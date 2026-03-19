США рассчитывали на то, что Иран будет воевать в рамках «ареала» - как Россия

Теперь совершенно ясно, что Трамп грубо недооценил способность Ирана отомстить. Регион в огне. Трамп считал, что Иран не закроет Ормузский пролив. Он ошибался. А теперь цены на нефть стремительно растут. Война расширяется.

Американский конгрессмен Крис Мерфи на 20-й день американо-израильской войны против Ирана сделал заявление о том, что администрация США «явно недооценила иранский военный потенциал». По словам Мерфи, в администрации, видимо, вообще не осознавали того, что весь Ближний Восток окажется втянутым в этот конфликт.Таким заявление Мерфи фактически открывает те карты с «планами», которые имелись у США. Согласно этим планам, Вашингтон либо действительно не считал Иран способным бить по важным объектам в странах Ближнего Востока, позволяющих США размещать там военные базы, либо был уверен, что Иран на это просто не решится.Развивая эту мысль, можно прийти к выводу о том, что те, кто начинал войну против Исламской Республики, рассчитывали, что Иран будет действовать примерно как Россия, а именно – воевать в строго очерченном «ареале», не выходя за его пределы. Например, не бить по Катару, даже если там разместили крупную базу США, направленную против Ирана. Не бить по объектам энергетики тех стран, которые предоставляют американским военным территорию, акваторию и воздушное пространство, чтобы бить по объектам энергетики Ирана.В итоге просчитались, причём так, что недовольство войной превращается в мейнстрим для целого ряда американских медиа, политиков, экспертов, экономистов.Мерфи:Иран только за последние сутки атаковал крупнейший завод по производству СПГ в Катаре, а также НПЗ в Саудовской Аравии, включая инфраструктуру нефтяного порта Янбу на Красном море, который (порт) саудиты предлагали использовать для перевалки грузов в качестве альтернативы прохождения Ормуза.Ранее Иран атаковал военные объекты от ОАЭ до Израиля и Кипра, и останавливаться в своих ответных мерах явно не собирается.