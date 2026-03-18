Бельгия представила дрон-камикадзе, не зависящий от наличия сети GPS
Новый бельгийский барражирующий боеприпас полностью состоит из отечественных компонентов. На проходящей в Брюсселе оборонной выставке BEDEX 2026 Бельгия представила этот дрон-камикадзе, оснащенный альтернативной системой навигации, не зависящей от наличия сети GPS.
Об этом сообщает западное издание NextGen Defense.
Разработчиком беспилотника является бельгийская оборонная компания ALX Systems. СМИ утверждает, что демонстрация на выставке барражирующего боеприпаса стала одним из центральных событий мероприятия.
Аппарат способен атаковать объекты на дистанции до 50 километров и может действовать автономно в течение 35 минут. Этого времени операторам хватает на поиск, проверку и поражение цели в рамках одного рабочего цикла.
Дрон перемещается со скоростью 108 километров в час, но способен при необходимости кратковременно ускоряться.
БПЛА может нести полезную нагрузку массой до двух килограммов. Чаще всего это встроенная боевая часть, с помощью которой осуществляется поражение техники, полевых укреплений и других целей. Но вместо этого беспилотник можно также оснащать электронно-оптическими датчиками. С их помощью он будет выполнять задачи разведки, наблюдения и рекогносцировки.
В феврале прошлого года бельгийское правительство возглавил лидер правой партии «Новый фламандский альянс» Барт де Вевер. Пришедшее к власти руководство поставило задачу повысить потенциал Вооруженных сил страны.
