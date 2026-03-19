ОПК Индии разрабатывает для ВМС аналог американского дрона MQ-4C Triton

Оборонно-промышленный комплекс (ОПК) Индии разрабатывает для ВМС аналог американского дрона MQ-4C Triton с реактивным двигателем. Он будет оснащен активной фазированной антенной решеткой, средствами радиоэлектронной борьбы, а также радиотехнической и электронно-оптической разведки.



Об этом сообщили в Индийском управлении оборонных исследований (IDRW).

Сейчас проект находится в стадии разработки чертежей.

В IDRW рассчитывают, что новый высотный БПЛА большой продолжительности полета изменит подход к мониторингу обширных площадей акватории Индийского океана.



Предполагается, что создаваемый в Индии аппарат будет по своим характеристикам аналогичен MQ-4C Triton от американской компании Northrop Grumman. «Американец» способен действовать на высоте более 15 километров и имеет максимальную дальность полета 13,7 тысячи км.



Аппарат способен находиться в воздухе более суток. Он может выполнять длительные миссии даже в сложных климатических условиях. В частности, дрон оснащен системой противообледенения для работы при экстремально низких температурах.

Угол обзора аппарата составляет 360 градусов, что является очень важным фактором при выполнении задач разведки, наблюдения и рекогносцировки. Он способен предоставлять в режиме реального времени разведданные о ситуации в обширных морских и прибрежных пространствах. Чаще всего беспилотник работает в паре с противолодочным самолетом P-8 Poseidon, дополняя его возможности.
  Дядя Сэм_2
Сегодня, 12:00
    Дядя Сэм_2
    0
    Сегодня, 12:00
    И как всегда назовут его Брахман, Хануман или Шива... request
  Андрей Малащенков
+4
Сегодня, 12:00
    Андрей Малащенков
    +4
    Сегодня, 12:00
    Молодцы индусы - они уже разработали аналог Т - 90 аналог калаша аналог С-300 аналог СУ-57 и даже Ф-47 и аналоги еще много чего ..... правда эта хрень плохо стреляет ездиет летает и вообще не работает - но это другое wassat
    PROXOR
+3
Сегодня, 13:01
      PROXOR
      +3
      Сегодня, 13:01
      Шутки шутками, а у нас в дальней морской разведке брешь неимоверная. И вот нашему ВМФ такой разведчик нужен как воздух.
      Аркадий007
-1
Сегодня, 13:58
        Аркадий007
        -1
        Сегодня, 13:58
        Здесь вопрос подняли про индусов, а не про наших.
        PROXOR
0
Сегодня, 15:25
          PROXOR
          0
          Сегодня, 15:25
          И что? Я говорю о нашем ВМФ.
      Дедок
0
Сегодня, 15:02
        Дедок
        0
        Сегодня, 15:02
        И вот нашему ВМФ такой разведчик нужен как воздух.

        еще не решили, кому доверят этот "кусок пирога"
        PROXOR
0
Сегодня, 15:26
          PROXOR
          0
          Сегодня, 15:26
          Ну тут Сухому будет тяжеловато. Калашников может побрыкаться)))
  3. Вова Звание
    Вова
    +4
    Сегодня, 12:00
    Вот когда скопируют, тогда и посмотрим. До сих пор у них как бы не очень хорошо это получалось, в отличии от соседа с китайским разрезом глаз.
  КВУ-НСвД
+1
Сегодня, 12:12
    КВУ-НСвД
    +1
    Сегодня, 12:12
    Да , Тритон это вещь . Но дорогой правда . Удивляет , почему на его базе до сих пор беспилотник ДРЛО не создали . А индусам успехов . Хотя я и сомневаюсь и в его быстром создании , и в его потенциальной степени индусскости
    Denis_999
+1
Сегодня, 12:34
      Denis_999
      +1
      Сегодня, 12:34
      Удивляет , почему на его базе до сих пор беспилотник ДРЛО не создали .


      Технически СЛОЖНО.

      Если делать наверху фюзеляжа РЛС кругового обзора а-ля как на E-3 Sentry, то необходимы стойки для этой "тарелочки", которые НЕКУДА приткнуть и которые будут ПЕРЕКРЫВАТЬ воздушному потоку доступ к воздухозаборнику двигателя. Плюс, электродвигатели для вращения РЛС.

      Если же делать неподвижную РЛС прямоугольной формы ( скорее всего, уже ПОД фюзеляжем ) а-ля как на Saab 340 AEW&C, то придётся сильно удлинять стойки шасси, сделать такое шасси складным будет уже сложнее, плюс, сама РЛС в таком варианте НЕ "видит" перед собой и позади ( она и называется "РЛС БОКОВОГО обзора" ).

      А индусам успехов .


      То, что они закупают у нас сероводороды, ещё НЕ делает их нашими друзьями и союзниками. Я бы на Вашем месте относился к ним АБСОЛЮТНО НЕЙТРАЛЬНО:)
      КВУ-НСвД
+1
Сегодня, 12:43
        КВУ-НСвД
        +1
        Сегодня, 12:43
        Плюс за адекватность комментария . Такая редкость
        Я бы на Вашем месте относился к ним АБСОЛЮТНО НЕЙТРАЛЬНО:)
        лучше пусть каждый на своем месте остаётся hi
  faiver
0
Сегодня, 13:40
    faiver
    0
    Сегодня, 13:40
    напомните мне - что из вооружения индусам удалось самостоятельно спроектировать и произвести в товарных количествах за последние сто лет?
    Denis_999
0
Сегодня, 14:40
      Denis_999
      0
      Сегодня, 14:40
      В-основном, ракетное вооружение разного спектра/назначения. И, да, в таких разработках были нередки случаи сотрудничества с российскими ОКБ.
      faiver
0
Сегодня, 14:55
        faiver
        0
        Сегодня, 14:55
        удалось самостоятельно спроектировать
        - т.е. в переводе означает - НИЧЕГО.....