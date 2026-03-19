ВС России ударом по порту Измаила уничтожили два комплекса ПВО производства ФРГ
Военнослужащие ВС России ударом по порту Измаила уничтожили два комплекса ПВО производства ФРГ – Gepard и Iris-T. Да и в целом российская атака на цели в Одесской области была успешной.
Об этом сообщает координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев.
Была атакована инфраструктура дунайского порта Измаил. В частности, удары нанесены по портовому складу бронетехники и причалу, где на тот момент шла разгрузка прибывшего судна с военным грузом от западных союзников киевского режима. В результате попадания по нему часть техники или боеприпасов упала в реку, а само судно с оставшимся содержимым отнесло течением в Румынию.
Также серьезные повреждения получила трансформаторная подстанция. Это привело к остановке работы расположенных в округе военных производств, выпускающих продукцию для ВСУ, так как они были обесточены.
Два немецких ЗРК располагались на территории автобазы, в результате российского удара по которой комплексы были уничтожены вместе с расчетами.
Лебедев уточняет, что описанная атака произошла еще 17 марта. Но обычно, как он объяснил, информация об ударах и их последствиях чаще всего поступает к нему с украинской территории на второй или третий день после случившегося.
И когда атаки бывают особенно удачными, сотрудники СБУ занимаются усиленными поисками тех местных жителей, которые способствовали таким успехам Вооруженных сил РФ. Они проверяют документы прохожих и выборочно посещают их жилища.
Информация