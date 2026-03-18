Габбард: Россия стала сильнее и готова к затяжному конфликту на Украине
Директор департамента нацразведки США Тулси Габбард в своем докладе Конгрессу констатировала, что за прошедшее с начала СВО время Россия стала сильнее и обладает достаточным для затяжного конфликта на Украине военным потенциалом.
Габбард отметила, что весь 2025 год армия России сохраняла очевидное преимущество в ходе боевых действий против украинских формирований. По мнению главы американской разведки, до заключения мирного соглашения, вероятнее всего, Россия будет продолжать неторопливо вести войну на истощение, пока в полном объеме не добьется своих целей. В отчете американской разведки отмечается, что боеспособность российской армии в настоящее время стала выше, чем до обострения украинского кризиса.
Кроме того, по оценкам Габбард, Россия по-прежнему обладает способностью выборочно бросать вызов интересам США по всему миру с помощью как военных, так и невоенных средств. Глава американской разведки также напомнила конгрессменам, что Россия располагает самыми передовыми системами, включая гиперзвуковые ракеты и подводные средства, а также вооружения для противодействия в космосе, способные полностью нивелировать военное преимущество США.
При этом Габбард, как известно, выступающая против вмешательства США в чужие конфликты, в настоящее время аккумулирует в своем окружении идеологических союзников и назначает на должности в своем ведомстве сторонников антивоенного изоляционизма, позиция которых отличается от генеральной линии администрации Трампа.
