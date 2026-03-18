Бельгия представила дрон-камикадзе, не зависящий от наличия сети GPS

Новый бельгийский барражирующий боеприпас полностью состоит из отечественных компонентов. На проходящей в Брюсселе оборонной выставке BEDEX 2026 Бельгия представила этот дрон-камикадзе, оснащенный альтернативной системой навигации, не зависящей от наличия сети GPS.

Об этом сообщает западное издание NextGen Defense.

Разработчиком беспилотника является бельгийская оборонная компания ALX Systems. СМИ утверждает, что демонстрация на выставке барражирующего боеприпаса стала одним из центральных событий мероприятия.



Аппарат способен атаковать объекты на дистанции до 50 километров и может действовать автономно в течение 35 минут. Этого времени операторам хватает на поиск, проверку и поражение цели в рамках одного рабочего цикла.

Дрон перемещается со скоростью 108 километров в час, но способен при необходимости кратковременно ускоряться.



БПЛА может нести полезную нагрузку массой до двух килограммов. Чаще всего это встроенная боевая часть, с помощью которой осуществляется поражение техники, полевых укреплений и других целей. Но вместо этого беспилотник можно также оснащать электронно-оптическими датчиками. С их помощью он будет выполнять задачи разведки, наблюдения и рекогносцировки.

В феврале прошлого года бельгийское правительство возглавил лидер правой партии «Новый фламандский альянс» Барт де Вевер. Пришедшее к власти руководство поставило задачу повысить потенциал Вооруженных сил страны.
  pudelartemon
    pudelartemon
    -1
    Сегодня, 22:03
    Вспомнился старый,советский ещё ,анекдот.
    Командир нашей подлодки проводит разбор ЧП.
    - Да хрен с ней с этой Бельгией. Но кто нажал красную кнопку без команды? am
    5.11
      5.11
      0
      Сегодня, 22:21
      ..... кто бросил кирзач на пульт управления (с)
      Вроде так было)
  михаилл
    михаилл
    0
    Сегодня, 22:08
    ГЛОНАСС пользуется?
    Тарелка
      Тарелка
      0
      Сегодня, 22:15
      Как вариант, инерциальная система навигации в сочетании с уточнением отклонения от маршрута при помощи машинного зрения и доводкой на цель при помощи него же. Принципиально ничего нового, но вот то, что это запихнули в маленький дрон, тоже, в целом, достижение.
      михаилл
        михаилл
        0
        Сегодня, 22:34
        Вот почему сарказм без смайликов не замечают?
        Тут уже на оптоволокне на 25-30 км есть, а бельгийцы образец 23-24 года пытаются выдать за новинку.
    cpls22
      cpls22
      0
      Сегодня, 22:18
      Похоже, фпв , а ориентация по заранее картографированному пространству.
      М.б. ИИ "узнаёт" местность и добавляет на видео маркировку объектов.
      Скобаристан
        Скобаристан
        0
        Сегодня, 22:28
        Аппарат способен атаковать объекты на дистанции до 50 километров и может действовать автономно в течение 35 минут. Этого времени операторам хватает на поиск, проверку и поражение цели в рамках одного рабочего цикла.(С) Меня смущает что тут пишут про автономную работу и тут же про оператора. Если имел ввиду что заряда хватает на 35 минут, не понять зачем слово автономно. Если про то что он способен сам находить цели и поражать, то при чем тут оператор. Если на самом деле ФПВ то при прямом управлении и работе "билет в один конец" можно и без спутниковой навигации обойтись. В общем, для меня, странный текст статьи.
  Аркадий007
    Аркадий007
    0
    Сегодня, 22:24
    Надо нашим конкретно вкладываться в развитие навигационных гирокомпасов, ещё лучше в МЭМС.
    Они нужны были ещё вчера, для всего что движется и не желает быть зависимым от связи и спутников.
    Конкретный ответ Маску.