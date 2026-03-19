Песков: Трехсторонние переговоры по Украине временно заморожены

Трехсторонний переговорный формат по Украине с участием России, США и Киева временно заморожен. Причину паузы в Кремле объяснили просто: у американских переговорщиков сменились приоритеты.



Об этом в интервью «Известиям» сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, подтвердив, что диалог сейчас находится на паузе.

Песков также заверил, что работа по обмену пленными не останавливается и будет обязательно продолжена. Напомним, предыдущий обмен состоялся 6 марта – тогда стороны передали друг другу по 300 военнопленных.

Песков констатирует:

Сейчас приоритеты у американских переговорщиков другие, и действительно пока место встречи не определено.

Наблюдатели из Financial Times подтверждают: по данным европейских дипломатов, Дональд Трамп банально теряет интерес к теме украинского конфликта. Все внимание Белого дома сейчас приковано к Ближнему Востоку.

Первые три раунда переговоров в январе-феврале еще теплили надежду на дипломатический прорыв. Очередной раунд планировали на 5-8 марта в Абу-Даби. Спецпосланник Трампа Стив Уиткофф 10 марта бодро рапортовал, что встреча не за горами. Но, как выяснилось, политическая погода в Вашингтоне переменчива.
  1. Курильщик Звание
    Курильщик
    +32
    Сегодня, 11:00
    Бред какой-то!!! Мне одному кажется, что вся эта заворушка - сюр, полный сюр!!
    Ну сами подумайте- тут воюем, тут нет, сюда стреляем, сюда нет. Киноактеры приезжают, пиаряться и уезжают, Какой то жук наркоман - его нельзя стрелять..И вообще, мирняк на той стороне - наши люди! Но если что, они наведут на тебя ракеты, отравят, подложат взрывчатку и прочее..
    1. HUNTERDON Звание
      HUNTERDON
      +1
      Сегодня, 11:04
      Согласен в Вами.
      Единственное, что может оправдать переговоры, так это договор об обмене пленными.
      1. uralex Звание
        uralex
        0
        Сегодня, 13:39
        работа по обмену пленными не останавливается и будет обязательно продолжена
        Так и без переговоров работа ведется! Вообще не понятно, что они там обсуждать еще планируют...
    2. ser-pov Звание
      ser-pov
      +20
      Сегодня, 11:07
      Вчера в VK выложили фото как усы кремля отмечает 28-летие дочери от первого брака в Дубае. О каких ответных ударах по центрам принятия решений можно говорить, когда "партия мира " любителей Куршавелей, Ницци и т.д. правит балом....
      1. Курильщик Звание
        Курильщик
        +18
        Сегодня, 11:10
        Цитата: ser-pov
        когда "партия мира " любителей Куршавелей, Ницци и т.д. правит белом.

        Согласен..и если б не эта украинская кровавая баня - Болотная площадь давно бы повторилась, в масштабах всей страны..Вдуматься только, за год увеличилось число миллионеров в России!На минуточку - страна воюет!! Сбербанк за 25 год получил рекордную прибыль и это когда реальный сектор экономики- практически умер...

        сюрреализм !!!
        1. topol717 Звание
          topol717
          -1
          Сегодня, 11:54
          Цитата: Курильщик
          Сбербанк за 25 год получил рекордную прибыль и это когда реальный сектор экономики- практически умер...
          А кого тогда кредитовал Сбер, если реальный сектор умер?
          1. Курильщик Звание
            Курильщик
            +2
            Сегодня, 12:08
            Цитата: topol717
            А кого тогда кредитовал Сбер, если реальный сектор умер?

            А кто мог взять кредит под 30 -35 % в 25 году? как думаете?
            1. topol717 Звание
              topol717
              +1
              Сегодня, 12:40
              Цитата: Курильщик
              А кто мог взять кредит под 30 -35 % в 25 году? как думаете?
              А откуда Сбер получил прибыль как думаете?
      2. Наводлом Звание
        Наводлом
        +14
        Сегодня, 11:28
        Цитата: ser-pov
        Вчера в VK выложили фото как усы кремля отмечает 28-летие дочери от первого брака в Дубае.

        Если правда, то за один только этот факт стоило бы лишить Пескова должностей и регалий.
        Как уже надоел его барский лоск и самодовольство напоказ.
        1. Гражданский Звание
          Гражданский
          +1
          Сегодня, 12:49
          Пока америкосы не закончат с Ираном, не важно с каким счетом и итогом, они не дадут ходу никаким мирным переговорам хохов с нами. Чтобы Россия не переключилась на поддержку Ирана.
        2. FoBoss_VM Звание
          FoBoss_VM
          +3
          Сегодня, 12:51
          Ну так же как и посадить на пожизненное Шойгу, Чубайса, Шевцову, Набиуллину, Силуанова , Сердюкова, Мантурова и прочих .. А поди ж ты , ходят на свободе
      3. Дедок Звание
        Дедок
        +1
        Сегодня, 11:35
        Александр Любимов, руководитель Координационного Центра Помощи Новороссии и Чадаев, руководитель проекта дронов на оптоволокне КНВ, пишут о воспарявших духом внутренних врагах России.

        Во-первых, в России ведется политическая борьба, скрытая, без прямого высказывания политических позиций, отличных от господствующего дискурса. Более того, эти внутренние враги часто ругают патриотов и волонтеров в недостаточном/неправильном патриотизме и работе на вражескую разведку.
        К счастью, эта пораженческая группировка всё чаще проявляет себя, так как война затянулась и всё чаще звучат попытки продавить "похабный мир" вместо войны. Они хотят проголосовать за это "здесь и сейчас" при любой возможности.

        Второе. Из кого состоит эта "партия поражения"? Прежде всего влиятельные беглые "украинские бояре" в Москве, которые как и в 2022 году пропихивают Кремлю сказки про возможность существования независимой, но дружественной Украины. Эти же балоболы в 2022 году обещали нашему военно-политическому руководству, что Армию России будут встречать с цветами в Киеве.

        Еще в этой группировки ряд элитариев, чьи интересы и доходы ущемлены войной и перспективами того, что в будущем им не найдется места в новой России. Медиаперсоны - например Пугачева, прочие перебежчики и "замолчавшие". Все эта свора опирается на медленно растущую, инфантильную часть населения, которая хочет чтобы было "как прежде".
        Сила этих внутренних врагов растет: с гибелью значительной части патриотов на войне, с негативными тенденциями в экономики и "позиционным тупиком". Они не тратятся на СВО, напротив. Будущие выборы ГосДумы во многом станут референдумом за Победу или за «похабный мир».
        1. mikh-korsakov Звание
          mikh-korsakov
          +7
          Сегодня, 12:27
          Будущие выборы ГосДумы во многом станут референдумом за Победу или за «похабный мир».


          Выборы в Госдуму референдум? Круто! Госдума - это про то чтобы "как у людей". Это как, чтобы в костюмчике наличествовал лейбл. Как же без этого, а то подумают... В 90-ые тогдашние коммунисты пытались протестовать, но им дали укорот . Сейчас же Дума - хор пушистых зайчиков, которые поют осанну царю. Хотел бы я посмотреть на смельчака в Думе, который бы осмелился задать царю хоть один неприятный вопрос, а их накопилось много. Я думаю что вылетел бы из Думы как пробка под предлогом... Но предлог найдут. Впрочем кто хочет пусть голосует
          1. Гражданский Звание
            Гражданский
            0
            Сегодня, 12:51
            Цитата: mikh-korsakov
            Думе, который бы осмелился задать царю хоть один неприятный вопрос, а их накопилось много.

            Вы меня пугаете Михаил, раньше Вы придерживались совсем другой позиции...
            1. mikh-korsakov Звание
              mikh-korsakov
              0
              Сегодня, 12:59
              Я придерживаюсь не позиции, потому что я в позициях не разбираюсь, ибо не состоял, каюсь... А так, что вижу, о том пою. Это плохо, это то что Ленин критиковал и обзывал как то, а как забыл. Стар стал. .
              1. Гражданский Звание
                Гражданский
                +2
                Сегодня, 13:37
                Цитата: mikh-korsakov
                Я придерживаюсь не позиции, потому что я в позициях не разбираюсь, ибо не состоял, каюсь... А так, что вижу, о том пою. Это плохо, это то что Ленин критиковал и обзывал как то, а как забыл. Стар стал. .

                Оппортунизм
      4. oleg-nekrasov-19 Звание
        oleg-nekrasov-19
        +1
        Сегодня, 11:47
        Интересно , на свадьбе присутствовали "партнеры" из Украины? Они там в Дубае завсегдатаи , но не те ,которые из ПГТ или сел незалежной , а те у которых ПМЖ в Ницце и Монако ,но они активно учавствуют в идеологической прокачке рядового селюка из Украины.
      5. uralex Звание
        uralex
        +1
        Сегодня, 13:44
        как усы кремля отмечает 28-летие дочери от первого брака в Дубае
        Эх, иранских фейерверков бы им туда...
    3. yuriy55 Звание
      yuriy55
      +3
      Сегодня, 11:10
      Цитата: Курильщик
      Бред какой-то!!!

      Мне одному стало понятно, что статьи о переговорах России и Украины нужно игнорировать, особенно автора Мындаря?
    4. Наводлом Звание
      Наводлом
      +2
      Сегодня, 11:20
      Цитата: Курильщик
      И вообще, мирняк на той стороне - наши люди!

      В определённом смысле так и есть.
      И если в грядущей истории России появится правитель - собиратель земель, то наши правнуки будут учиться в одних классах и читать об этоих событиях в учебниках, как мы читали о Гражданской войне.
      Более того, соседей, живущих в одной многоэтажке, за несколько лет обстоятельства и собственная глупость могут сделать непримиримыми врагами.
      И всё равно это будут наши люди.
    5. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      -2
      Сегодня, 11:30
      Курильщик
      Сегодня, 11:00
      Бред какой-то!!! Мне одному кажется, что вся эта заворушка - сюр, полный сюр!!
      Ну сами подумайте- тут воюем, тут нет, сюда стреляем, сюда нет. Киноактеры приезжают, пиаряться и уезжают, Какой то жук наркоман - его нельзя стрелять..И вообще, мирняк на той стороне - наши люди! Но если что, они наведут на тебя ракеты, отравят, подложат взрывчатку и прочее..

      hi Други мои, не забываем, что у спецпреда Дмитриева открывается уникальная возможность налаживания отношений с сионистами и янки зятьковым ( кушнер ) - витьковым и прочими иврэйскими по ццами, развязавшими войну на БВ с ИРИ, в которой РФ по определению обязана помогать своему стратегическому партнёру по факту двусторонне ратифицированного и подписанного Договора о стратегическом партнёрстве.
      1. свой1970 Звание
        свой1970
        +2
        Сегодня, 11:57
        Цитата: ZovSailor
        ИРИ, в которой РФ по определению обязана помогать своему стратегическому партнёру по факту двусторонне ратифицированного и подписанного Договора о стратегическом партнёрстве

        Для этого ИРИ всего навсего должна была в включить в Договор что нибудь еще кроме курсантов училищ, обмен развединформацией и совместных маневров( ст. 4-6).
        Они испугались Украины и возможных наших просьб о помощи - а мы должны быть святее Папы римского?

        "А че русские не пришли вместо нас за Армению воевать???" (с)
    6. Александр Расмухамбетов Звание
      Александр Расмухамбетов
      +1
      Сегодня, 11:32
      Или мы все дураки или в Кремле неумные люди.
    7. oleg-nekrasov-19 Звание
      oleg-nekrasov-19
      0
      Сегодня, 11:59
      Сепаратные договорнячки присутствуют с самого начала этого сюра , вспомнить можно от тирамиссу ,которые с рук у Абрамовича жрали британские наемники до намоленного амиакопровода ,который идет аккурат мимо Купянска ,Изюма далее вдоль границы ДНР до Запорожья ,по Херсону и в Одессу .
  2. 5.11 Звание
    5.11
    +15
    Сегодня, 11:03
    Сейчас приоритеты у американских переговорщиков другие, и действительно пока место встречи не определено.

    Какой то стыд.
    Звучит как.... хозяин сейчас занят , мы холопы будем подождать .
    1. Курильщик Звание
      Курильщик
      +2
      Сегодня, 11:06
      Цитата: 5.11
      хозяин сейчас занят , мы холопы будем подождать

      так и есть..
  3. Роман Ефремов Звание
    Роман Ефремов
    +3
    Сегодня, 11:08
    Дай Бог, чтобы война с Ираном затянулась на месяцы - тогда Америке станет совсем не до Украины, приоритеты сменятся кардинально!!!
  4. faterdom Звание
    faterdom
    +2
    Сегодня, 11:09
    Можно Пескова поселить где-нибудь вместе с Витковым, пусть не в Абу-Даби ( мы же не звери какие), скажем, на МКС месяцев на девять, и пусть они там друг другу мозги парят. Можно даже Виткова в наш туалет пускать раз в сутки, а то американский там что-то плохо работает, и з него дух анкориджа прет.
    И Зеленский за дверью там не будет околачиваться и мешать разговаривать.
    1. ser-pov Звание
      ser-pov
      0
      Сегодня, 12:18
      Можно даже Виткова в наш туалет пускать раз в сутки, а то американский там что-то плохо работает, и з него дух анкориджа прет.

      Вы наверно имели ввиду вонь Анкориджа?
  5. Комментарий был удален.
    1. Борис Сергеев Звание
      Борис Сергеев
      +2
      Сегодня, 11:55
      Трамп буквально вчера заявил, что без поддержки США Украина не продержалась бы и одного дня.

      Такой вот "посредничек" на "переговорах".
  6. Фразах Звание
    Фразах
    -1
    Сегодня, 11:13
    Главный пункт диалога - восстановление прямых авиарейсов в США так и не перетерли, а в остальном "нам с ними говорить не о чем".
  7. 30 вис Звание
    30 вис
    +5
    Сегодня, 11:14
    Мне одному кажется , что Трамп и ко забалтывают наше руководство , держа перед носом морковку ?
  8. Denis_999 Звание
    Denis_999
    -6
    Сегодня, 11:15
    БЕЗОТНОСИТЕЛЬНО личности Пескова, которого сам на дух НЕ переношу:

    Ребят, а ЧТО ТАКОГО он сейчас сказал?
    Он сказал, что американцы заморозили СВОЁ АМЕРИКАНСКОЕ (!!!) участие в этом переговорном процессе! ВСЁ!

    Война как шла, так и идёт. С процессами или без. Не будь этого переговорного процесса, ход войны НИКАК НЕ УСКОРИЛСЯ БЫ. Как и НЕ УСКОРИЛСЯ он с ним.

    Прибегайте к эмоциям ПО ДЕЛУ, а не так, только увидели рожу с усами - всё, желчь брызжет и глаза дёргаются:)))
    1. Наводлом Звание
      Наводлом
      +1
      Сегодня, 11:39
      Цитата: Denis_999

      Ребят, а ЧТО ТАКОГО он сейчас сказал?
      Он сказал, что американцы заморозили СВОЁ АМЕРИКАНСКОЕ (!!!) участие в этом переговорном процессе! ВСЁ!

      Помните притчу про мальчика, который любил подшутить над другими, крича "Волки!"
      И его перестали воспринимать всерьёз.
      И люди в этом не были виноваты, хотя в тот самый день мальчик не шутил.
    2. Ате_ист Звание
      Ате_ист
      +2
      Сегодня, 11:51
      Он сказал, что американцы заморозили СВОЁ АМЕРИКАНСКОЕ (!!!) участие в этом переговорном процессе! ВСЁ!

      Да нет, не все. Получается, что США заморозили своё участие, а РФ особо и не хотела. Тогда вопрос: а чего участвовала, если не хотела?
      А ответ простой: участвовала потому, что США нефтесанкциями зажали так, что не вздохнуть.
      А теперь и США не до Украины и нефть продается - можно дальше продолжать в том же духе
      1. Denis_999 Звание
        Denis_999
        -1
        Сегодня, 12:49
        1. Если БЫЛА хотя бы гипотетическая возможность отвлечь Трампа от его агрессивной риторики и непосредственной военной помощи Украины, то... ПОЧЕМУ БЫ И НЕТ?!
        2. И что БОЛЕЕ ВАЖНОЕ. Миру было продемонстрировано, КТО затевала/зачинщик украинской эпопеи и С КЕМ будем эту эпопею заканчивать. Стало быть, ВЫВЕЛИ из процесса бешеных до крови бритишей и прочую Европу, сделав их НЕсубъектными!!!
  9. taiga2018 Звание
    taiga2018
    +6
    Сегодня, 11:18
    То есть вся "стратегия" СВО свелась к ожиданию переговоров,а пока сидите люди и ждите когда по вам прилетит украинский бпла?
    1. guest Звание
      guest
      0
      Сегодня, 14:30
      Цитата: taiga2018
      сидите люди и ждите когда по вам прилетит украинский бпла?

      А ведь прилететь вполне может по кремлёвским, покойный аятола не даст соврать.
      1. taiga2018 Звание
        taiga2018
        0
        Сегодня, 15:33
        Цитата: guest
        А ведь прилететь вполне может по кремлёвским, покойный аятола не даст соврать.

        Думаю вся страна этого втихаря ждет,может когда петух жареный клюнет тогда кремлевские проснутся.
        1. guest Звание
          guest
          0
          Сегодня, 16:31
          Цитата: taiga2018
          тогда кремлевские проснутся.

          Просыпаться уже будет тогда некому.
  10. Ivan№One Звание
    Ivan№One
    +2
    Сегодня, 11:34
    Заморожен мертворожденный план?
  11. Комментарий был удален.
  12. Александр Расмухамбетов Звание
    Александр Расмухамбетов
    +3
    Сегодня, 11:38
    Всем Кремлем ушли бы в отставку,эти нечего решить не могут ни на одном направлении.
    1. akropin Звание
      akropin
      +7
      Сегодня, 11:48
      Сами не уйдут. Очень все начинает напоминать 1917-й, с его знаменитым "Верхи ни не могут, а низы не хотят." У меня еще вопрос - какая цель взаимного уничтожения славян на ЛБС на сегодняшний день? У нас точно есть цель?
      1. alovrov Звание
        alovrov
        -4
        Сегодня, 12:28
        Нет. Это напоминает май 41. Выполнять договорняк, армию не мобилизовывать, на провокации не поддаваться.
      2. Александр Ра Звание
        Александр Ра
        0
        Сегодня, 16:36
        Вопрос к вопросу: как не допустить единства фактов – запад духовно изуродовал украинцев и РФ физически «перемалывает» их?
  13. Nicola Звание
    Nicola
    +2
    Сегодня, 11:57
    Везде говорят,с террористами переговоры не ведут. Каждый день ящик напоминает,произошёл террористический акт,отбомбились по мирным,взорвали мост и т.д.... и тому подобное Ящик напоминает,наши удары происходят только в ответ на террористические атаки куева.Так что происходит на самом деле ? Война,СВО ,или подковёрные движения миллиардеров по извлечению ископаемых и сверхприбылей ?
  14. dnestr74 Звание
    dnestr74
    +2
    Сегодня, 11:58
    Мы выпрашиваем переговоры, так со стороны смотрится, Украине похоже нафиг не нужны
  15. Валюша Звание
    Валюша
    +1
    Сегодня, 12:20
    Главный переговорщик со Штатовской бандой слинял. Теперь он полностью заменяет МИД. Денно и нощно комментирует действия США и ЕС. Сильно озабочен их политическими и экономическими промахами. Дает "советы". Вроде бы его должность при Кремле ( заметьте, не в правительстве, а при Кремле) инвестиционная деятельность. Интересно, от его деятельности много в Россию инвестировали? Похоже наоборот, от России старается урвать для чьго-то счастья. В итоге - как "переговорщик" он, не приведи Господи. По инвестициям он просто ничто. От его "переговоров" чуть не сдались хохлам и Штатам на СВО. По "инвестициям" чуть не заплатили триллионы, чтобы США без проблем осваивали Российский Север и вывозили богатства через Берингов тоннель, который мы и должны построить. Теперь он занялся вопросами МИДа. Странная должность у него при Кремле. Как он вообще оказался там? Ни за что не отвечает, занимается чем хочет. Ждем результатов его МИДовской деятельности.
    1. alovrov Звание
      alovrov
      +1
      Сегодня, 12:27
      Вообще то он часть еврейского лобби, ровно поэтому стал переговорщиком. Не стОит недооценивать его возможности.
  16. alovrov Звание
    alovrov
    +2
    Сегодня, 12:26
    Конечно американцам смысла нет дальше дурака валять. Не получилось заморозить бывшую УССР, чтобы не воевать на два фронта - теперь смысла нет переговариваться. И только для старомодных простаков из башни Ушакова/Пескова/Дмитриева - "стремление к переговорам у Трампа искреннее", ну и прочий бред. Все что надо для обычного тургеневского - нас снова обманули. Стыдно за Россию.
  17. Жека111 Звание
    Жека111
    -1
    Сегодня, 12:26
    Политические пируэты...... Тьфу.
    А все эти нынешние политики-миротворцы России войдут в историю как негодяи и подонки, паразитирующие на народном горе.
    Ждем с нетерпением выборов в сентябре
    1. vfkuk Звание
      vfkuk
      0
      Сегодня, 13:13
      [quote]Ждем с нетерпением выборов в сентябре[quote]
      А что должно измениться?
  18. Lako Звание
    Lako
    -1
    Сегодня, 12:29
    Ай-яй-яй. Что ж теперь делать? А если Иран, ещё долго продержится? Что, Дмитриеву, теперь в США, вообще не ездить?
  19. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 12:37
    Цитата: Наводлом
    Если правда, то за один только этот факт стоило бы лишить Пескова должностей и регалий.
    Тогда надо лишать не одного Пескова. Там все такие
  20. Fisher Звание
    Fisher
    +1
    Сегодня, 12:44
    Пескову не стыдно заявлять, что штатам сейчас не до нас, поэтому мы в прихожей постоим, подождём когда они до нас соизволят снизойти и вынесут своё решение и пойдем мы солнцем палимые, повторяя суди его бог. Какая-то странная позиция для суверенной страны
    1. Дилетант Звание
      Дилетант
      +1
      Сегодня, 12:57
      Какая-то странная позиция для суверенной страны

      Судя по тому, что ударов по центрам принятия решений в Киеве как не было, так и нет, а так же некоторым принятым решениям после "Минсков", "Стамбулов" и "Анкориджей", уровень суверенитета следует уточнить.
  21. guest Звание
    guest
    0
    Сегодня, 14:25
    Трехсторонние переговоры по Украине временно заморожены

    Жаль, что только временно.
  22. Товарищ Ким Звание
    Товарищ Ким
    0
    Сегодня, 15:14
    Цитата: ser-pov
    Вчера в VK выложили фото как усы кремля отмечает 28-летие дочери от первого брака в Дубае. О каких ответных ударах по центрам принятия решений можно говорить, когда "партия мира " любителей Куршавелей, Ницци и т.д. правит балом....


    Это Вы ещё не видели фото его дочуры с американским флагом (из нашего сегмента сети фото удалили, но вэйбек машина помнит все наши грехи).
    Эх грехи молодости, чего для Родины не сделаешь! Единственное объяснение, младшая Песковка- наш хорошо залегендированный агент.
    И все эти "коленца в растопырку", вынужденная игра, что-бы противник расслабился, пустил грязные слюни и выдал секреты.
    Мне вот тоже, по работе приходилось флаг супостата штопать. Плевался, но сделал хорошо- получил что-то типа аналога нашей благодарности, за несение службы)