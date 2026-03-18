На Ближнем Востоке: Иран готовит на эту ночь массированный удар по Израилю
Ближневосточные медиа пишут о том, что сегодняшняя ночь может оказаться «крайне непростой» для Израиля. Иранское руководство анонсирует «мощный ответ» на удар по секретарю Высшего совета нацбезопасности Али Лариджани и по крупному месторождению газа Южный Парс.
В сообщениях ближневосточных источников говорится о том, что Иран готовит массированный удар с применением различных ракет, включая своё гиперзвуковое ракетное вооружение.
Тем временем Иран фактически подтверждает, что готовит массированный удар. Причём наноситься он будет не только по Израилю. В публикации (оригинал переведён на русский язык) говорится о том, что персонал указанных объектов, равно как и жители близлежащих территорий, должны покинуть эти районы.
Это дочернее предприятие американской «Шеврон» в Катаре, НПЗ Рас-Лаффан в той же стране, газовое месторождение Аль-Хосн (Аль-Хусейн) в ОАЭ и нефтехимический комплекс Аль-Джубейль (Аль-Джубейр) в Саудовской Аравии.
Иран «подсветил» эти объекты на спутниковых картах, давая понять, что они станут целями – причём, вполне вероятно, что в самое ближайшее время.
