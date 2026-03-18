Орбан: ЕС проигнорировал интересы безопасности русских, и они ответили войной

Украинцев не следует считать жертвами агрессии, который надо поддерживать. Чтобы осознать это, нужно понимать, как начинался российско-украинский конфликт.



Такое заявление сделал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью британскому телеканалу GB News.

Вместе с тем глава венгерского правительств заявил, что начало российской военной операции против Украины с позиции международного права является актом агрессии. Но в разжигании конфликта Орбан винит не российского президента Владимира Путина, а страны Запада. По его мнению, с их стороны было огромной ошибкой изменить статус Украины, которая на протяжении предыдущих двух десятилетий выполняла функцию буфера между Европой и Россией.

Но вместо сохранения такого равновесия западные государства стали поощрять стремление киевских властей вступить в НАТО и Евросоюз. Наблюдая эту ситуацию, Москва дала понять, что приближение Североатлантического альянса к ее границам неприемлемо. С российской стороны даже поступали сигналы, отмечает Орбан, что подобные шаги могут привести к вооруженному конфликту, но эти сигналы были проигнорированы Западом. По его словам, ЕС проигнорировал интересы безопасности русских, и они ответили войной.

Орбан заявил:

Украина – не решение, Украина – проблема. Она делает нас слабее.

Сейчас, по мнению венгерского премьера, фокусировка европейцев на Украине ослабляет Европу, поэтому им следует сосредоточиться не на украинских проблемах, а на собственных.

Он считает, что целью европейских стран должно стать не нанесение поражения России, а достижение безопасности, мира и долгосрочной стабильности на континенте.
  1. Висенте Звание
    -2
    Сегодня, 17:54
    Так может пора из ЕС Виктор? Или что, ещё рановато? С Дружбой они тебя тоже подвинули, редиски...
    1. ian Звание
      +5
      Сегодня, 18:01
      Мухи отдельно, котлеты отдельно.
      В ЕС помимо геев и проблем еще и масса приятных плюшек. По крайней мере раньше было. Туда как бы до сих пор все рвутся, но оттуда как бы пока никто не стремится. Кроме конечно Британии, но у нее были свои резоны и членство в ЕС ей благополучия не добавляло... request
      1. Висенте Звание
        -4
        Сегодня, 18:07
        вот чего-то хочется а кого не знаю...ощущение что побегут дружно все в разные стороны, аки тараканы, в благоприятный момент...
        1. ian Звание
          +4
          Сегодня, 18:13
          Обязательно побегут. Как в свое время при развале СССР. Но до этого будут максимально пытаться откусить от "союзного" пирога.
          1. Комментарий был удален.
  2. 5.11 Звание
    0
    Сегодня, 17:56
    А для кого он это говорит ?
    Верхушка ЕС это все прекрасно понимают . Они делают то ,что им скажут . А те ,кто руководит всем этим процессом , для них самое главное деньги и власть . Где власть ,скорее на первом месте .
    Вот они и ставят таких клоунов как Джонсон или Трампуша руководить западом .
    1. Мини Мокик Звание
      -4
      Сегодня, 18:37
      Он говорит не правду. Он ссылается, что это из-за возможного расширения НАТО, а не из-за убийства мирного населения на Донбассе.
      1. Уарабей Звание
        Уарабей
        -1
        Сегодня, 19:14
        А убиства мирного населения на Донбассе, это прямое следствие попыток расширения НАТО.
      2. Кузнец 55 Звание
        +1
        Сегодня, 19:14
        Мини Мокик , ответьте мне на вопрос . Если бы не было продвижения НАТО на восток , если бы Украине эту морковку не держали перед носом , могла ли бы случиться эта война ???
        Я думаю вы ответите Нет .
        Вот продвижение альянса и есть первопричина конфликта .
        Донбасс - это последствия этой ошибочной политики .
        1. Мини Мокик Звание
          0
          Сегодня, 20:22
          Отвечу - Нет. Они без проблем бы могли кастрюль и без обещаний НАТО натравить. Там ненависти на 100 лет припасено. Проипалты ведь не рыпаются?
  3. майор Юрик Звание
    +1
    Сегодня, 17:56
    Разъяснять хрюнделям из ес,как это было бессмысленно, весь этот евробордель создан их шаловливыми ручками.... Сорос собирал и проплачивал назначения на посты этих недоумков много лет и достиг хороших результатов, их не выбирают, а назначают. Трампоноид ведь еще на первом сроке говорил, что сильный евросоюз штатам не нужен, типа конкурент, а вялая ботва то, что надо... Ну и вот процесс идет! laughing
  4. arhitroll Звание
    0
    Сегодня, 18:19
    А глубже кто будет копать господин Орбан. Все это было сделано американцами, т.к. госдолг надо закрывать, а что может быть лучше чем война за океаном...
  5. yuriy55 Звание
    0
    Сегодня, 18:25
    Да это ещё не война - мы ещё не начинали...А ведь можно было на месте БЕНИЛЮКСа сделать большое болото, а Урсулу фон дер Ляйнен и Каю Каллас превратить в жаб...
  6. vitaliy20091959 Звание
    +2
    Сегодня, 18:44
    это великолепный пример , как глава частично зависимого государства все таки ведет политику на благо своего народа , своего государства
  7. Jsem_CZEKO68 Звание
    0
    Сегодня, 18:46
    Pan Orbán má dobré názory a zdravý rozum. Jen zapomněl dodat, co myslí západ tím, že porazí Rusko. Velmi je lákají suroviny Ruska, které už nechtějí platit a raději by Rusko vykradli. Ale jelikož jsou to lidé bez mozku, ani jim nedochází, že válku s Ruskem by nikdy nevyhráli, což samozřejmě Rusko ví, ale zatím nenastala situace zničit svět, možná by stačilo ten západní. I tak by život na zemi nebyl výhrou.
    1. Jsem_CZEKO68 Звание
      +1
      Сегодня, 18:46
      У господина Орбана здравые взгляды и хороший здравый смысл. Он просто забыл добавить, что Запад подразумевает под победой над Россией. Их очень привлекают российские сырьевые ресурсы, за которые они больше не хотят платить и скорее предпочтут грабить Россию. Но поскольку они люди без мозгов, они даже не понимают, что никогда не выиграют войну с Россией, что, конечно, Россия знает, но пока не было ситуации, способной уничтожить мир, возможно, западной войны было бы достаточно. Даже в этом случае, жизнь на Земле не будет победой.
  8. Гиперион Звание
    +1
    Сегодня, 18:51
    ЕС проигнорировал интересы безопасности русских, и они ответили войной

    Не войной, а СВО. Нужно понимать отличия, мистер Орбан. А так, в целом, всё верно. Благодаря ответу стало безопаснее некуда. Особенно в ряде регионов РФ, связанных с ВПК или граничащих с биндеровцами.
  9. Million Звание
    +1
    Сегодня, 19:37
    Нет уже никакого международного права.
    Прав тот,кто сильней.
  10. nordscout Звание
    -1
    Сегодня, 20:49
    Ближе к выборам, Орбан стал "остёр на язык" и, вдруг, "за деревьями стал видеть лес" и стал неплохим аналитиком.....
  11. Grossvater Звание
    +1
    Сегодня, 21:31
    Цитата: Million
    Нет уже никакого международного права.
    Прав тот,кто сильней.

    Этого самого "международного права" не было никогда, ибо это понятие противоречит понятию "суверенитет".