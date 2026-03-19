Urals выше 100 долларов - главное, чтобы выручка вновь не шла через банки Запада

Торги на биржах Восточной и Юго-Восточной Азии вновь взвинчивают цену на нефть. Несмотря на все «усилия Трампа по снижению котировок» и несмотря на все «планы Б» и «планы В» Саудовской Аравии о перенаправлении потоков нефти через Красное море, цены продолжают идти вверх. Рост не скачкообразный, но при этом с начала недели практически постоянный.На 6:00 мск марка Brent реализуется по цене выше 111 долларов за баррель. Российская марка Urals – в диапазоне 102-104 доллара. Для Urals примерно на 74% выше цены, которая является отправной точкой в российском бюджете. Мало того, у России нефть покупают уже без каких-либо дисконтов, в том числе и Индия.Отдельный вопрос, который обсуждается экспертами, касается расчётов покупателей российской нефти с нашей страной. Вопрос актуален в связи с прошлым «опытом», когда значительная доля выручки оседала в виде валютных активов РФ в западных банках. Чем это для российских активов за рубежом закончилось, всем хорошо известно. Активы не оказались активны...Соответственно, если на данный момент выручка идёт напрямую в нашу страну, минуя всевозможные «Евроклиры», и самые «независимые в мире швейцарские кредитно-финансовые структуры», это одно. Если же имеет место очередное «посредничество» счетов в западных банках, это совсем другое, и даже столь высокие цены на нефть, как сегодня, не являются гарантией того, что эти средства окажутся в распоряжении нашей страны.Напомним, что ранее Владимир Путин, проводя совещание, обратился к главам крупных нефтегазовых компаний, указав на то, что при высоких ценах на нефть их компаниям следовало бы погасить долги перед российскими банками. По словам президента, сегодня для этого складываются все возможности.