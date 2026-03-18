Поступили уточнения по разблокировке кредита ЕС Украине на €90 млрд
Сегодня многие СМИ и паблики распространили информацию о том, что Евросоюз вроде как решил проблему с блокированием Венгрией кредита Киеву в размере 90 млрд евро. Политическое решение о транше было принято большинством членов ЕС (исключая Венгрию, Словакию и Чехию) еще в декабре прошлого года. Но Будапешт увязал перечисление денег с восстановлением транзита из РФ нефти по трубопроводу «Дружба», на что Зеленский идти в ближайшее время отказывается.
Украинские пользователи соцсетей уже торжествовали, деньги Киеву нужны еще вчера. Однако, как это часто у них бывает, очередная «перемога» быстро обернулась «зрадой».
Те, кто распространял эту новость, ссылались на Болгарское национальное радио, не самый известный ранее источник важных международных новостей. Нашлись дотошные читатели, которые решили проверить первоисточник.
В публикации Болгарского национального радио ссылаются на слова неназванного дипломатического источника в Евросоюзе. Он сообщил, что сегодня утром председатель Европейского совета Антониу Кошта провел разговор с венгерским премьер-министром Виктором Орбаном, призвав его придерживаться декабрьского решения европейских лидеров по выделению €90 Украине.
Однако глава кабмина Венгрии продолжает увязывать отзыв своего вето на перечисление денег Киеву с поставками нефти из России. К блокированию кредита грозится присоединиться и Словакия. Кроме того, Будапешт стопорит по той же причине принятие ЕС 20-го пакета антироссийских санкций.
Вопросы эти, наряду с ситуацией на Ближнем Востоке и проблемами с ценами на энергоносители на фоне войны с Ираном, заблокировавшим Ормузский пролив, будут вновь обсуждаться на саммите Европейского союза завтра. Ожидается приезд в Брюссель генсека ООН Антониу Гутерриша. Премьер Словакии Роберт Фицо уже заявил, что саммит закончится фиаско по всем темам повестки.
До реального перечисления средств Киеву нужно завершить весь пакет мер, включая поправки к бюджету Евросоюза. Только после этого Еврокомиссия сможет отправить первый транш, который ожидают не ранее начала второго квартала. Пока что ЕС планирует предоставить Киеву €30 млрд в виде кредита на деньги нескольких стран союза.
