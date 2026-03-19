Цены на газ в Европе выросли на 35 процентов после удара по заводу СПГ в Катаре
Европа вновь познает магию рыночных отношений: цены на газ взлетели на 35% после ударов по заводу СПГ в Катаре. Апрельский фьючерс на нидерландском TTF пробил отметку в 854 доллара за тысячу кубов (72 евро за МВт*ч) – такого не видели с зимы 2022/2023 годов. На фоне прошлой сессии скачок составил почти 200 долларов и занятно выглядит на ценовом графике.
Все дело в том, что крупнейший в мире производитель сжиженного газа, обеспечивающий пятую часть глобальных поставок, временно вышел из игры.
Интереснее другое: формально завод приостановил работу еще в начале марта. Но именно сейчас, когда обломки от перехваченных ракет упали на объекты в Абу-Даби, рынок осознал: проблема останется надолго. Газ из Катара может не вернуться в прежних объемах ни через месяцы, ни через годы. Аналитики Global Risk Management не исключают самого мрачного сценария – простоя в течение нескольких лет.
Для Европы, которая вышла из зимнего сезона с практически пустыми подземными хранилищами газа, это означает одно: летом за замещение выпавших объемов придется «драться» с Азией. И довольно дорого. Пока европейские политики объясняли своим гражданам необходимость «зеленого перехода» и экономии, реальность внесла свои коррективы.
