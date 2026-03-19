Иранский удар по заводу СПГ Рас-Лаффан в Катаре взвинтил цены на газ
3 96313
Катар подтверждает выход их строя значительной части оборудования на своём заводе по сжижению газа в Рас-Лаффане. Компания Qatar Energy пишет о том, что «завод в результате ракетного удара получил серьёзные повреждения». Как минимум одна из установок для СПГ полностью выведена из строя.
На утро 19 марта на территории завода в Катаре фиксируется сразу несколько очагов пожаров. Их обозначает на своих спутниковых картах NASA. Это говорит о том, что пожар не удалось локализовать в ночное время, а потому есть угроза для значительного повреждения всех установок по сжижению газа, находящихся на территории крупного предприятия.
Qatar Energy сообщает о вынужденной эвакуации персонала. Соответственно, даже если пожар будет потушен, нет никакой гарантии, что завод возобновит свою работу в ближайшее время.
Завод Рас-Лаффан обеспечивает порядка 20 процентов мировых поставок СПГ. Значительная их часть идёт в страны Евросоюза.
Пока торги идут на азиатских биржах. Там цены на газ на фоне сообщений из Катара подскочили сразу на 6-7%. Ожидается, что рост к концу дня может превысить 12%.
Катар заявляет о «решительном осуждении действий Ирана». К Катару в этом плане присоединился и МИД Саудовской Аравии.
Напомним, что ночью Иран ударил и по двум крупным объектам ТЭК в этом королевстве, которое только накануне предложило контрагентами воспользоваться её портом Янбу на Красном море как «альтернативой Ормузскому проливу». План Эр-Рияда пока явно не сработал.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация