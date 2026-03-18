Доклад генерала в конгрессе может говорить о скором вторжении армии США на Кубу

Командующий Южным командованием США генерал Фрэнсис Донован выступил перед конгрессменами. Он изложил представителям комитета по вооружениям четыре основных принципа «модернизации армейского командования для противодействия угрозам в Латинской Америке и Карибском бассейне».

Американские эксперты считают, что Донован был вызван в конгресс неспроста. Предполагается, что речь может идти о подготовке США к очередной военной операции, теперь уже против Кубы. Ранее Дональд Трамп неоднократно такое вторжение анонсировал.

Те самые принципы от американского генерала изложены ниже.

Первое – укрепить контроль над Западным полушарием. Второе – вести систематическую работу против наркокартелей и террористических сетей. Третье - разработать и ввести в строй экономически эффективные, модернизированные силы, адаптированные для выполнения поставленных задач. И, наконец, четвёртое - не допускать наличия плацдармов и неправомерного влияния противника в Западном полушарии.

Учитывая тот факт, что Кубу администрация США называет именно «плацдармом коммунистического Китая у границ Соединённых Штатов», версия о скором возможном вторжении на Остров Свободы, безусловно, не лишена смысла.

Ранее кубинский президент Мигель Диас Канель заявил, что Куба готова сопротивляться любой агрессии. Весь вопрос в том, насколько это сегодня реалистично. Ведь Куба уже находится фактически в полной американской блокаде, не обладая при этом и 10-й долей того военного потенциала, которым обладает Иран, продолжающий стойко обороняться и наносить болезненные для противника удары. Поэтому без внешней помощи Куба может стать относительно лёгкой добычей для действующей администрации США.
    alexboguslavski
    Сегодня, 18:05
    Поэтому без внешней помощи Куба может стать относительно лёгкой добычей для действующей администрации США.


    Операция, подобная операции "Анадырь" 1962 года, в нынешнее время просто невозможна.
      K._2
      Сегодня, 19:16
      Захотели бы - провели, вон, говорят, 2 танкера идут туда....
        K._2
        Сегодня, 19:22
        Но, мы далеко не СССР ни по возможностям, ни идеологически.
      ТермиНахТер
      Сегодня, 19:41
      Не хотите ли сравнить возможности ВМФ СССР и нынешнего?
    Аркадий007
    Сегодня, 18:08
    Интересно когда планируется вторжение на Кубу и какие будут корректировки в связи с тем, что "по меньшей мере два танкера, заполненных нефтью, в настоящее время движутся в сторону Острова Свободы. Ожидается, что они достигнут Кубы не раньше конца марта". rg.ru
    ian
    Сегодня, 18:10
    Сопротивляться Куба конечно будет. Примерно как второклассник будет сопротивляться охамевшему девятикласснику, трясущему за школой мелочь.
    На 90% Куба обречена. "Вписаться" за нее некому, у всех свои проблемы. Даже если Иран сейчас умудрится втянуть штаты в затяжную возню на востоке, решить кубинский вопрос им не так уж и сложно. Проблема под боком, никто не вякнет и все заняты собственными бедами, которых насоздавали по всему шарику.
    Идеальный момент... hi
      kventinasd
      Сегодня, 18:33
      Какие проблемы у Китая? Если бы КНР с Россией как-то вовремя договорились, то могли бы организовать морские конвои с гуманитаркой и ГСМ на Кубу, но как говорится "поздно пить боржоми". И лидерам этих стран остаётся лишь пассивно наблюдать, как рушится идея многополярного мира.
      Предполагаю, что после Кубы, следующей страной будет Бразилия или ЮАР, где америкашки найдут очередную "диктатуру". Рыжий болван одержим идеей развалить Брикс и это у него практически идёт по плану.
        ian
        Сегодня, 18:45
        У Китая есть Тайвань . И проблема с ним Китаем пока не решена.... request
        Aken
        Сегодня, 18:50
        БРИКС не надо разваливать. Он благополучно скончался в кровати. В ту самую ночь, когда начались бомбардировки Ирана.
        Теперь эта аббревиатура может использоваться исключительно в юмористическом ключе, как Сторожка лесника.
          commbatant
          Сегодня, 20:25
          Таки, что вы уже хотите сказать про БРИКС?
          БРИКС и бомбардировка ИРИ, как одно к другому соотносится.
          БРИКС — это объединение стран с быстро развивающейся экономикой. Объединение было создано, чтобы развивающиеся экономики могли влиять на мировой порядок и защищать свои интересы.
          У БРИКС нет устава, постоянного офиса и генсекретаря. Каждая страна по очереди отвечает за координацию работы группы. В 2024 году это была Россия, в 2025 году — Бразилия, а в 2026 году — Бразилия.

          Есть ли уж и говорить о международных организациях, так это надо делать в отношении региональной - ЛАГ.
          В настоящее время в состав Лиги входит 21 государство: Египет, Ирак, Иордания, Сирия, Ливан, Йемен, Саудовская Аравия, Ливия (вступила в 1953г.), Судан (1956), Тунис (1958), Марокко (1958), Кувейт (1961), Алжир (1962), Катар (1971), Бахрейн (1971), Оман (1971), ОАЭ (1971), Мавритания (1973), Сомали (1974), Джибути (1977), Коморские острова (1993). Кроме того, с 1976г. членом Лиги является Организация освобождения Палестины.

          Я таки понял, что вы все хотите кого-то на войну отправить и вините всех во всем подряд.
            Aken
            Сегодня, 22:21
            Я таки хочу сказать, что БРИКС не заметил нападения на Иран. То есть это организация, не способная
            влиять на мировой порядок и защищать свои интересы.

            И таки ЛАГ не имеет никакого отношения к Ирану. Это, скорее, враждебная Ирану организация. Но тоже бесполезная.
      commbatant
      Сегодня, 18:40
      Куба ни в экономическом, ни в военно-политическом плане в отличии от ИРИ ничего не сделала, чтобы подготовится к вторжению при наличии долгое время в качестве инвестора КНР и поставщика ГСМ Венесуэлы. Т.с. с 1992 кубинское руководство и старое и новое почивало на лаврах.
      Потому, как неблагодарная, многовекторная и "прощает" всем свои долги, одновременно не желая портить отношения с Западом, чем-то РБ напоминает.
      Грац
      Сегодня, 21:32
      куба это 10 млн. человек. это не мало, если захотят организуют партизанское движение, всё зависит от населения
    вертухай 2003
    Сегодня, 18:12
    Ну что? России пора готовиться выразить "сильную озабоченность".
      Аркадий007
      Сегодня, 18:16
      А Вы газеты свежие читаете?
    Арман Бахтикян
    Сегодня, 18:13
    БПЛА на Кремль падают уже, России не до Кубы...СССР другое дело было
    5.11
    Сегодня, 18:13
    Ну такое .
    Будет много гробов . А оно рыжему надо , перед осенними выборами ?
    Я думаю прогнут экономически .
    К сожалению ,никто острову свободы помочь не сможет .
    HAM
    Сегодня, 18:14
    Как ни крути,а Трамп совершил ошибку,начав с Ирана.С Кубой,к сожалению,у него расправится шансов гораздо больше.....Но там ему "подкузьмили" братаны-евреи...и он влип...теперь с Кубой будет трудней,не в военном смысле--демократы затюкают..политика...
      commbatant
      Сегодня, 18:26
      Может наоборот, он на Кубе реабилитируется...
      opuonmed
      Сегодня, 18:35
      Не факт, возможно, всё идет по плану, а что пишут СМИ, диктуют те, кто говорит, что писать.
    tralflot1832
    Сегодня, 18:20
    А какого чёрта Трамп попёрся в Иран ?Нефти ему там мало в Латинской Америке.
      commbatant
      Сегодня, 20:37
      "Все это обывательские разговоры" (с)

      Трамп поперся в Иран, чтобы нефти и газа было мало у его экономических конкурентов в ЕСу и АТР, т.с. волею судеб.
    андрей мартов
    Сегодня, 18:20
    У США всё по плану- Венесуэла,Иран, Куба, Гренландия,. . .и далее по списку до самой мудрой сидящей на берегу и ждущей своего песца оьезьяны. . . winked
      commbatant
      Сегодня, 20:40
      Однозначно. С моральной точки зрения США отбирать у Дании Гренландию (а может и Фаррерские о-ва) будет легче, т.к. Дания не направила свои корабли и самолеты на помощь Трампу на БВ.
    opuonmed
    Сегодня, 18:32
    США продумывает всё и как делать, ну посмотрим, что получится, что нет и как будут решены эти задачи.
    Висенте
    Сегодня, 18:38
    Надо будет-вторгнутся, а кто им помешает-то, все заняты своими хозяйственными делами
    Denis_999
    Сегодня, 18:38
    С точки зрения экономики, Куба для Трампа НЕ интересна от слова "вообще". Ещё одна разновидность бездельников-латинос, разносчиков наркоторговли и этнического бандитизма, которые будут жить на американских дотациях ( не сомневайтесь, в случае падения режима, народ ломанётся в "святые Штаты" с острова как ошалелый ).

    А вот как РЕПУТАЦИОННЫЙ - это ОЧЕНЬ ЦЕННЫЙ ( никто из прежних президентов США Кубу так и НЕ "забодал", а Донни СМОГ! ) актив, если - о, чудо! - получится слинять из "токсичной" истории с Ираном, куда рыжий позволил хитрым британским котикам втянуть себя ( и Бибона - тоже ) как последнего лоха...
    Александр Х
    Сегодня, 19:33
    Дони необходима победоносная быстрая войнушка. Иначе конгресс может Трампушке устроить импичмент. Куба для этой войнушки подойдет. Тогда может Рыжему простят его промах с Ираном. Хотя, как посмотреть, промах ли это:
    1.Нефть бъет ценовые рекорды. А это очень радует американские нефтяные компании.
    2.Американское оружие раскупают, как горячие пирожки. А это радует американские оружейные компании.
    3.Блокировка пролива и высокие цены на нефть подтолкнули американских инвесторов восстанавливать нефтедобычу в Венесуэле, естественно, в своих интересах.
    4.Войны по всему Миру являются обоснованием баснословных расходов бюджета США на вооружение.
    5.Иранская нефть перестает поступать в Китай, что для Китая не хорошо. Сможет ли Россия дополнительно предоставить Китаю такие же объемы нефти?
    Так что не все так однозначно, как вещают в наших СМИ. К сожалению...
      Десница ока
      Сегодня, 20:33
      Тю.., вообще без проблем...))) Хранилища наши переполнены, да и добыча идет на минимальном уровне... Китай, как основной рынок сбыта нашей нефти, нефтепродуктов и тп. нам очень даже подходит.., учитывая еще и естественную географию, расположение его.., вблизи.)))
      А вот европе, сейчас, "вентиль" полностью перекрыть - сам бог велел!)
    nordscout
    Сегодня, 20:45
    Стране победившего чиновничьего "пофигизма" и "блатного феодализма" сложно помочь социалистической Кубе или организовать операцию, типа "Анадырь" 2.0.0.....
    Роман_Васильевич
    Сегодня, 20:54
    Ранее кубинский президент Мигель Диас Канель заявил, что Куба готова сопротивляться любой агрессии...


    ...готова, но не долго...

    Нет такой крепости, в которую не мог бы войти мул, нагруженный золотом

    К Кубе, к сожалению, это изречение царя Филиппа II применимо