Глава МИД Саудовской Аравии угрожает Ирану после атаки на НПЗ в порту Янбу
Страны Персидского залива несут колоссальные экономические, да и репутационные потери, которые нарастают как снежный ком, в результате ответных действий Ирана на агрессию Израиля и США.
Если разобраться непредвзято, то они вроде как сами виноваты в том, что оказались в зоне ответных ударов ВС Исламской Республики. Атаки идут по военным объектам США, удары по инфраструктуре укладываются в концепцию нанесения ущерба как непосредственно агрессорам, так и их региональным союзникам. Тегеран предупреждал об этом еще до 28 февраля.
Впоследствии в Иране заявили, что монархии залива могут легко избежать последствий войны, просто полностью изгнав американских военных со своих территорий. Однако этого не произошло. Более того, с территории этих стран наносятся удары по Ирану, морское и воздушное пространство беспрепятственно предоставлены в распоряжение американо-израильской коалиции.
В июне прошлого года многие государства БВ участвовали в перехвате иранских ракет и дронов, которые тогда их не атаковали. Нынче не до этого, силы ПВО себя защитить не могут.
Все это вкупе — прямое соучастие в агрессии против суверенного государства. Иран имеет право защищаться в рамках международных норм, включая устав ООН, всеми доступными способами, кроме запрещенного конвенциями оружия. Но его у Тегерана и нет.
После атак ВС Ирана по двум крупным нефтеперерабатывающим заводам в Эр-Рияде, а теперь еще и по НПЗ в порту Янбу, министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Фейсал ибн Фархан Аль Сауд выступил с угрозами в адрес ИРИ, подтвердив серьезные последствия от ударов по стратегическим нефтегазовым объектам. Вспомнил не только про соседские отношения, но и общую религию.
В сегодняшней утренней речи глава МИД Саудовской Аравии в основном говорил о нарушении Ираном принципов ислама, главный из которых — не нападать на своих соседей-мусульман. Видимо, помощь другим государствам в нападении на соседей ислам «разрешает».
Ранее как раз Тегеран обвинил Саудовскую Аравию в нарушении этих религиозных принципов и догм с учетом того, что именно с авиабаз и территориальных вод этого исламского государства происходят нападения на Иран.
В своей речи принц предупредил Иран о готовности королевства применить военную силу. Впрочем, это крайне опасно для Саудовской Аравии не только из-за усиления иранских ответных ударов. Радом находится Йемен, где повстанцы-хуситы только и ждут, когда Иран укажет цели и даст отмашку на включение в войну. По предыдущему опыту, воевать они умеют более чем хорошо. В случае с саудитами не исключены даже наземные операции хуситов.
Глава МИД Саудовской Аравии буквально рефлексирует:
На фоне непрекращающихся, даже усиливающихся атак Саудовская Аравия пытается буквально купить военную помощь у Пакистана. Сообщается, что Эр-Рияд готов предоставить Исламабаду экономическую помощь в размере до 10 млрд долларов, если Пакистан согласится разместить истребители и личный состав в поддержку совместной кампании против Ирана в случае эскалации конфликта.
Однако весьма дружеский ИРИ Пакистан сопротивляется этому давлению, вместо этого призывая Эр-Рияд вести дипломатические переговоры с Тегераном и играть роль в закулисном посредничестве между двумя сторонами. Кроме того, у Пакистана развивается по восходящей военное противостояние с Афганистаном, входить в еще один конфликт с мощным противником опасно.
Между тем, агентство «Рейтер» сообщает, что сегодня утром ВС Ирана атаковали нефтеперерабатывающий завод SAMREF в саудовском порту Янбу. На фоне перекрытия Ормузского пролива этот НПЗ в Саудовской Аравии остается единственным экспортным узлом для вывоза сырой нефти из стран Персидского залива. Кстати, НПЗ совместно в равных долях владеют саудовская национальная нефтяная компания Saudi Aramco и Mobil Yanbu Refining Company (дочернее предприятие американской нефтегазовой компании ExxonMobil). Так что атака вполне себе законная в период военного времени, очередное «послание» Трампу.
