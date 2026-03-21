Американский десант на иранском острове Харк – вопрос времени?

Американский десант на иранском острове Харк – вопрос времени?
Недавно американское издание Axios сообщило, что президент США Дональд Трамп рассматривает возможность высадки десанта на иранский остров Харк. Учитывая, что Пентагон направил на Ближний Восток десантный корабль USS Tripoli с 2500 морских пехотинцев на борту, такое развитие событий очень даже возможно. Американцы стремятся к экономическому удушению Тегерана, для которого остров Харк имеет важное стратегическое значение.



В случае если США установят контроль над островом, Тегеран практически перестанет получать прибыль от продажи углеводородов – Харк это крайне важный экспортный хаб, через который происходит отгрузка 90% иранской нефти. Взяв под контроль Харк, а также несколько других островов в Персидском заливе (Ливан, Киш и Кешм), американцы будут контролировать Ормузский пролив. Однако подобная операция, как отмечают аналитики, может нести в себе существенные риски для американцев и обернуться серьезными потерями.

Некоторые даже сравнивают остров Харк с островом Змеиный. Как отмечает, в частности, политолог Юрий Баранчик, взять Харк американцы смогут, поскольку обладают силами флота и авиации, достаточными для изоляции такого объекта, однако его удержание может дорого им стоить.

Многие помнят остров Змеиный, который мы, конечно, взяли. И долго удерживали. Но потом пришлось уходить, потому что удерживать скалу в море, которую постоянно обстреливают и на которой негде укрыться, нет никакого смысла. Харк в этом смысле еще хуже Змеиного, потому что он лежит буквально под боком у Ирана в зоне досягаемости ракет, дронов, береговых комплексов, диверсионных средств и авиации.

Такое мнение имеет под собой основания, однако, на взгляд автора, ситуация с островом Харк всё же выглядит не столь однозначно – американцам вполне под силу его удержать. На данный момент США и Израиль имеют господство в воздухе, что подтверждают многочисленные видео. На одном из них американский самолёт спокойно летает в небе над Исфаханом, по которому наносились массированные авиаудары.

Иранское ПВО, судя по всему, практически полностью подавлено – ВВС США настолько пренебрегают им, что бомбардировщики B-1B Lancer не отключают транспондеры на подлете к Персидскому заливу.

Количество же применяемых Ираном ракет и дронов постепенно снижается – 15 марта Иран выпустил всего 20 баллистических ракет, что является самым низким показателем с момента начала войны (в первый день войны было выпущено 350 ракет, во второй уже 175). Тем не менее Иран всё еще способен наносить очень болезненные и точные удары.


Некоторые обыватели задаются вопросом: если США и Израиль практически подавили иранское ПВО и имеют господство в воздухе, почему они просто не разбомбят всю нефтяную промышленность Ирана и инфраструктуру её экспорта?

Сделать это, в принципе, США и Израилю не составит труда. В какой-то момент Израиль этим и занялся, начав массированные удары по НПЗ, однако быстро был одёрнут американцами. Почему? А потому что начинал военную операцию Трамп вовсе не для этого.

Какова цель Трампа?



Полностью разрушить нефтяную промышленность Ирана США и Израиль могут, и достаточно быстро. Помешать этому иранские войска, судя по всему, не в состоянии. Однако подобные действия приведут к тому, что иранская экономика рухнет и в стране начнётся гуманитарная катастрофа и хаос.

Но, как уже было сказано выше, Дональд Трамп начинал операцию вовсе не для этого – его целью было взять иранскую нефть под контроль, а не уничтожить всю нефтяную инфраструктуру.

Поэтому главной задачей США является обезглавливание Ирана и его экономическое удушение с целью заставить политическое руководство Тегерана (вне зависимости от того, кто именно там будет сидеть) выполнять волю Вашингтона. Исходя из этого, десантные операции по захвату островов в Персидском заливе – в первую очередь острова Харк – является приоритетом США.


В сложившихся обстоятельствах захват островов — это лишь вопрос времени. Подобные десантные операции уже готовятся, и, вероятно, мы их увидим в ближайшие две-три недели.

Конечно, взяв под контроль острова, американцы окажутся в достаточно уязвимом положении и понесут потери – мы наверняка увидим видео прилётов иранских БПЛА, а возможно, и ракет, по их разворачивающимся силам. Однако, учитывая, что бомбардировки Ирана продолжаются ежедневно, возможностей атаковать у Тегерана постепенно становится всё меньше, эти атаки могут оказаться недостаточно мощными для того, чтобы заставить США отступить.

Захват островов позволит американцам контролировать не только Ормузский пролив, но и все побережье Ирана. Тегеран же фактически окажется в состоянии полной блокады.

Но насколько ВС США будут устойчивы к потерям, которые будут неизбежны при захвате и удерживании островов под контролем? Это мы, вероятно, скоро узнаем.

«США и Израиль последовательно выбивают ключевые элементы иранской элиты»


На данный момент может показаться, что планы Трампа по Ирану провалились и вместо короткой военной операции он оказался надолго втянут в войну. Для таких рассуждений есть основания – Иран всё еще контролирует Ормузский пролив и пропускает через него только согласованные с ним корабли (и атакуя иные), тем самым взвинчивая цены на нефть. Также иранское руководство успешно атакует американские базы в соседних арабских странах, объекты нефтяной инфраструктуры монархий Персидского залива и постоянно делает заявления о том, что не планирует капитулировать.

Кажется, что иранский режим демонстрирует устойчивость, несмотря на убийство большей части его политических лидеров. Но так ли это на самом деле?

Политолог Илья Гращенков, например, полагает, что Трамп не так уж и увяз на Ближнем Востоке, как многим хотелось бы думать.

Ситуация вокруг Ирана все меньше напоминает затяжной региональный конфликт и все больше управляемую кампанию по демонтажу правящего режима. США и Израиль последовательно выбивают ключевые элементы иранской элиты. Под удары попадают не только военные, но и политико-религиозное руководство: аятоллы, представители КСИР, управленцы. Сегодняшние сообщения о ликвидации таких фигур, как Али Лариджани, а также командования «Басидж», указывают на то, что речь идет не о тактических операциях, а о попытке лишить систему управляемости как таковой,
считает политолог.

По его мнению, в сложившейся ситуации критическим становится вопрос воспроизводства элиты. И как раз с этим у Ирана серьезные проблемы.

Замещать выбывающих становится всё сложнее. Во-первых, кадровый резерв ограничен, так как система десятилетиями зачищала альтернативные центры влияния. Во-вторых, внутри самой верхушки нарастает неопределенность: не до конца понятно, кто реально принимает решения, в каком состоянии находится верховный лидер и, главное, существует ли консенсус среди аятолл относительно его фигуры. Это типичная ситуация для систем, входящих в фазу турбулентности: формальные институты еще существуют, но не обеспечивают согласованности элит. Возникает эффект «пустого центра», когда власть вроде бы есть, но она всё меньше способна координировать действия различных групп.

Таким образом, утверждения о том, что политический режим в Иране по-прежнему контролирует ситуацию, выглядят всё менее убедительно, поскольку становится всё менее ясно, а кто именно её контролирует? Ведь большинство преданных аятоллы Али Хаменеи людей уже убиты вместе с ним.

Действительно, можно менять аятолл/министров хоть каждый день, но управляемость страной в сложившихся обстоятельствах при этом всё больше теряется.

США и Израиль в принципе действуют в соответствии с военной наукой – сначала уничтожается ПВО и ПРО, а затем авиация и флот. Параллельно с этим наносятся удары по центрам принятия решений, т.е. по политической и военной верхушке страны. Фактически ни один политический лидер Ирана не может чувствовать себя в безопасности – над головой каждого из них висит дамоклов меч.

Всех, кто публично отвергает условия США, в итоге убивают. Ныне объявить себя лидером Ирана равноценно совершить самоубийство. По всей видимости, это будет происходить до тех пор, пока в элитах не начнется полный хаос (а учитывая, что большинство назначенных и преданных Хаменеи лидеров были убиты, это вполне вероятно) и можно будет организовать переворот, либо пока у власти не останется кто-то, готовый к переговорам на американских условиях.

Заключение


Даст ли стратегия США и Израиля результат?

Это станет понятно в ближайшие 2–3 недели. Пока что Иран пытается держать удар и наносит весьма болезненные удары по союзникам США на Ближнем Востоке – монархиям Персидского залива, – однако в целом ситуация для Тегерана постепенно всё больше ухудшается.

Американцы рассчитывают добиться своих целей без полного уничтожения нефтегазовой инфраструктуры Ирана (в отличие от Израиля, который вслед за ударами по НПЗ 18 марта нанес удар по крупнейшему газоперерабатывающему заводу Ирана), именно поэтому их приоритетом является захват острова Харк, удушение Ирана посредством блокады и принуждение его к переговорам на своих условиях.

Однако в случае, если США не смогут реализовать свои планы по захвату островов, то Вашингтон и Тель-Авив, вероятно, приступят к полному уничтожению нефтяной инфраструктуры Ирана.
  Борис Сергеев
    Борис Сергеев
    Сегодня, 04:50
    Оказывается, в "соответствии с военной наукой" нужно сначала уничтожить ПВО и ПРО и параллельно наносить удары по политической и военной верхушке противника.
    Тогда каким же образом проводится СВО? Вопреки военной науке?
    ZovSailor
      ZovSailor
      Сегодня, 05:36
      Дополнение по теме- Хорошо повторять тезисы аналитиков и экспертов с разных сторон, но нельзя забывать историю ближайшего и прошлого веков на примере Афганистана, Вьетнама откуда агрессорам и террористам янки пришлось с позором бежать.
      Целью сионистов и янки служили путём молниеносной кратковременной войны овладеть углеводородным пространством с "эффектом бабочки" получить геостратегическое влияние на мировой рынок нефти и газа с учётом "лёгкой победы" над Венесуэлой с похищением Мадуро.
      Получить контроль над странами ОПЕК+ и диктовать свои условия России и Пекину в свете большой политики.
      В нынешних условиях неудачи молниеносной войны сионисты и янки намерены поджечь весь БВ,
      так как иранскому народу приходится отвечать на удары поражением военных амерзких баз в странах Персидского залива и по нефте-газовой структуре шейхов с вложенными капиталами полосатых.
      Из прокси-сил и стран НАТО не надо никто не изъявил желание участвовать в позорной агрессорско-захватнической войне.
      Главный вывод - Даже захватив стратегически важные участки нефте-газодобычи сионисты и янки не смогут их удержать продолжительное время, потому что для иранского народа идёт экзистенциальная священная война, в которой невозможно победить сплочённый народ, элита которого не ездит по Куршавелям в силу санкций и не имеет недвижимость на лазурных берегах гейропы и Карибов.
      ZovSailor
        ZovSailor
        Сегодня, 06:03
        Что ещё важно отметить по ходу развязывания неспровоцированной войны сионистами и янки против ИРИ, хвост сионистов управляет собакой рыжего Сатаны из Фашингтона.
        Подавший в отставку руководитель антитеррористического управления Кент в интервью журналисту Такеру Карлсону заявил, что направлял доклад хозяину бидэ ( штаб Фашингтона ) перед 28 февраля, но не уверен в его ознакомлении жертвой файлов Эпштейна.
        Весь цымес в том, что ястребы войны и сионистское лобби в конгрессе и бидэ оказывают влияние на политику янки и держат за фаберже рыжего Сатану, а в докладе Кента был вывод об отсутствии у руководства ИРИ активации с ЯО.
        Сигнал при падении снаряда сионистов в 350 м от объекта АЭС Бушер подстёгивает ИРИ к ответу на ядрёный объект Димона у поц цев биби, что может привести к закрытию проекта "территории с одной бомбой" по выражению усопшего Г. Киссинджера.
    роман66
      роман66
      Сегодня, 06:46
      Вопреки всему. И разуму - тоже
  Николай Малюгин
    Николай Малюгин
    Сегодня, 05:08
    Земля хоть и неживая субстанция,но она способна ответить безумству человека.Добывать жидкую нефть,чтобы ее превратить в газ,который оседает на моря,на полях.И убивает все живое.Все натуральное можно заменить искусственным.В Корее создали искусственных муравьев.И человека можно наделить искусственным разумом.Только вряд ли он останется человеком.Земля уже не раз очищалась от неблагодарных квартирантов.Об этом надо помнить.
  RockerMan
    RockerMan
    Сегодня, 05:18
    Захватят матрасники остров и удержат. Сил и средств для этого у них достаточно. Заодно сделают больно Китаю, практически закрыв экспорт иранской нефти в Поднебесную. Что было одним из главных целей начала войны для янкесов.
  Дырокол
    Дырокол
    Сегодня, 05:39
    Автор всё верно написал. Но вот высадка на остров очень рискована. Для поддержки десанта нужно много авиации и поэтому нужно разрешение на использование воздушного пространства стран Ближнего Востока. По крайней никто о этом не заявлял. Хотя писали, что США стали применять вертолёты на проливом, а это невозможно без базирования в ОАЭ или Катаре.
    По моему высадка будет сначала на берегу и приоритетнее выглядит район порта Джаск, там и ВПП есть и порт.
  Тот же ЛЕХА
    Тот же ЛЕХА
    Сегодня, 05:50
    Тогда каким же образом проводится СВО? Вопреки военной науке?

    А теперь представьте как НАТО во главе с США начнет выбивать наше централизованное руководство в случае конфликта. request
    Долго ли наш военные продержатся без приказов из Москвы? what
    После Ирана мы следующие для США.
    Andy_nsk
      Andy_nsk
      Сегодня, 06:05
      А теперь представьте как НАТО во главе с США начнет выбивать наше централизованное руководство в случае конфликт

      В случае глобального конфликта наши стратегические силы нанесут ядерный удар, и мало никому не покажется! Только это и сдерживает наших потенциальных противников. А наши неядерные силы они не боятся, особенно после четырёх-летней "спецоперации"
  командир
    командир
    Сегодня, 06:02
    Неужели в Пентагоне все сошли с ума? Откуда вообще пошла информация о подготовке Морской десантной операции типа "Вторжение" или "Захват" на острова Персидского залива? Гляньте на карту. Остров Харк находится в северной части Персидского залива. Группировок сил ВМС США в Персидском заливе нет. Для оперативного развертывания ДЕСО необходимо пройти Ормузский пролив. В Ормузском проливе сейчас полное минное и огневое господство Ирана. Проливную зону ДЕСО в обеспечение трех тральщиков Эстонии преодолевать будет? Даже, если каким-то образом группировку сил в Персидском заливе американцы нарастят, то для проведения десантной операции на острова необходимо безоговорочное господство в воздухе в обширном районе Персидского залива. А с опорой на что будет проведена десантная операция? Даже "Бурю в пустыне" американцы полгода готовили, наращивали войска и силы. Хотя, сошедших с ума дилетантов в военном деле предостаточно.
    ZovSailor
      ZovSailor
      Сегодня, 06:16
      командир
      Сегодня, 06:02

      hi Не претендую на эксклюзив в условиях тумана войны, поскольку идут вбросы с разных сторон.
      Один из последних заслуживает внимание- Не исключено проведение воздушных десантных операций с территорий Ирака, азз еров, Туркменистана, скоординированное по времени с приходом УДК морпёхов 2500Х2, а перед этим отвлекающими действиями и усиленным ракетно-бомбовым обстрелом.
  командир
    командир
    Сегодня, 06:15
    Ну и наконец, инфраструктура о. Харк - это сосредоточение чрезвычайно опасных производств. Достаточно малых средств для того, чтобы не только взорвать эти производства, но и уничтожить в этом огне все войска и даже силы высадки ДЕСО в кратчайший срок. Или автор считает, что КСИР будет молча наблюдать как идет захват островов? К подрыву уже подготовлена вся инфраструктура острова.
  Тот же ЛЕХА
    Тот же ЛЕХА
    Сегодня, 06:19
    В случае глобального конфликта наши стратегические силы нанесут ядерный удар, и мало никому не покажется!

    Сомневаюсь я в решимости политического руководства России принять такое решение. request
    Найдут тысячи отговорок и причин не делать этого.