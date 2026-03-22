Нам пора прекратить быть предсказуемыми. Как мы отдаляем нашу победу на Украине
Наверное, правы мои «штатные критики» из старых друзей, которые шутя, но с намеком, обвиняют меня в «весеннем обострении». «Что-то ты стал слишком радикальным в последнее время». Может и так, но радикализм мой родился не на пустом месте. События вокруг СВО заставляют все чаще и чаще задумываться о будущем. О том, к чему мы идем, к победе или к глобальной катастрофе…
Как обычно, мы обсуждали мою статью о переопределении целей ВСУ. И тут прозвучали слова о том, что один из «белинских» высказался в том ключе, что я не одинок. Что он где-то прочитал созвучное моему мнение с той разницей, что автор сетовал на то, что ВСУ начали проводить массированные атаки Москвы с использованием огромного, до 200 единиц, количества дронов. Так бывает, что одно замечание заставляет мозг работать в ускоренном режиме. Эти две сотни дронов стали катализатором для этого материала. Той самой «печкой», от которой я и начал «плясать».
Вы не задумывались, откуда у ВСУ столько дронов? И не каких-то простеньких, из магазина, а серьезных, дальнобойных, с возможностью обходить наши системы ПВО. Не единицы, не десятки, сотни дронов для массированного удара! И ещё одна мысль для размышлений. Уверены ли мы в том, что наше ПВО вообще сможет выдержать такие «волны», если их будет несколько? Та самая старая проблема «снаряд-броня» в современном варианте.
А ведь кроме количества есть ещё и качество. Есть ещё и электроника, которая позволяет обходить РЭБ, есть навигация, есть система управления, оптика, наконец, есть свежие разведданные о дислокации наших антидроновых подразделений и стационарных установок ПВО... Враг перешел от запугивания населения к конкретным попыткам нанесения урона. Конкретному давлению на общественное мнение. Представляете, что было бы, если бы в Москве, где-нибудь на Арбате или Никольской, «бабахнуло», да ещё и с человеческими жертвами?..
«Откуда дровишки? Из лесу вестимо...»
Наверное, самый актуальный вопрос. Такое количество дронов необходимо где-то производить. Организовать сборку дронов легко. Для этого не надо строить огромные заводы или какие-то большие цеха. Мы уже много раз писали об успешных ударах по таким производствам. Попадания были, видеодоказательства есть, а результат? Буквально через дни производство возрождается в другом месте.
А что это означает? Только одно, только одно — Украина не испытывает недостатка в комплектующих! Откуда? Можно, конечно, самоуспокоиться. Комплектующие из Китая. Деньги-то не пахнут. Только сомнительно это. Китай может поставлять что-то, но в промышленных масштабах. Пекину не нужны лишние проблемы с Москвой. США? Тоже версия шаткая. Президент Трамп хоть и «оригинального поведения», но не настолько. Да и к Зеленскому отношение у него изменилось…
Остается Европа. Напомню, в прошлом году сразу несколько стран заговорили о совместных производствах, расположенных на их территории. Те самые украинско-неукраинские заводы. Мы как-то наплевательски к этому отнеслись. Просто потому, что привыкли к тому, что завод — это что-то грандиозное, что строится годами, если не десятилетиями. А тут вполне достаточно чего-то небольшого. Ведь работают у нас мастерские, которые успешно снабжают подразделения на СВО многими нужными вещами.
И производить такие заводы будут не весь спектр комплектующих, а какие-то конкретные составляющие. Тут тоже своя логика есть. «Да, производим, к примеру, оптику. Для дронов сельхоз назначения. А если украинские умельцы приспособили её к боевым дронам, это уже не наши проблемы». Я не я и лошадь не моя. По той же причине я сомневаюсь в том, что на Украину поставляются уже готовые изделия. Зачем светиться производителям?
Теперь о более серьезном. Зачем это Европе? Начнем с «традиционного». Поддержка демократии на Украине и прочая... Тут вроде все понятно. Большое количество дронов равно увеличению эффективности удара. Значит, Киев получает очередные «перемоги», Россия теряет производственные мощности, объекты инфраструктуры, людей и имидж сильной державы. Об этом написаны горы материалов, зацикливаться не будем.
Единственное, на что стоит обратить внимание, это то, что такие удары имеют целью ещё и поиск слабых мест в обороне. Напомню опять о том материале, где я писал о том, как изменились цели ВСУ. Это, в том числе, результат ударов по Крыму и другим «традиционным» целям. Там налажена система отражения атак. Таким образом, ВСУ ударили по менее защищенным объектам.
Не хочу быть пророком, но вполне возможно, что после ударов по Москве и Питеру, когда системы ПВО построены и оснащены достаточно серьезно, ударят туда, где таких систем ещё недостаточно. В Киеве прекрасно понимают, что быстро прикрыть всю европейскую часть России, а теперь ещё и Урал, не получится. Нас будут «рвать на части». Удар по югу, потом сразу по северу, потом опять по югу...
Теперь второе. Помните о заявлениях европейских политиков по поводу войны с Россией? Кто-то из них отказался от этих заявлений? Никто. Европа готовится к войне и к 2030 году... Как взаимосвязаны удары украинских дронов и планы ЕС? Прямо! Тут уже в дело вступает «наука». Итак, массовый пуск дронов. Пять, десять, сто, двести, триста... Что это? Классическая «разведка боем» в современном формате. Проверка пропускной способности ПВО. На каком этапе появятся дыры в обороне.
Кроме этого, в реальных условиях проверяется время реакции ПВО. Это немаловажный момент для успешной атаки при внезапном ударе. Можно также произвести примерный расчет расхода дронов или ракет. Тут мыслей достаточно. Конечно, сегодня можно сказать, что европейцы мечтатели. Наша армия против их, без поддержки США, это выглядит как-то несерьезно. Увы, я к оптимистам не отношусь. Считаю, что если скорость модернизации армий сохранится и дальше, к 2030-му мы получим совершенно другую войну. Ту самую войну дронов…
На «ура» больше не получится
Сейчас я «буду сбивать шапки». Те, которые появляются от шапкозакидательского настроения. Любим мы иногда приукрасить действительность. Не потому, что самолюбивы, просто генетическая память о победах предков срабатывает. Память устроена так, что про море крови, которое эти предки, как-то забывается, а вот о победах мы помним долго. Мы практически всегда «недооцениваем угрозы».
Помните слова Шойгу на недавнем выездном совещании Совбеза:
Неужели и в Кремле это поняли. Трудно поверить, но что сказано, то сказано. Понимаю, что сейчас «полетят камни» в самого секретаря Совбеза. Что-то вроде «а ты сам где был, когда рулил МО?». Не буду критиковать или обелять работу бывшего министра обороны. Этим есть кому заниматься и без меня. Я о другом.
Мы пятый год на СВО. Операция идет уже дольше ВОВ. Да, есть результаты, да, мы противостоим всему глобальному Западу. Всё верно, все аргументы принимаю. Кроме «пятого года»! Мы что, не понимаем, что чем дольше будет идти эта операция, тем выше риск того, о чем сказал Шойгу? Тем серьезнее будут эти самые «трагические последствия»?
Сколько раз мы писали о том, как перестраивается наша промышленность на военный лад. Сколько проблем выявила эта перестройка. Но в целом мы молодцы. Увеличили, внедрили, освоили, привлекли и прочее. А что там Запад? Не задумывались? Они там спокойно продолжают «загнивать» и ждать своей смерти? Или тоже готовятся, тоже перестраивают экономику под войну?
Я не экономист, но знаю, что если есть деньги, проблемы решаются быстрее и эффективнее. Чем экономика сильнее, тем проще быть сильным. Понятно, что не мгновенно, а в перспективе. Время реализации тесно связано с состоянием государственной казны. Не стоит большого труда «залезть в карман» всех интересующих нас сторон. Увы, за прошлый год сведений по ВВП не нашел, так что смотреть будем по 2024 году.
Прежде всего, посмотрим в свой, в родной карманище. Прекрасный результат, $6,94 трлн! Победили великих британцев с их нищенским $4,29 трлн. А вот дальше как-то не очень в нашу пользу. Умирающий и разваливающийся ЕС в том же году заработал $26,31 трлн. А так как Европа дует в одну дуду с британцами, необходимо сложить ВВП. И что в итоге? А в итоге против нашего доллара они зарабатывают 4 с половиной! Это я ещё не «полез в карман» наших заокеанских «друзей».
А теперь без сарказма. Кто к 2030 году будет более подготовлен к войне? Мы или Европа? Я не имею в виду какое-то супер-пупер секретное невиданное оружие, я о пушках, танках, самолетах, ракетах, снарядах наконец. Опять историки, после кровавой победы над врагом, будут писать о том, что мы не знали о подготовке, не были готовы, президент был «не той конструкции»…
Не подумайте, что я прямо сейчас предлагаю начать войну. Нет. Просто смотрю на Иран. Прекрасный пример того, как нужно «успокаивать» воинственных соседей. Ведь как рассуждает европейский обыватель. Прочитал что-то подобное тому, что написано выше, и понял, что Европа сильнее... Будет к 30-му году. В России тоже есть понимающие это люди. Значит... Россияне не допустят развязывания новой войны и снесут власть к... матери.
Оно нам надо? Нет! Так что делать? Доказать, что мы допустим! Для этого многого не надо. Просто политическое решение, просто указ или приказ. Например, «в случае пиратского нападения на гражданский корабль пираты будут уничтожены немедленно независимо от страны приписки судна или корабля». И тут же выполнить угрозу в случае такого нападения. Никакого нарушения «международного права». Пираты исчезнут…
Мало? «К законным целям с этого момента относятся все базы снабжения ВСУ независимо от того, на территории какой страны они находятся». Или у нас нет «деревца», которое может прилететь по Жешуву или Констанце? Сегодня «Орешник» — фаворит, а завтра он превратится в один из видов... Сегодня мы можем, а завтра, может статься, станет «если сможем». Как там у Владимира Ильича? «Промедление смерти подобно!».
Да, время играет против нас. Играет потому, что мы поступаем глупо, мы «тянем резину» в надежде на то, что «оно само рассосется». Нет, не рассосется. Мы, как кролик, лезем в пасть удава. Сами лезем. Лезем уже тем, что идем на «переговоры», которых реально нет, зная, что цель этих переговоров — затягивание конфликта, продолжение войны ещё на месяц, год, два. Не желаем обострять... Европа развалится скоро сама... Экономика Европы в полной заднице... Ну да, я описал эту «задницу» чуть выше.
Почему мы прекрасно понимаем, что перемирие на ЛБС — это тактическая пауза для ротации личного состава и пополнения соединений, но не понимаем того, что переговоры — это то же самое, только в более глобальном масштабе? Достаточно посмотреть на то, как за эти годы изменились системы слежения и обнаружения, которые окружили Россию. Те, кто жил в СССР, наверное, помнят нашу реакцию на АВАКСы у границ и подобные штучки от НАТО. Сегодня же мы просто констатируем, как враг нагадил на очередную нашу «красную линию»...
Просто конец материала
Не будет сегодня привычных выводов. Не нужны они. Ни мне, ни вам. Все всё понимают. У всех есть уже сформированное личное мнение о нашем будущем. Одни настроены оптимистично, всё будет хорошо, здравый смысл возобладает. Другие, наоборот, пессимистично. Человек никогда не учится на чужих ошибках. Он понимает только собственную боль. Третьим всё равно. Что будет, то будет. Мнения эти сформировались на основе тех знаний, которыми обладает каждый человек в отдельности.
Сегодня Запад уверен, что они не подвергнутся ударам. Повторюсь, я не предлагаю начать войну в стиле Дональда Трампа, загодя. На основании того, что «они все равно на нас когда-то нападут». Я предлагаю перестать быть предсказуемыми. Начать действовать так, как нужно нам, а не «отвечать на вызовы».
Войну нельзя выиграть, не наступая. Оборона хороша только как временная передышка для собирания сил для отпора. До того момента, пока сами не нападут. А должны быть уверены в другом. Если будут строить козни, если будут помогать противнику, удар последует без предупреждения. Только тогда они начнут думать.
Не хотят уважать, пусть боятся...
