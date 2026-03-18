«Посоветовали бы воздержаться»: Мерц раскритиковал военную операцию США в Иране

«Посоветовали бы воздержаться»: Мерц раскритиковал военную операцию США в Иране


У немецкого правительства много вопросов по поводу войны, развязанной Израилем и Соединенными Штатами против Исламской Республики. В Берлине считают, что Вашингтон не имеет четкого плана, который бы привел его к успеху.



Такое заявление сделал канцлер Германии Фридрих Мерц.

Он отметил:

Вашингтон не консультировался с нами и не счел европейскую помощь необходимой.

Мерц раскритиковал военную операцию США в Иране. По его словам, если бы американцы обратились к немецким союзникам за советом, то они посоветовали бы им воздержаться от продолжения боевых действий в том виде, в каком они сейчас проходят.

С похожим заявлением выступил и официальный представитель канцлера ФРГ Стефан Корнелиус. Он сообщил, что Берлин ответил отказом на призыв администрации США помочь разблокировать Ормузский пролив силами НАТО. Он также отметил, что участие в данном конфликте противоречит принципам, на которых создавался Североатлантический альянс. Поэтому он не должен вступать в войну против Ирана на стороне Израиля и США.

Корнелиус заявил:

Эта война не имеет ничего общего с НАТО.

По его словам, Североатлантический альянс якобы преследует исключительно оборонительные цели и направлен только лишь на защиту территории стран-участниц.

Через Ормузский пролив проходит примерно 20 процентов глобального нефтегазового трафика. Поэтому его блокировка уже привела к существенному росту цен на углеводородное сырье на мировом рынке.
  1. Андрей К Звание
    Андрей К
    +1
    Сегодня, 20:33
    Мерц:
    Вашингтон не консультировался с нами и не счел европейскую помощь необходимой...
    ...если бы американцы обратились к немецким союзникам за советом...

    Таких союзников иметь и врагов не надо laughing
    1. роман66 Звание
      роман66
      +1
      Сегодня, 21:07
      Ну вот, был у Гитлера четкий план. Ну и что?
      Андрюшка, привет! hi
      1. Андрей К Звание
        Андрей К
        +1
        Сегодня, 21:13
        Цитата: роман66
        Ну вот, был у Гитлера четкий план. Ну и что?
        Андрюшка, привет! hi

        Моё почтение Ромарио hi
        Так наследники бесоватого фюрера нонче какие-то мелковатые пошли, с примесью какой-то вселенской тупости.
        1. роман66 Звание
          роман66
          +1
          Сегодня, 21:26
          У них таков отбор. Не надо быть умным - достаточно быть пронырливым
    2. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      0
      Сегодня, 22:32
      Андрей К
      Сегодня, 20:33
      Таких союзников иметь и врагов не надо laughing

      hi Рыжего педофила из Фашингтона сгубила жадность и семья сионистов-иудеев (зятьков Кушнер+ дочь-иудейка ) + Бэня, как говорят с компроматом Эпштейна.
      Хотел поехать к дядюшке Си с козырными тузами, перекрыв краники нефти от ИРИ, Венесуэлы, а получилось сам сел в дерьмо по уши.
  2. 5.11 Звание
    5.11
    +2
    Сегодня, 20:34
    Табаки начал тявкать на хозяина .
    Ну что , продолжаем наблюдение . Желаю всем участникам НАТО начать бить друг другу морды и лучше бомбами.
  3. Див Дивыч Звание
    Див Дивыч
    +1
    Сегодня, 20:40
    Война против Ирана, еще один удар под дых Европе. Конец дешевым нефтепродуктам.
  4. gribanow.c Звание
    gribanow.c
    0
    Сегодня, 20:44
    На самом деле, проблема в самом существовании самих т.н. США в их нынешнем виде. Лучше бы сделать так, поделить США на 4 части, и заселить их русскими, немцами, евреями, и китайцами, каждому народу своя часть, свое государство там. Только не такими как сейчас, а такими, какие были эти народы, скажем, по состоянию на 1970 или 1980 г., т.е. в том качестве, какими были наши народы тогда, в том качестве человеческого капитала.
  5. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    +1
    Сегодня, 21:01
    Вашингтон не консультировался с нами и не счел европейскую помощь необходимой.

    Хоть здесь Меру последователен. И что странно, храбр. laughing На гегемона гнать. laughing
  6. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 21:01
    Перевожу с немецкого .Трамп не консультировался со мной ,как победить в войне Байдена .Он начал свою войну Натанияху ,Трамп.
    Такой подляны НАТО от Трампа не ожидало.
  7. КВУ-НСвД Звание
    КВУ-НСвД
    +1
    Сегодня, 21:28
    Есть ощущение, что Мерц берега окончательно попутал и уже списпл Трампа . Подобных вещей раньше послевоенные немецкие канцлеры в отношении американских президентов себе не позволяли . Только что ноги не вытер . Даже интересно , как Трамп отреагирует
  8. tank_killer156 Звание
    tank_killer156
    0
    Сегодня, 22:00
    Дрищет немец ,ох как дрищет,правильно Иран показывает западу тухлое место ,а мы все боимся