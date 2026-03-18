Габбард: Россия стала сильнее и готова к затяжному конфликту на Украине

Директор департамента нацразведки США Тулси Габбард в своем докладе Конгрессу констатировала, что за прошедшее с начала СВО время Россия стала сильнее и обладает достаточным для затяжного конфликта на Украине военным потенциалом.

Габбард отметила, что весь 2025 год армия России сохраняла очевидное преимущество в ходе боевых действий против украинских формирований. По мнению главы американской разведки, до заключения мирного соглашения, вероятнее всего, Россия будет продолжать неторопливо вести войну на истощение, пока в полном объеме не добьется своих целей. В отчете американской разведки отмечается, что боеспособность российской армии в настоящее время стала выше, чем до обострения украинского кризиса.



Кроме того, по оценкам Габбард, Россия по-прежнему обладает способностью выборочно бросать вызов интересам США по всему миру с помощью как военных, так и невоенных средств. Глава американской разведки также напомнила конгрессменам, что Россия располагает самыми передовыми системами, включая гиперзвуковые ракеты и подводные средства, а также вооружения для противодействия в космосе, способные полностью нивелировать военное преимущество США.

При этом Габбард, как известно, выступающая против вмешательства США в чужие конфликты, в настоящее время аккумулирует в своем окружении идеологических союзников и назначает на должности в своем ведомстве сторонников антивоенного изоляционизма, позиция которых отличается от генеральной линии администрации Трампа.
  alex-defensor
    +3
    Сегодня, 20:27
    Габбард: Россия стала сильнее и готова к затяжному конфликту на Украине

    Ура, что дальше?
    Венесуэла отпала и теперь её нефть работает на США
    Куба под ударом.
    Иран уже бьется насмерть.
    Как бы России потом не оказаться в одиночку против превосходящих сил противника.
    Долго сражаться на территории бывшей Украины, это хорошо, если бы Россия, вдруг, научилась выращивать солдат в пробирке.
    США уже применяют ИИ, а на ВО появилась статья об отправке партии каки-то "роботов" на Украину. Уж не знаю что там с "духом Анкориджа", но встает вопрос о том, где "наш Фёдор", который даже на МКС летал... вместе с Пересильд...
    Сергей Киракосян
      -1
      Сегодня, 20:31
      ...а дальше банкет с УВАЖАЕМЫМИ ПАРТНЁРАМИ!
    al3x
      0
      Сегодня, 20:48
      А у нас всегда так - сперва все инновации отрицают, называют их чушью, а потом схватившись за голову начинают догонять условных "тупых американцев". Как пример - БПА различных типов или управляемые планирующие авиабомбы. За робототехникой с ИИ будущее.
    Ныробский
      +4
      Сегодня, 21:08
      Цитата: alex-defensor
      Ура, что дальше?

      Да ничего дальше, как воевали так и будем дальше воевать. В чём эта дама не права? Сравните боевой опыт нашей армии на начало СВО с тем, который она(армия) имеет сейчас и это сравнение будет явно в пользу сегодняшнего дня. Разве нет?
      Цитата: alex-defensor
      Венесуэла отпала и теперь её нефть работает на США

      А разве раньше венесуэльская нефть работала на Россию? Мы теневой флот создавали для того, что бы свою нефть вывозить, а не для того, что бы тащить к нам нефть венесуэльскую. По Китаю да, ударило, по нам нет.
      Цитата: alex-defensor
      Куба под ударом.
      Если отбросить в сторону эмоции и лозунги, то как вы видите решение кубинского вопроса с участием России? Не прикола ради спрашиваю, а вот ради объективности интересуюсь.
      Цитата: alex-defensor
      Иран уже бьется насмерть.

      Бьётся. Надо признать бьётся хорошо. Как можем и чем можем помогаем.
      Второй фронт, во спасение Ирана, через прямое участие в битве за аятоллу и иранскую нефть Россия открывать точно не будет.
      Цитата: alex-defensor
      Как бы России потом не оказаться в одиночку против превосходящих сил противника.
      А разве Россия когда то была не в одиночку? Всегда сама, всё сама с опорой на двух своих традиционных союзников - армию и флот. В этот раз, надо признать, в качестве союзника подключились только северные корейцы, за что им огромное человеческое спасибо.
      Цитата: alex-defensor
      Долго сражаться на территории бывшей Украины, это хорошо, если бы Россия, вдруг, научилась выращивать солдат в пробирке.

      Что верно то верно, человеческий ресурс не бесконечен и быстро его не поднять.
      Цитата: alex-defensor
      США уже применяют ИИ, а на ВО появилась статья об отправке партии каки-то "роботов" на Украину. ... встает вопрос о том, где "наш Фёдор", который даже на МКС летал... вместе с Пересильд...
      Да кто его знает, что есть у нас в закромах? Про Орешник, до самого его первого применения никто ничего не слышал, а потом - "здрасьти вам бандерлоги, чего не спим?" Может быть у нас этих Фёдоров на складе как комаров в тайге и все с искусственным интеллектом и как две капли воды на Пересильд похожи. Тайна сие государственная есть.
      Цитата: alex-defensor
      Уж не знаю что там с "духом Анкориджа"

      Похоже, что этот дух уже протух.
      Аркадий007
        0
        Сегодня, 22:27
        Практически согласен со всеми выводами.
      Энный
        0
        Сегодня, 22:32
        А зачем в венисуэллу столько лаве влили. Которые уплыли
        https://m.business-gazeta.ru/news/691743
        Сколько ушло есть отдельные ссылки
    ТермиНахТер
      +1
      Сегодня, 21:31
      С Венесуэлой еще ничего не понятно. У этих ребят семь пятниц на неделе. Если они поймут, что Трампу не до них, они легко могут "переобуться в прыжке".
      Был Мамонт
        0
        Сегодня, 22:20
        Цитата: ТермиНахТер
        С Венесуэлой еще ничего не понятно. У этих ребят семь пятниц на неделе. Если они поймут, что Трампу не до них, они легко могут "переобуться в прыжке".

        В Венесуэле объявлен праздник по случаю победы над США. Дочитал:
        "Уполномоченный президент Венесуэлы Дельси Родригес объявила нерабочий день в связи с победой национальной сборной в Классическом мировом турнире по бейсболу, в финальном матче венесуэльцы обыграли команду США."
        https://ria.ru/20260318/venesuela-2081365407.html
        А, я то грешным делом что подумал... . belay
    ВАМ
      0
      Сегодня, 22:13
      Вот заявление по Фрейду, вроде бы как бы мы за прекращение войны, и т.п. и т.д. Россия сильная. А по смыслу вот и пусть Россия воюет, сколько может. Тратит свои силы финансы. Нам это только и надо. А мы пока делаем свои дела. Росси не до того. Мы пока повбиваем клинья в БРИКС. А Россия завозит мигрантов, из за нехватки рабочей силы. И постепенно превращается в полностью азиатскую, мусульманскую страну. Как гейропа. Вот собственно второе дно этого спича.
  al3x
    +1
    Сегодня, 20:33
    Ничего хорошего за их хвалебными речами не стоит. Все и так прекрасно понимают, что всё уже давно идёт, мягко говоря, оооочень далеко от изначально намеченного, скажем так, плана. США как раз таких всё устраивает, Россия изматывается на территориях бывшей УССР ежедневно. А ресурсы не бесконечны, как технические, так и людские.
  tralflot1832
    +1
    Сегодня, 20:46
    Какая-то ерунда происходит.В тени от всего остался Вэнс.Трамп не задумал провернуть штуковину как Никсоном импичмент или страшно заболет "золтухой". .У Трампа Вэнс на подхвате - святой ,яки ангел.Габбард какие то смелые речи ведёт..
    Cartalon
      0
      Сегодня, 20:52
      Ну если Трампу устроят, небольшой инфаркт микарда, я не удивлюсь, но Израилю это не надо, я не то что бы верю в еврейское всемогущество, просто они ближе к телу.
    ТермиНахТер
      +1
      Сегодня, 21:33
      Добрый день, Андрей. Вэнс от другой "группы товарищей" - Маск, Тиль. Он специально дистанцируется от иранской темы, чтобы его не похоронили вместе с Трампом.
  alexputnik17
    +1
    Сегодня, 20:56
    Всем нам, сидя на диване, виднее, чего там в экономике России и на СВО.
    Хоть и враг, мне Габбард нра. Вменяемым женщина. Она кстати вместе с человеком из контртеррорестического центра США, который уволился, предупреждала Трампа, чтобы не лез на Иран. Просто более лояльно к нему. laughing
    ТермиНахТер
      +2
      Сегодня, 21:35
      У товарища из контртерростического центра, более чувствительная пятая точка. Он решил соскочить с этого трамвайчика пока не поздно. Не исключено, что всплывет в команде Вэнса)))
  Jsem_CZEKO68
    0
    Сегодня, 21:00
    Chytrá Gabbard by mohla poradit Trumpovi, ať se odpojí od židů a začne konečně pracovat pro občany USA, jak sliboval. Zatím to není na Nobelovu cenu míru ani v tomto roce. Bude muset pohrozit porotě bombardováním.
    Jsem_CZEKO68
      +1
      Сегодня, 21:00
      Умная Габбард могла бы посоветовать Трампу разорвать отношения с евреями и наконец начать работать на благо граждан Соединенных Штатов, как он и обещал. Это еще не вопрос Нобелевской премии мира в этом году. Ему придется пригрозить жюри взрывом.
      vitaliy20091959
        +1
        Сегодня, 21:12
        как могут сша порвать с евреями ,если правят сша евреи
      ТермиНахТер
        +2
        Сегодня, 21:36
        Хитрая и умная - это не совсем одно и тоже))) не зря на Украине есть поговорка : "Хоч дурный, так хытрый")))
  alexputnik17
    0
    Сегодня, 21:41
    Цитата: ТермиНахТер
    Не исключено, что всплывет в команде Вэнса)))

    laughing good Ну... так то да. Почему, нет? laughing