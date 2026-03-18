Украинцев не следует считать жертвами агрессии, который надо поддерживать. Чтобы осознать это, нужно понимать, как начинался российско-украинский конфликт.Такое заявление сделал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью британскому телеканалу GB News.Вместе с тем глава венгерского правительств заявил, что начало российской военной операции против Украины с позиции международного права является актом агрессии. Но в разжигании конфликта Орбан винит не российского президента Владимира Путина, а страны Запада. По его мнению, с их стороны было огромной ошибкой изменить статус Украины, которая на протяжении предыдущих двух десятилетий выполняла функцию буфера между Европой и Россией.Но вместо сохранения такого равновесия западные государства стали поощрять стремление киевских властей вступить в НАТО и Евросоюз. Наблюдая эту ситуацию, Москва дала понять, что приближение Североатлантического альянса к ее границам неприемлемо. С российской стороны даже поступали сигналы, отмечает Орбан, что подобные шаги могут привести к вооруженному конфликту, но эти сигналы были проигнорированы Западом. По его словам, ЕС проигнорировал интересы безопасности русских, и они ответили войной.Орбан заявил:Сейчас, по мнению венгерского премьера, фокусировка европейцев на Украине ослабляет Европу, поэтому им следует сосредоточиться не на украинских проблемах, а на собственных.Он считает, что целью европейских стран должно стать не нанесение поражения России, а достижение безопасности, мира и долгосрочной стабильности на континенте.

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»