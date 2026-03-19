Песков: Трехсторонние переговоры по Украине временно заморожены
4 52458
Трехсторонний переговорный формат по Украине с участием России, США и Киева временно заморожен. Причину паузы в Кремле объяснили просто: у американских переговорщиков сменились приоритеты.
Об этом в интервью «Известиям» сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, подтвердив, что диалог сейчас находится на паузе.
Песков также заверил, что работа по обмену пленными не останавливается и будет обязательно продолжена. Напомним, предыдущий обмен состоялся 6 марта – тогда стороны передали друг другу по 300 военнопленных.
Песков констатирует:
Сейчас приоритеты у американских переговорщиков другие, и действительно пока место встречи не определено.
Наблюдатели из Financial Times подтверждают: по данным европейских дипломатов, Дональд Трамп банально теряет интерес к теме украинского конфликта. Все внимание Белого дома сейчас приковано к Ближнему Востоку.
Первые три раунда переговоров в январе-феврале еще теплили надежду на дипломатический прорыв. Очередной раунд планировали на 5-8 марта в Абу-Даби. Спецпосланник Трампа Стив Уиткофф 10 марта бодро рапортовал, что встреча не за горами. Но, как выяснилось, политическая погода в Вашингтоне переменчива.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация