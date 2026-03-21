Американский десант на иранском острове Харк – вопрос времени?
Недавно американское издание Axios сообщило, что президент США Дональд Трамп рассматривает возможность высадки десанта на иранский остров Харк. Учитывая, что Пентагон направил на Ближний Восток десантный корабль USS Tripoli с 2500 морских пехотинцев на борту, такое развитие событий очень даже возможно. Американцы стремятся к экономическому удушению Тегерана, для которого остров Харк имеет важное стратегическое значение.
В случае если США установят контроль над островом, Тегеран практически перестанет получать прибыль от продажи углеводородов – Харк это крайне важный экспортный хаб, через который происходит отгрузка 90% иранской нефти. Взяв под контроль Харк, а также несколько других островов в Персидском заливе (Ливан, Киш и Кешм), американцы будут контролировать Ормузский пролив. Однако подобная операция, как отмечают аналитики, может нести в себе существенные риски для американцев и обернуться серьезными потерями.
Некоторые даже сравнивают остров Харк с островом Змеиный. Как отмечает, в частности, политолог Юрий Баранчик, взять Харк американцы смогут, поскольку обладают силами флота и авиации, достаточными для изоляции такого объекта, однако его удержание может дорого им стоить.
Такое мнение имеет под собой основания, однако, на взгляд автора, ситуация с островом Харк всё же выглядит не столь однозначно – американцам вполне под силу его удержать. На данный момент США и Израиль имеют господство в воздухе, что подтверждают многочисленные видео. На одном из них американский самолёт спокойно летает в небе над Исфаханом, по которому наносились массированные авиаудары.
Иранское ПВО, судя по всему, практически полностью подавлено – ВВС США настолько пренебрегают им, что бомбардировщики B-1B Lancer не отключают транспондеры на подлете к Персидскому заливу.
Количество же применяемых Ираном ракет и дронов постепенно снижается – 15 марта Иран выпустил всего 20 баллистических ракет, что является самым низким показателем с момента начала войны (в первый день войны было выпущено 350 ракет, во второй уже 175). Тем не менее Иран всё еще способен наносить очень болезненные и точные удары.
Некоторые обыватели задаются вопросом: если США и Израиль практически подавили иранское ПВО и имеют господство в воздухе, почему они просто не разбомбят всю нефтяную промышленность Ирана и инфраструктуру её экспорта?
Сделать это, в принципе, США и Израилю не составит труда. В какой-то момент Израиль этим и занялся, начав массированные удары по НПЗ, однако быстро был одёрнут американцами. Почему? А потому что начинал военную операцию Трамп вовсе не для этого.
Какова цель Трампа?
Полностью разрушить нефтяную промышленность Ирана США и Израиль могут, и достаточно быстро. Помешать этому иранские войска, судя по всему, не в состоянии. Однако подобные действия приведут к тому, что иранская экономика рухнет и в стране начнётся гуманитарная катастрофа и хаос.
Но, как уже было сказано выше, Дональд Трамп начинал операцию вовсе не для этого – его целью было взять иранскую нефть под контроль, а не уничтожить всю нефтяную инфраструктуру.
Поэтому главной задачей США является обезглавливание Ирана и его экономическое удушение с целью заставить политическое руководство Тегерана (вне зависимости от того, кто именно там будет сидеть) выполнять волю Вашингтона. Исходя из этого, десантные операции по захвату островов в Персидском заливе – в первую очередь острова Харк – является приоритетом США.
В сложившихся обстоятельствах захват островов — это лишь вопрос времени. Подобные десантные операции уже готовятся, и, вероятно, мы их увидим в ближайшие две-три недели.
Конечно, взяв под контроль острова, американцы окажутся в достаточно уязвимом положении и понесут потери – мы наверняка увидим видео прилётов иранских БПЛА, а возможно, и ракет, по их разворачивающимся силам. Однако, учитывая, что бомбардировки Ирана продолжаются ежедневно, возможностей атаковать у Тегерана постепенно становится всё меньше, эти атаки могут оказаться недостаточно мощными для того, чтобы заставить США отступить.
Захват островов позволит американцам контролировать не только Ормузский пролив, но и все побережье Ирана. Тегеран же фактически окажется в состоянии полной блокады.
Но насколько ВС США будут устойчивы к потерям, которые будут неизбежны при захвате и удерживании островов под контролем? Это мы, вероятно, скоро узнаем.
«США и Израиль последовательно выбивают ключевые элементы иранской элиты»
На данный момент может показаться, что планы Трампа по Ирану провалились и вместо короткой военной операции он оказался надолго втянут в войну. Для таких рассуждений есть основания – Иран всё еще контролирует Ормузский пролив и пропускает через него только согласованные с ним корабли (и атакуя иные), тем самым взвинчивая цены на нефть. Также иранское руководство успешно атакует американские базы в соседних арабских странах, объекты нефтяной инфраструктуры монархий Персидского залива и постоянно делает заявления о том, что не планирует капитулировать.
Кажется, что иранский режим демонстрирует устойчивость, несмотря на убийство большей части его политических лидеров. Но так ли это на самом деле?
Политолог Илья Гращенков, например, полагает, что Трамп не так уж и увяз на Ближнем Востоке, как многим хотелось бы думать.
По его мнению, в сложившейся ситуации критическим становится вопрос воспроизводства элиты. И как раз с этим у Ирана серьезные проблемы.
Таким образом, утверждения о том, что политический режим в Иране по-прежнему контролирует ситуацию, выглядят всё менее убедительно, поскольку становится всё менее ясно, а кто именно её контролирует? Ведь большинство преданных аятоллы Али Хаменеи людей уже убиты вместе с ним.
Действительно, можно менять аятолл/министров хоть каждый день, но управляемость страной в сложившихся обстоятельствах при этом всё больше теряется.
США и Израиль в принципе действуют в соответствии с военной наукой – сначала уничтожается ПВО и ПРО, а затем авиация и флот. Параллельно с этим наносятся удары по центрам принятия решений, т.е. по политической и военной верхушке страны. Фактически ни один политический лидер Ирана не может чувствовать себя в безопасности – над головой каждого из них висит дамоклов меч.
Всех, кто публично отвергает условия США, в итоге убивают. Ныне объявить себя лидером Ирана равноценно совершить самоубийство. По всей видимости, это будет происходить до тех пор, пока в элитах не начнется полный хаос (а учитывая, что большинство назначенных и преданных Хаменеи лидеров были убиты, это вполне вероятно) и можно будет организовать переворот, либо пока у власти не останется кто-то, готовый к переговорам на американских условиях.
Заключение
Даст ли стратегия США и Израиля результат?
Это станет понятно в ближайшие 2–3 недели. Пока что Иран пытается держать удар и наносит весьма болезненные удары по союзникам США на Ближнем Востоке – монархиям Персидского залива, – однако в целом ситуация для Тегерана постепенно всё больше ухудшается.
Американцы рассчитывают добиться своих целей без полного уничтожения нефтегазовой инфраструктуры Ирана (в отличие от Израиля, который вслед за ударами по НПЗ 18 марта нанес удар по крупнейшему газоперерабатывающему заводу Ирана), именно поэтому их приоритетом является захват острова Харк, удушение Ирана посредством блокады и принуждение его к переговорам на своих условиях.
Однако в случае, если США не смогут реализовать свои планы по захвату островов, то Вашингтон и Тель-Авив, вероятно, приступят к полному уничтожению нефтяной инфраструктуры Ирана.
