Трамп: Израиль больше не будет бомбить такое важное месторождение как Южный Парс

Трамп прокомментировал вчерашнюю публикацию иранских официальных лиц с призывом к сотрудникам ряда объектов нефтегазового сектора покинуть территорию предприятий. Иран дал понять, что собирается нанести удары по обозначенным целям, среди которых был и объект ТЭК в Катаре. Эти угрозы Ирана стали ответом на израильскую бомбардировку газового месторождения Южный Парс.

Трамп заявил, что Израиль наносил удар по месторождению, так как был «возмущён происходящим на Ближнем Востоке». При этом американский президент пытается дистанцироваться от этого израильского удара.

Президент США:

Мы ничего не знали об этом конкретном ударе. А Иран атаковал объект в Катаре, который был непричастен ко всему этому.

Дальнейшее заявление Трампа обращает на себя особое внимание (часть этого заявления Трамп напечатал через Caps Lock):

Израиль больше не будет совершать атак на такое важное месторождение как Южный Парс, если, конечно, Иран не решит ударить по ни в чём не повинному государству, например, по Катару. Если же Иран на это пойдёт, США, с помощью или без помощи Израиля, взорвут уже весь Иран.

Заявление Трампа одновременно раскрывает ряд опасений Трампа. Одно из них состоит в том, что Израиль бомбит объекты топливно-энергетического комплекса Ирана, на которые он положил глаз. Месторождение Южный Парс – одно из таких.

Тем временем стало известно, что Израиль ударил по иранскому порту Бендер-Энзели на Каспийском море. В результате удара портовая инфраструктура была объята пламенем.



Этот порт используется Ираном для торговли со странами на Каспии, в том числе с Россией.
  1. Висенте
    Висенте
    +1
    Сегодня, 06:50
    Донни ты чего, решил попробовать сбить ценники на заправках в Штатах, а не поздновато спохватился?
    1. Last centurion Звание
      Last centurion
      +4
      Сегодня, 07:30
      думаю вот прям сейчас всем (Ирану, Израилю, союзникам по НАТО и их ручной хрюшке) плевать на то что говорит Трамп. Так человек смог утратить власть реальную (не номинальную) за столь малый срок -это постараться надо. Все прекрасно уже понимают, что республиканцам не выиграть выборы, а Трамп ближайший остаток срока будет заниматься тем, что отбиваться от импичментов.

      пс: Под "взорвать весь Иран" что понимается? Если ядерка, то весь мир ждет чтобы объявить США империей зла с сумасшедшим во главе. Причем от "взорвать все" станет только хуже причем США в первую очередь так как тогда вся нефтянка залива запылает и все что плавает в ответ от Ирана потонет 100%. Вот он уровень эскалации после которой война уже на палках и камнях...
      ппс: почему нефть еще не по 200? есть видимо какие-то биржевики которые или ручные или считают что станет лучше? само повышение градуса уже говорит что нет. Силы США по управлению процессами исчерпаны. но "отрицание" еще идет (уже есть признаки "торга"). Нет не станет лучше.... уже поздно... империя скользит к катастрофе
      1. роман66 Звание
        роман66
        +1
        Сегодня, 07:34
        Биржа - это ещё не "рыночек", свои рычаги там есть
    2. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      +1
      Сегодня, 07:36
      Висенте
      Сегодня, 06:50
      Донни ты чего, решил попробовать сбить ценники на заправках в Штатах, а не поздновато спохватился?

      hi Рыжий Сатана из Фашингтона умалчивает причастность матрасников вместе с сионистами нанёсших удар по иранскому месторождению Парс.
      Шконка и параша на зоне уже заждались рыжего педофила коалиции Эпштейна.
      am angry
      1. Аркадий007 Звание
        Аркадий007
        +2
        Сегодня, 08:03
        Поздно пить Боржоми, когда почки отвалились.
        Иран нанес ракетный удар по крупнейшему в мире кластеру по производству СПГ в Рас-Лаффане

        В результате атаки на объектах вспыхнули пожары и нанесен серьезный ущерб. По оценкам экспертов, это может спровоцировать рост цен на сжиженный природный газ примерно на 50%. В зоне риска оказались страны Евросоюза и Восточной Азии, критически зависящие от поставок катарского газа.

        Дональд Трамп выступил против нанесения новых ударов по энергетическим объектам Ирана. 08.04 19.03.2026
        1. Last centurion Звание
          Last centurion
          0
          Сегодня, 08:16
          дело в том что заводик в Рас-Лаффане это не только природный газ но и гелий для микроэлектроники и инертные газы повышенной очищенности. Уж не знаю какие есть запасы на заводах... Тут вот и так как бы кризис оперативной памяти, теперь думаю цены на оперативку будут не х2, а х5? А процессоры по х2, а микроконтроллеры для автомобилей, стиралок, дронов и ракет? Как минимум пока цепочка поставок не перестроится.
  2. Русич Звание
    Русич
    +5
    Сегодня, 06:50
    Президент США:
    Мы ничего не знали об этом конкретном ударе. А Иран атаковал объект в Катаре, который был непричастен ко всему этому.

    Ранее Пентагон подтвердил, что израильские удары по «Южному Парсу» были согласованы с администрацией Трампа.

    Без комментариев...
  3. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +5
    Сегодня, 06:54
    ❝ Мы ничего не знали об этом конкретном ударе. А Иран атаковал объект в Катаре, который был непричастен ко всему этому ❞ —

    — И американцы «ничего не знали», и Катар, на территории которого находится крупнейшая военная база США на Ближнем Востоке, «непричастен ко всему этому» ...
  4. Дилетант Звание
    Дилетант
    +3
    Сегодня, 06:58
    Похоже, что Трамп все таки полковник Трампов, потому что он столько наворотил против врогов России, что и бомба не сделает. Но вот беда, что в самой России
    В нашей жизни не очень просто определить, где найдешь, а где потеряешь. На каком-то этапе потеряешь, а зато завтра приобретешь, и как следует.
    Были у нас и бюджеты реальные, но мы все равно их с треском проваливали.
    (В.С.Черномырдин, бывший российский премьер, человек, который знал о чем говорил)
    1. Ilya-spb Звание
      Ilya-spb
      -1
      Сегодня, 07:29
      Общественность интересуется, что всё-таки делал Дональд Трамп на острове Эпштейна?

      Какой повод он дал евреям схватить себя и держать за одно место?
      1. роман66 Звание
        роман66
        0
        Сегодня, 07:36
        Да что и все, наверное. Билл от простой шалости загремел, а если чуть поинтереснее...
  5. михаил3 Звание
    михаил3
    +4
    Сегодня, 07:04
    Израиль мнением Трампа, разумеется, подотрется. Не Трампу указывать Израилю, что делать. Да и вообще, что стоит трампова безответственная болтовня?
    1. Дырокол Звание
      Дырокол
      0
      Сегодня, 07:22
      Цитата: михаил3
      Израиль мнением Трампа, разумеется, подотрется. Не Трампу указывать Израилю, что делать. Да и вообще, что стоит трампова безответственная болтовня?

      Они все удары согласовывают между собой, Трамп брешет.
      1. роман66 Звание
        роман66
        +1
        Сегодня, 07:40
        , Трамп брешет

        Тоже мне, новость.
      2. михаил3 Звание
        михаил3
        +1
        Сегодня, 07:54
        Они все удары согласовывают между собой, Трамп брешет.
        Вы, похоже, не понимаете полной картины) Израиль в их паре главный. Трамп согласовывает, да. А вот евреи по желанию) Может уведомляют, может нет. Такая складывается ситуация...
        1. Дырокол Звание
          Дырокол
          0
          Сегодня, 08:18
          Цитата: михаил3
          Вы, похоже, не понимаете полной картины) Израиль в их паре главный. Трамп согласовывает, да. А вот евреи по желанию) Может уведомляют, может нет. Такая складывается ситуация...

          А вы похоже погрязли в теориях заговора. Согласовывают удары чтобы предотвратить "дружественный огонь" и дублирующие удары. Все куда банальнее.
  6. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 07:04
    Трамп уже поменял своё мнение ,если Тегеран продолжит выносить нефтегазоструктуру .США в одно лицо вынесут инфраструктуру Ирана.
  7. mad-max78 Звание
    mad-max78
    0
    Сегодня, 07:06
    Трамп действует по принципу "я твою нефть труба шатал", понимайте это как хотите.
  8. Василий ))
    Василий ))
    0
    Сегодня, 07:07
    Трамп что-то говорит, а Израиль что-то делает. Ирану надо сносить весь ТЭК залива, никто его жалеть не будет. Пока у этих тварей не кончатся бомбы, они будут бомбить.
  9. sagitovich Звание
    sagitovich
    +2
    Сегодня, 07:15
    Похоже у Трампа склероз или амнезия.
    Он уже забыл что США развязали войну в Иране! laughing
    Или готовит почву для слива.
    - Я, не я и вообще хата не моя!
    1. Юрий_Я Звание
      Юрий_Я
      0
      Сегодня, 07:18
      готовит почву для слива

      Видно "что то пошло не так")))
    2. Юрий_Я Звание
      Юрий_Я
      -1
      Сегодня, 07:25
      Там главный Беняфициант.
  10. Essex62 Звание
    Essex62
    +1
    Сегодня, 07:31
    Атаковали ТЭК,горит порт. Ну почему персы не ставили ПВО,пока время было?
  11. Наган Звание
    Наган
    -1
    Сегодня, 07:40
    Меж тем прилетело на атомную электростанцию в Бушере. Пока в какое-то вспомогательное здание, но на территории АЭС. Тонкий намек на толстые обстоятельства, что если Иран не прекратит обстрелы гражданских объектов, то в следующий раз может прилететь и в реактор, со всеми вытекающими из него последствиями. А также доказательство, что ПВО у Ирана не осталось от слова "совсем".
    1. D16 Звание
      D16
      +4
      Сегодня, 07:50
      в следующий раз может прилететь и в реактор, со всеми вытекающими из него последствиями.

      Реактору в Димоне приготовиться laughing . С ПВО они там примерно равны.
  12. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    0
    Сегодня, 08:03
    Трампушка опять врет, как дышит. wink