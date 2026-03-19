Обучение в ОАЭ идёт на удалёнку, Дубай хочет создать транспортный коридор в Оман
Правительство ОАЭ приняло решении о введении в стране режима дистанционного обучения для школьников и студентов в связи с иранскими ударами. В материала местных СМИ говорится о том, что все обучающиеся «войдут в виртуальные классы впервые с 2020 года, когда это было связано с пандемией».
Отдельные классы школ были переведены в ОАЭ на «удалёнку» ещё в начале марта. Теперь эта практика распространяется на всю систему обучения в стране.
Пока в ОАЭ продолжаются перенесённые (тоже из-за ударов) весенние каникулы. Закончатся они 22 марта. И после этого, по решению правительства, дистанционное обучение будет продолжаться на протяжении двух недель. Это в том случае, если в течение этого времени война закончится.
В Минобразования ОАЭ говорят о том, что «доступ к расписанию и непосредственно занятиям школьники и студенты могут получить из любой точки мира»:
Тем временем в Дубае заявляют о готовности открыть «транспортный коридор» с Оманом, чтобы иметь возможность перемещать грузы.
Принцип работы такого коридора таков: по суше грузы собираются доставлять в Оман, а оттуда авиацией или морским транспортом он будет отправляться в другие страны мира. Всё это только с одной целью – обойти Ормузский пролив. Если этот коридор и будет открыт, безусловно, он не сможет заместить объёмы грузов, проходивших за тот же период времени через Ормуз. Мало того, это в любом случае приведёт к издержкам, а значит – и к росту цен на транспортируемые товары ввиду усложнения логистики.
