Цена на российскую нефть Urals сегодня в моменте превысила $100 за баррель

Война на Ближнем Востоке, в ходе которой Иран жестко контролирует морской трафик через Ормузский пролив, вновь лихорадит сырьевые рынки. Но самый интересный тренд марта наблюдается в части резкого уменьшения дисконта в ценах на российскую нефть Urals по отношению к считающейся эталонной европейской Brent.

На сегодняшних торгах в моменте российский маркер Urals вновь пробил психологическую ценовую отметку в 100 долларов за баррель. При этом на индийском рынке скидка на российскую нефть к сорту Brent сократилась до $4,8 за баррель. По оценке Financial Times, рост цен на нефть приносит российскому бюджету примерно $150 млн дополнительных доходов в день.

Бюджет РФ на 2026 год сформирован исходя из средней цены нефти Urals около 59 долларов за баррель и курса 92,2 рубля за доллар. По подсчётам FT, к концу марта российское правительство может получить в общей сложности от 3,3 до 4,9 миллиарда долларов дополнительных доходов, если средняя цена на российские сорта нефти составит 70–80 долларов за баррель.

Сейчас цены немного откатились вниз. Фьючерс на российский сорт торгуется чуть менее 100 долларов за «бочку», как и американская WTI, а за баррель Brent готовы заплатить около 109 долларов.



В странах Персидского залива, которые столкнулись с затовариванием углеводородами и вынуждены резко сокращать добычу нефти, ближневосточная марка Dubai Crude, тем не менее, сейчас самая дорогая. Ближневосточное поистине «черное золото» сегодня торгуется по цене более 150 долларов за баррель на фоне ударов Израиля по крупнейшему нефтегазовому месторождению «Южный Парс» (South Pars) в Иране. Нападению также подвергся порт Ассалуйе, который имеет критическое значение для переработки и экспорта иранских углеводородов.

В Тегеране заявили, что готовят жесткий ответный удар. Его целями станут объекты энергетической отрасли в Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратах и Катаре. В Иране их теперь рассматривают как «законные цели».

Эксперты предупреждают: при дальнейшей эскалации на Ближнем Востоке, а завершения войны даже не предполагается, цены могут продолжить движение вверх, паника на рынке будет только усиливать этот процесс.
  1. 5.11 Звание
    5.11
    +3
    Сегодня, 19:23
    А можно за вот эту дорогую нефть , купить завод по производству Мавиков .Или хотя бы сырьё для оптоволокна.
    Зачем нам эта зелёная бумажка . Да и найдутся особо одарённые женщины с брошкой ,который "эффективно" распорядятся этими деньками.
    1. Андрей Малащенков Звание
      Андрей Малащенков
      +1
      Сегодня, 19:31
      Можно но мавик это просто пласмаска без процессора и прочей электроники а на производство процессоров уже выделили 27 лярдов и будут выпускать примерно через 2-3 года правда устаревшую версию - но хоть что то
      1. 5.11 Звание
        5.11
        0
        Сегодня, 19:45
        Я говорю про полное производство . В том числе Мавик 3т . Хотя бы собирать тут .
    2. Себенза Звание
      Себенза
      0
      Сегодня, 20:01
      Можно. Не нужно. Нажраться и распорядится. Дурацкий, но честный вопрос.
    3. Neo-9947 Звание
      Neo-9947
      0
      Сегодня, 20:17
      Цитата: 5.11
      Зачем нам эта зелёная бумажка .

      "Нам" - это кому?
      Джабраил. А ты не путай свою личную шерсть с государственной! (с)

      Эти зеленые бумажки - когонада зеленые бумажки.
    4. Сергей Киракосян Звание
      Сергей Киракосян
      +1
      Сегодня, 20:33
      Можно.
      Кто из "эффективных манагеров" будет поставлен на кормление?
  2. Rus_battery
    Rus_battery
    +2
    Сегодня, 19:23
    А рубль вроде не дорожает почему-то
    1. Аркадий007 Звание
      Аркадий007
      0
      Сегодня, 19:42
      Если в плане на год его закладывали в пределах 90, значит и будут делать всё чтобы выполнить план.
      Для нас в моменте это плохо.
      Но если думать глубже - чем дороже $ к рублю, тем больше Мавиков можно купить на 1 литр нефти.
    2. frruc Звание
      frruc
      0
      Сегодня, 20:21
      Rus_battery
      А рубль вроде не дорожает почему-то

      Правительству, бюджету, компаниям и импортерам не выгодно, а потому в лучшем случае будет топтаться на месте.
      паника на рынке будет только усиливать этот процесс.

      Как-то совсем не интересно, пусть летят ко всем чертям. Главное, не делать лишних движений и широких жестов.
  3. Андрей Малащенков Звание
    Андрей Малащенков
    +5
    Сегодня, 19:24
    Евреи разбомбили самый крупный газовый завод в Иране в ответ Иран потребовал у стран персидского залива убрать всех людей с их нефти газа заводов думаю завтра цена в 100 баксов всем покажется очень хорошей
    1. Мини Мокик Звание
      Мини Мокик
      0
      Сегодня, 20:14
      Графика в Риге. Дизель дней 16 назад - 1.47 евро. Прошлая неделя - 1.86. Сегодня - 1.99. В Германии на автобанах вообще жесть. До 3.30 евро.
  4. Вадим С Звание
    Вадим С
    +2
    Сегодня, 19:27
    А что там у нас с бензином? Опять будет сезонное обострение? Нефть дешевела, санкции - подорожание. Нефть дорожает и заодно и бенз у нас дорожает, такова логика наших финансистов! Что бы не происходило у нас все только дорожает!
    1. Тарелка Звание
      Тарелка
      0
      Сегодня, 22:21
      Такова логика не наших финансистов, а любого олигопольного/монопольного рынка. Вот если бы в России были мелкие (относительно) частные операторы НПЗ... Но это мечты, конечно.
  5. Наводлом Звание
    Наводлом
    +1
    Сегодня, 19:27
    По оценке Financial Times, рост цен на нефть приносит российскому бюджету примерно $150 млн дополнительных доходов в день

    Точно ли это доходы государственного бюджета?
    В оригинале:
    Russia rakes in $150mn a day in extra revenue from surging oil prices
    Россия получает $150 млн в день в виде дополнительных доходов от роста цен на нефть.

    Здесь не имеются в виду бюджетные доходы. А общий доход российской стороны.
  6. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 19:34
    А Европа ,США и Британия с Норвегией почему не увеличивают добычу нефти ,их цена устраивает.Да они и не то видали !?. laughing
  7. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 19:36
    Цитата: Андрей Малащенков
    думаю завтра цена в 100 баксов всем покажется очень хорошей
    Было бы очень неплохо!
    1. Себенза Звание
      Себенза
      0
      Сегодня, 20:07
      Да будет, только человекам с неё чаго?
  8. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 19:59
    Цитата: Наводлом
    А общий доход российской стороны.

    Сечин в прошлом году плакался " кровопивец" минфин налогами душит 74 % ,газовики всего 63% а банковский сектор жирует меньше 40 %.Подайте бедным Христа ради.И чуть не подали и тут пришёл Трамп ,который Максимус. Обломс опять у нефтяников.
  9. nordscout Звание
    nordscout
    +1
    Сегодня, 20:39
    Есть предложение: не бежать впереди "паровоза"... Набраться терпения и подождать окончания войны в Персидском заливе.... "Цыплят по - осени считают", вероятно и с "нефтедолларами" аналогично....
    1. Тарелка Звание
      Тарелка
      0
      Сегодня, 22:25
      Ну продлить эту войну однозначно стоит как-нибудь.
  10. Фразах Звание
    Фразах
    0
    Сегодня, 21:02
    Очень позитивная новость. Для барыг и казнокрадов. Для всех остальных новость не имеет никакого значения.
    1. Тарелка Звание
      Тарелка
      0
      Сегодня, 22:26
      Для всех остальных и новости с СВО особого значения не имеют, однако они тут живо обсуждаются.