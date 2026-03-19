БПЛА добрались до Львова, атаковав здание управления СБУ
В ночь на 19 марта российскими Вооружёнными силами были нанесены удары по ряду целей на подконтрольных киевскому режиму территориях. Напомним, что в это время глава режима снова был в «командировке» за пределами «нэньки».
Поступают сведения о массированной «геранизации» объектов в Одесской области. При попытке перехвата «Герани» украинский расчёт ПВО спровоцировал прилёт в одну из городских многоэтажек.
Сообщается о прилётах по энергообъектам, а также по промзоне Одессы.
Российские БПЛА в ночное время суток действовали на Кировоградской, Винницкой и Черкасской областями. Добрались российские дроны и до западной части Украины. Появляются сведения о поражении здания СБУ во Львове.
Львовская администрация в своём аккаунте пишет о том, что российский беспилотник атаковал здание Главного управления СБУ во Львовской области. Киевский ставленник во Львове Максим Козицкий:
В Запорожской и Харьковской областях отработали ФАБ с УМПК. Поражены пункты временной дислокации противника, его транспорт и военная техника.
Режим воздушной тревоги в регионах, контролируемых противником, не снят.
