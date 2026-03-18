Доклад генерала в конгрессе может говорить о скором вторжении армии США на Кубу
Командующий Южным командованием США генерал Фрэнсис Донован выступил перед конгрессменами. Он изложил представителям комитета по вооружениям четыре основных принципа «модернизации армейского командования для противодействия угрозам в Латинской Америке и Карибском бассейне».
Американские эксперты считают, что Донован был вызван в конгресс неспроста. Предполагается, что речь может идти о подготовке США к очередной военной операции, теперь уже против Кубы. Ранее Дональд Трамп неоднократно такое вторжение анонсировал.
Те самые принципы от американского генерала изложены ниже.
Первое – укрепить контроль над Западным полушарием. Второе – вести систематическую работу против наркокартелей и террористических сетей. Третье - разработать и ввести в строй экономически эффективные, модернизированные силы, адаптированные для выполнения поставленных задач. И, наконец, четвёртое - не допускать наличия плацдармов и неправомерного влияния противника в Западном полушарии.
Учитывая тот факт, что Кубу администрация США называет именно «плацдармом коммунистического Китая у границ Соединённых Штатов», версия о скором возможном вторжении на Остров Свободы, безусловно, не лишена смысла.
Ранее кубинский президент Мигель Диас Канель заявил, что Куба готова сопротивляться любой агрессии. Весь вопрос в том, насколько это сегодня реалистично. Ведь Куба уже находится фактически в полной американской блокаде, не обладая при этом и 10-й долей того военного потенциала, которым обладает Иран, продолжающий стойко обороняться и наносить болезненные для противника удары. Поэтому без внешней помощи Куба может стать относительно лёгкой добычей для действующей администрации США.
Информация