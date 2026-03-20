Компания Lockheed успешно завершила первый лётный тест ракеты PrSM Inc 2
Пуск ракеты с ПУ M142 HIMARS
Заявление компании Lockheed об успешном тестовом пуске новой модификации ракеты PrSM Increment 2 (LBASM) прозвучало вскоре после того, как армия объявила о первом применении возможностей системы PrSM Increment 1 (LRPF) в боевых условиях в ходе конфликта в Иране.
PrSM — это семейство баллистических ракет малой и средней дальности, разработанных компанией Lockheed Martin для замены MGM-140 ATACMS. Ранний вариант этой ракеты, Increment One, в настоящее время находится на вооружении армии США и армии Австралии, при этом Австралия является партнером в этой программе. Более поздние варианты, в частности наземная противокорабельная ракета (LBASM), будут обладать возможностью поражения кораблей, а дальнейшие варианты будут включать новые полезные нагрузки (вместо стандартной 90-килограммовой осколочно-фугасной БЧ ракеты могут оснащаться беспилотниками Coyote или миниатюрными планирующими авиабомбами Hatchet от компании Northrop Grumman) и варьируемую дальность действия (500 и 1 000 км).
Вторая модификация PrSM официально известна как противокорабельная ракета наземного базирования (LBASM). В отличие от первой модификации, LBASM оснащена многорежимной головкой самонаведения, что позволяет ей с большей легкостью преодолевать зоны, недоступные для наблюдения. Поскольку разработка LBASM началась после выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности в 2019 году, ее дальность должна быть увеличена сверх предыдущего порога в 310 миль (500 км) до ожидаемых 620 миль (1000 км), это как следствие увеличения скорости ракеты в конце АУТ с 2 000 м/с до 3 000 м/с.
Как следует из названия, LBASM будет противокорабельной баллистической ракетой и в сочетании с многорежимной головкой самонаведения сможет поражать движущиеся цели. Предполагается, что первая закупка ракеты будет завершена в 2028 финансовом году, после чего ее получит Корпус морской пехоты США.
LBASM участвовала в конкурсе «Высокоточная ударная ракета» вместе с другой ракетной системой StrikeMaster на получение контракта на систему береговой обороны Австралии. Первое тестовое испытание в натурных условиях было проведено в 2024 году.
В настоящее время «Высокоточная ударная ракета» может запускаться только с пусковой установки M142 HIMARS; хотя рассматриваются планы по обеспечению возможности запуска ракеты с надводных кораблей с помощью вертикальной пусковой системы Mark 41. В настоящее время этой ракетой обладают только Австралия и США. Запрос Норвегии на экспорт был отклонен, Великобритания также рассматривает возможность ее приобретения.
Планируется, что ракета PrSM для армии США и Австралии будет производиться на комплексе в Австралии, что дополнит внутреннее производство в Соединенных Штатах.
Впервые ракета была использована в боевых действиях армией Соединенных Штатов в ходе текущей войны с Ираном в 2026 году.
Компания Lockheed Martin объявила о проведении первого тестового летного испытания в рамках программы разработки «Высокоточной ударной ракеты» PrSM Increment 2 для армии США. Эта программа направлена на создание многорежимной системы наведения, способной поражать морские цели в движении.
Система наведения для варианта наземных противокорабельных ракет PrSM Increment 2 была успешно испытана при пуске на дальность 350 километров (217,5 миль) с помощью высокомобильной ракетной системы M142 (HIMARS) и может также запускаться с помощью реактивной системы залпового огня M270A2, согласно пресс-релизу компании. Система наведения способна работать автономно (без получения целеуказания из внешних источников) на дальностях до 500 км (310,7 миль) в боевых условиях.
— заявила в четверг в пресс-релизе Гейлия Кэмпбелл, вице-президент и генеральный директор подразделения тактических ракет Lockheed Martin.
В пресс-релизе также было добавлено, что система наведения, используемая в программе PrSM Increment 2, получила новую ГСН, позволяющую «фиксировать цель на движущихся, чувствительных ко времени угрозах». Компания заявила, что программа PrSM Increment 2 в настоящее время находится на этапе «технологической доработки», и проводится предварительный анализ технического проекта.
«Благодаря второму этапу разработки, PrSM обеспечивает армии возможность поражения движущихся наземных и морских угроз на больших дистанциях, о чем она просила», — заявила Кэролин Оржеховски, вице-президент подразделения высокоточных пусковых установок и ракет компании Lockheed, в пресс-релизе. «Наши целенаправленные инвестиции и ускоренная поставка демонстрируют нашу непоколебимую приверженность заказчику из числа армии».
Согласно пресс-релизу, компания планирует дополнительные летные испытания для второго этапа разработки в конце этого года, что свидетельствует о том, что компания «продвигает систему от стадии летных испытаний до стадии ввода в эксплуатацию с беспрецедентной скоростью».
В пресс-релизе не указывалось, когда Lockheed планирует довести систему до оперативной готовности, но ранее Defense Daily сообщало, что руководитель программы закупок огневой поддержки генерал-лейтенант Фрэнк Лозано заявил о своей надежде приобрести первые 10 самонаводящихся головок Increment 2 в июне или июле этого года.
Заявление компании Lockheed прозвучало вскоре после того, как армия объявила о первом применении в боевых действиях в ходе продолжающегося конфликта в Иране возможностей системы PrSM Increment 1, также разработанной компанией Lockheed Martin.
Хотя второй этап еще не поставлен на вооружение, армия уже начала разрабатывать планы будущих программ PrSM. Как ранее сообщало издание Breaking Defense, третий этап будет направлен на добавление улучшенных поражающих нагрузок, а четвертый этап, для которого армия привлекла к сотрудничеству команду Lockheed и команду Raytheon-Northrop Grumman, позволит ракете пролететь более 1000 км (621,4 мили). Армия также ищет решение для пятого этапа, которое будет иметь дальность пуска более 1000 км и вести огонь с автономной пусковой установки.
