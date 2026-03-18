Цена на российскую нефть Urals сегодня в моменте превысила $100 за баррель

Война на Ближнем Востоке, в ходе которой Иран жестко контролирует морской трафик через Ормузский пролив, вновь лихорадит сырьевые рынки. Но самый интересный тренд марта наблюдается в части резкого уменьшения дисконта в ценах на российскую нефть Urals по отношению к считающейся эталонной европейской Brent.На сегодняшних торгах в моменте российский маркер Urals вновь пробил психологическую ценовую отметку в 100 долларов за баррель. При этом на индийском рынке скидка на российскую нефть к сорту Brent сократилась до $4,8 за баррель. По оценке Financial Times, рост цен на нефть приносит российскому бюджету примерно $150 млн дополнительных доходов в день.Бюджет РФ на 2026 год сформирован исходя из средней цены нефти Urals около 59 долларов за баррель и курса 92,2 рубля за доллар. По подсчётам FT, к концу марта российское правительство может получить в общей сложности от 3,3 до 4,9 миллиарда долларов дополнительных доходов, если средняя цена на российские сорта нефти составит 70–80 долларов за баррель.Сейчас цены немного откатились вниз. Фьючерс на российский сорт торгуется чуть менее 100 долларов за «бочку», как и американская WTI, а за баррель Brent готовы заплатить около 109 долларов.В странах Персидского залива, которые столкнулись с затовариванием углеводородами и вынуждены резко сокращать добычу нефти, ближневосточная марка Dubai Crude, тем не менее, сейчас самая дорогая. Ближневосточное поистине «черное золото» сегодня торгуется по цене более 150 долларов за баррель на фоне ударов Израиля по крупнейшему нефтегазовому месторождению «Южный Парс» (South Pars) в Иране. Нападению также подвергся порт Ассалуйе, который имеет критическое значение для переработки и экспорта иранских углеводородов.В Тегеране заявили, что готовят жесткий ответный удар. Его целями станут объекты энергетической отрасли в Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратах и Катаре. В Иране их теперь рассматривают как «законные цели».Эксперты предупреждают: при дальнейшей эскалации на Ближнем Востоке, а завершения войны даже не предполагается, цены могут продолжить движение вверх, паника на рынке будет только усиливать этот процесс.