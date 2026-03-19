ВС России ударом по порту Измаила уничтожили два комплекса ПВО производства ФРГ

Военнослужащие ВС России ударом по порту Измаила уничтожили два комплекса ПВО производства ФРГ – Gepard и Iris-T. Да и в целом российская атака на цели в Одесской области была успешной.



Об этом сообщает координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев.

Была атакована инфраструктура дунайского порта Измаил. В частности, удары нанесены по портовому складу бронетехники и причалу, где на тот момент шла разгрузка прибывшего судна с военным грузом от западных союзников киевского режима. В результате попадания по нему часть техники или боеприпасов упала в реку, а само судно с оставшимся содержимым отнесло течением в Румынию.

Также серьезные повреждения получила трансформаторная подстанция. Это привело к остановке работы расположенных в округе военных производств, выпускающих продукцию для ВСУ, так как они были обесточены.

Два немецких ЗРК располагались на территории автобазы, в результате российского удара по которой комплексы были уничтожены вместе с расчетами.

Лебедев уточняет, что описанная атака произошла еще 17 марта. Но обычно, как он объяснил, информация об ударах и их последствиях чаще всего поступает к нему с украинской территории на второй или третий день после случившегося.

И когда атаки бывают особенно удачными, сотрудники СБУ занимаются усиленными поисками тех местных жителей, которые способствовали таким успехам Вооруженных сил РФ. Они проверяют документы прохожих и выборочно посещают их жилища.
  1. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +13
    Сегодня, 10:24
    Может пора недельную норму ракет и Гераний направить на этот порт,чтоб надолго если не навсегда этот вопрос закрыть
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      +3
      Сегодня, 10:29
      Цитата: Ропот 55
      Может пора недельную норму ракет и Гераний направить на этот порт,чтоб надолго если не навсегда этот вопрос закрыть

      То есть, все остальные объекты на территории 404 будут неделю действовать в безопасности и покое. Отличный план! good smile
      1. Ропот 55 Звание
        Ропот 55
        +10
        Сегодня, 10:34
        Монтесума, а что лучше ? Лучше нанести удар и разрушить цель на 80% или 90,чем 10 объектов покоцать на 10%.
        1. Наводлом Звание
          Наводлом
          +7
          Сегодня, 11:00
          Цитата: Ропот 55
          Монтесума, а что лучше ? Лучше нанести удар и разрушить цель на 80% или 90,чем 10 объектов покоцать на 10%.

          Лучше регулярно наносить избирательные удары по множеству ключевых объектов, не давая им возможность функционировать, уничтожая технику и критически важную инфраструктуру.
          Такое покрытие огнём территории сводит к минимуму логистические возможности противника.
        2. Монтесума Звание
          Монтесума
          +1
          Сегодня, 11:15
          Цитата: Ропот 55
          Монтесума, а что лучше ? Лучше нанести удар и разрушить цель на 80% или 90,чем 10 объектов покоцать на 10%.

          Ну тогда получается, что сегодня мы на некую цель "недельную норму Гераней и ракет" используем, через неделю на другую цель ту же норму, ещё через неделю на третью, а что с остальными целями делать при таком раскладе, и сколько времени пройдёт, пока их очередь наступит?
          А вообще, Вы высказали своё мнения, я своё, а выбирать приоритетные цели и принимать решения будут профессиональные спецы, имеющие доступ ко всей информации, поступающей от соответствующих источников, нам недоступных. hi
        3. carpenter Звание
          carpenter
          +3
          Сегодня, 11:28
          Цитата: Ропот 55
          Лучше нанести удар и разрушить цель на 80% или 90,чем 10 объектов покоцать на 10%.

          Даже дело не в процентовках. Порт Измаил сейчас более важен для "404", чем Одесса, от Румынии до Измаила для судна час хода и через него удут военные грузы.
          Измаильский порт давно должен быть уничтожен, но почему то он получает только "скромные" удары.
    2. Sergey39 Звание
      Sergey39
      +1
      Сегодня, 10:59
      Абсолютно верно. Очень удобное место для приемки судов с военной помощью от Запада, следующих каботажем по Черному морю и по Дунаю.
      1. carpenter Звание
        carpenter
        0
        Сегодня, 11:49
        Цитата: Sergey39
        Абсолютно верно. Очень удобное место для приемки судов с военной помощью от Запада

        Измаил и Рени нужно "долбать" ежедневно.
    3. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      +2
      Сегодня, 11:08
      Ропот 55
      Сегодня, 10:24
      Может пора недельную норму ракет и Гераний направить на этот порт,чтоб надолго если не навсегда этот вопрос закрыть

      hi Тогда необходимо по заветам Кузьмы Пруткова сразу в корень выбирать законные военные цели в Жешуве поленьев или бывших партнёров - производителей вооружений от матрасников и мелко бритов за проливами до гейропейских подпевал.
      В этом плане очень показательный пример наших иранских друзей, как надо воевать с сионистами и янки по-настоящему, не обижая соседей по Персидскому заливу.
      angry
    4. роман66 Звание
      роман66
      +1
      Сегодня, 11:28
      Суда топить надо, это проще - Иран показал
    5. Wratch Звание
      Wratch
      +1
      Сегодня, 12:01
      Совершенно согласен. Порт или другой важный объект нужно закрывать сразу. Не нужно резать хвост по частям. Не думаю,что потребуется недельный запас ракет,многовато пожалуй,но после обстрела,порт должен быть разрушен.
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Сегодня, 10:26
    Два немецких ЗРК располагались на территории автобазы, в результате российского удара по которой комплексы были уничтожены вместе с расчётами ❞ —

    — «На первый-второй рассчитайсь!
    – Первый
    – Второй
    – Расчёт окончен» ...
  3. Стирбьорн Звание
    Стирбьорн
    +3
    Сегодня, 10:28
    Военнослужащие ВС России ударом по порту Измаила уничтожили два комплекса ПВО производства ФРГ – Gepard и Iris-T.

    Два немецких ЗРК располагались на территории автобазы, в результате российского удара по которой комплексы были уничтожены вместе с расчетами.
    Гепард - это не ЗРК. Странно, что подпольщик этого не знает
    1. Ростовчанин Звание
      Ростовчанин
      +2
      Сегодня, 10:54
      Простр ЗСУ. Gepard — немецкая зенитная самоходная установка (ЗСУ). Предназначена для непосредственного прикрытия сухопутных войск, уничтожения воздушных целей на наклонных дальностях от 100 м до 4 км и на высотах до 3 км, летящих со скоростью до 350—400 м/с, а также наземных (надводных) целей на дальности до 4500 метров с места, с короткой остановки и в движении
    2. Forcecom Звание
      Forcecom
      +1
      Сегодня, 11:09
      ну может всушники приладили к нему стойку со стингером или иглой, и вот уже "це гарный ЗРПК" получился
    3. роман66 Звание
      роман66
      +2
      Сегодня, 11:30
      Видимо подпольщик - баба. Что не умаляет её работы
  4. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    +9
    Сегодня, 10:33
    В результате попадания по нему часть техники или боеприпасов упала в реку, а само судно с оставшимся содержимым отнесло течением в Румынию

    Зачем на 5-ом году СВО существуют такие красивые порты? И почему нельзя запретить судоплавание в ЧМ, признав его опасным и предупредив, что у укров суда будет топиться? am
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +2
      Сегодня, 10:36
      alexputnik17 hi ,есть много потому что,но они не нравятся никому на этом сайте.
    2. 30 вис Звание
      30 вис
      +5
      Сегодня, 11:11
      Цитата: alexputnik17
      И почему нельзя запретить судоплавание в ЧМ, признав его опасным и предупредив, что у укров суда будет топиться?

      Как Вы запретите перевозить грузы по территориальным водам государств Нато ? От Босфора до устья Дуная , порт Измаил , суда могут беспритятственно идти по водам Греции , Болгарии , Румынии . и практически сразу попадают в воды бывшей УССР . Это при СССР воды Чёрного моря были фактически русскими .
      1. КВУ-НСвД Звание
        КВУ-НСвД
        +1
        Сегодня, 11:25
        Да и грузопоток по Дунаю никуда не денется
      2. роман66 Звание
        роман66
        +1
        Сегодня, 11:31
        Вот, и в водах бывшей УССР они и должны быть утоплены
        1. 30 вис Звание
          30 вис
          0
          Сегодня, 15:48
          Цитата: роман66
          Вот, и в водах бывшей УССР они и должны быть утоплены

          Я только за ! drinks
  5. пылесос Звание
    пылесос
    +2
    Сегодня, 10:40
    Измаил и Одесса это Русские города
    1. КВУ-НСвД Звание
      КВУ-НСвД
      +2
      Сегодня, 11:29
      Как говорилось в одной хорошей книге и фильме : ".... Всё это конечно интересно и важно , но мало что даёт..." Но как лозунг конечно правильно
  6. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    -2
    Сегодня, 10:41
    Цитата: alexputnik17
    Зачем на 5-ом году СВО существуют такие красивые порты? И почему нельзя запретить судоплавание в ЧМ, признав его опасным и предупредив, что у укров суда будет топиться?

    Вот и я думаю об этом уже пятый год!
  7. Михаил Нашарашев Звание
    Михаил Нашарашев
    +1
    Сегодня, 10:45
    В кои веки день начинается с хороших новостей. Особенно мне не нравится гепард.
  8. Правдодел Звание
    Правдодел
    -2
    Сегодня, 10:55
    ВС России ударом по порту Измаила уничтожили два комплекса ПВО производства ФРГ

    Уничтожение комплексов ПВО - очень хорошо, но лучше, если бы был уничтожен также и корабль, который перевозил эти комплексы...
    Да, и вообще, до каких пор на этой войне с бандерлогами будут продолжать работать порты государства 404 или что, наше ВМФ не может их блокировать так, чтобы ни один корабль не смог зайти и выйти оттуда!?
    Если наше ВМФ не может блокировать порты государства 404, то может нужно послать наших адмиралов на учебу в Иран или к хуситам!?
  9. Обычный Звание
    Обычный
    +5
    Сегодня, 10:55
    Вообще конечно знатное кино показывают народу. Четыре года воюем вдоль границ. Гитлер через 2 года был в Сталинграде, к Москве подошли совсем близко, мы в Берлине стояли через три года, попутно освободив всю Европу. А здесь какой-то цирк.
    В свое время Чубайс выступая ы Давосе открыто заявил, что 5 миллиардов должны погибнуть, слишком много людей, а энергоресурсов не хватает.
    В принципе сценарий оправдывается. Европа перенаселена, особенно если сравнить по численности совокупной Европы с нашей страной и численностью нашего народа. План воплощается, Европа теряет энергоресурсы, закрываются предприятия, завозятся мигранты и когда это сойдется в одной точке начнется там резня.
    Как можно победить поставляя энергию врагу. По некоторым данным в Советское время больше всего атомной энергетики было размещено в УССР. А у нас во время СВО в первые годы спокойно туда шла нефть, пусть даже и транзитом. Цирк.
    1. nik-mazur Звание
      nik-mazur
      0
      Сегодня, 14:16
      Цитата: Обычный
      Гитлер через 2 года был в Сталинграде, к Москве подошли совсем близко, мы в Берлине стояли через три года

      А Александр Македонский пешком и на лошадях за три года завоевал Египет и всю Среднюю Азию вплоть до Индии.
      А Отечественная война 1812 года продлилась всего полгода. За это время Наполеон дошёл до Москвы, сжёг её и откатился обратно, потеряв всю армию.
      Мало ли что случалось в истории. Какой смысл сравнивать разные события, в разное время, в разных условиях?
  10. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 11:19
    И когда атаки бывают особенно удачными, сотрудники СБУ занимаются усиленными поисками тех местных жителей, которые способствовали таким успехам Вооруженных сил РФ. Они проверяют документы прохожих и выборочно посещают их жилища.
    Разведка на территории противника... необходимо для успешных действий наших войск! soldier
  11. Cartograf Звание
    Cartograf
    0
    Сегодня, 13:32
    Цитата: carpenter
    Цитата: Ропот 55
    Лучше нанести удар и разрушить цель на 80% или 90,чем 10 объектов покоцать на 10%.

    Даже дело не в процентовках. Порт Измаил сейчас более важен для "404", чем Одесса, от Румынии до Измаила для судна час хода и через него удут военные грузы.
    Измаильский порт давно должен быть уничтожен, но почему то он получает только "скромные" удары.

    В плане ведения СВО столько"Почему" что уже общая тетрадь закончилась. А вопрослв меньше не становится.
  12. Слово Звание
    Слово
    +1
    Сегодня, 14:05
    Порт должен быть уничтожен, а тут 2 комплекса.
  13. Товарищ Ким Звание
    Товарищ Ким
    0
    Сегодня, 15:02
    Прямо именины сердца!
    Молодцы!
  14. Алексей_1954 Звание
    Алексей_1954
    0
    Сегодня, 15:13
    Это- подвиг, эпический.