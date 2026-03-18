Министр обороны РФ поставил задачу ГВ «Север» по расширению зоны безопасности
Министр обороны России Андрей Белоусов провел инспекторскую поездку в зону ответственности группировки войск «Север» Вооруженных сил РФ. Как известно, «северяне» успешно решают задачи по созданию зоны безопасности в приграничью с Россией.
Глава российского оборонного ведомства посетил командный пункт ГВ «Север», где заслушал доклады командования о ходе выполнения боевых задач. С учетом их специфики, особое внимание было уделено дальнейшему расширению полосы безопасности на территории Сумской и Харьковской областей Украины. Кроме того, Белоусов отметил необходимость укрепления обороны приграничных российских регионов.
Командующий группировкой войск «Север» генерал-полковник Евгений Никифоров сообщил главе Минобороны РФ об успешных действиях подразделений с начала текущего года. За это время, в частности, средствами разведки были обнаружены и уничтожены семь пусковых установок американских реактивных систем залпового огня HIMARS и MLRS.
Командующий ГВ «Север» отметил возросшую эффективность борьбы с беспилотниками противника, которые создают основную угрозу не только нашим бойцам, но и наносят террористические удары по гражданским объектам, атакуют мирных жителей приграничных территорий РФ. Для противодействия вражеским БПЛА, в том числе дальнего радиуса действия, наши операторы активно задействуют FPV-перехватчики.
Начальник войск беспилотных систем группировки «Север» доложил министру, что увеличение количества поставок в войска современных ударных и разведывательных дронов позволило нарастить огневое воздействие по позициям противника и обеспечить непрерывную воздушную разведку на всех направлениях. В целях повышения эффективности работы расчетов БПЛА при пункте управления войск беспилотных систем создан аналитический центр, который в режиме реального времени оценивает эффективность боевой работы операторов дронов. В группировке развернуты технико-эксплуатационные части, оснащенные оборудованием для программирования и 3D-печати.
Завершая работу на командном пункте, министр обороны России вручил государственные награды военнослужащим группировки «Север», отличившимся при выполнении боевых задач.
Что касается некоторых подробностей работы операторов БПЛА данной группировки войск, то о них рассказывает канал «Северный Ветер». На кадрах объективного контроля показаны эпизоды ударов беспилотной авиации «северян» по артиллерийским установкам врага, используемым, в том числе, для обстрелов российского приграничья. Наши дроноводы уничтожили на отдалении от линии боевого соприкосновения разработанные еще в СССР гаубицу Д-20 и пушку «Гиацинт-Б», а также югославскую гаубицу М-56.
Использование противником устаревших образцов вооружения не означает, что у ВСУ не осталось более дальнобойных и современных американских, французских и немецких артиллерийских установок. По всей видимости, киевский режим бережёт иностранную технику, так как ее уничтожение крайне болезненно воспринимается его западными кураторами. Тем более, потерять за 2,5 месяца сразу семь ПУ РСЗО производства США — это для ВСУ по нынешним временам непозволительная роскошь.
