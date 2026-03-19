Над резиденцией госсекретаря США и главы Пентагона замечены неизвестные дроны

Американские силовики считают, что безопасность Марко Рубио и Пита Хегсета находится под угрозой. Дело в том, что над резиденцией госсекретаря США и главы Пентагона замечены неизвестные дроны.

Об этом сообщает газета The Washington Post, ссылаясь на источники.

Чиновники находятся на военной базе Форт Макнейр в Вашингтоне. В одну из ночей в течение последних десяти дней над ней были замечены неопознанные беспилотники. По утверждению источников, это стало причиной усиления мер безопасности и проведения специального совещания в Белом доме, на котором обсуждался инцидент.

Новость дополняется.
  DirtyLiar
    Сегодня, 08:25
    Ну вот и провокации пошли. Теперь США можно с лозунгом "Это террористические атаки Ирана!" долбануть ядеркой.
  Сержант
    Сегодня, 08:25
    Ну если не бабахнули - значит свои.