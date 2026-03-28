Беспилотная техника на защите автоколонн
Грузовик «Торнадо-У», используемый в российской армейской логистике. Фото Telegram / «Уголок Ситха»
В российской армии имеются многочисленные беспилотные летательные аппараты и наземные робототехнические комплексы разного назначения. Их применяют в разных ситуациях и для решения разных задач. Недавно стало известно ещё об одном способе использования такой техники. Она обеспечивает безопасную проводку автоколонн в зоне боевых действий или в ближних тылах.
Опасности на дороге
В зоне боевых действий или вблизи неё армейский и гражданский автотранспорт, а также другая техника в колоннах сталкивается с рядом угроз, которые требуют реакции. При этом наличие у противника современных технических средств разного рода может усложнять задачу охраны транспорта и проводки автоколонн.
Вблизи передовой или в ближнем тылу автомобили и иная техника могут попасть под обстрел артиллерии. Кроме того, в этих районах могут действовать разведывательно-диверсионные группы противника, способные организовывать засады или атаки иного рода.
Характерной проблемой последних лет стала беспилотная авиация. БПЛА с видеоаппаратурой могут использоваться диверсантами или артиллерией для разведки и корректировки огня. Кроме того, беспилотники способны и сами наносить удары по автотранспорту путём сброса боеприпасов или прямого попадания. Тяжёлые БПЛА используются и для минирования местности или дорог.
Обучение работе с БПЛА. Фото Минобороны РФ
Существующие угрозы предъявляют особые требования к организации перевозок, движения, а также к используемой технике. Кроме того, необходимы соответствующие средства защиты, вооружение и специальные системы для ответа на атаки. Российская армия учитывает все эти вопросы и регулярно предлагает различные решения, в т.ч. соответствующие последним вызовам.
Беспилотная защита
16 марта издание «Известия» рассказало о новой тактике применения беспилотной техники для защиты транспорта на маршрутах движения. Летательные аппараты и наземные роботы помогают искать и вовремя выявлять, а также обезвреживать различные угрозы непосредственно на дороге или рядом с ней.
В состав такой системы охранения входят два БПЛА с оптико-электронным оснащением и наземный РТК с манипулятором. Во время движения колонны беспилотники находятся в воздухе, а наземный робот и операторы с пультами управления передвигаются на одном из автомобилей. При этом идёт постоянная работа по поиску и распознаванию угроз.
Конкретные типы беспилотной техники не раскрываются. Однако можно предполагать, что к подобным задачам можно привлекать разные РТК и БПЛА, соответствующие не самым высоким требованиям. При этом подразделение или часть может самостоятельно определить, какие изделия будут защищать её колонну.
При движении автоколонны, пара БПЛА летит перед нею на некотором расстоянии. Операторы осматривают дорогу и осуществляют разведку местности в целом. Они ищут возможные засады или иные признаки активности противника. Также с воздуха осуществляется поиск потенциально опасных предметов. В случае обнаружения угрозы оператор предупреждает командира, и тот принимает необходимые меры.
Оператор БПЛА за работой. Фото Минобороны РФ
Если речь идёт о взрывоопасном предмете, то колонна останавливается на безопасном расстоянии от него, и к работе подключается сапёр с соответствующей техникой. В его распоряжении находится наземный РТК с манипулятором, способный взаимодействовать с различными объектами.
При помощи робота сапёр изучает обнаруженную угрозу и принимает соответствующие меры. Обезвреживание может производиться накладным зарядом, сдёргиванием с места и т.д. При этом во всех случаях непосредственно с опасным предметом взаимодействует только РТК. Сапёр и экипажи колонны остаются на безопасном удалении.
Также колонны получают защиту от беспилотной авиации противника. С этой целью их сопровождают мобильные огневые группы со специальным снаряжением и вооружением. В их распоряжении имеются приборы для обнаружения вражеских БПЛА по радиосигналам и системы радиоэлектронной борьбы. Кроме того, группы используют стрелковое оружие разных классов и типов.
Традиционные средства
Следует отметить, что в охранении колонн используются и образцы привычных классов. Так, в сопровождении автотранспорта участвуют бронетранспортёры или боевые машины пехоты с малокалиберными пушками и пулемётами. Их десант, в свою очередь, использует штатное стрелковое оружие и, при возможности, специализированные средства.
Основной задачей такого охранения является борьба с возможными засадами и диверсантами. При помощи штатной оптики экипажи бронемашин могут выявлять подобные угрозы на значительных расстояниях, а ствольное вооружение даёт превосходство в огневых характеристиках. Бойцы со стрелковым оружием тоже вносят заметный вклад в общие процессы защиты.
Боевая машина мобильной группы по борьбе с БПЛА. Фото Минобороны РФ
Также нужно напомнить о решениях в области защиты, не затрагивающих состав или оснащение колонн и транспорта. Над важными дорогами в опасных районах делается коридор из сетки. Подобные средства, при всей их простоте и дешевизне, дают некоторую защиту от ударных БПЛА. Чтобы её преодолеть, противнику приходится принимать дополнительные меры.
Комплексный подход
Таким образом, российская армия использует разные средства защиты фронтовой логистики. Имеет место самый настоящий комплексный подход, затрагивающий все элементы транспортной системы. Он проявляется в оснащении техники дополнительной защитой, правильной организации перевозок, внедрении новых систем и вооружений и т.д.
Последние новости об использовании беспилотной техники в охранении колонн в целом выглядят ожидаемо. БПЛА и НРТК имеют очевидные преимущества, и армия использует их в разных сферах. Внедрение такой техники и новых методов её применения в логистике было лишь делом времени. При этом появление новых образцов и тактик не исключает сохранение уже известных и освоенных.
Обновлённая система охранения колонн, описанная «Известиями», рассчитана на борьбу с целым рядом угроз разного рода. Экипажи боевых машин и операторы беспилотной техники могут засекать и ликвидировать засады, мешать вражеской разведке и ударам за счёт подавления БПЛА, а также выявлять взрывоопасные предметы и обезвреживать их.
Уже можно представить пути дальнейшего развития подобных систем защиты и обороны. Например, будут внедряться и использоваться новые БПЛА для разведки и поиска угроз. В теории, они могут даже нести не только оптику, но и специальное оборудование, рассчитанное на поиск опасных предметов. Также должна будет расширяться номенклатура применяемых наземных РТК, способных работать с угрозами и обеспечивать безопасность людей.
Применение беспилотника-перехватчика «Ёлка». Фото Lostarmour.info
Большое значение имеет противодействие беспилотной авиации и соответствующие средства. Будут планомерно развиваться детекторы БПЛА и системы подавления радиоканалов. При этом подобные приборы могут быть не только в распоряжении специализированных мобильных огневых групп, но и у экипажей транспорта.
Одной из самых интересных новинок последнего времени являются специализированные беспилотники-перехватчики, предназначенные для поражения других БПЛА. Техника из состава автоколонн может нести и подобные средства, которые улучшат её защиту от возможных атак.
Угроза и защита
Логистика имеет особое значение для действующей армии, и противник предпринимает попытки нарушить её. Для этого применяются разнообразные средства и тактики. Однако российская армия учитывает все существующие и вновь возникающие угрозы, а также находит способы противодействия им.
Согласно последним новостям, в автомобильных перевозках реализованы новые идеи, связанные с беспилотной и безэкипажной техникой. Современные НРТК и БПЛА помогают вовремя выявить угрозы, а также правильно на них отреагировать. При этом новая техника дополняет существующую, и всё это значительно улучшает уровень защиты колонн на марше.
Информация