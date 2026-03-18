Саудовская Аравия предлагает «план Б» на время проблем с Ормузским проливом

New Vista, VLCC, с принадлежностью China Merchants Energy Shipping, покинул Янбу и направлялся в Цюаньчжоу в провинции Фуцзянь на юге Китая, прибытие куда ожидается 3 апреля. Изначально планировалось загружаться, пройдя Ормузский пролив.

Саудовская Аравия предлагает «план Б» на то время, пока Ормузский пролив будет оставаться фактически перекрытым. Саудовские операторы предлагают перенаправить трафик ближневосточной нефти через порт Янбу. Этот саудовский порт расположен на Красном море.Предлагается китайским танкерам «заправляться» нефтью в любой из стран Персидского залива, включая Бахрейн и Кувейт, затем выходить через Ормуз и направляться в Янбу, где нефть из упомянутых стран могла бы перекачиваться уже на танкеры, следующие, например, в США или Европу. Расчёт на то, что Иран китайские танкеры не тронет, и что Китай не сможет отказаться от заманчивого предложения заработать на ситуации.Если такой «финт» реализовать не получится, что Саудовская Аравия предлагает «временно воспользоваться» её нефтью, которая будет закачиваться на танкеры в том же Янбу на Красном море, а далее задействовать снова китайские супертанкеры, который не пошли в Персидский залив из соображений безопасности.Гонконгская пресса тем временем пишет:Saudi Aramco, ведущий мировой производитель нефти, объявила на прошлой неделе о перенаправлении большей части потоков нефти в Красное море через свой трубопровод Восток-Запад, рассчитанный на 7 миллионов баррелей нефти в сутки. Считается, что это может позволить снизить зависимость мирового нефтяного рынка от Ормуза.Однако пока эти варианты вряд ли устраивают страны Персидского залива, ведь всё будет завязано на Саудовской Аравии. Да и Китай своего окончательного слова не сказал. Также Иран или его региональные союзники вполне могут ударить по порту Янбу или по указанному трубопроводу, если действия Эр-Рияда будут идти вразрез с их интересами.