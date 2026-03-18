Иран нанёс ракетные удары по объектам в столице Саудовской Аравии
В ответ на израильские атаки по газодобывающей инфраструктуре Иран нанес удары по объектам в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Как можно увидеть на опубликованных в сети кадрах, судя по мощным взрывам, иранские ракеты достигли целей и поразили объекты, связанные с нефтехимической промышленностью. После ударов ЦАХАЛ по иранскому нефтегазовому месторождению «Южный Парс» КСИР потребовал от персонала нефтехимических заводов в Саудовской Аравии, Катаре и ОАЭ немедленно эвакуироваться и пообещал уничтожить всю связанную с США энергоинфраструктуру в регионе.
Ранее Пентагон подтвердил, что израильские удары по «Южному Парсу» были согласованы с администрацией Трампа. На фоне обмена ударами по ближневосточной нефтегазовой инфраструктуре цена нефти марки Brent поднялась почти до 110 долларов за баррель.
Между тем по мере развития ближневосточного кризиса в аналитических кругах США нарастает осознание стратегического тупика и ограниченности достигнутых результатов. По данным информационного агентства Reuters, американская разведка приходит к выводу, что за первые недели боевых действий позиции иранского руководства, вопреки ожиданиям, не ослабли и в достаточной степени сохранили устойчивость.
В Израиле также уже не выражают уверенности в скором падении иранского режима. При этом Тель-Авив признает, что расчеты на достижение при помощи военного давления быстрого политического эффекта, выраженного в падении иранского правительства, не оправдались. Таким образом, США и Израиль, хоть и несколько запоздало, но приходят к осознанию, что устойчивость власти в Тегеране делает текущую кампанию, мягко говоря, значительно менее успешной, чем предполагалось изначально.
