Глава МИД Саудовской Аравии угрожает Ирану после атаки на НПЗ в порту Янбу

Страны Персидского залива несут колоссальные экономические, да и репутационные потери, которые нарастают как снежный ком, в результате ответных действий Ирана на агрессию Израиля и США.

Если разобраться непредвзято, то они вроде как сами виноваты в том, что оказались в зоне ответных ударов ВС Исламской Республики. Атаки идут по военным объектам США, удары по инфраструктуре укладываются в концепцию нанесения ущерба как непосредственно агрессорам, так и их региональным союзникам. Тегеран предупреждал об этом еще до 28 февраля.



Впоследствии в Иране заявили, что монархии залива могут легко избежать последствий войны, просто полностью изгнав американских военных со своих территорий. Однако этого не произошло. Более того, с территории этих стран наносятся удары по Ирану, морское и воздушное пространство беспрепятственно предоставлены в распоряжение американо-израильской коалиции.

В июне прошлого года многие государства БВ участвовали в перехвате иранских ракет и дронов, которые тогда их не атаковали. Нынче не до этого, силы ПВО себя защитить не могут.

Все это вкупе — прямое соучастие в агрессии против суверенного государства. Иран имеет право защищаться в рамках международных норм, включая устав ООН, всеми доступными способами, кроме запрещенного конвенциями оружия. Но его у Тегерана и нет.

После атак ВС Ирана по двум крупным нефтеперерабатывающим заводам в Эр-Рияде, а теперь еще и по НПЗ в порту Янбу, министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Фейсал ибн Фархан Аль Сауд выступил с угрозами в адрес ИРИ, подтвердив серьезные последствия от ударов по стратегическим нефтегазовым объектам. Вспомнил не только про соседские отношения, но и общую религию.

В сегодняшней утренней речи глава МИД Саудовской Аравии в основном говорил о нарушении Ираном принципов ислама, главный из которых — не нападать на своих соседей-мусульман. Видимо, помощь другим государствам в нападении на соседей ислам «разрешает».

Ранее как раз Тегеран обвинил Саудовскую Аравию в нарушении этих религиозных принципов и догм с учетом того, что именно с авиабаз и территориальных вод этого исламского государства происходят нападения на Иран.

В своей речи принц предупредил Иран о готовности королевства применить военную силу. Впрочем, это крайне опасно для Саудовской Аравии не только из-за усиления иранских ответных ударов. Радом находится Йемен, где повстанцы-хуситы только и ждут, когда Иран укажет цели и даст отмашку на включение в войну. По предыдущему опыту, воевать они умеют более чем хорошо. В случае с саудитами не исключены даже наземные операции хуситов.

Глава МИД Саудовской Аравии буквально рефлексирует:

Когда я вижу, что сегодня были атакованы два нефтеперерабатывающих завода в Эр-Рияде, я должен спросить: какова цель этого? Какая возможная военная цель достигается путем нанесения удара по нефтеперерабатывающему заводу в небоевой зоне?

На фоне непрекращающихся, даже усиливающихся атак Саудовская Аравия пытается буквально купить военную помощь у Пакистана. Сообщается, что Эр-Рияд готов предоставить Исламабаду экономическую помощь в размере до 10 млрд долларов, если Пакистан согласится разместить истребители и личный состав в поддержку совместной кампании против Ирана в случае эскалации конфликта.

Однако весьма дружеский ИРИ Пакистан сопротивляется этому давлению, вместо этого призывая Эр-Рияд вести дипломатические переговоры с Тегераном и играть роль в закулисном посредничестве между двумя сторонами. Кроме того, у Пакистана развивается по восходящей военное противостояние с Афганистаном, входить в еще один конфликт с мощным противником опасно.

Между тем, агентство «Рейтер» сообщает, что сегодня утром ВС Ирана атаковали нефтеперерабатывающий завод SAMREF в саудовском порту Янбу. На фоне перекрытия Ормузского пролива этот НПЗ в Саудовской Аравии остается единственным экспортным узлом для вывоза сырой нефти из стран Персидского залива. Кстати, НПЗ совместно в равных долях владеют саудовская национальная нефтяная компания Saudi Aramco и Mobil Yanbu Refining Company (дочернее предприятие американской нефтегазовой компании ExxonMobil). Так что атака вполне себе законная в период военного времени, очередное «послание» Трампу.
  silberwolf88
    Сегодня, 10:58
    А вот не нужно было предоставлять территории под базы сша … разрешать удары со своей территории … или продолжать снабжение войск противника
    Так что все претензии только к себе
    Венд
      Сегодня, 11:09
      Прикормили саудитов США.)До них не доходит, что если сомнут Иран, то потом придет очередь и других стран Ближнего Востока.
      topol717
        Сегодня, 11:24
        Так эти другие страны уже давно целиком и полностью являются вассалами США. Сами ничего не могут и не хотят. Были Британской колонией стали колонией США. Не много у них поменялось.
    carpenter
      Сегодня, 11:12
      Удивительно, но как всегда - "А нас за что ?"
      роман66
        Сегодня, 11:36
        Принц включил " Дурaка" . Это не спасет
      Сегодня, 11:12
      скорее всего их разрешения и не спрашивали
      rytik32
        Сегодня, 12:14
        В этом случае они бы сбивали незваные объекты в своем воздушном пространстве.
        Так что по факту согласование было.
    ZovSailor
      Сегодня, 11:18
      hi Рыжий Сатана и педофил из Фашингтона оплатит весь банкет, как поддержавший сионистов Бэни и всю коалицию Эпштейна, напавших на ИРИ.
      Победы иранскому народу в войне против сионистов и янки.
      Yankee, go home!
      am angry
      роман66
        Сегодня, 11:36
        И с индейской земли тоже
    ТермиНахТер
      Сегодня, 12:55
      Арабцы - еще те вояки, уже первая война, 1947 - 49 г., показала - кто чего стоит)))
  Mitka
    Сегодня, 11:00
    Пригрели жидомассонов - получайте!!!
  Владимир Владимирович Воронцов
    Сегодня, 11:01
    ❝ Вспомнил не только про соседские отношения, но и общую религию ❞ —

    — До этого не вспоминал, а тут вдруг вспомнил ...
      Сегодня, 11:15
      А почему, когда предоставлял свою территорию "неверным", тогда не вспоминал об "общей религии" ?
      Ведь прекрасно понимал, для чего и против кого американские военные базы.
      topol717
        Сегодня, 11:26
        Понимать и противостоять это не одно и тоже. Он может и хотел что бы "янки гоу хоум", но не может.
    ТермиНахТер
      Сегодня, 12:57
      Ну, вообще-то, религия у них общая, где-то как в том анекдоте, про температуру в больнице))) сунниты любят шиитов, примерно, как православные католиков)))
  кредо
    Сегодня, 11:03
    А это случайно не СА так "успешно" воевало с йеменскими "парнями в шлёпках", в результате ничего не добившись? crying
    Bookinist69
      Сегодня, 11:13
      11 лет воевали, воевали, да и забили на это дело. 300 миллиардов долларов на перевооружение потратили. На все новое американское, но все равно не смогли победить.
  Denis_999
    Сегодня, 11:06
    Вах-вах-вах!

    В случае успеха Израиля и США эти платочники радостно танцевали бы на иранском "трупе". А тут, смотрите-ка, какое горе.

    Ну, передайте - через нашего суннита, Рамзана Ахматовича - ещё какое-нибудь "воззвание к совести и общей религии". Общей ли?;)
  5.11
    Сегодня, 11:06
    Мне одному показалось , что у него из под куфии пейсы торчат ?
    topol717
      Сегодня, 11:44
      Ну так арабы и евреи все время живут рядом. Языческие традиции очень часто переходят в религиозные и наоборот. 2000 лет арабы гоняли евреев, теперь евреи гоняют арабов.
  Mouse
    Сегодня, 11:07
    Когда я вижу, что сегодня были атакованы два нефтеперерабатывающих завода в Эр-Рияде, я должен спросить: какова цель этого? Какая возможная военная цель достигается путем нанесения удара по нефтеперерабатывающему заводу в небоевой зоне?

    Ибо нефиг.... winkedиспользовать, как альтернативу Ормузу...
  Bookinist69
    Сегодня, 11:08
    Когда у тебя все капиталы за бугром в США, а так же дети и недвижимость, то... (любой миллиардер с ближнего востока) можешь засунуть свое мнение поглубже в американскую задницу и продолжать делать вид что это ты руководишь процессом. А то крики: Нас то за что? Пакистанцы помогите... выглядят очень смешно, со стороны тех кого поимели американцы, кинули с защитой и деньгами.
    - Терпилы из Саудовской Аравии могут еще потерпеть... - когда нибудь скажет Дональд из Вашингтона. Честное слово ей богу...
    ВасАндр
      Сегодня, 12:47
      Артем, к чему это ограничение в скобочках? Можно подумать, что к барыгам из других стран, в том числе и РФ, это не относится. Буржуев БВ вам хватило смелости послать в американскую задницу. А написать о наших такое ох как страшно... Вы еще скажите, что наши не такие.
      Bookinist69
        Сегодня, 13:19
        Ловко вы с БВ на Россию переключились.... Ирония в том что у нас миллиардеры не ноют что у них завод Россия разбомбила на территории Украины. Или это другое? Так что в скобках все правильно. Подданные Израиля, бывшие граждане РФ по совместительству укравшие миллиарды в 90е не в счёт.
        ВасАндр
          Сегодня, 13:38
          Я не переключался. Я просто не отключался, как некоторые.
          Уверены?
          То, как бомбят, наводит на предположение, что бомбят выборочно. А что не бомбят какие-то заводы, возможно из-за того, что они частично принадлежит барыгам РФ. Причем, имеющим возможность влияния на выбор мест нанесения ударов.
          А как вы оправдаете торговлю с теми государствами, которые активно снабжают Украину? Деньги решают все? И именно поэтому красные линии мгновенно выцветают? Почему ни одной ракеты с обычной боеголовкой не направлено для, хотя бы, затруднения снабжения нацистов Украины?
          Bookinist69
            Сегодня, 14:03
            Вопросы по выбору целей это в главный штаб, не ко мне. Почему наши дают вооружению попасть на территорию Украины, то же вопросик. По остальному это ваши домыслы. Скорее всего мое ИМХО что разрушишь, потом придется восстанавливать... Как то так.
            ВасАндр
              Сегодня, 16:32
              Разрушенное можно восстановить Убитых не воскресишь, покалеченным здоровье не вернешь. И если выбирать или неразрушение, или жизнь, вы, получается, выбираете неразрушение.
  КВУ-НСвД
    Сегодня, 11:12
    Цель ударов по нефтянке стран Персидского залива одна - давление на агрессора высокими ценами на нефть и газ . Но и ответная реакция и раздражение этих стран нарастает . Всё это может привести к наземной операции силами этих стран против Ирана , что по факту в интересах Израиля и США и чего они всеми силами добиваются . Война выходит на некую ступень неотвратимой предопределённости .
    Aken
      Сегодня, 13:23
      Кто вторгаться будет? Кувейт с Бахрейном?
      КВУ-НСвД
        Сегодня, 13:42
        С распростёртыми объятиями примут любого желающего . А ваш сарказм понятен . Конкретно заливняки скорее всего на первом этапе выступят спонсорами подконтрольных им группировок и наемников в качестве пехоты . На этом этапе их регулярные части будут участвовать на уровне авиации , ПВО , ракетчиков и прочих высокотехничных войск и плюс логистика с МТО . Но повторяю , это был бы желательный для Израиля и США вариант , к которому они стремятся . Никто из стран залива пока этого не хочет . Тем не менее их раздражение и дыры в бюджете возрастают и в конечном результате может привести к войне .
        Aken
          Сегодня, 15:06
          Где эти наёмники кучкуются? Сколько их уже наняли?
          КВУ-НСвД
            Сегодня, 15:09
            Я говорю о возможном развитии ситуации . Прежде чем спорить с комментатором , читайте внимательно его комментарии . Тогда спор будет содержательным и не лишённым смысла .
            Aken
              Сегодня, 15:21
              И я говорю о возможном развитии ситуации. Сначала найдите наёмников в товарных количествах, а уж потом пугайте ими и стройте планы.
              КВУ-НСвД
                Сегодня, 15:34
                Если вам не понравился мой комментарий , то проминусуйте его . Но не указывайте мне как его писать и о чём
  kventinasd
    Сегодня, 11:13
    Саудовская Аравия пытается буквально купить военную помощь у Пакистана.

    А Пакистану зачем это надо, когда китайские интересы в стране в разы больше чем от ветреных саудитов?
  taiga2018
    Сегодня, 11:13
    Про религию он вспомнил,а где ты был со своей религией когда американцы нанесли удар по школе и убили сотни детей?
    ВасАндр
      Сегодня, 13:01
      Один из примеров циничности религии. Любой религии. Одним она позволяет все, а другим вводит ограничения и, в первую очередь, запрет на борьбу с несправедливостью в своей стране. Вместо этого - требование покорности.
      О роли религии в разделении людей тоже не стоит забывать.
  Schneeberg
    Сегодня, 11:14
    министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Фейсал ибн Фархан Аль Сауд выступил с угрозами в адрес ИРИ
    Да вас Иран всех живьём закопает и не заметит! wink
  zelivee
    Сегодня, 11:14
    Глава МИД Саудовской Аравии угрожает Ирану после атаки на НПЗ в порту Янбу


    Чем они там угрожать собрались? С хуситами какой год разобраться не могут. Саудиты еще те вояки.
  rocket757
    Сегодня, 11:15
    Иран, в отличии от других, ГОТОВ и МОЖЕТ ВОЕВАТЬ! soldier
  Михаил55
    Сегодня, 11:16
    Когда же перестанем общаться, улыбаться с этими принцами??? Они на стороне нашего ВРАГА (по Дмитриеву "партнера"), значит пусть идут лесом!
  Донна_Роза_дАльвадорес
    Сегодня, 11:17
    Не только у саудитов горячо. "Пожар вспыхнул на втором нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) Кувейта, Мина Абдалла, южнее столицы в результате атаки беспилотника", сообщила государственная нефтяная корпорация Кувейта. За половину суток - два завода. А ведь Иран предупреждал.
    Сегодня, 11:19
    Иран зарабатывает около 140 миллионов долларов США в день на экспорте нефти, поскольку цены выросли выше 100 долларов за баррель, что обусловлено перебоями в Ормузском проливе, — Financial Times. При этом танкеры продолжают загружаться на острове Харг. Большая часть иранской нефти поставляется в Китай, часто по сниженной цене. Расчёты в юанях.
  Десница ока
    Сегодня, 12:03
    Все правильно делает Иран - долбить, долбить и долбить этих союзничков дьявола, продавших ему, за материальное благополучие души... С их молчаливого согласия, попустительства истиблялись жители Газы в огромном кол-ве, ровнялись их дома с землей, осуществлялся беспрецедентный геноцид и тп. И не только в Газе, сионосаксонские союзники страдающих сейчас арабских гос-в, творили беспредел и хаос на БВ, проливали реки крови. Сейчас же, мы наглядно видим как справедливое возмездие настигает не только тех, кто прямо творит беспредел и вопиющие античеловечные преступления, но и тех, кто выбирая между совестью, честью, настоящими чел. достоинствами и материальным благосостоянием - выбрали последнее, став молчаливыми соучастниками сатанистов. В общем, все правильно делает Иран, он сейчас является действенным инструментом той самой Немезиды (Кармы), которая безошибочно воздает по заслугам всем и даже таким, которые ничего вроде, плохого не делали, сами не участвовали в беззакониях, но именно их бездействия ( порожденные алчностью правящих кругов), их закрывание глаз на вопиющие преступления тех, кого они у себя пригрели и кому прислуживали и тп. и привели к тому, что дьяволята творят сейчас и много ранее творили на БВ, сея там междоусобицы, хаос, разруху и тысячи невинных жертв... Пусть теперь платят по полной, заслужили.
  Дядя Сэм_2
    Сегодня, 13:02
    Тут комментировать, - только портить! wassat
  Appraiser
    Сегодня, 13:30
    "Саудиты" не войны они просто торгаши, пугать они могут только своих граждан и туристов soldier
  Jacques Sekavar
    Сегодня, 14:01
    Ежели Аравия угрожает по Ирану, Иран ответит уничтожением опреснительных заводов и тоды аравийский принц будет предлагать нефть в обмен на пресную воду
  Товарищ Ким
    Сегодня, 15:06
    Они совершают типичную ошибку мелких торгашей. Учуяв выгоду, идут на предательство общего дела- уничтожения режима Нетаньяху.
  Incvizitor
    Сегодня, 15:35
    Хорошо бы эти повстанцы беспилотниками все саудам раздолбали.