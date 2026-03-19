Цены на газ в Европе выросли на 35 процентов после удара по заводу СПГ в Катаре

Европа вновь познает магию рыночных отношений: цены на газ взлетели на 35% после ударов по заводу СПГ в Катаре. Апрельский фьючерс на нидерландском TTF пробил отметку в 854 доллара за тысячу кубов (72 евро за МВт*ч) – такого не видели с зимы 2022/2023 годов. На фоне прошлой сессии скачок составил почти 200 долларов и занятно выглядит на ценовом графике.



Все дело в том, что крупнейший в мире производитель сжиженного газа, обеспечивающий пятую часть глобальных поставок, временно вышел из игры.

Интереснее другое: формально завод приостановил работу еще в начале марта. Но именно сейчас, когда обломки от перехваченных ракет упали на объекты в Абу-Даби, рынок осознал: проблема останется надолго. Газ из Катара может не вернуться в прежних объемах ни через месяцы, ни через годы. Аналитики Global Risk Management не исключают самого мрачного сценария – простоя в течение нескольких лет.

Для Европы, которая вышла из зимнего сезона с практически пустыми подземными хранилищами газа, это означает одно: летом за замещение выпавших объемов придется «драться» с Азией. И довольно дорого. Пока европейские политики объясняли своим гражданам необходимость «зеленого перехода» и экономии, реальность внесла свои коррективы.
  Максим из Иркутска
    Максим из Иркутска
    -11
    Сегодня, 12:21
    Это злорадство? или что?
    ser-pov
      ser-pov
      +15
      Сегодня, 12:27
      За то что они делали по поставкам оружия, свои ракеты наводили по мирным жителям России я буду рад если они там сдохнут в еврогейских странах.
      Ilya-spb
        Ilya-spb
        +1
        Сегодня, 13:19
        Есть хороший источник газа.

        Гейропейцы пусть едят фасоль и горох, да и в баночку попукают)))

        Главное крышку вовремя завинчивать))
    Tagan
      Tagan
      +12
      Сегодня, 12:29
      Это злорадство? или что?

      Момент истины, скорее.
      topol717
        topol717
        +4
        Сегодня, 12:38
        Цитата: Tagan
        Момент истины, скорее.
        На РБК вчера сказали что цены фьючей это одно, а реальные поставки и нефти и газа требуют премию к рынку около 10%. Так что момент истины наступит чуть позже.
    БМС
      БМС
      +9
      Сегодня, 12:31
      Почему бы нет? Можно и позлорадствовать. Ждем очередной пакет санкций.
      astepanov
        astepanov
        +1
        Сегодня, 14:37
        Цитата: БМС
        Можно и позлорадствовать.
        Не рановато ли радуемся? Миллер и Ко вполне могут поднять цены на внутреннем рынке - чтобы больше газа шло "дорогим партнерам". Многолетний опыт и старость приучили к осторожности в прогнозах будущего.
    ZovSailor
      ZovSailor
      +3
      Сегодня, 12:35
      hi Врач сказал в морг, значит в морг!
      РФ долго лечила и терпела выходки сионистов, мелко бритов, матрасников и гейропейцев.
      Бог шельму метит.
      За Крым, за Курск, Донецк, Одессу, за россиян и будущее России!
      am angry
      ergh081
        ergh081
        +1
        Сегодня, 14:36
        Ну какой морг? За какой Курск, Донецк и пр.? Только свиснут враги, и наши бегом побегут Сев потоки ремонтировать, отношения налаживать. У наших властей главная задача - торговать ресурсами России. По-другому они не умеют экономику развивать
    кредо
      кредо
      +5
      Сегодня, 12:37
      Это злорадство? или что?

      Эта проза жизни и жёсткая реальность, и ничего личного - просто бизнес. yes
    ALCA056000
      ALCA056000
      +8
      Сегодня, 12:37
      Какое злорадство ? Это чистая незамутненная радость за гейропу ! Мазохисты получают то, что долго выпрашивали wink
    Mouse
      Mouse
      +6
      Сегодня, 12:44
      А нам, что печалится за них? Энергонезависимость, так энергонезависимость,то что хотели.. .получите, распишитесь.... б
      ваш вср 66-67
        ваш вср 66-67
        +2
        Сегодня, 13:08
        летом за замещение выпавших объемов придется «драться» с Азией.

        Ага. Пусть деруться с кайей да с урсулой. Еще можно в эту кучу добавить мерца с макроном laughing
        Konnick
          Konnick
          +1
          Сегодня, 13:11
          Цитата: ваш вср 66-67
          летом за замещение выпавших объемов придется «драться» с Азией.

          Ага. Пусть деруться с кайей да с урсулой. Еще можно в эту кучу добавить мерца с макроном laughing

          А Мелони?
          ваш вср 66-67
            ваш вср 66-67
            +2
            Сегодня, 14:31
            Цитата: Konnick
            А Мелони?

            Господя.... Да там все разбегутся без драки, если увидят ее вечером, и трезвые... laughing
    Last centurion
      Last centurion
      +1
      Сегодня, 12:44
      Нет, это просто карма такая.
    роман66
      роман66
      +3
      Сегодня, 12:45
      Это да, а что? Рожу воротили от "Северного потока ", жижу им подавай, ну нате
    ТермиНахТер
      ТермиНахТер
      0
      Сегодня, 12:50
      Нет, это подтверждение старого принципа : "Земля круглая - повернется она и другим боком"))) 850 $ за тысячу кубов и это не предел, а в апреле надо начинать закачку на следующую зиму, а хранилища "высосали" очень хорошо, в среднем по гейропе - остаток 25 %. Так что, будет гейропейцам счастье)))
    alexbor
      alexbor
      +1
      Сегодня, 13:00
      Это злорадство? или что?

      констатация факта... пускай перемёрзнут хоть все
    carpenter
      carpenter
      +1
      Сегодня, 13:39
      Цитата: Максим из Иркутска
      Это злорадство? или что?

      Это реальность, в которую Запад сам втянул себя за уши.
  Висенте
    Висенте
    0
    Сегодня, 12:23
    ЕС хотят выкинуть в средние века чтобы начали эволюцию заново? Все крупные производства, промышленность перенесут в более подходящие места.Одна надежда что с Ираном случится нехорошее...
    Мини Мокик
      Мини Мокик
      +1
      Сегодня, 12:30
      ...места.Одна надежда что с Ираном случится нехорошее...
      Как это поможет восстановить заводы быстрее? 😑
      Висенте
        Висенте
        -2
        Сегодня, 12:32
        никак, это не входит по ходу в планы, цены станут более доступными
  Камалов
    Камалов
    +1
    Сегодня, 12:24
    Как в этом случаи говорят: «Нравится, не нравится — терпи, моя красавица»
  vadson
    vadson
    +3
    Сегодня, 12:24
    газпром, мЯчты сбываются laughing
  Oldi
    Oldi
    +5
    Сегодня, 12:31
    Мне плевать, сколько в Европе стоит газ, бензин и т.д., я вижу, что вражеская волюта крепчает, у нас тарифы на электроэнергию и в целом жкх растут безостановочно, бензин в России естественно стартанул, как и в любой ситуации, а значит рост цен на всё продолжится прицепом и уровень жизни продолжит стабильный и отрицательно рост. В кайфе останутся сидящие на естественных монополиях дяди, а промышленный сектор и сельское хозяйство продолжит борьбу за существование winked
  HAM
    HAM
    +2
    Сегодня, 12:31
    А кому сейчас легко!?Что то Россия с уходом в Азию как то не торопится,хотя вслух заявила....или "лягушку" европы решила варить медленно,чтоб та прочувствовала и поняла?
  Гардамир
    Гардамир
    +3
    Сегодня, 12:39
    Поразительное единение. Не ожидал, что на сайте одни газовые и нефтяные магнаты.
    Konnick
      Konnick
      +2
      Сегодня, 12:48
      Цитата: Гардамир
      Поразительное единение. Не ожидал, что на сайте одни газовые и нефтяные магнаты.

      Биржевики и финансовые аналитики drinks
      guga
        guga
        +1
        Сегодня, 15:26
        Биржевики и финансовые аналитики

        Они же стратеги и политологи.
        А пару лет назад ещё и вирусологи.
  hazarn
    hazarn
    0
    Сегодня, 12:45
    Чем больше проблем создает Иран, тем вероятнее наземная операция. Маленькая победоносная война вылилась в долгую, проблемную, но не невозможную для США - Ирак, Ливия и Афганистан как пример - первые две также нефтяные. Подтянут общественное мнение и организуют специальную военную .., а с газом и нефтью решат - это же не первый такой конфликт - никто в Европе и США не развалился, только больше заработали. Нужно свои проблемы решать - Великая Отечественная меньше длилась - сколько еще это будет продолжаться и какой итог, а не оттягивать внимание на Ближний Восток.
  Александр Щербаков
    Александр Щербаков
    0
    Сегодня, 12:45
    Не знаю кто - как , а я с радостью злорадствую , что Европе очень хреново придётся зимой . Эти придуркам придётся отдавать еврики и бандеровцам и за дорогой газ и станет Европа нищебродом .
  ximkim
    ximkim
    0
    Сегодня, 12:52
    Европа вновь познает магию рыночных отношений: цены на газ взлетели на 35% после ударов по заводу СПГ в Катаре.

    Газ есть , планета не сошла с орбиты - значит , энергетика будет и дальше функционировать.
    Главное, чтобы в России не познали магию рыночных отношений.
  AK-1945
    AK-1945
    0
    Сегодня, 12:55
    А что вы хотели, букет из роз. Получите распишитесь.
  tralflot1832
    tralflot1832
    -1
    Сегодня, 13:06
    Это просто праздник какой-то, это счастье когда у тебя есть газ меньше 100 $ за 1000 кубов
    Надо наказать Европу рублём ,нам к войне надо готовиться за их же " рубли ".Закачивать газ в ПГХ газ более 800$ это признак богатства, но не надолго.Где и формула - цену на газ устанавливает покупатель . tongue Установили.
  МЮД
    МЮД
    +2
    Сегодня, 13:10
    Чему радоваться, буржуи они везде буржуи. И наши буржуи не дадут замерзнуть европейским.
    А что бы вам весело не было, они еще и здесь повысят цены на газ. Рынок он везде отрегулирует все.
    Очередное повышение в октябре готовтесь, вот тогда кто над кем хихикать будет.
  ЗлойКоммунист
    ЗлойКоммунист
    +1
    Сегодня, 13:20
    Риторический вопрос:
    А что нам мешает бомбить НПЗ ОАЭ и других стар БВ и пускать экономику звезднополосатых сатанистов (сша европа сионисты) по женскому детородному органу ?
  AntonVerhniy
    AntonVerhniy
    0
    Сегодня, 13:27
    Не дадим заморозить партнёров из агрессивного блока НАТЫ! Зеля, что ж ты творишь, разблокируй газопровод дручбы
  Fangaro
    Fangaro
    0
    Сегодня, 13:28
    Цитата: ZovSailor
    hi Врач сказал в морг, значит в морг!
    РФ долго лечила и терпела выходки сионистов, мелко бритов, матрасников и гейропейцев.
    Бог шельму метит.
    За Крым, за Курск, Донецк, Одессу, за россиян и будущее России!
    am angry


    Бог шельму метит. Руками правоверных.
    А руки православные меж собой борются, а не вместе против католицизма и других -измов.
  Jacques Sekavar
    Jacques Sekavar
    +2
    Сегодня, 13:46
    Путин же говорил - стоит токмо ЕэСу открыть вентель и газ и нефтью рекой пойдёт
    "недружестственным" т.е. враждебным гособразованиям по уцелевшей трубке северного потока и всю войну идёт по Дружбе, Турецкому, Голубому потоку бы Ната не испытывала энергетических проблем с производством оружия и поставками оружия ВСУ.
  Fangaro
    Fangaro
    +4
    Сегодня, 13:56
    В Европе климат мягкий. Перевеснуют как-нибудь. А там и лето подоспеет.
    Будут зелёную энергетику тестировать.
  tralflot1832
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 15:53
    Будем надеяться что для Европы это не предел .Цену газа устанавливает покупатель .Продавец имеет право только ответить - рынок большой ищи дешевле . laughing