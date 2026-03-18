На Ближнем Востоке: Иран готовит на эту ночь массированный удар по Израилю

Ближневосточные медиа пишут о том, что сегодняшняя ночь может оказаться «крайне непростой» для Израиля. Иранское руководство анонсирует «мощный ответ» на удар по секретарю Высшего совета нацбезопасности Али Лариджани и по крупному месторождению газа Южный Парс.

В сообщениях ближневосточных источников говорится о том, что Иран готовит массированный удар с применением различных ракет, включая своё гиперзвуковое ракетное вооружение.



Тем временем Иран фактически подтверждает, что готовит массированный удар. Причём наноситься он будет не только по Израилю. В публикации (оригинал переведён на русский язык) говорится о том, что персонал указанных объектов, равно как и жители близлежащих территорий, должны покинуть эти районы.



Это дочернее предприятие американской «Шеврон» в Катаре, НПЗ Рас-Лаффан в той же стране, газовое месторождение Аль-Хосн (Аль-Хусейн) в ОАЭ и нефтехимический комплекс Аль-Джубейль (Аль-Джубейр) в Саудовской Аравии.

Иран «подсветил» эти объекты на спутниковых картах, давая понять, что они станут целями – причём, вполне вероятно, что в самое ближайшее время.
  1. Дунька_Бахова
    -16
    Сегодня, 20:28
    Вот если бы авторы указали источник информации (иранский генштаб, например), то это было интересно.
    А так обычный информационный шум
    1. frruc Звание
      +6
      Сегодня, 20:38
      Ничего Ген.штаб не должен анонсировать. Достаточно, что иранская сторона призвала персонал объектов эвакуироваться . Завтра проснемся и узнаем, кому ночью было туго.
      1. Incvizitor Звание
        0
        Сегодня, 21:26
        Саудам уже прилетает понемногу.
        1. Andriuha077 Звание
          0
          Сегодня, 22:11
          Анонсы ракет сплошными лентами, и бензин менее ста рублей за 28 литров
          voiceofiran_ru
      2. ZovSailor Звание
        +1
        Сегодня, 21:56
        hi Молодцы иранские специалисты, имеют рыжего педофила из Фашингтона как хотят после его бравурных заявлений.
        Пора уже другу Эпштейна из Фашингтона готовить белые тапки для кладбища.
        Победы иранскому народу в войне с сионистами и матрасниками.
        am angry
  2. nordscout Звание
    -7
    Сегодня, 20:32
    Желания Ирана - впечатляют... Будем посмотреть и ждать впечатляющих результатов удара Ирана по Израилю.... Допускаю, что это очередной пропагандистский "вброс", для поддержания "накала страстей" вокруг Ближнего Востока....
    1. belost79 Звание
      +5
      Сегодня, 20:44
      Ничего себе пропагандистские вбросы. Весь Ближний Восток в огне, паника на нефтяных рынках. Нетаньяху в Израиле похоже не появляется, что бы под раздачу не попасть.
      1. Сергей3 Звание
        +1
        Сегодня, 21:17
        Что бы видеообращение записать, в Израиле быть не обязательно, а за него косячный ИИ отдувается, вывод, либо его завалили полностью, либо тяжело ранен...
  3. Вадим С Звание
    +1
    Сегодня, 20:43
    Сколько же у них ракет спрятано?! И все это в пустынной стране с голыми горами. Потрясающе
    1. commbatant Звание
      +3
      Сегодня, 20:56
      Наоборот, горная страна (как КНДР) с редкими пустынями...
  4. Себенза Звание
    0
    Сегодня, 20:44
    "Иран «подсветил» эти объекты на спутниковых картах, давая понять, что они станут целями – причём, вполне вероятно, что в самое ближайшее время." Вот такая сейчас войнушка.
    1. роман66 Звание
      +4
      Сегодня, 21:03
      А некисло будет, если шахнет он, совсем по другим объектам.
  5. tralflot1832 Звание
    +9
    Сегодня, 20:50
    Иран молодец,расстрелял все что можно было не спрятать .Супостаты разнесли часть не растрелянного и пустые пусковые.А вкусное Иран оставил на десерт.Надеюсь ночь для коалиции Израиль ,США и примкнувшим к ним будет весёлой.
    1. Монтесума Звание
      +1
      Сегодня, 21:05
      Андрейhi вспомнилась заключительная фраза Хрущёва на XXII съезде КПСС: "Цели ясны, задачи определены, за работу, товарищи!"
    2. guest Звание
      +1
      Сегодня, 21:17
      На сколько я помню киевский клоун к ним примкнул. laughing am
  6. commbatant Звание
    +1
    Сегодня, 20:54
    Я смотрю рабочие коллективы РБ свои "лесовозы" не только в КНДР поставляет, кабины только местного производства...могли бы перекрасить ПУ и БР под цвет местности...
    1. Сергей3 Звание
      +1
      Сегодня, 21:20
      Это не белорусский лесовоз, не похож, ихние красивее.
  7. Livonetc Звание
    +2
    Сегодня, 20:56
    Успел на новый год побывать в Катаре.
    Наплавался и нанырялся в Персидском заливе.
    Похоже в ближайшие годы и пляжи.будут непотребными и вообще, как турнаправление Ближний Восток закончится.
  8. Мячик Звание
    +1
    Сегодня, 21:13
    Удачи иранским ракетчикам! Будем ждать результаты.
  9. alexputnik17 Звание
    0
    Сегодня, 21:16
    Так они ещё клепают. laughing У них и производства такие на севере.
  10. Слово Звание
    0
    Сегодня, 21:17
    Молодцы, хотят и умеют отстаивать свой суверенитет. Израилевка в подвалах ночует.
  11. Десница ока Звание
    0
    Сегодня, 21:35
    Бог в помощь!
    ......
  12. tank_killer156 Звание
    +2
    Сегодня, 21:57
    Иран в помощь тебе удачи,пусть сила справедливость покоряет америкосионистов фашистов израилево