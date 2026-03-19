Пентагон запросил 200 миллиардов долларов на продолжение войны в Иране

Пентагон обратился к Белому дому с просьбой одобрить запрос в Конгресс на выделение дополнительных 200 миллиардов долларов для продолжения операции против Ирана. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на высокопоставленного чиновника администрации.



Сумма значительно превышает текущие расходы на воздушную кампанию и, по данным источников, пойдет не столько на текущие бомбежки, сколько на срочное наращивание производства критически важных вооружений. Запасы которых, как выяснилось, за три недели конфликта изрядно истощились.

Ранее Financial Times уже сообщала: только за первые шесть дней боев Штаты истратили боеприпасов более чем на 11 миллиардов долларов. А по данным Центра стратегических и международных исследований, за первые 100 часов войны было израсходовано 168 крылатых ракет Tomahawk – каждая ценой по 3,6 миллиона. И это при том, что за пять лет Пентагон закупил лишь 322 таких ракеты.

Проблема для США еще и в том, что Иран, в отличие от Америки, воюет экономно. В ход идут дешевые дроны-камикадзе стоимостью около 30 тысяч долларов, против которых приходится запускать перехватчики Patriot и THAAD ценой в миллионы. Неудивительно, что запасы этих систем тоже тают на глазах.

В Белом доме, впрочем, энтузиазма по поводу гигантского запроса не разделяют. Некоторые чиновники администрации считают, что шансов на одобрение в Конгрессе у этой инициативы практически нет. Ожидается серьезная политическая битва: демократы резко критикуют военную кампанию, а республиканцы, хоть в целом и поддерживают финансирование, пока не придумали, как набрать необходимые 60 голосов в Сенате.
  Арман Бахтикян
    Сегодня, 11:45
    У США уже своя Украина....
    K._2
      Сегодня, 11:50
      нет, матрасы не воюют у себя под боком, к ним не летят дроны, ракеты, не гибнут мирные техасские фермеры, не сидят города без электричества и тепла, пока по крайней мере, вот, если бы у них с Мексикой полыхнуло(не дай Бог конечно чисто по человечески) - вот это была бы своя укропия у них, но, что то мне кажется, они бы долго не церемонились с братским народом, а действовали бы как сионофашисты в Газе и на Ближнем Востоке
      24rus
        Сегодня, 11:55
        А было бы неплохо если бы Мексика военным путем стала Техас обратно отбивать
        Trapper7
          Сегодня, 12:00
          Нет у неё для этого к сожалению ни ресурсов, ни союзников, ни запроса от населения. Вот если бы появилось хотя бы одна составляющая - тогда да, тогда можно было понаблюдать, болея за обе команды)
          paul3390
            Сегодня, 12:25
            Вопрос спорный, если учесть количество мексиканцев и прочих латиносов в США.. Да и количество этнических банд уже просто зашкаливает. Среди которых идея Великого Ацтлана весьма популярна. И гринго они ненавидят на генетическом уровне..

            Так что - в лобовом армейском столкновении Мексике конечно ничего не светит, но вот устроить на территории самих США эпический бардак очень даже в состоянии.. Причём скорее всего - мексиканское руководство даже никто спрашивать не станет..
      berlaga2005
        Сегодня, 11:58
        Скорее всего было бы как в Хиросиме и Нагасаки
      Наводлом
        Сегодня, 12:03
        "братский народ" чуть ли не до 20-го века считался у них одной из разновидностей цветных.
    Курильщик
      Сегодня, 12:02
      А мне кажется, что борьба за выделение денег или не выделение денег конгрессом - это кто будет осваивать эти деньги, причем легально.. Кто то хочет хапнуть, ну тот кто при власти и у кормушки, а кто то против, соответственно- пока отодвинут от кормушки..
  Висенте
    Сегодня, 11:46
    Иран наносит удары по монархиям Залива, в частности по НПЗ и ГПЗ которые продают нефтепродукты американцам или янки имеют долю в них. Иран присутствие в таких проектах американцев похоже рассматривается как соучастие в нападении на Иран. Любое государство где находится американский контингент также подвергается атакам по военным объектам. К чему это приведёт увидим, но не похоже что для персов всё будет безоблачно.
  мерцание
    Сегодня, 11:46
    Запросить то может и запросил, но
    . США сообщили Ирану, что считают свои военные цели достигнутыми и готовятся в ближайшее время выйти из конфликта, отметив, что у Израиля остаются некоторые оперативные задачи, которые он должен завершить перед своим выходом из войны.

    🚫Однако Иран полностью отверг это сообщение, заявив, что не заинтересован в его содержании и продолжит войну до достижения собственных долгосрочных целей, направленных на предотвращение повторения подобных конфликтов.
    Дядя Сэм_2
      Сегодня, 12:26
      Уже писал, что интересно посмотреть на (покерфейс Израиля) на этот событийный вариант, когда США говорят: "Мы - ффсё! Мы победили Иран 8 раз! Мы сваливаем! Давай, "богоизбранный народ", дальше разбирайся сам!" laughing laughing
  topol717
    Сегодня, 11:47
    В ход идут дешевые дроны-камикадзе стоимостью около 30 тысяч долларов
    Где то проскакивала инфа что в РФ себестоимость герани-2 то ли 3 удалось снизить до 12 тыс баксов.
    Schneeberg
      Сегодня, 12:49
      Если их выпекают как горячие пирожки, то почему бы и нет?
  24rus
    Сегодня, 11:47
    Значит ВСУ меньше вооружений и боеприпасов будет поставлено
    Вот бы воспользоваться моментом и дожать уже СВО
    yuriy55
      Сегодня, 12:29
      При хорошем раскладе да сообща можно было и США так дожать, что они забыли бы. дорогу в Восточное полушарие...
      Эта страна возомнила себя властелином мира, а это не так...
  кредо
    Сегодня, 11:49
    Пентагон обратился к Белому дому с просьбой одобрить запрос в Конгресс на выделение дополнительных 200 миллиардов долларов для продолжения операции против Ирана.

    Можно рассматривать это как намеренное действие с целью окончания военной агрессии против Ирана - если Конгресс откажет Трамп умоет руки и свалит всю вину за досрочное окончание войны на Конгресс.
    Вполне рабочий вариант для "миротворца" Дональда. hi
  Наводлом
    Сегодня, 11:50
    Я абсолютно точно знаю, каких специалистов в США никогда не затронет никакой кризис.
    Тех, кто работает за $$$печатным станком$$$
  Андрей Малащенков
    Сегодня, 11:53
    Срочное не срочное - если война обходится по утверждению самих СШП в 1 лярд в день - значит 200 лярдов это 200 дней
    dementor873
      Сегодня, 12:35
      Деньги-то они напечатать могут, а с ракетами так не получится. Где они патриоты с таадами надыбают?
  Mouse
    Сегодня, 11:57
    Диссонанс у меня... Трамп же уже победил.... А им все деньгу подавай.... belay
    роман66
      Сегодня, 12:17
      А отпраздновать? Арку триумфальную?
      Вассе Железнову hi
      Mouse
        Сегодня, 12:38
        Ну да... А размах... Год гулять будут? recourse
        Как в том анекдоте... Омыть покупку на цену в три раза больше.... wassat
        Роман, hi
  Вова
    Сегодня, 12:02
    Несколько дней назад было 50 миллиардов... Однако...
  Сергей Новиков_3
    Сегодня, 12:02
    Ирану нужно помочь в этой войне. Таково моё мнение однозначное. И помочь можно, начав войну на море. Единственный эффективный путь доставки для США всего - техники, людей является морской. На этом пути конвои США должны быть атакованы любыми возможными средствами. Самым эффективным, конечно, остаётся подводная война. У России есть возможности для того, чтобы начать её и выиграть
    роман66
      Сегодня, 12:18
      Немножко наивно
    Вова
      Сегодня, 12:26
      Военный бюджет России в прошлом году составлял 168 625 000 000 $ у США в прошлом году 962 000 000 000. У них перевес во всём. А если ещё добавить страны НАТО... Так что пока мы не вернём полётные задания в наши РВСН, не стоит нам дёргаться.
  Антоний
    Сегодня, 12:12
    Чем и как дожать? По некоторым сведениям производство беспилотников на украине в 2025 4-5 млн (я правда не понял это вместе с экспортом или нет). В 2026 хотят 6-7 млн. Делайте выводы.
    Игнатий555
      Сегодня, 12:33
      Разбить порты, ж.д туннели и депо, мосты и проч. инфраструктуру врага для этого все у нас есть, кроме одного воли и приказа. Все думают о мирном населении. На Украине про наше мирное население никто не думает, бьют прямой наводкой по домам, больницам и школам. В курской области вообще карательную операцию устроили, как фашисты в 1941 г.
  HAM
    Сегодня, 12:46
    Где то заплакал небритый чел,в старом костюме цвета хаки...от зависти и обиды..
  Schneeberg
    Сегодня, 12:47
    А Трамп обещал закончить все войны и экономить бюджет wink
    ТермиНахТер
      Сегодня, 12:52
      Как говорила моя первая жена : "Обещать не значит жениться")))
  ТермиНахТер
    Сегодня, 12:52
    Да, уж - аппетиты у ребят)) хотят, ни много - ни мало, еще 20 % от годового бюджета)))
  AK-1945
    Сегодня, 13:01
    Вспомнил мультфильм там мужик в лес за елкой пошел, все орал маловато будет.