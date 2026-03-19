Urals выше 100 долларов - главное, чтобы выручка вновь не шла через банки Запада

Торги на биржах Восточной и Юго-Восточной Азии вновь взвинчивают цену на нефть. Несмотря на все «усилия Трампа по снижению котировок» и несмотря на все «планы Б» и «планы В» Саудовской Аравии о перенаправлении потоков нефти через Красное море, цены продолжают идти вверх. Рост не скачкообразный, но при этом с начала недели практически постоянный.

На 6:00 мск марка Brent реализуется по цене выше 111 долларов за баррель. Российская марка Urals – в диапазоне 102-104 доллара. Для Urals примерно на 74% выше цены, которая является отправной точкой в российском бюджете. Мало того, у России нефть покупают уже без каких-либо дисконтов, в том числе и Индия.



Отдельный вопрос, который обсуждается экспертами, касается расчётов покупателей российской нефти с нашей страной. Вопрос актуален в связи с прошлым «опытом», когда значительная доля выручки оседала в виде валютных активов РФ в западных банках. Чем это для российских активов за рубежом закончилось, всем хорошо известно. Активы не оказались активны...

Соответственно, если на данный момент выручка идёт напрямую в нашу страну, минуя всевозможные «Евроклиры», и самые «независимые в мире швейцарские кредитно-финансовые структуры», это одно. Если же имеет место очередное «посредничество» счетов в западных банках, это совсем другое, и даже столь высокие цены на нефть, как сегодня, не являются гарантией того, что эти средства окажутся в распоряжении нашей страны.

Напомним, что ранее Владимир Путин, проводя совещание, обратился к главам крупных нефтегазовых компаний, указав на то, что при высоких ценах на нефть их компаниям следовало бы погасить долги перед российскими банками. По словам президента, сегодня для этого складываются все возможности.
  Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов
    +4
    Сегодня, 06:16
    ❝ Напомним, что ранее Владимир Путин, проводя совещание, обратился к главам крупных нефтегазовых компаний, указав на то, что при высоких ценах на нефть их компаниям следовало бы погасить долги перед российскими банками ❞ —

    — Своевременное напоминание, ведь и подзабыть могут в эйфории ...
    ZovSailor
      ZovSailor
      +2
      Сегодня, 06:41
      Владимир Владимирович Воронцов
      Сегодня, 06:16
      Своевременное напоминание, ведь и подзабыть могут в эйфории

      hi Постепенно приучать покупателей к расчётам за российские рублики через конвертацию в российских банках.
      Ведь есть же опыт работы по такой схеме ещё до подрыва Северных потоков через Грязьпромбанк?
      Согласен, задача не из простых, вот и станет видна работа эффективных менеджеров.
      K._2
        K._2
        +6
        Сегодня, 06:53
        эх, с одной стороны хорошо, с другой - опять бензин подорожает(((
        ZovSailor
          ZovSailor
          +3
          Сегодня, 07:04
          K._2
          Сегодня, 06:53
          эх, с одной стороны хорошо, с другой - опять бензин подорожает(((

          hi Есть возможность урезать осетра у олигорхов, чтобы они делились с народом и не путали свою шерсть с государственной, всего-то нужна политическая воля.
          Essex62
            Essex62
            +3
            Сегодня, 07:18
            Чья воля,самих олигархов? laughing
          роман66
            роман66
            +2
            Сегодня, 07:21
            Политические силы являются выразителем интересов тех или иных групп населения. Тех, кого волнуют цены на бензин, в этих списках нет
        Керенский
          Керенский
          +3
          Сегодня, 07:20
          опять бензин подорожает(((

          Цена нефти в бензине - 5%, а вот акцизов....
      El123
        El123
        0
        Сегодня, 07:17
        Издержки на последующую конвертацию рублей в более полезную валюту повесят на продавца, очевидно же. А так - ради бога
      Ильнур
        Ильнур
        +4
        Сегодня, 07:37
        Постепенно приучать покупателей к расчётам за российские рублики через конвертацию в российских банках.

        Это надо делать всегда и давно, наш товар за наши деньги, мы же покупаем их товар за их деньги...
        Но есть Но, наши власти слишком повязаны с "партнёрами", обидеться могут, а их обижать нельзя, им ещё там жить...
        И живут там, как не посмотришь, то какой нибудь министр, или губернатор, или проворовавшийся чиновник находит пристанище у "партнёров"...
        Поэтому, врядли будут расчёты за "рублики"...
    Александр Расмухамбетов
      Александр Расмухамбетов
      +1
      Сегодня, 07:03
      Они на эти надпоминание хрен положили,в нашем государстве каждый сам по себе.
      Essex62
        Essex62
        +2
        Сегодня, 07:19
        А кто сказал ,что оно наше?
  Висенте
    Висенте
    0
    Сегодня, 06:17
    Да, при себестоимости добычи чуть больше 20 баксов результат отличный, но у американской сланцевой себестоимость эта гораздо выше...Китай по ходу уже хорошо затарился нефтью, через край выливается.Сейчас он перепродаёт часть чёрного золота Индии, та очень нуждается.За ЕС ни слова...
    Наводлом
      Наводлом
      +1
      Сегодня, 06:29
      Цитата: Висенте
      Китай по ходу уже хорошо затарился нефтью, через край выливается.Сейчас он перепродаёт часть чёрного золота Индии, та очень нуждается.

      Интереснач информация.
      Недобрые соседи пытаются наладить отношения?
      Висенте
        Висенте
        -1
        Сегодня, 06:31
        По ходу Китай решил слегка подзаработать, как обычно, а Индии очень надо, просто бизнес...
        хрыч
          хрыч
          0
          Сегодня, 07:43
          Просто, если допустить нехватку нефти в Индии, у которой запасов было на неделю, то начнется штопор и цены уйдут за 200 и выше. Китайцы понимают, что следующие. Но это было актуально до ударов по нефтянке Залива. Сейчас, все. Ситуация неуправляемая. Есть еще сопливые идиоты, которых в рожу описяли, но они лезут стабилизировать рынок, выбрасывая свою нефть, вместо того, чтоб ее придержать. Тут назревает проблема продовольствия, нужно посев зерна провезти и убрать урожай, а на волах уже мало пашут, рыбоедам нужно сейнеры заправлять и пр. В южных странах уже посевная и уборка урожая. В Индии Заид (летний посев) — в этот сезон выращиваются фрукты и овощи. Посев — в марте, сбор — в июне—июле. Раби (весенний) — культуры сеют в октябре—ноябре, урожай собирают в феврале—мае. Примеры культур: пшеница, ячмень, рапс, горчица. У индийских фермеров традиция. Что не так, заканчивают жизнь самоубийством. Китай зависит от мирового сельхозрынка, а Индия там один из ведущих экспортеров сельскохозяйственной продукции.
      Миха1981
        Миха1981
        +1
        Сегодня, 06:32
        Китай тихо под себя подмять пытается. Не они ли иранцам с целиуказаниями помогают.
        Наводлом
          Наводлом
          0
          Сегодня, 06:34
          Тоже склоняюсь к мысли, что здесь больше политики, чем бизнеса.
          Висенте
            Висенте
            +1
            Сегодня, 06:43
            Так у Китая политика построена на бизнесе, по крайней мере пока, в основном, взять что плохо лежит, перепродать, подсадить на необходимость их участия
            Миха1981
              Миха1981
              0
              Сегодня, 06:52
              Интересно, он будет подбирать монархии залива.
    El123
      El123
      +2
      Сегодня, 06:37
      Где конкретно «чуть больше 20»? Она везде очень разная
  tralflot1832
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 06:19
    Второй раз на грабли не наступят ,сейчас можно спекулянтам за ресурсы платить и рублями и юанямя А после ,вчера то и $. ,если рискнуть идти в США.Во Трамп даёт видно припекло .С газом всё нормально теперь - сломали ,нефть может сломают Налогооблажение нефтяников в РФ.74% .
    alexboguslavski
      alexboguslavski
      +1
      Сегодня, 07:04
      Цитата: tralflot1832
      Во Трамп даёт видно припекло

      Шесть долларов за галлон регуляра. А было 3.8. (В среднем). А впереди выборы в Конгресс.
  Наган
    Наган
    -1
    Сегодня, 06:22
    чтобы выручка вновь не шла через банки Запада
    А как Вы предложите производить расчеты, если не через банки? Там суммы такие, что наличкой в чемоданчике не провезешь, чемодан нужен размером в грузовик. А география такова, что придется везти если не через бывшую УССР, то через активно топящие за нее страны НАТО. А уж что можно сделать с грузовиком налички, недавно продемонстрировали венгры.
    Володин
      Володин
      +3
      Сегодня, 06:25
      Цитата: Наган
      А как Вы предложите производить расчеты, если не через банки?

      Слово "Запада" вы почему-то "не заметили".

      Причём здесь "чемоданы" и "грузовики"...
      El123
        El123
        +2
        Сегодня, 06:40
        Чем банки запада отличаются от банков, скажем, Китая?
        Попуас
          Попуас
          -2
          Сегодня, 07:28
          Скажем так жадностью.....
  Тот же ЛЕХА
    Тот же ЛЕХА
    +2
    Сегодня, 06:44
    Хотелось бы поподробнее узнать о цепочке взаиморасчетов за наши нефть и газ...как обходят санкции Запада и США.
  Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек
    +2
    Сегодня, 06:57
    ...главное, чтобы выручка вновь не шла через банки Запада...- а, вот это действительно очень интересный момент. Хотя, мое мнение- прямые указания Гаранта необходимо, таки выполнять! И, никакой торговли с врагом быть не должно, в принципе.
  Федор Соколов
    Федор Соколов
    +1
    Сегодня, 07:13
    "Главное, чтобы выручка вновь не шла через банки Запада". Ну это надо вообще в голове ничего не иметь или быть врагом России, чтобы размещать средства во вражеских западных банках.
    Ильнур
      Ильнур
      +1
      Сегодня, 07:53
      Ну это надо вообще в голове ничего не иметь или быть врагом России, чтобы размещать средства во вражеских западных банках.

      Значит получается набиуллина и силуанов враги России и в голове что-то имееют, раз разместили средства в западных банках, но "гарант", почему-то, их работой доволен...
  tralflot1832
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 07:15
    Уверен европа сейчас закроет глаза на двух сумасшедших женщин и начнут качать " борт в борт" нефть из России с танкеров в Атлантике.Тот же танкер Анатолий Колодкин скорее всего будет качать борт в борт нефть на неизвестный танкер в Атлантике .Курс -1,cкорость 11 узлов - идёт в сторону Ирландии.С чего взяли ,что он идёт на Кубу .Блюмберг??? bully
    Konnick
      Konnick
      -1
      Сегодня, 07:24
      Цитата: tralflot1832
      Уверен европа сейчас закроет глаза на двух сумасшедших женщин

      Буквально, одна из сумасшедших и почему только две laughing
  yuriy55
    yuriy55
    +2
    Сегодня, 07:47
    Напомним, что ранее Владимир Путин, проводя совещание, обратился к главам крупных нефтегазовых компаний

    А гарант не хочет объяснить почему:
    Статья 9
    1. Земля и другие природные ресурсы используются и охраняются в Российской Федерации как
    основа жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующей территории.

    зависит от воли глав крупных нефтегазовых компаний?
    Может быть уже пора?
  alexputnik17
    alexputnik17
    +1
    Сегодня, 08:10
    Насчет расчетов через не наши банки... хрень полная... Товар наш, условия наши, банки наши. am Чего там с банком БРИКС?
  alexputnik17
    alexputnik17
    0
    Сегодня, 08:13
    Цитата: yuriy55
    зависит от воли глав крупных нефтегазовых компаний?
    Может быть уже пора?

    У меня тоже в голове не укладывается с учётом того, что нефтегазовые компании принадлежат акциями государству, с назначенным Совета Директоров, как правило из числа чиновников. wassat