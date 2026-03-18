Орбан: ЕС проигнорировал интересы безопасности русских, и они ответили войной
Украинцев не следует считать жертвами агрессии, который надо поддерживать. Чтобы осознать это, нужно понимать, как начинался российско-украинский конфликт.
Такое заявление сделал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью британскому телеканалу GB News.
Вместе с тем глава венгерского правительств заявил, что начало российской военной операции против Украины с позиции международного права является актом агрессии. Но в разжигании конфликта Орбан винит не российского президента Владимира Путина, а страны Запада. По его мнению, с их стороны было огромной ошибкой изменить статус Украины, которая на протяжении предыдущих двух десятилетий выполняла функцию буфера между Европой и Россией.
Но вместо сохранения такого равновесия западные государства стали поощрять стремление киевских властей вступить в НАТО и Евросоюз. Наблюдая эту ситуацию, Москва дала понять, что приближение Североатлантического альянса к ее границам неприемлемо. С российской стороны даже поступали сигналы, отмечает Орбан, что подобные шаги могут привести к вооруженному конфликту, но эти сигналы были проигнорированы Западом. По его словам, ЕС проигнорировал интересы безопасности русских, и они ответили войной.
Орбан заявил:
Сейчас, по мнению венгерского премьера, фокусировка европейцев на Украине ослабляет Европу, поэтому им следует сосредоточиться не на украинских проблемах, а на собственных.
Он считает, что целью европейских стран должно стать не нанесение поражения России, а достижение безопасности, мира и долгосрочной стабильности на континенте.
Информация