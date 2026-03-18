Иран нанёс ракетные удары по объектам в столице Саудовской Аравии

Иран нанёс ракетные удары по объектам в столице Саудовской Аравии

В ответ на израильские атаки по газодобывающей инфраструктуре Иран нанес удары по объектам в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Как можно увидеть на опубликованных в сети кадрах, судя по мощным взрывам, иранские ракеты достигли целей и поразили объекты, связанные с нефтехимической промышленностью. После ударов ЦАХАЛ по иранскому нефтегазовому месторождению «Южный Парс» КСИР потребовал от персонала нефтехимических заводов в Саудовской Аравии, Катаре и ОАЭ немедленно эвакуироваться и пообещал уничтожить всю связанную с США энергоинфраструктуру в регионе.

Ранее Пентагон подтвердил, что израильские удары по «Южному Парсу» были согласованы с администрацией Трампа. На фоне обмена ударами по ближневосточной нефтегазовой инфраструктуре цена нефти марки Brent поднялась почти до 110 долларов за баррель.

Между тем по мере развития ближневосточного кризиса в аналитических кругах США нарастает осознание стратегического тупика и ограниченности достигнутых результатов. По данным информационного агентства Reuters, американская разведка приходит к выводу, что за первые недели боевых действий позиции иранского руководства, вопреки ожиданиям, не ослабли и в достаточной степени сохранили устойчивость.

В Израиле также уже не выражают уверенности в скором падении иранского режима. При этом Тель-Авив признает, что расчеты на достижение при помощи военного давления быстрого политического эффекта, выраженного в падении иранского правительства, не оправдались. Таким образом, США и Израиль, хоть и несколько запоздало, но приходят к осознанию, что устойчивость власти в Тегеране делает текущую кампанию, мягко говоря, значительно менее успешной, чем предполагалось изначально.


  1. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    -1
    Сегодня, 21:36
    Саудитов то за шо???Ночь будет весёлой .
    1. ТермиНахТер Звание
      ТермиНахТер
      +5
      Сегодня, 21:40
      А ни за шо))) просто, чтоб жизнь мёдом не казалась))) говорил же, чтобы меньше вякали за своей нефтепровод - а то не будет чего по нему качать.
    2. Василенко Владимир Звание
      Василенко Владимир
      +4
      Сегодня, 21:46
      а там всех есть за шо, и не по одному разу
    3. михаилл Звание
      михаилл
      -1
      Сегодня, 21:53
      Цитата: tralflot1832
      Саудитов то за шо???Ночь будет весёлой .

      Скорее всего высокоточечные удары по Израилю плохо получаются ввиду отсутствия целеуказания, а по саудитам не запрещали, поэтому можно.
    4. g_ae Звание
      g_ae
      -1
      Сегодня, 22:05
      А нефиг быть семитами. Дружат с еврейцами? Вот ща други своя и отгребают.
    5. pudelartemon Звание
      pudelartemon
      -1
      Сегодня, 22:06
      Бей своих,чтоб чужие боялись laughing
  2. Миха1981 Звание
    Миха1981
    -1
    Сегодня, 21:38
    Да врут они, саудовцы все сбили.
    1. Василенко Владимир Звание
      Василенко Владимир
      +2
      Сегодня, 21:47
      саудовцы ни чего не могли сбить, до этого все уничтожил доня laughing
  3. 5.11 Звание
    5.11
    +2
    Сегодня, 21:42
    Цитата: Миха1981
    Да врут они, саудовцы все сбили.

    Ви таки думаете там есть Юрий Ибын Салам Игнат ?
    1. ALCA056000 Звание
      ALCA056000
      0
      Сегодня, 21:50
      Точно точно врут ! Они огурцы не солят и страшного пво "бабка с банкой" не имеют wink
    2. Миха1981 Звание
      Миха1981
      -1
      Сегодня, 21:55
      Да все ИИ. Саудовцы ведь все сбивают, там врать не могут.
  4. 5.11 Звание
    5.11
    +4
    Сегодня, 21:44
    Цитата: tralflot1832
    Саудитов то за шо???Ночь будет весёлой .

    А не надо целоваться в десна с сионистами .
  5. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    0
    Сегодня, 21:51
    Цитата: ТермиНахТер
    А ни за шо))) просто, чтоб жизнь мёдом не казалась)))

    Красиво! "Пацаны сказали, пацаны сделали! " (с). Казалось бы, анонсировали... Такое себе.. Зато мирных вывели....и жахнули, как надо.
  6. парсек Звание
    парсек
    +1
    Сегодня, 21:52
    Молодцы Иранцы, нашли ахилесову пяту матрасников, там же все завязано на деньгах саудитов и корпораций всем известных, корпорации обо рались, саудиты отгребают, все теряют бабло, браво!
    1. михаилл Звание
      михаилл
      +1
      Сегодня, 21:57
      Цитата: парсек
      все теряют бабло, браво!

      И истерят.
  7. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 21:54
    Странно ,коалиция "сразупобедителей" в среднем 800 самолётовылетов в день ,плюс " Томагавки " в сторону Ирана .А тут такое Иран вытворяет .И это скажете современная война ?
  8. bulbash70 Звание
    bulbash70
    +1
    Сегодня, 21:59
    всё идёт согласно грандиозного плана Трампа.недавно американские нефтяники заявили,что добывать венесуэльскую нефть нерентабельно.серьёзно?а на данный момент?уже рентабельно?
  9. Слово Звание
    Слово
    -1
    Сегодня, 22:12
    Да уж, Иран поражает воображение своей стойкостью и намерением изгнать пиндocтaн, как корень всего зла.
  10. faterdom Звание
    faterdom
    +2
    Сегодня, 22:16
    Нечестно. Их, значица, победили, а они, значица, в рыло...