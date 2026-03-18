Поступили уточнения по разблокировке кредита ЕС Украине на €90 млрд

Сегодня многие СМИ и паблики распространили информацию о том, что Евросоюз вроде как решил проблему с блокированием Венгрией кредита Киеву в размере 90 млрд евро. Политическое решение о транше было принято большинством членов ЕС (исключая Венгрию, Словакию и Чехию) еще в декабре прошлого года. Но Будапешт увязал перечисление денег с восстановлением транзита из РФ нефти по трубопроводу «Дружба», на что Зеленский идти в ближайшее время отказывается.

Украинские пользователи соцсетей уже торжествовали, деньги Киеву нужны еще вчера. Однако, как это часто у них бывает, очередная «перемога» быстро обернулась «зрадой».



Те, кто распространял эту новость, ссылались на Болгарское национальное радио, не самый известный ранее источник важных международных новостей. Нашлись дотошные читатели, которые решили проверить первоисточник.

В публикации Болгарского национального радио ссылаются на слова неназванного дипломатического источника в Евросоюзе. Он сообщил, что сегодня утром председатель Европейского совета Антониу Кошта провел разговор с венгерским премьер-министром Виктором Орбаном, призвав его придерживаться декабрьского решения европейских лидеров по выделению €90 Украине.

Однако глава кабмина Венгрии продолжает увязывать отзыв своего вето на перечисление денег Киеву с поставками нефти из России. К блокированию кредита грозится присоединиться и Словакия. Кроме того, Будапешт стопорит по той же причине принятие ЕС 20-го пакета антироссийских санкций.



Вопросы эти, наряду с ситуацией на Ближнем Востоке и проблемами с ценами на энергоносители на фоне войны с Ираном, заблокировавшим Ормузский пролив, будут вновь обсуждаться на саммите Европейского союза завтра. Ожидается приезд в Брюссель генсека ООН Антониу Гутерриша. Премьер Словакии Роберт Фицо уже заявил, что саммит закончится фиаско по всем темам повестки.

До реального перечисления средств Киеву нужно завершить весь пакет мер, включая поправки к бюджету Евросоюза. Только после этого Еврокомиссия сможет отправить первый транш, который ожидают не ранее начала второго квартала. Пока что ЕС планирует предоставить Киеву €30 млрд в виде кредита на деньги нескольких стран союза.
  1. 5.11
    5.11
    +8
    Сегодня, 18:09
    Есть хорошее правило трех дней . Когда после какой-то новости ,нужно подождать пару дней и делать какие-то выводы . Меня всегда смущали всякие инсайды с "первых рук" .
    1. Мини Мокик
      Мини Мокик
      +4
      Сегодня, 18:41
      Ну 30 лярдов отправят. Припалты, скандинавы и еще пара тигров, влезли в долги, что бы дать деньги кастрюлям.

      Почему ЕС вынуждем дать денег кастрюлям? Иначе свинолэнд распадется, и вся свиная масса, хлынет в ЕС. С оружием.
      1. topol717
        topol717
        +3
        Сегодня, 19:23
        Цитата: Мини Мокик
        Ну 30 лярдов отправят. Припалты, скандинавы и еще пара тигров, влезли в долги, что бы дать деньги кастрюлям.
        Уверены? А я вот так не думаю. Все эти сказки про 30 ярдов не больше чем очередная байка, которая нужна что бы создать вид. В ЕС грызня между стран идет не меньше чем между 2мя партиями в США. В ЕС все согласны выделить Украине деньги, но есть одно НО, только чужие деньги.
    2. Piramidon
      Piramidon
      +2
      Сегодня, 21:00
      Цитата: 5.11
      Меня всегда смущали всякие инсайды с "первых рук" .

      Первое подозрение всегда вызывают слова типа "по достоверным сведениям от источника близкого к ..., пожелавшему остаться неизвестным" laughing
  2. Висенте
    Висенте
    -3
    Сегодня, 18:10
    Чудны дела твои Господи...ЕК убрала из заявления по "Дружбе" параграфы про кредит Украине и санкции-сегодня вполне себе официальные РИА Новости..Шо таке делается...
  3. Ponimatel
    Ponimatel
    +5
    Сегодня, 18:12
    Всё равно денег дадут. Если уж "Лидеры" вознамерились нанести своим странам вред, то всё обязательно получится.
    1. МБРШБ
      МБРШБ
      +1
      Сегодня, 19:43
      Цитата: Ponimatel
      Если уж "Лидеры" вознамерились нанести своим странам вред, то всё обязательно получится.

      Смех смехом, но у них свои принципы. "Европейская солидарность" - единственная скрепа, которая удерживает ЕС от рассыпания. Нам этого не понять, для нас это не более, чем стрельба по собственным ногам. Но оценивать все действия других (да и собственные) лишь с точки зрения получения прибыли (как это делают в Кремле) - тоже не очень дальновидно. Украина тоже оценивалась по размеру и динамике нашего с ней товарооборота, с этой позиции было всё окей, а оно вона как вышло !
  4. ulembeck
    ulembeck
    +2
    Сегодня, 18:13
    Поступили уточнения по разблокировке кредита ЕС Украине на €90 млрд

    Разблокировали, но "есть нюанс".
    1. Иван Васильевич 282
      Иван Васильевич 282
      +1
      Сегодня, 19:15
      Разблокировали, но "есть нюанс".

      А нюанс в том, что Россия будет опять платить деньги Украине за транзит, а местные завсегдатаи опять будут бурчать, что на деньги России убивают россиян.
      1. МБРШБ
        МБРШБ
        +6
        Сегодня, 19:50
        Цитата: Иван Васильевич 282
        А нюанс в том, что Россия будет опять платить деньги Украине за транзит

        Кто именно платит за транзит - формальности. Суть в том, что ради нефтедолларов опять начнется снабжение Украины топливом в нужных им объемах. Путинский "отказ от европейских рынков" - не более чем понты для приезжих. Государство с идеологией "купи-продай" не может жить иначе.
  5. tralflot1832
    tralflot1832
    +3
    Сегодня, 18:16
    Вся надежда на Антонио Гутерриша тот всё разрулит ,начнёт с открытия Ормуза для стран- изгоев .Вот Европе свезло Жизнь Удалась- гутерриш приехал .Надо ещё папу римского по этому поводу молебен провести. wassat Кстати ,а это идея для зе .
    1. ulembeck
      ulembeck
      +2
      Сегодня, 18:22
      начнёт с открытия Ормуза для стран- изгоев
      Да-да, у него уже опыт имеется с укрозерном для беднейших стран, до которых оно не совсем доезжало..
  6. tralflot1832
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 18:25
    Цитата: ulembeck
    начнёт с открытия Ормуза для стран- изгоев
    Да-да, у него уже опыт имеется с укрозерном для беднейших стран, до которых оно не совсем доезжало..

    Сейчас будет доезжать нефть для " голодающих " в ЮВА ,изгоям нефть не положена.
  7. Висенте
    Висенте
    -3
    Сегодня, 18:26
    В первоначальной версии заявления содержался параграф с указанием, что согласие Украины на ремонт "Дружбы" станет "необходимым шагом для возобновления обсуждений столь важной финансовой поддержки Украины и 20-го пакета санкций в преддверии заседания Евросовета".
    В финальной версии документа параграф был удален..Те Орбан отдельно-деньги ВСУ и санкции отдельно... РИА Новости сегодня
  8. Кравец Вячеслав
    Кравец Вячеслав
    +8
    Сегодня, 18:26
    Те, кто распространял эту новость

    Кто же её распростронял, такую непроверенную request
    1. solar
      solar
      +1
      Сегодня, 19:47

      Кто же её распростронял, такую непроверенную request
  9. bar
    bar
    +2
    Сегодня, 18:33
    Пока что ЕС планирует предоставить Киеву €30 млрд в виде кредита на деньги нескольких стран союза.

    Но этих денег тоже пока нет, поскольку эти "несколько стран" не спешат скидываться.
  10. ettore
    ettore
    +1
    Сегодня, 18:54
    Однако глава кабмина Венгрии продолжает увязывать отзыв своего вето на перечисление денег Киеву с поставками нефти из России. К блокированию кредита грозится присоединиться и Словакия. Кроме того, Будапешт стопорит по той же причине принятие ЕС 20-го пакета антироссийских санкций.

    Если лохлы разблокируют нефть Венгрии то она одобрит санкции против России?
  11. Neo-9947
    Neo-9947
    +1
    Сегодня, 19:05
    30 млрд ...90 млрд....
    А как и кто всё это назад возвращать планирует? Это же КРЕДИТЫ. Да с процентами...

    Впрочем, это не наше дело
  12. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич
    +2
    Сегодня, 19:21
    Дадут деньги Украине или, нет. Поживем-увидим. Главное- чтобы Украины, не существовало. Пятый год идет. Пора бы им, чубатым, по бескрайним прериям, на волах, ездить.. А то кто хочет, тот в Киев и приезжает. Совсем уже, обнаглели. Пусть приезжают, но из вагона-в бомбоубежище.
  13. Уарабей
    Уарабей
    +1
    Сегодня, 19:26
    Если Орбан и Фицо специально не нужны евросоюзу для того чтобы окраине деньги только обещать, но не выделять, то их продавят и деньги выделят. Просто наплевав на голос этих стран. Раз не получилось законно, поступят не законно. Тем более западникам не привыкать так делать.
  14. solar
    solar
    -1
    Сегодня, 19:38
    Будапешт увязал перечисление денег с восстановлением транзита из РФ нефти по трубопроводу «Дружба»

    Автор наводит тень на плетень. На самом деле все строго наоборот. После того как Будапешт заблокировал выделение 90 млрд Украине, на Украине внезапно сломался трубопровод. То что Украина добивается разблокирования помощи, это очевидно. Пойдет ли Венгрия на такой обмен- вот в чем вопрос.
    1. Cicerist98
      Cicerist98
      0
      Сегодня, 22:02
      @solar: "After Budapest blocked the allocation of 90 billion to Ukraine, a pipeline in Ukraine suddenly broke down."

      This is a lie. You are a pro-Ukrainian, anti-Hungarian (and anti-Russian) propagandist on this website. The Zelensky regime blocked the flow of Russian oil to Hungary and Slovakia FIRST (beginning on January 27th), with lies about the pipeline being damaged; THEN Hungary started blocking the EU aid package to Ukraine. The purpose of the Zelensky regime's oil blockade of Hungary is to create an economic crisis in Hungary and cause Orbán's party to lose the upcoming April elections to the opposition Tisza Party of the pro-Ukrainian EU-puppet Péter Magyar.
  15. Василенко Владимир
    Василенко Владимир
    0
    Сегодня, 19:52
    Сегодня многие СМИ и паблики распространили информацию о том, что Евросоюз вроде как решил проблему с блокированием Венгрией кредита Киеву в размере 90 млрд евро.
    а может прежде чемс постить новости их не грех проверять
    Те, кто распространял эту новость, ссылались на Болгарское национальное радио, не самый известный ранее источник важных международных новостей. Нашлись дотошные читатели, которые решили проверить первоисточник.
    как самокритично-то, а чего ж вы сами решили хайпануть на этой теме и вывалили эту новость не проверив оную
    что самое интересно ни ВВС, ни DW, ни евроньююс об этом не писали, так может и редакции ВО не следовало этого делать?
  16. igorbrsv
    igorbrsv
    +1
    Сегодня, 19:56
    Так деньги выделят или нет, я не понял?
    1. Монтесума
      Монтесума
      0
      Сегодня, 20:26
      Цитата: igorbrsv
      Так деньги выделят или нет, я не понял?

      Выделят... может быть... но не сразу. smile
      Пока что ЕС планирует предоставить Киеву €30 млрд в виде кредита на деньги нескольких стран союза.
  17. roosei
    roosei
    +3
    Сегодня, 20:09
    Не знаю как для остальных, а я вижу очередное позорище власти.... пять лет, Карл! пять лет! Одни красные линии, грозные щеки и ужасающая озабоченность... При этом снабжаем промышленность тех. кто снабжает нашего врага. интересно. Почему Сталин тут же прекратил поставки сырья Гитлеру после нападения? Может. у него просто не было красных фломастеров7
  18. alexputnik17
    alexputnik17
    +2
    Сегодня, 20:32
    Получается странная вещь... Если Россия не будет поставлять нефть Венгрии (в случае работы нефтепровода Дружбы), то венгры не будут поставлять украм ГСМ и снимать своё вето в ЕС на предоставление кредита в 90 млрд. Казалось бы, что проще? Но, РФ если что, будет поставлять нефть и наступать на грабли, причем на детские. am