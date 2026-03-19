США рассчитывали на то, что Иран будет воевать в рамках «ареала» - как Россия

Американский конгрессмен Крис Мерфи на 20-й день американо-израильской войны против Ирана сделал заявление о том, что администрация США «явно недооценила иранский военный потенциал». По словам Мерфи, в администрации, видимо, вообще не осознавали того, что весь Ближний Восток окажется втянутым в этот конфликт.

Таким заявление Мерфи фактически открывает те карты с «планами», которые имелись у США. Согласно этим планам, Вашингтон либо действительно не считал Иран способным бить по важным объектам в странах Ближнего Востока, позволяющих США размещать там военные базы, либо был уверен, что Иран на это просто не решится.



Развивая эту мысль, можно прийти к выводу о том, что те, кто начинал войну против Исламской Республики, рассчитывали, что Иран будет действовать примерно как Россия, а именно – воевать в строго очерченном «ареале», не выходя за его пределы. Например, не бить по Катару, даже если там разместили крупную базу США, направленную против Ирана. Не бить по объектам энергетики тех стран, которые предоставляют американским военным территорию, акваторию и воздушное пространство, чтобы бить по объектам энергетики Ирана.

В итоге просчитались, причём так, что недовольство войной превращается в мейнстрим для целого ряда американских медиа, политиков, экспертов, экономистов.

Мерфи:

Теперь совершенно ясно, что Трамп грубо недооценил способность Ирана отомстить. Регион в огне. Трамп считал, что Иран не закроет Ормузский пролив. Он ошибался. А теперь цены на нефть стремительно растут. Война расширяется.

Иран только за последние сутки атаковал крупнейший завод по производству СПГ в Катаре, а также НПЗ в Саудовской Аравии, включая инфраструктуру нефтяного порта Янбу на Красном море, который (порт) саудиты предлагали использовать для перевалки грузов в качестве альтернативы прохождения Ормуза.

Ранее Иран атаковал военные объекты от ОАЭ до Израиля и Кипра, и останавливаться в своих ответных мерах явно не собирается.
  1. Aken Звание
    Сегодня, 10:20
    Посмотрев на Россию, в Иране поняли, как нельзя воевать.
    Просмотрев на Иран, в России так ничего и не поняли.
    1. Андрей из Челябинска Звание
      Сегодня, 10:24
      И рад бы возразить - да нечего.
    2. vadson Звание
      Сегодня, 10:26
      vadson
      Посмотрев на Россию, в Иране поняли, как нельзя воевать.
      Просмотрев на Иран, в России так ничего и не поняли.

      ну ради справедливости, страны залива, по которым долбит иран, не имеют того военного потенциала как те страны что помогают киевскому режиму
      1. Aken Звание
        Сегодня, 10:28
        Да ладно. А как же США? США стоит трёх европейских НАТ. В одном Бахрейне (или ОАЭ, если не ошибаюсь) самолётов больше чем в Иране.
        1. vadson Звание
          Сегодня, 10:40
          vadson
          Да ладно. А как же США? США стоит трёх европейских НАТ. В одном Бахрейне (или ОАЭ, если не ошибаюсь) самолётов больше чем в Иране.

          ох , включайте голову, мы на южном направлении нобо перекрыть не можем полностью, и не сможем. хотите что бы по всей границе с европой летело в нашу сторону? с дивана надо будет слазить нескольким миллионам мужиков, хотя бы просто держать границу. или ядеркой предлагаете вдарить по супостатам? не смешно, у них ведь тоже оно есть.
          1. Aken Звание
            Сегодня, 10:45
            Да, именно так скоро и будет. Вы очень правильно описали наши ближайшие перспективы.
          2. topol717 Звание
            Сегодня, 11:13
            topol717
            с дивана надо будет слазить нескольким миллионам мужиков,
            Я бы сказал десяткам миллионов.
            topol717
            или ядеркой предлагаете вдарить по супостатам? не смешно, у них ведь тоже оно есть.
            Да ничего у них нет. Есть только у США и Франции. Я не думаю что ради какой то там Польши, Франция захочет подвергать себя уничтожению.
            1. vadson Звание
              Сегодня, 11:17
              vadson
              topol717
              с дивана надо будет слазить нескольким миллионам мужиков,
              Я бы сказал десяткам миллионов.
              vadson
              или ядеркой предлагаете вдарить по супостатам? не смешно, у них ведь тоже оно есть.
              Да ничего у них нет. Есть только у США и Франции. Я не думаю что ради какой то там Польши, Франция захочет подвергать себя уничтожению.

              еще у британии и евреев есть, причем по европе на базах тяо амерское лежит. в чем проблема от третьего лица тем же англичанам по нам бахнуть? там вся европа и пол России за пол часа могут закончиться.
              1. DBR Звание
                Сегодня, 14:14
                Вспомним как все начиналось и европейские страны очень осторожно поставляли оружие Украине а сейчас уже в открытую говорят о поставке ЯО А все потому что вместо жесткого ответа рисовали очередные красные линии и выражали озабоченность . И поверьте ВСУ если получит в руки атомное оружие не задумываясь его применит и что мы в ответ ? Бить по Киеву , хотя поджигатели мировой войны совсем не там .
          3. BSD-Fan Звание
            Сегодня, 11:46
            Плюс по нам бьют американские прокси (бандерчане), а там нападение было со стороны самих штатов в открытую. Да все всё прекрасно понимают, но де юре штаты и европка с нами не воюют.
          4. Булат Звание
            Сегодня, 15:23
            Так отбросив гуманизм можно заняться диверсиями в ЕС,Англии и Северной америки
            1. guest Звание
              Сегодня, 16:34
              guest
              Так отбросив гуманизм можно заняться диверсиями в ЕС,Англии и Северной америки

              Так гу(м)анизм это наше всё. laughing
          5. newtc7 Звание
            newtc7
            0
            Сегодня, 16:27
            Как показывает практика Ирана с дивана вообще никому не нужно слазить в современной войне - достаточно начать бить средствами поражениями по ТЕМ целям.
            А про миллионную армию и столь необходимые штурмы посадок - в госдуре вещайте.
      2. хрыч Звание
        Сегодня, 10:43
        Логистические центры Румынии и Польши вполне нужно атаковать. Потенциал этих стран не выше аравийских королевств и Ирака. А 5 статья, ну, США не поддержали, а тут за второсортных особенно нет желающих.
        1. vadson Звание
          Сегодня, 11:03
          хрыч
          Логистические центры Румынии и Польши вполне нужно атаковать. Потенциал этих стран не выше аравийских королевств и Ирака. А 5 статья, ну, США не поддержали, а тут за второсортных особенно нет желающих.

          а ядерка есть только у сша? сша умоют руки, а англичане, руками прибалтов жахнут по нам ядрен батоном, лондон выносить потом? хорошо. сша смотреть на это все будут изза лужи? с нынешним неадекватом у руля? - ну это все из разряда хайли лайкли
      3. alovrov Звание
        Сегодня, 10:47
        Справедливости ради военный потенциал тут ни при чем. Бывшая УССР имеет на мировую экономику влияние примерно нулевое. В отличии от заливников, которые влияют очень сильно. Иран использует это по полной программе.
        1. хрыч Звание
          Сегодня, 11:03
          Почти пол миллиарда человек, в той или иной степени зависели от продовольственного экспорта Украины, а десятки миллионов, критически зависимы. На этом зиждилась "Зерновая сделка". Слабоволие и организационное бессилие, вот наши проблемы, которые срочно нужно решать. Израитель, как Преемник - никудышный и недальновидный карьерист сейчас рулит, ему дан карт-бланш. Он завозит индусов, организовал безвиз китайцам и сейчас ведет массовый забой скота, на фоне потерь мужского населения в селах из-за войны. Так хочет понравиться Закулисе, решая русский вопрос ...
          1. alovrov Звание
            Сегодня, 14:59
            Не зависели. Это бредни гутьереша. Украинское зерно легко замещалось, в т.ч. нашим. Зерновая сделка зиждилась на агентах влияния, ну и прочих старомодных простаках.
            1. хрыч Звание
              Сегодня, 15:11
              Мировой рынок устроен не так. Если мы замещаем украинское зерно в одном месте, то образуется нехватка в другом месте. Берите ту же нефть, ЕС сократила закупки у нас, но увеличила закупки в Заливе, а азиаты купили нашу нефть, сократив закупки в заливе. Лишней нефти и того же зерна на планете нет. Как добыча ориентируется на потребление, причем, всегда отстает, так и посевы делаются не лишь бы сколько, а под потребность. Великая Африканская революция случилась на фоне проблем с зерном. В Египте и Тунисе на время приходили исламисты из-за перебоев с хлебом. И в Китае с Индией начнутся беспорядки не когда пропадет топливо, а когда пропадет жратва, хоть последнее - следствие первого.
        2. vadson Звание
          Сегодня, 11:05
          при чем тут экономика? сколько оружия есть в европе? и в заливе. не то что передать могут, а что для себя для обороны держат.
        3. Azim77 Звание
          Сегодня, 14:18
          alovrov
          Справедливости ради военный потенциал тут ни при чем. Бывшая УССР имеет на мировую экономику влияние примерно нулевое. В отличии от заливников, которые влияют очень сильно. Иран использует это по полной программе.


          Хотя не нравится, когда по любому случаю используется эта фраза, но истина тут посередине. В политике все ведь взаимосвязано и учитывается у кого какая на сегодня позиция, что прибыло, у кого убавилось, какой потенциал и тд. Если бы Европа (в состоянии до 22 года) присоединилась к США, как это было в Ираке, то Ирану явно бы было очень плохо. Но Европа поддерживая Украину, кроме того, что существенно истощила свои ресурсы и запасы оружия, также начала вести действия против Трампа. Что и является для Ирана сейчас выгодной ситуацией. Поэтому успешный опыт нужно принимать, но проецируя на свои цели и ситуацию. И желательно после завершения конфликтов. Сейчас пока еще рано судить, к какому итогу приведут, какая польза от предпринимаемых действий с обоих сторон.
        +4
        Сегодня, 11:18
        Несколько тысяч (около 5) только ракет Пэтриот у стран Залива.
        У Германии, Италии или Польши столько есть? У них столько есть в сумме?
        Причем у ядерной сверхдержавы всегда есть возможность "перевернуть доску" и дать этой доской по башке, чего нет у Ирана.
        У Израиля неи военного потенциала?
        У какой из евпопейских стран есть более 400 современнейших боевых самолетов с опытнейшими пилотами?
        -2
        Сегодня, 12:11
        vadson
        ну ради справедливости, страны залива, по которым долбит иран, не имеют того военного потенциала как те страны что помогают киевскому режиму

        Поддержу Вас!
        +1
        Сегодня, 13:54
        По авиации, каждый по отдельности - Катар, ОАЭ, КСА как бык овцу кроют Болгарию, Румынию, Чехию, Польшу вместе взятых.
      +9
      Сегодня, 10:29
      Aken
      Просмотрев на Иран, в России так ничего и не поняли.

      Американцы с евреями вынесли старых госдедов и обеспечили сменяемость власти. Молодая элита персов наводит суету. Наши госдеды исповедуют стратегическое терпение, я бы даже сказал терпильность.
        0
        Сегодня, 14:03
        "Наши экономические интересы" - наше Всё, вместо стратегического. Военно-политическое руководство РФ, как страус сунуло голову в песок, не пытаясь купировать очевидные проблемы ближайшего будущего.
        "Сдержанность – это и уход от ответственности великой державы по пресечению пути к разгорающимся конфликтам, которые могут привести к Третьей мировой войне, способной положить конец нынешней человеческой цивилизации. Осторожность начала граничить с безответственностью." С.Караганов - "Миттельшпиль и стратегия на послезавтра"
      +2
      Сегодня, 10:38
      Посмотрев на Россию, в Иране поняли, как нельзя воевать.
      Просмотрев на Иран, в России так ничего и не поняли.

      Ну если бы по нам нанес удар авианосец США, то думаю мы бы тоже не ограничились ударом только по нему.
        +2
        Сегодня, 10:44
        А зачем авианосец? Разведчик над Чёрным морем пролетел и результат точно такой же. Дёшево и сердито. И так за 5 лет несколько сотен раз. Незачем гонять авианосец.
      +5
      Сегодня, 11:04
      Да нет - просто видимо у иранской элиты нет счетов и недвиги на Западе.. Да и семьи их живут на родине..
        +3
        Сегодня, 11:14
        Какие отсталые, неполиткорректные люди.
        Не иметь недвижимости во враждебной стране и не перевезти туда детей и внуков в 21 веке моветон для любого уважаемого правителя.
        -3
        Сегодня, 14:25
        paul3390
        видимо у иранской элиты нет счетов и недвиги на Западе

        В Арабских Эмиратах тоже нет или этодругое?
      0
      Сегодня, 11:25
      Посмотреть на США и Израиль, вот так нужно войну вести с воздуха все выносят и спец операции проводят. А Иран молодец, понял, что уступать не надо, вот и выносит базы и нефтяной сектор!
        -1
        Сегодня, 14:26
        opuonmed
        Посмотреть на США и Израиль, вот так нужно войну вести ... А Иран молодец

        Думаете оба победят? Что там диванная азбука войны говорит на этот счёт?
          0
          Сегодня, 14:55
          nik-mazur
          Что там диванная азбука войны говорит на этот счёт?

          Диванная азбука ничего толком не говорит, только скептикам ярлыки раздает, типа "всепропальщики, нытики..." и т. д. и т. п. Смысл существования оной мне не ясен.
            0
            Сегодня, 15:59
            Alexej
            Диванная азбука ничего толком не говорит

            Диванная азбука войны чётко гласит, что во все времена все войны начинаются с уничтожения высшего военно-политического руководства, государственных органов власти, центров принятия решений, логистики в виде мостов, тоннелей, портов, аэродромов, объектов жд, etc., энергетики, крупных промышленных предприятий, средств связи и пропаганды, ну, и ПВО, что бы можно было по-быстрому и беспрепятственно добить с воздуха то, что ещё осталось. Война по этим рецептам отличается эффективностью, быстротечностью и исключительно малыми потерями. В силу чего, только такая война может считаться правильной
            Не могу поверить, что вы этого не знаете. Возможно даже и сами что-то такое излагали.
      -1
      Сегодня, 11:29
      Очень точно подмечено!
      -2
      Сегодня, 11:43
      Я не очень понял, А что за фамилия Россия? Я такой фамилии не слышал. Я слышал другую фамилию, когда успех и любые положительные явления!
      -1
      Сегодня, 14:21
      Aken
      Посмотрев на Россию, в Иране поняли, как нельзя воевать

      И когда, по-вашему, в Иране победу праздновать будут?

      Aken
      правильно описали наши ближайшие перспективы

      Всепросральщики про эти ближайшие перспективы уже пятый год ноют.
        0
        Сегодня, 15:08
        1. Сдаётся мне, что они начнут раньше нас.
        2. Никогда ещё всепросральщики не были так близки к успеху. А вот уряклы что-то приуныли. Блеск в глазах пропал.
          0
          Сегодня, 16:06
          Aken
          Сдаётся мне, что они начнут раньше нас

          То есть, вы считаете, Иран одержит победу над США и Израилем раньше, чем Россия над Украиной?
          ОК. Запомним этот твит.

          Aken
          Никогда ещё всепросральщики не были так близки к успеху

          ̶П̶а̶ц̶а̶н̶ы̶... всепросральщики уже давно к идут к успеху, но что-то им никак не фартанёт пока что..
          Хотя, что такое успех в понимании этой социальной группы – вопрос, конечно, интересный.

          Aken
          уряклы что-то приуныли

          Не знаю, кто это – не могу ничего сказать.
      -1
      Сегодня, 14:47
      Ну просто в Иране врагов не величают партнерами.
      -1
      Сегодня, 14:55
      За Ираном стоит тень Китая.

      Делятся данными.

      Слишком точно Иран попадает...
      0
      Сегодня, 16:38
      Aken
      в России так ничего и не поняли.

      Кто не понял? В России вообще то давно всё поняли, а вот её руководство похоже действительно на другой планете живёт.
    +14
    Сегодня, 10:21
    Вчера предложили порт Янбу и по нему прилетело,знак не двусмысленный,зато Одесский порт спокойно функционировал не год и не два хотя все знали что через него оружие идёт.
      +9
      Сегодня, 10:30
      Правдодел
Одесский порт спокойно функционировал не год и не два хотя все знали что через него оружие идёт.

      Одесский порт наши бомбят, но, видимо, не так как бомбит Иран порты своих противников...
      Нашему МО может нужно поучиться у КСИР или МО Ирана как нужно бомбить порты, чтобы ни один гад не смог в них зайти или выйти из порта...
        +5
        Сегодня, 10:40
        Schneeberg
        Хорошо было бы, если иранские генералы провели семинар в нашем ГШ. Можно и хуситов пригласить laughing
          0
          Сегодня, 12:12
          Можно только хуситов. Наши необучаемы.
        -1
        Сегодня, 10:41
        Наши не бомбят, а имитируют. Да и ПВО у бандеровцев на два порядка лучше чем у заливников. Кроме того Иран правильные ракеты делал и много. В отличии от фельдмаршала шойгу заднепровского, который наклепал бесполезных калибров, которые сбиваются из пулемета.
        +4
        Сегодня, 10:42
        Правдодел hi ,конкретные удары по порту Одессы начались не так давно,до этого были одиночные удары под конкретные цели,а сам порт нормально функционировал и суда не боялись в него заходить, причём суда как везли туда оружие так и вывозили продукцию и сырье а стало быть имели Киев с него доход а тут намекнули и получили .
          0
          Сегодня, 12:21
          Да, бояться им было нечего. За первые месяцы 2026 года портами «Большой Одессы» (Одесса, Черноморск, Южный) переработано около 14,5 млн тонн грузов. Из них зерна отправлено более 8,5 млн тонн.
          -1
          Сегодня, 13:19
          Уважаемый, Ропот 55 (АЛЕКСАНДР), не могли бы вы пояснить, для чего вы отписали здесь ваш комментарий. Если вы почитаете, написанное мною выше сообщение, то оно касается не того, когда и как и почему бомбят/не бомбят одесский порт, а что
          Нашему МО может нужно поучиться у КСИР или МО Ирана как нужно бомбить порты, чтобы ни один гад не смог в них зайти или выйти из порта...

          А ваше замечания не имеет никакого отношения к моему вопросу.
        0
        Сегодня, 16:22
        Было б ещё неплохо корейских военных прислать для обучения. Говорят в КНДР тему придумали - хакеры воруют в западных банках деньги и на них клепают ракеты. А то у нас как-то наоборот делают
      0
      Сегодня, 11:13
      Дак он и сейчас оружие принимает, пока политота МО глазки закрывает.
    +12
    Сегодня, 10:21
    Прозвучало.
    Ошибочные выводы Белого дома о быстрой победе над Ираном были сделаны на основании нерешительности Кремля в столкновении с Западом на Украине.
      +6
      Сегодня, 10:47
      Наводлом
      были сделаны на основании нерешительности Кремля в столкновении с Западом на Украине

      полностью согласен! Верховный хочет в белых перчатках победить запад и их марионеток в Киеве!!!
      А вот начни с ковровых бомбардировок аэродромов, зенитных установок, многочисленным мостам, объектам связи и прочее - война бы закончилась давно бы...А кто бы сунулся бы поставлять каски и бронежелеты- влупил бы по Ромштайну..Не правильное представление у Верховного о Джентельменстве...
        +5
        Сегодня, 11:14
        Не хочет он никого победить, он договорится хочет.
          0
          Сегодня, 12:23
          У него расчёт на договорняк со всевышним. Главное - молиться усердно.
    +9
    Сегодня, 10:22
    kventinasd

    Хорошо бы чтобы ещё в самих США что-то регулярно взрывалось, чтобы американцы на своей шкуре наконец осознали, что лезть в чужой монастырь со своим уставом - плохая идея.
    +1
    Сегодня, 10:24
    Mouse
    себя переоценил и не несколько....
    +18
    Сегодня, 10:26
    Сколько жертв можно было избежать, воюй Россия не в рамках "ареала", а по Иранскому сценарию?
    Сколько бы стран поставляли ВСУ оружие, если бы с первого дня по базам НАТО, прилетели бы гостинцы?
    Были бы удары британскими ко по Брянску, вообще возможны, если бы существовал ненулевой вариант ответа по Лондону?
    На фоне новостей из залива, просто стыдно. Это сейчас основополагающая эмоция.
    +11
    Сегодня, 10:27
    Иран показал всему миру, как надо воевать, когда у тебя нет красных линий.
    МИНСК, 6 мар - РИА Новости. Иран будет использовать для своей защиты от агрессии со стороны США и Израиля все имеющиеся у него средства, никаких красных линий для Тегерана больше не существует, заявил посол исламской республики в Белоруссии Алиреза Санеи.
    +14
    Сегодня, 10:33
    Да не только страны в шоке про РФ, сами жители РФ тоже в шоке. Как будто специально большие головы уничтожают репутацию РФ на мировой арене и внутри страны.
      +1
      Сегодня, 10:34
      На освобождённые от славян земли Новороссии скоро переселятся хасиды.
    +9
    Сегодня, 10:35
    У Ирана нет Путина.
    Был бы Путин, Иран сдался бы уже)
      +2
      Сегодня, 10:50
      У Ирана нет Путина.
      Был бы Путин, Иран сдался бы уже)

      "Путина" в Иране сами евреи убрали ракетным обстрелом
      несколько раз...
    +9
    Сегодня, 10:38
    Российский ГШ показал всему миру, как воевать не надо! И иранцы извлекли из этого урок
      0
      Сегодня, 12:33
      Не обязательно было ждать уроков Ирана. Селюки также не заморачиваются черчением красочных линий - они воюют, пока мы "оперируем".
    +3
    Сегодня, 10:47
    skept

    Хвала персам,настоящие воины.Не в пример нашим руководителям СВО(Надеюсь,что их держат за руки)
    "Не буди лихо,пока оно тихо" поучительная русская пословица
    -1
    Сегодня, 10:50
    Россия воюет на своей территории которую потом сама же будет частично восстанавливать. В добавок у нас извращенная форма подавления бунта - разрешили баранам ами жить по своему, но те заигрались - вот и огребают. А Ирана противники сидят подальше и наносят удары используя чужую территорию (военные базы США в разных странах). Как вы себе представляете высадку иранских войск в Израиле или США ?! И бьют они также по базам снабжения и выбивая радары - тут паритет с нами. А то что лупят по банкам - так у нас же верхушка деньги держат не в Украинских банках, и не в Польше с Румынией. Там все имеют свои договорняки. У наших не те задачи вообще. Разжевывать происходящее будут потом в книгах по истории. Щас слишком много информации одновременно и знать и главное понимать причины и следствия. А тут таких нет. Сколько не читаю второй год комменты - нормально думающих тут нет.
      -1
      Сегодня, 12:47
      Виктор Чужой
      У наших не те задачи вообще

      Не интригуй - просвети )) Задача давно уже одна - сломать организованное сопротивление селюков. Для этого нужно быть готовым нанести НЕПРИЕМЛЕМЫЙ ущерб. У Ирана иные условия, но применительно к ним свою задачу они поняли правильно.
    +3
    Сегодня, 10:56
    С точки зрения экономики Иран конечно подбросил деньжат в российский бюджет и сырьевым олигархам. Но при этом да, политически дополнительно сливает негатив на « терпил Кремля» без того ставших тёмным анекдотом. Политику которого сложно комментировать если руководствоваться интересами РФ. Это касается как министерства обороны так и иностранных дел, ну и президента, который рулит всем.Трампа, если ввяжется в боевые действия на земле, и потери будут исчисляться сотнями, демократы и СМИ сотрут в порошок. Про сотни тысяч и удары по американским городам просто невозможно вообразить. У государства есть инстинкт самосохранения предусмотренный конституцией от самодурства и провальной политики, импичмент.Будем смотреть за развитием ситуации и насколько это работает.
    +7
    Сегодня, 10:57
    Вот пусть в Кремле учатся как надо воевать! Пусть наймут Иранских стратегов, если у своих мозгов НЕТ!!!
      0
      Сегодня, 11:53
      Писать нужно более конкретно-что вы предлагаете, а мы посмотрим.
    Vlad Gor
    0
    Сегодня, 11:05
    В Иране руководят страной иранцы, у них в руководстве нет евреев. У руководителей Ирана главное, это национальные интересы, они за это не боятся отдавать свои жизни. В РФ такого нет.
    +1
    Сегодня, 11:08
    Иран является примером того, как нужно себя вести с "партнерами". Вовану должно быть стыдно за сдержанность, ибо если действовать в нормальной логике, то базы в Жешуве, Рамштайне и Констанце должны быть уничтожены, а самолёты разведчики НАТО должны перехватываться еще на подлёте к ИЭЗ России.
      0
      Сегодня, 11:44
      Severok
      Иран является примером того, как нужно себя вести с "партнерами". Вовану должно быть стыдно за сдержанность

      Стыд не дым, глаза не ест.
      +3
      Сегодня, 11:45
      Вовану стыдно???Ему не стыдно что страна собирает детям на лечение,а в этом случае и подавно стыдно не будет.
    -1
    Сегодня, 11:11
    США рассчитывали на то, что Иран будет воевать в рамках «ареала» - как Россия
    Если подумать, вспомнить что говорили, ПРЕДСКАЗЫВАЛИ, реальные, ответственные специалисты по БВ... в общем, полосатики явно слушали не тех КТО ЗНАЛ, а тех, кто говорил приятное именно их руководящим/рулящих... soldier
    +1
    Сегодня, 11:22
    Quod licet Jovi, non licet vovе.
    +1
    Сегодня, 11:30
    Камалов
    Посмотрев на Россию, в Иране поняли, как нельзя воевать.
    Просмотрев на Иран, в России так ничего и не поняли.

    Очень точно подмечено!
    0
    Сегодня, 11:44
    В отличии от руководства России,иранское имеет мужские половые признаки.
    0
    Сегодня, 11:50
    США вообще не осознавали того, что весь Ближний Восток окажется втянутым в этот конфликт. Верили, что Иран будет воевать в строго очерченном «ареале», не выходя за его пределы как это делает Россия. И если честно, то это и есть главная ошибка МО России и Путина. СВО будет ещё длиться до конца этого года и возможно и далее.
    0
    Сегодня, 12:06
    У ирана олигархи яхты, недвижку, детей, любовниц, и счета не держат на западе
    У ирана они вообще есть, олигархи?!

    Вот и причина почему такая разница
    0
    Сегодня, 13:11
    Matsur
    Matsur
    Да ладно. А как же США? США стоит трёх европейских НАТ. В одном Бахрейне (или ОАЭ, если не ошибаюсь) самолётов больше чем в Иране.

    ох , включайте голову, мы на южном направлении нобо перекрыть не можем полностью, и не сможем. хотите что бы по всей границе с европой летело в нашу сторону? с дивана надо будет слазить нескольким миллионам мужиков, хотя бы просто держать границу. или ядеркой предлагаете вдарить по супостатам? не смешно, у них ведь тоже оно есть.

    Нас недо 150млн размазанных по просторам, не считая миллиоников, их в Европе недо 750 млн, очень плотно живущих. Ядерка для них станет кошмаром в плане количества погибших. У нас тоже немало погибнет, но в разы меньше. Промка вынесется вся у всех. Рады будут Китай и штаты.
    0
    Сегодня, 13:38
    В Иране не колониальная администрация, а национальная, в отличии от нас! Вот и бьются они за свое существование. И работали последние десятки лет над укреплением боеспособности своей Армии, а не тырили деньги как замы Хуженетовича. А если бы посмели украсть их бы на кол посадили, а у нас даже расстрелять не могут.
    0
    Сегодня, 13:57
    Путин говорил что тактику армии РФ в СВО будет изучать весь мир - Иран видимо досконально изучил и уразумел что эта тактика обрекает на поражение и неизбежные уступки в торгах о перемирии
    +2
    Сегодня, 14:09
    Автор, всё это красиво звучит в теории, но давайте включим логику. Нам говорят, что Штаты "не ожидали" и "просчитались", думая, что Иран будет сидеть в своем ареале, как Россия. Но если они такие наивные, то почему мы наблюдали активную эвакуацию персонала и вывод ценного оборудования с баз в соседних странах еще до начала основных ударов?
    Американцы — кто угодно, но не идиоты в вопросах безопасности своих людей. Если бы они реально верили, что конфликт не выйдет за рамки локальной заварушки, они бы оставили всё как есть, используя базы как сдерживающий фактор. Тот факт, что они начали "паковать чемоданы" заранее, говорит об одном: они прекрасно осознавали масштаб последствий и сознательно шли на обострение, просто минимизируя свои риски.
    -1
    Сегодня, 14:12
    Увы, но руководство РФ не собирается извлечь стратегическую выгоду из шанса, который дал нам Иран.
    Более того, всё сложнее обстановка на Каспии, Израиль начал бомбить порты Ирана на Каспии при полном игноре и бездействии РФ.
    0
    Сегодня, 14:41
    администрация США «явно недооценила иранский военный потенциал»

    Это удивительно, но почему-то совсем не видно искромётных шуток про янкивстретятцветами и тегеранзатридня. Равно как не наблюдается едкого сарказма в адрес необучаемых американских лампасников и тупого руководства в Белом доме. Хотя казалось бы, такой хороший инфоповод.
    Зато турбопатриотические говномёты в российскую сторону работают на полную мощность.
    Странно всё это.