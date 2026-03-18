Министр обороны РФ поставил задачу ГВ «Север» по расширению зоны безопасности

Министр обороны России Андрей Белоусов провел инспекторскую поездку в зону ответственности группировки войск «Север» Вооруженных сил РФ. Как известно, «северяне» успешно решают задачи по созданию зоны безопасности в приграничью с Россией.

Глава российского оборонного ведомства посетил командный пункт ГВ «Север», где заслушал доклады командования о ходе выполнения боевых задач. С учетом их специфики, особое внимание было уделено дальнейшему расширению полосы безопасности на территории Сумской и Харьковской областей Украины. Кроме того, Белоусов отметил необходимость укрепления обороны приграничных российских регионов.

Командующий группировкой войск «Север» генерал-полковник Евгений Никифоров сообщил главе Минобороны РФ об успешных действиях подразделений с начала текущего года. За это время, в частности, средствами разведки были обнаружены и уничтожены семь пусковых установок американских реактивных систем залпового огня HIMARS и MLRS.

Командующий ГВ «Север» отметил возросшую эффективность борьбы с беспилотниками противника, которые создают основную угрозу не только нашим бойцам, но и наносят террористические удары по гражданским объектам, атакуют мирных жителей приграничных территорий РФ. Для противодействия вражеским БПЛА, в том числе дальнего радиуса действия, наши операторы активно задействуют FPV-перехватчики.

Начальник войск беспилотных систем группировки «Север» доложил министру, что увеличение количества поставок в войска современных ударных и разведывательных дронов позволило нарастить огневое воздействие по позициям противника и обеспечить непрерывную воздушную разведку на всех направлениях. В целях повышения эффективности работы расчетов БПЛА при пункте управления войск беспилотных систем создан аналитический центр, который в режиме реального времени оценивает эффективность боевой работы операторов дронов. В группировке развернуты технико-эксплуатационные части, оснащенные оборудованием для программирования и 3D-печати.

Завершая работу на командном пункте, министр обороны России вручил государственные награды военнослужащим группировки «Север», отличившимся при выполнении боевых задач.



Что касается некоторых подробностей работы операторов БПЛА данной группировки войск, то о них рассказывает канал «Северный Ветер». На кадрах объективного контроля показаны эпизоды ударов беспилотной авиации «северян» по артиллерийским установкам врага, используемым, в том числе, для обстрелов российского приграничья. Наши дроноводы уничтожили на отдалении от линии боевого соприкосновения разработанные еще в СССР гаубицу Д-20 и пушку «Гиацинт-Б», а также югославскую гаубицу М-56.

Использование противником устаревших образцов вооружения не означает, что у ВСУ не осталось более дальнобойных и современных американских, французских и немецких артиллерийских установок. По всей видимости, киевский режим бережёт иностранную технику, так как ее уничтожение крайне болезненно воспринимается его западными кураторами. Тем более, потерять за 2,5 месяца сразу семь ПУ РСЗО производства США — это для ВСУ по нынешним временам непозволительная роскошь.

  1. Наводлом Звание
    Наводлом
    +3
    Сегодня, 20:21
    Не совсем понятна концепция зоны безопасности.
    Она сможет обезопасить приграничные области от ударов тех же MLRS и HIMARS?
    1. Андрей из Челябинска Звание
      Андрей из Челябинска
      +5
      Сегодня, 20:27
      Цитата: Наводлом
      Не совсем понятна концепция зоны безопасности.

      Ну, БПЛА уже до Урала долетают, а министр о каких-то там зонах безопасности рассуждает...
      1. Монтесума Звание
        Монтесума
        +1
        Сегодня, 20:38
        Цитата: Андрей из Челябинска
        Ну, БПЛА уже до Урала долетают, а министр о каких-то там зонах безопасности рассуждает

        Если только в качестве препятствия для наземных попыток зайти на территорию РФ. Прилёты ракет и беспилотников эта зона остановит при условии наступления на сотню километров вглубь и организации ПВО на новых рубежах.
      2. красноярск Звание
        красноярск
        +1
        Сегодня, 20:44
        Цитата: Андрей из Челябинска

        Ну, БПЛА уже до Урала долетают, а министр о каких-то там зонах безопасности рассуждает...

        При современном оружии зона безопасности начинается с западной границы Окраины.
        Если министр поставил задачу - "Белоусов отметил необходимость укрепления обороны приграничных российских регионов"., значит граница между Россией и Сумской и Харьковской обл. останется на прежнем месте? А так называемую "зону безопасности" оставить Окраине?
        Что-то совсем непонятные игры идут. Сдается мне, что словеса о "зоне безопасности" - обычный политический конструкт, не несущий под собой никакого реального наполнения
      3. Сергей3 Звание
        Сергей3
        0
        Сегодня, 21:12
        Ну, БПЛА уже до Урала долетают, а министр о каких-то там зонах безопасности рассуждает...

        Значит зона безопасности должна быть до Парижа или до Мадрида.
      4. Сергей Тишков Звание
        Сергей Тишков
        0
        Сегодня, 21:54
        Взгляд из Беларуси.
        Взгляд из Беларуси.
        Ну, БПЛА уже до Урала долетают, а министр о каких-то там зонах безопасности рассуждает...

        Как сделал установку один господин, так нынешний и рассуждает, (на фоне заявлений бывшего "единственно честного" laughing , типа "при мне такого не было").
        Какая уж тут зона безопасности по границе с Польшей и Румынией.
        Добрый вечер, Андрей.

      5. guest Звание
        guest
        0
        Сегодня, 22:05
        Цитата: Андрей из Челябинска
        Ну, БПЛА уже до Урала долетают, а министр о каких-то там зонах безопасности рассуждает...

        Ну исходя из этого зона безопасности должна быть до польской границы.
    2. AMG Звание
      AMG
      +1
      Сегодня, 21:20
      Действительно эта концепция по каким то причинам четко не названа .Для ее обеспечения от ударов указанных вами систем ее западная граница должна быть отодвинута до Днепра, то есть в среднем на 300 км от границы РФ. Проблема БПЛА остается.
  2. Артур Грудинин Звание
    Артур Грудинин
    -1
    Сегодня, 20:32
    Я надеюсь весенне-летняя наступательная кампания ВС РФ превзойдёт ожидания. Четыре года перемалываем противника, нарушаем логистику и разминированием территории. Удастся ли в этом году закончить конфликт на приемлимых условиях?
    1. _Морпех_ Звание
      _Морпех_
      +1
      Сегодня, 20:36
      не получится
      слишком короткий...
    2. К_4 Звание
      К_4
      +3
      Сегодня, 20:45
      Если нормально воевать, с применением массивных авианалётов, нормальной поддержкой артиллерии и держа в голове, что жизни наших солдат важнее всех договорняков и интересов олигархов. Я уже говорил, один массовый удар нашей бомбардировочной авиации по тому же одесскому порту, просто сотрёт его в прах. А пока все эти удары как шлепки растопыренными пальцами, вместо кулака, тупое распыление ресурсов.
      1. роман66 Звание
        роман66
        +1
        Сегодня, 20:53
        Для этого надо обнулить пво противника. Целенаправленных действий в этом направлении не наблюдается
        1. К_4 Звание
          К_4
          0
          Сегодня, 21:31
          Какое там нафиг ПВО, там уже и спецов поди нет толком. Помнится у Вагнеров их "Грачи" вполне себе по головам противника ходили. Ели бы во времена ВОВ наши авиационные генералы лепили такие отмазы, даже не знаю где бы они были на следующий день, только догадываюсь. Просто нет не желания, ни опыта, да и наёмники ( а по сути у нас сейчас армия наёмников, давайте уж говорить честно) для них в первую очередь важно бабло и собственная жизнь, а не вся эта вот идея о том что там придумали с вот этой денацанализацией ..или как там это назвали.Отсюда и имеем тупое кабрирование и сбросы на диком расстоянии от цели с поражением фиг знает чего.
    3. Neo-9947 Звание
      Neo-9947
      0
      Сегодня, 21:25
      Цитата: Артур Грудинин
      Удастся ли в этом году закончить конфликт на приемлимых условиях?

      2022 год.
      Донбасс под угрозой.
      Назрела необходимость в СВО...

      Ставим цели, задачи.
      ГШ считает необходимый наряд сил. Обозначает срок исполнения.
      И на подпись Верховному.

      Идет 5-ый год. Так какой же там этот самый срок исполнения?
      Думаю, он давно просрочен.
  3. Слово Звание
    Слово
    0
    Сегодня, 21:02
    Полоса безопасности в Сумском направлении, это Сумы, 16км. это нельзя так называть. Да и Сумы на северо - востоке в 17 км от России
  4. vitaliy20091959 Звание
    vitaliy20091959
    -1
    Сегодня, 21:03
    задача хороша , вопрос в какие сроки? если как всегда то лет десять
  5. Chack Wessel Звание
    Chack Wessel
    -1
    Сегодня, 21:36
    Зона безопасности , это имеется ввиду безопасный секс? Да?