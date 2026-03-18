Саудовская Аравия предлагает «план Б» на время проблем с Ормузским проливом

Саудовская Аравия предлагает «план Б» на то время, пока Ормузский пролив будет оставаться фактически перекрытым. Саудовские операторы предлагают перенаправить трафик ближневосточной нефти через порт Янбу. Этот саудовский порт расположен на Красном море.

Предлагается китайским танкерам «заправляться» нефтью в любой из стран Персидского залива, включая Бахрейн и Кувейт, затем выходить через Ормуз и направляться в Янбу, где нефть из упомянутых стран могла бы перекачиваться уже на танкеры, следующие, например, в США или Европу. Расчёт на то, что Иран китайские танкеры не тронет, и что Китай не сможет отказаться от заманчивого предложения заработать на ситуации.

Если такой «финт» реализовать не получится, что Саудовская Аравия предлагает «временно воспользоваться» её нефтью, которая будет закачиваться на танкеры в том же Янбу на Красном море, а далее задействовать снова китайские супертанкеры, который не пошли в Персидский залив из соображений безопасности.



Гонконгская пресса тем временем пишет:

New Vista, VLCC, с принадлежностью China Merchants Energy Shipping, покинул Янбу и направлялся в Цюаньчжоу в провинции Фуцзянь на юге Китая, прибытие куда ожидается 3 апреля. Изначально планировалось загружаться, пройдя Ормузский пролив.

Saudi Aramco, ведущий мировой производитель нефти, объявила на прошлой неделе о перенаправлении большей части потоков нефти в Красное море через свой трубопровод Восток-Запад, рассчитанный на 7 миллионов баррелей нефти в сутки. Считается, что это может позволить снизить зависимость мирового нефтяного рынка от Ормуза.

Однако пока эти варианты вряд ли устраивают страны Персидского залива, ведь всё будет завязано на Саудовской Аравии. Да и Китай своего окончательного слова не сказал. Также Иран или его региональные союзники вполне могут ударить по порту Янбу или по указанному трубопроводу, если действия Эр-Рияда будут идти вразрез с их интересами.
  1. Охотовед 2 Звание
    +3
    Сегодня, 21:03
    Ну как всегда, одни воюют - другие торгуют… не уверен, что Китайцы на эту схему согласятся, да и как Иран на это отреагирует тоже загадка.
    Саудитам нужно думать как эту войну помочь прекратить, а не «шкурные» интересы продвигать.
    1. роман66 Звание
      +3
      Сегодня, 21:15
      Другое интересно - а какой был план " А"?
      1. Монтесума Звание
        0
        Сегодня, 21:18
        Цитата: роман66
        Другое интересно - а какой был план " А"?

        Америка всё разрулит, но не вышло. request
    2. ТермиНахТер Звание
      +2
      Сегодня, 21:28
      Саудиты зря надеются на свой нефтепровод. Он вполне в зоне досягаемости и персов, и хуситов. Так что, им бы лучше потихоньку качать через него, хоть то немногое, чем нарываться на проблемы.
  2. BAI Звание
    +1
    Сегодня, 21:05

    Также Иран или его региональные союзники вполне могут ударить по порту Янбу или по указанному трубопроводу, если действия Эр-Рияда будут идти вразрез с их интересами.


    Молдец Иран. Бьет по всему, до чего может дотянуться. Воевать, так воевать. А на наши договоренности, жертвами которых становятся солдаты и мирные жители, смотреть тошно
    1. роман66 Звание
      +1
      Сегодня, 21:19
      Тошно становится от слова " Переговоры" . О чем и с кем?
  3. tralflot1832 Звание
    +2
    Сегодня, 21:06
    Я уже посмотрел днём ,там такое веселье в Красном море.Саудовская нефть для КНР и стран ЮВА будет с некоторым дисконтом .Сейчас это 1 $ за бочку .Для изгоев дисконта нет . bully
  4. vitaliy20091959 Звание
    +1
    Сегодня, 21:07
    иран тут же по саудитским месторождениям влепит так ,что махлевать отхочется
  5. alexputnik17 Звание
    +1
    Сегодня, 21:07
    Также Иран или его региональные союзники вполне могут ударить по порту Янбу или по указанному трубопроводу, если действия Эр-Рияда будут идти вразрез с их интересами.
    Там люди в тапках рядом, которые почти совсем выпали из мировой инфоповестки. laughing
    1. михаилл Звание
      +2
      Сегодня, 21:13
      Цитата: alexputnik17
      Там люди в тапках рядом, которые почти совсем выпали из мировой инфоповестки. laughing

      Они ждут приказа.
  6. commbatant Звание
    +3
    Сегодня, 21:10
    Иран или его региональные союзники вполне могут ударить по порту Янбу или по указанному трубопроводу, если действия Эр-Рияда будут идти вразрез с их интересами.

    Так и будет. Кроме того, танкеры могут атаковать хуситы на выходе из Красного моря или по очереди из танкеров стоящих в Суэцком канале...
    1. Andriuha077 Звание
      +1
      Сегодня, 21:43
      Цитата: commbatant
      хуситы на выходе из Красного моря
      Йеменские хуситы начали брать взятки за безопасный проход в Красное море, пишет (https://www.rbc.ru/politics/14/03/2026/69b56fb19a79476924a6b208) The Telegraph. Газета сравнила взятки с платой за проезд, которые приносят ополчению многомиллиардные доходы.

      В 2024 году ООН выпустила доклад, в котором утверждалось, что хуситы получали с судоходных компаний деньги за обеспечение безопасного прохода через Красное море. Повстанцы в заявлении изданию TradeWinds сказали, что утверждения о взятках являются «сфабрикованными и не имеют под собой никаких оснований». Источники издания в судоходной отрасли при этом подтвердили информацию о платежах йеменским хуситам.
  7. КВУ-НСвД Звание
    0
    Сегодня, 21:19
    Даже если предположить , что этот порт каким то чудом сможет ежесуточно отгружать всю заявленную мощность трубопровода в 7млн бочек в сутки , то всё равно это не более трети ежедневной нормальной отгрузки Персидского залива . Опять же по трубопроводу может прилететь от озлобленных персов , а по порту от безбашенных хуситов
  8. tralflot1832 Звание
    +3
    Сегодня, 21:20
    Мировой теневой флот решил подзаработать на европейцах.Танкера которые рисовались в наших портах ,нагло грузятся Саудовской нефтью.Да и саудиты мутят.Отправляя свои танкера на юг из Красного моря.А танкера класса VLCC c Cуэцем ( каналом ) не дружат ?
    1. tralflot1832 Звание
      +2
      Сегодня, 21:26
      Из суэца практически все танкера пустые в Средиземке - куда идут за нефтью ,в Норвегию и Англию ? no
  9. Светлан Звание
    +1
    Сегодня, 21:24
    А означает : Китай не сказал своего окончательного слова? Китай спрашивали?
  10. reframing Звание
    +1
    Сегодня, 21:25
    Хитрожопые саудята, забейтесь под плинтус!
  11. 5.11 Звание
    +1
    Сегодня, 21:33
    Ну такой себе план , до перво кассетной БЧ.
  12. Слово Звание
    +1
    Сегодня, 21:36
    Массад может нагадить в Янбу, друго то они делать не умеют.
  13. alexputnik17 Звание
    0
    Сегодня, 21:37
    Цитата: михаилл
    Они ждут приказа.

    Хотелось бы. laughing Может, китайское пропускать будут, смотря что и куда те повезут. wink Тут по Ормузу не только по нефтяной проблема вылезла. Голод. Там ведётся бешенное количество разнообразных удобрений или производных для них.