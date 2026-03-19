Трамп: Израиль больше не будет бомбить такое важное месторождение как Южный Парс

Мы ничего не знали об этом конкретном ударе. А Иран атаковал объект в Катаре, который был непричастен ко всему этому.

Израиль больше не будет совершать атак на такое важное месторождение как Южный Парс, если, конечно, Иран не решит ударить по ни в чём не повинному государству, например, по Катару. Если же Иран на это пойдёт, США, с помощью или без помощи Израиля, взорвут уже весь Иран.

Трамп прокомментировал вчерашнюю публикацию иранских официальных лиц с призывом к сотрудникам ряда объектов нефтегазового сектора покинуть территорию предприятий. Иран дал понять, что собирается нанести удары по обозначенным целям, среди которых был и объект ТЭК в Катаре. Эти угрозы Ирана стали ответом на израильскую бомбардировку газового месторождения Южный Парс.Трамп заявил, что Израиль наносил удар по месторождению, так как был «возмущён происходящим на Ближнем Востоке». При этом американский президент пытается дистанцироваться от этого израильского удара.Президент США:Дальнейшее заявление Трампа обращает на себя особое внимание (часть этого заявления Трамп напечатал через Caps Lock):Заявление Трампа одновременно раскрывает ряд опасений Трампа. Одно из них состоит в том, что Израиль бомбит объекты топливно-энергетического комплекса Ирана, на которые он положил глаз. Месторождение Южный Парс – одно из таких.Тем временем стало известно, что Израиль ударил по иранскому порту Бендер-Энзели на Каспийском море. В результате удара портовая инфраструктура была объята пламенем.Этот порт используется Ираном для торговли со странами на Каспии, в том числе с Россией.