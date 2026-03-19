Иранский удар по заводу СПГ Рас-Лаффан в Катаре взвинтил цены на газ

Иранский удар по заводу СПГ Рас-Лаффан в Катаре взвинтил цены на газ

Катар подтверждает выход их строя значительной части оборудования на своём заводе по сжижению газа в Рас-Лаффане. Компания Qatar Energy пишет о том, что «завод в результате ракетного удара получил серьёзные повреждения». Как минимум одна из установок для СПГ полностью выведена из строя.

На утро 19 марта на территории завода в Катаре фиксируется сразу несколько очагов пожаров. Их обозначает на своих спутниковых картах NASA. Это говорит о том, что пожар не удалось локализовать в ночное время, а потому есть угроза для значительного повреждения всех установок по сжижению газа, находящихся на территории крупного предприятия.





Qatar Energy сообщает о вынужденной эвакуации персонала. Соответственно, даже если пожар будет потушен, нет никакой гарантии, что завод возобновит свою работу в ближайшее время.

Завод Рас-Лаффан обеспечивает порядка 20 процентов мировых поставок СПГ. Значительная их часть идёт в страны Евросоюза.

Пока торги идут на азиатских биржах. Там цены на газ на фоне сообщений из Катара подскочили сразу на 6-7%. Ожидается, что рост к концу дня может превысить 12%.

Катар заявляет о «решительном осуждении действий Ирана». К Катару в этом плане присоединился и МИД Саудовской Аравии.

Напомним, что ночью Иран ударил и по двум крупным объектам ТЭК в этом королевстве, которое только накануне предложило контрагентами воспользоваться её портом Янбу на Красном море как «альтернативой Ормузскому проливу». План Эр-Рияда пока явно не сработал.
  D16
    D16
    +6
    Сегодня, 07:53
    А вот и ответ. Предупреждали же дураков.
  al3x
    al3x
    +7
    Сегодня, 07:53
    Европе поставки нашего газа уже остановили? Или этот вопрос будут прорабатывать вплоть до 2027 года? По-моему, момент идеальный. Это просто подарок от иранцев. И если не воспользуемся, то грош цена всем заявлениям. В очередной бесчисленный раз.
    ЖЭК-Водогрей
      ЖЭК-Водогрей
      +8
      Сегодня, 07:57
      Цитата: al3x
      Европе поставки нашего газа уже остановили? Или этот вопрос будут прорабатывать вплоть до 2027 года?

      Поставки не остановят, иначе европейцы не успеют подготовиться к войне с Россией в 2027 году.
      al3x
        al3x
        +4
        Сегодня, 07:58
        Думается и тогда не остановят...
        Один трëп на камеру, ничего более.
        ЖЭК-Водогрей
          ЖЭК-Водогрей
          0
          Сегодня, 08:07
          Цитата: al3x
          Думается и тогда не остановят...

          Наши госдеды любят тянуть кота за хвост. И потом если европейцам не понравится, наших "дипломатов" высылать будут. Загранкомандировки у них "внезапно закончатся" (сразу вспоминается как "дипломаты" в США об этом скулили).
      Ильнур
        Ильнур
        +2
        Сегодня, 08:03
        иначе европейцы не успеют подготовиться к войне с Россией в 2027 году.

        Это точно, будем до нападения поставлять, а то не успеют...
    Владимир М
      Владимир М
      +2
      Сегодня, 08:00
      Так вроде уже от "наших" пургаметовых было заявление - "евролюди гады такие, все не подают сигналы о готовности возобновить закупки газа у России, а мы все ждём, не спим по ночам и верим"....
    lubesky
      lubesky
      +1
      Сегодня, 08:08
      Цитата: al3x
      Европе поставки нашего газа уже остановили? Или этот вопрос будут прорабатывать вплоть до 2027 года?


      Ц, коллега! Сказали же «проработать вопрос остановки» а не ОСТАНОВКУ! Вы как будто первый раз на Родине wassat
  alexputnik17
    alexputnik17
    +2
    Сегодня, 07:57
    Хорошая новость! Не перестаю восхищаться иранцами. Молодцы! Трамп, родился, уже устал перед журналистами отмазываться. laughing
  Denissdaf
    Denissdaf
    0
    Сегодня, 08:02
    Как Иран посмел, кто дал разрешение? Так вообще можно воевать?
  ученый
    ученый
    -1
    Сегодня, 08:03
    Интересно как радуется простые жители Катара. Неужели понимают, что Иран помогает уничтожать собственность оккупантов сионистов и их марионеточного режима в Катаре?
  Feodor13
    Feodor13
    0
    Сегодня, 08:07
    На момент атаки США на Иран, у Катара было почти под 100 боевых самолетов (не говоря уж об ПВО), причем куда как современнее чем у Ирана. Невозможность и/или неспособность их использовать для защиты страны - это серьезный внутренний вопрос о роли армии, и о роли правления той или иной семьи шейхов.

    Возможно, в арабских странах общественного мнения и нет как такового, т..е. форма правления останется той-же, но есть вероятность что атаки Ирана могут привести и к смещению каких-то семей шейхов. Имидж многих из них серьезно пострадал в глазах наций.

    На сегодняшний день, правящие семьи СА, Бахрейна, Катара, Кувейта - в полном "г" перед своими народами.
    ЖЭК-Водогрей
      ЖЭК-Водогрей
      0
      Сегодня, 08:22
      Цитата: Feodor13
      правящие семьи СА, Бахрейна, Катара, Кувейта

      В Бахрейне была революция против шейха, саудиты ее задавили. Местные не в восторге от монархии. Были массовые протесты, начавшиеся в феврале 2011 года.