев не подпустил. Сам бы пановал. fellow laughing
  8. faterdom Звание
    +2
    Сегодня, 17:57
    -Передайте мущине, он передаст...
    -Кто передаст? Сами вы передасты, и дети ваши передасты!

    -Передайте мущине, он передаст...
    -Кто передаст? Сами вы передасты, и дети ваши передасты!
  9. alexboguslavski Звание
    +1
    Сегодня, 18:55
    КСИР выпустил срочное предупреждение по указу эвакуации энергетических объектов США и израиля в Персидском Залив, в частности в Саудовской Аравии, Катаре и ОАЭ:


    "Для граждан и жителей, находящихся вблизи следующих объектов:

    1-Нефтеперерабатывающий завод Сафарф – Саудовская Аравия
    2-Газовое месторождение Аль-Хассан – ОАЭ
    3-Комплекс Джубайль по производству нефтехимической продукции – Джубайль, Саудовская Аравия
    4-Комплекс по производству нефтехимической продукции Масида и холдинг Масида (входящий в состав компании Chevron) – Катар
    5-Нефтеперерабатывающий завод Рас-Лафан (фазы 1 и 2) – Катар

    Эти объекты стали прямыми и законными целями и могут подвергнуться атаке в ближайшие часы.

    В связи с этим все граждане, жители и работники должны немедленно покинуть эти районы и удалиться на безопасное расстояние, чтобы сохранить свою жизнь.

    Мы уже неоднократно и ясно предупреждали ваших правителей о недопустимости следования по этому опасному пути и вовлечения своих народов в азартную игру с их судьбой.

    Однако они предпочли продолжать слепо следовать в фарватере чужой политики и принимать решения, не отражающие волю своих народов, а навязанные им из-за рубежа, в условиях отсутствия реального суверенитета.

    Поэтому они несут полную ответственность за все последствия, которые повлечет за собой этот путь"
  10. Oscar Essen Звание
    0
    Сегодня, 22:16
    Да "союзники" не столь боятся отхватывать от Ирана, а повторения ситуации с 404, где бидон втянул гейропцев, а Трамп сказал "Не моя война" и покупайте оружие с наценкой. Что помешает ему, когда он устанет от "побед" над Ираном, объявить, раз газ и нефть вам нужны, то это ваша война, а он уже всех победил?