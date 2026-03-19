Минтранс РФ: к 2030 году количество беспилотных грузовиков превысит 4000

В России реализуется весьма амбициозная и масштабная программа увеличения количества перевозок с использованием автотранспорта без водителей в кабинах. Ожидается, что к 2030 году по дорогам нашей, самой большой в мире страны будут курсировать более 4000 беспилотных грузовиков. Уже к концу 2028-го их должно быть не менее тысячи.

О таких амбициозных планах развития отечественного беспилотного транспорта на форуме TransRussia сообщил заместитель главы Министерства транспорта Российской Федерации Алексей Шило. В свою очередь, министр транспорта Андрей Никитин считает, что к 2040 году традиционное ручное управление грузовыми автомобилями вообще станет экзотикой в России.



Минтранс планирует использовать для связи существующие сотовые сети стандарта 4G, а в будущем — низкоорбитальные спутниковые группировки. Проект начнёт расширяться на дороги М и Р в 2028 году, а уже к концу этого года беспилотные грузовики поедут по ЦКАД в тестовом режиме.

Федеральный закон о высокоавтоматизированных транспортных средствах, по словам Шило, находится в высокой степени готовности. Его принятие ожидается уже в этом году. Потребуется множество других законодательных решений и подзаконных актов: по сертификации, по взаимодействию с МВД, по штрафам. Последний вопрос наиболее интересен с учетом того, кого следует штрафовать в случае нарушения ПДД, допущенного беспилотником. Варианты: от владельца или даже производителя, что довольно странно, до самого грузовика, а это вообще из области фантастики.

В этой связи возникают вопросы технического характера к возможностям реализации этого проекта с учетом устойчивой сотовой связи на пути следования беспилотных грузовиков. В Минтрансе назвали этот вопрос одним из самых важных и труднореализуемых, включая не только техническую сторону, но и юридическую.

Если федеральные трассы, крупные населенные пункты, особенно в европейской части России, в принципе, имеют практически полное и устойчивое покрытие сотовой связью, то совсем иная ситуация далее на восток. Здесь расстояние между населенными пунктами, а значит и сотовыми вышками, составляет сотни, а порою и тысячи километров. Не совсем понятно, что делать с грузовиком, который «потеряется» на просторах Урала, Сибири, Дальнего Востока и уж тем более Крайнего Севера. Еще и сложный рельеф объективно препятствует прохождению сигнала.

Проблема эта решается при наличии крупной низкоорбитальной спутниковой группировки, обеспечивающей непрерывный доступ к сети. Но пока что наша страна, «Роскосмос» в первую очередь, находятся только в самом начале ее развертывания, об уровне, даже слегка приближенном к «Старлинк», можно только мечтать.

Не менее злободневная проблема — массовое и пока что регулярное отключение мобильного интернета в целях безопасности при наличии угрозы беспилотных атак. Эти меры затрагивают все регионы РФ. Как будет решаться эта проблема, заместитель министра транспорта в ходе своего выступления на форуме даже не упомянул.

Внезапное отключение связи по любым причинам приведет не только к экстренной остановке автомобиля, но и создает угрозу аварий. Похоже, этот риск в Минтрансе пока остается за скобками обсуждения.

Еще переход из зоны покрытия одного оператора к другому, равно как и переключение со спутниковой связью, должны быть бесшовными. Многотонный грузовик даже на секунду опасно оставлять неуправляемым, пусть он и двигается со строгим соблюдением скоростного режима и прочих правил ПДД.

Хотя и аргументы Минтранса по поводу экономической эффективности перехода на доставку грузов в автономном режиме довольно убедительные. Беспилотник сможет проезжать 300 тысяч километров в год — это примерно вдвое больше, чем обычный грузовик с водителем. Еще показательнее время в пути: автономной машине понадобилось 24 часа, чтобы преодолеть маршрут от Петербурга до Казани. Сейчас на это уходит в среднем 58 часов. Кроме того, на данный момент до 30% стоимости транспортировки продукции уходит на фонд оплаты труда водителей.

Так что, как говорят в таких случаях, овчинка выделки стоит. Когда-то грузовой автомобиль с водителем был редчайшей экзотикой. Однако постепенно вытеснил гужевой транспорт. Тем более, что РФ уже в числе мировых лидеров по производству (переоборудованию) беспилотных автомобилей различного назначения. Еще это мощный стимул развития высокотехнологичных предприятий, разработки и внедрения систем искусственного интеллекта, создания широкой сети электрозаправочных станций. Дело «за малым» — чтобы связь не подвела.

  1. ximkim Звание
    ximkim
    +15
    Сегодня, 12:56
    Ахаха
    Серьёзно?)
    Чёт все программы к 2030году))
    После 2030г брюки превратятся в элегантные шорты))
    1. dementor873 Звание
      dementor873
      +7
      Сегодня, 13:04
      А там либо ишак, либо падишах.
      1. хрыч Звание
        хрыч
        +1
        Сегодня, 13:22
        Цитата: dementor873
        А там либо ишак, либо падишах.

        Вы знаете кто это?
        1. кредо Звание
          кредо
          +6
          Сегодня, 13:48
          Вы знаете кто это?

          Это Вайно Антон Эдуардович - руководитель Администрации Президента РФ.
          Не берусь судить какое он имеет отношении к беспилотному транспорту и Минтрансу РФ, но то что прожектёры из Минтранса скорей всего к 2040 году уже не будут его возглавлять это больше похоже на реальность чем то, что они заявляют о конце ручного управления грузовых авто к 2040 году. no
          1. хрыч Звание
            хрыч
            +2
            Сегодня, 14:41
            Этот горячий эстонский парень, на пару с Израителем (Кириенко), правят нашей страной. Если Израитель яркая, медийная фигура, то этот, как бы в его тени, но главней по статусу. Фактически Падишах. Эдакий Куусинен... Оба два, кандидаты в Преемники.
            Цитата: кредо
            какое он имеет отношении к беспилотному транспорту и Минтрансу РФ

            Прямое. Эти два и есть те самые креативные менеджеры. Цифровизаторы и внедрятели всякой искусственно-интеллектуальной параши. Это они организовали крайнее общение с народом, где какой-то чудак делал предложение в прямом эфире, главный персонаж озвучивал, что влюблен и пр. лабуда уровня пионерских утренников. У нас Президент, как бы драгоценный камень в оправе Администрации Президента. Эта Администрация готовит доклады и выступления, эта Администрация изолирует Главу Государства от общества, сообщает о рейтинге в 90%, о возможности жить до 150 лет, эта Администрация подбирает кандидатов на должности и пр. Они придумали завозить индусов, они придумали безвиз китайцам, они придумали массовый забой скота в селах, мужики из которых и так на фронте. Если поголовье свиней можно легко восстановить, то крупный рогатый скот восстановится разве после 30 года, и то, при госпрограмме. Сыночек Израителя - владелец ВК и Макса, а папочка и этот Вайно его внедряют на государственном уровне, зачищая конкурентов и пр. Военное обозрение? Тоже скоро зачистят, не положено высказывать свое мнение, ИИ сам напишет, что надо. Вайно происходит из семьи советских партийцев, а мамка Галинская, похоже галахическая. Прадед Генрих (Хейнрих) Вайно, уроженец Ярвамаа, с 1918 года — руководящий работник Томского обкома партии и активный участник борьбы за установление Советской власти в Сибири. В частности, принимал участие в подавлении крестьянского восстания в Томской губернии. Сейчас его правнук уничтожает в Сибири скот, а крестьян крутит СОБР. Т.е. продолжает дело пращура. Как и внучек ленинца-Израителя.
            1. MaxKruh Звание
              MaxKruh
              0
              Сегодня, 15:15
              И на них управы что ли нет?
        2. faiver Звание
          faiver
          +2
          Сегодня, 13:49
          чей то сын? .............
          1. faiver Звание
            faiver
            +3
            Сегодня, 14:09
            понял, он чей то папа...... bully
      2. Юрий_Я Звание
        Юрий_Я
        +3
        Сегодня, 13:47
        Пилите Шура, пилите....
    2. Сидор Ковпак Звание
      Сидор Ковпак
      +4
      Сегодня, 13:16
      ,,,"Внезапное отключение связи по любым причинам приведет не только к экстренной остановке автомобиля, но и создает угрозу аварий. Похоже, этот риск в Минтрансе пока остается за скобками обсуждения"...

      Когда-то речь шла о зD печати в области строительства, но позже заныли на счёт того, что нет ни ГОСТОВ ни СНиП ни каких либо других законов для внедрения в нашу жизнь ЗD печать на стройке. У меня вопрос , на каком основании в нашу жизнь вводится ИИ. Кто будет отвечать за косяки ИИ?. Если вспышка на солнце, электроника в глюках, на дорогах боюсь даже предположить что будет!!!! Я уже молчу про хилый интернет.
    3. Kotofeich Звание
      Kotofeich
      +7
      Сегодня, 13:20
      Нынешняя зима показала, что даже пилотные грузовики с трудом справляются, какие уж там беспилотные laughing
      1. Кузнец 55 Звание
        Кузнец 55
        +4
        Сегодня, 13:25
        Моя первая мысль . А как в снег , как в гололед . Машину в гололед занесет и что комп будет делать ???
        Там в комментариях уже кто то написал , либо шах , либо ишак .
        Главное прокукарекать а там хоть не рассветай .
        Политики они такие .
        1. ergh081 Звание
          ergh081
          0
          Сегодня, 14:30
          Скажу так, что у меня первая мысль появилась о том, что программу нарисуют, бабло попилят... ну а вторая уже про снегопад и т.п.
        2. Neo-9947 Звание
          Neo-9947
          0
          Сегодня, 15:41
          А если по гололеду фура в горку не потянет? ИИ будет ждать весны?
          Или впереди идущая не залезла и пытается скатиться назад. Этот беспилотный её подопрет?
          Всё это работает на идеальных трассах с идеальной разметкой в компьютерах эффективных.
          А так чистой воды попил, да электорату про светлое будущее к 2040 году. fellow
      2. Кариб Звание
        Кариб
        0
        Сегодня, 14:01
        На беспилотный грузовик снимается с крыши штатный отвал и монтируется на передний бампер, все остальные беспилотные грузовики выстраиваются за ним гуськом и едут на малой скорости до крупного города. За крупным городом аналогично формируется новая колонна, до крупной развязки- отворота или крупного города.
    4. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      0
      Сегодня, 13:25
      hi А не замахнуться ли нам, други мои, на нашего, сами понимаете, три в одном- Авто,ж/д, река/море ну и как же без воздухоплавания с космосом.
      Только для начала Победа ВС РФ в СВО с капитуляцией всего НАТО не надо вместе с Победой иранского народа в войне с сионистами и янки.
      А пока выглядит только заманчиво для любителей распила бюджета.
    5. al3x Звание
      al3x
      +6
      Сегодня, 13:32
      Это и раньше так было. Все проекты и обещания в аккурат к новому сроку несменяемого. И так уже четверть века.
    6. opuonmed Звание
      opuonmed
      +5
      Сегодня, 13:39
      Цитата: ximkim
      Чёт все программы к 2030году))

      Ага, и космос тоже, а потом тыква, по ходу но это не точно.
      1. faiver Звание
        faiver
        +1
        Сегодня, 13:52
        что не точно - космос или тыква? laughing
    7. Подтекст Звание
      Подтекст
      +3
      Сегодня, 14:20
      Т.е., всего в четыре раза больше, чем новых авиалайнеров к тому же сроку, - верю!
    8. Alexej Звание
      Alexej
      +2
      Сегодня, 14:44
      Цитата: ximkim
      Чёт все программы к 2030году))
      После 2030г брюки превратятся в элегантные шорты))

      Что в переводе с русского на русский означает - останемся с голым задом.
  2. PROXOR Звание
    PROXOR
    +8
    Сегодня, 12:59
    РЖУВГОЛОСИНУ. Это с нашим то бардаком по разметке и знакам?
    1. topol717 Звание
      topol717
      +1
      Сегодня, 13:13
      Цитата: PROXOR
      РЖУВГОЛОСИНУ. Это с нашим то бардаком по разметке и знакам?

      Это для нормального беспилотника не проблема. Другое дело что сама концепция перевозки грузов на большие расстояния на автомобиле это утопия. Есть ЖД, на эти деньги лучше организовали нормальные грузовые терминалы. Если бы нашими ЖД руководил нормальный управленец, а не эффективный, то доставлять контейнера из портов СПб до Казани или Е-бурга можно было бы за сутки. вместо сегодняшних 5 суток. Но нашим ЖД это не надо. А зачем напрягаться и что то там делать, проще распилить бюджет на ВСМ.
      1. PROXOR Звание
        PROXOR
        +1
        Сегодня, 13:25
        И да и нет. У ж/д есть обратная сторона с огромным минусом. Составы каждые 500 км капитально перетряхивают по достижению сортировочной станции. Я всё детство прожил глядя на на сортировочную станцию Дэпо В ЮВАО Москвы. Тогда ещё промышленность Московского кластера работала и грузов переправлялось много.
        В среднем. Состав заходил на станцию, отстояв входную очередь. Далее он входил на первый этап, где происходила расцепка с тягловым тепловозом, техническая проверка состава и каждого вагона. Спустя от 2-6 часов состав под толкачём ЧМУХа подавался на горку (а в составе были часто вагоны запрещённые к спуску с горки. Тогда такая же ЧМУХа расцепляла состав, вытягивала нужные вагоны на другой путь, а остальные затягивала обратно.) Это тоже от 1-3 часов. Новый выходной грузовой состав готов после горки. Его снова проверяют, соединяют все тормозные рукава, вагонники сверяют по списку состав, чтобы все вагоны были на месте. Это ещё 1-3 часов. И только после этого подаётся локомотив на дальнейший путь. В среднем на сортировочной станции обработка состава занимает сейчас 12-17 часов. Естественное все эти 12-17 часов грузовик идёт по маршруту и со скоростью большей чем грузовой поезд. Ж/Д грузовые перевозки выгодны только при наличии развитой индустриальной составляющей, которой нужна большая перевалка сырья и готовой продукции как это было при СССР.
        Цитата: topol717
        Если бы нашими ЖД руководил нормальный управленец, а не эффективный, то доставлять контейнера из портов СПб до Казани или Е-бурга можно было бы за сутки. вместо сегодняшних 5 суток. Но нашим ЖД это не надо. А зачем напрягаться и что то там делать, проще распилить бюджет на ВСМ.

        Был просвет в этом царстве и сделали полностью автоматическую сортировочную станцию в Усть-Луге. Люди на земле там остались только на расцепке/сцепке.
        1. topol717 Звание
          topol717
          +2
          Сегодня, 14:53
          В том то и дело, надо уйти от советского наследия, и сделать службу быстрой доставки КОНТЕЙНЕРОВ. Сделать не как сейчас, где все вместе сортируется, а отдельные логистические узлы с контейнерами. В которых можно быстро загрузить жд платформу и перегрузить контейнер с платформы на машину и доставить на последние 20-50 км. Да и поезда эти с контейнерами должны ехать быстро, как пассажирские. 50 лет назад, контейнерные перевозки сделали революцию в морской перевозке. Такую же революцию надо делать на ЖД транспорте. Но для этого нужны не эффективные менеджеры а нормальные руководители.
          1. Konnick Звание
            Konnick
            +1
            Сегодня, 15:10
            Цитата: topol717
            Да и поезда эти с контейнерами должны ехать быстро, как пассажирские. 50 лет назад, контейнерные перевозки сделали революцию в морской перевозке. Такую же революцию надо делать на ЖД транспорте. Но для этого нужны не эффективные менеджеры а нормальные руководители.

            В свое время работал на вагоностроительном заводе и предложил в Департаменте вагонного хозяйства проект облегченной платформы на один морской контейнер, моментом зарубили, так как у них уже есть платформы на два контейнера . А то, что эти два контейнера могут идти по разным адресам им неважно, для этого есть сортировочные пункты. Сейчас средняя скорость грузовых поездов меньше чем в советское время, когда и контейнерных перевозок практически не было, но министр Никитин заявил о скорости 37 км/ч, хотя по всем данным средняя скорость доставки грузов 10 км/ч, в СССР было 16 км/ч
          2. PROXOR Звание
            PROXOR
            0
            Сегодня, 15:32
            В таком случае, это механизированные роботележки для каждого контейнера использующие пути РЖД и движение которых регулирует ИИ. Этакий автоматизированный сортировочный центр любого ритейлера только в масштабах целой страны.
      2. Дедок Звание
        Дедок
        +1
        Сегодня, 13:50
        Есть ЖД, на эти деньги лучше организовали нормальные грузовые терминалы.

        именно: развивать сеть ж/дорог - снижать тарифы на перевозку..
        1. faiver Звание
          faiver
          +1
          Сегодня, 14:14
          снижать тарифы на перевозку
          - вам бы в "Смехопанораму"...... laughing
          1. Дедок Звание
            Дедок
            +3
            Сегодня, 14:20
            - вам бы в "Смехопанораму"

            Согласен - наивный до сих пор...
    2. свой1970 Звание
      свой1970
      0
      Сегодня, 13:15
      Цитата: PROXOR
      РЖУВГОЛОСИНУ. Это с нашим то бардаком по разметке и знакам?

      Владельцы фур будут давить на власти местные - для приведения в порядок знаков. Сейчас все на водилу падает а будет приходить владельцу..
      На первой же сотне штрафом они муниципалов нагнут и будет порядок со знаками.
      1. 24rus Звание
        24rus
        +3
        Сегодня, 13:32
        А беспилотный грузовик сможет сам запаску поставить, да хотябы заправиться на АЗС?
        1. свой1970 Звание
          свой1970
          0
          Сегодня, 14:31
          Цитата: 24rus
          А беспилотный грузовик сможет сам запаску поставить, да хотябы заправиться на АЗС?

          А ему зачем заправляться? Он солярку слил и продал на стоянке?
          По поводу колес - писали что в 18 belay раз снизилось количество замен запасок на эксплуатируемых беспилотных фурах. Беспилотник НЕ ЗНАЕТ что такое "Тапку в пол!!", "Бабы!!" и "Фигня, дотянем!!"(с)
      2. PROXOR Звание
        PROXOR
        0
        Сегодня, 13:34
        Цитата: свой1970
        Владельцы фур будут давить на власти местные - для приведения в порядок знаков. Сейчас все на водилу падает а будет приходить владельцу..
        На первой же сотне штрафом они муниципалов нагнут и будет порядок со знаками.

        Да ничего они не будут. Усиленно по стране строя новые платники. Тот же М11 и М12. Маршрут в предела 2 крайних полос будет у них зашит по секторно. В нужных местах рядом с трассой будут приёмопередаточные сортировочные центры. Всё идёт к тому, что у нас в стране просто уберут частников с дальнобойных перевозок. Останутся КИТы как Делко, Деловые линии и тому подобные ТК. Грузы из сортировочного центра конечно будут на начальном этапе развозить поначалу люди, но.... Китай рядом и там примеров развозных робот навалом.
        https://vkvideo.ru/video-35371607_456239999?t=1s

        ПыСы: Камаз уже сделал такой
        https://auto.onliner.by/2020/02/19/kamaz-15
        1. Хагалаз Звание
          Хагалаз
          +1
          Сегодня, 14:32
          Есть резон в ваших словах. Мелких дальнобойных частников постепенно прижимают.
        2. свой1970 Звание
          свой1970
          0
          Сегодня, 14:33
          Цитата: PROXOR
          Да ничего они не будут. Усиленно по стране строя новые платники. Тот же М11 и М12. Маршрут в предела 2 крайних полос будет у них зашит по секторно. В нужных местах рядом с трассой будут приёмопередаточные сортировочные центры.

          Вы сами и ответили
  3. Konnick Звание
    Konnick
    +4
    Сегодня, 12:59
    В России реализуется весьма амбициозная и масштабная программа увеличения количества перевозок с использованием автотранспорта без водителей в кабинах. Ожидается, что к 2030 году по дорогам нашей, самой большой в мире страны будут курсировать более 4000 беспилотных грузовиков. Уже к концу 2028-го их должно быть не менее тысячи.

    Роскомнадзор против...я как-то специально подрезал легковой беспилотник от яндекса, он среагировал с сильным опозданием, хорошо что других машин рядом не было...За километр беспилотники надо объезжать. Знаком с непосредственным программистом, работающим в НАМИ по этой теме. Сейчас там пришли с татарстана менеджеры с амбициями, которые любят голословно обещать и строить план-графики, а специалистов стало меньше...
    Научились бы просто хорошие грузовики строить, а то все компьютерщиками стали
    1. Kotofeich Звание
      Kotofeich
      +3
      Сегодня, 13:23
      Цитата: Konnick
      Научились бы просто хорошие грузовики строить,

      На простых грузовиках столько и так быстро бабла не срубить
  4. СергейАлександрович Звание
    СергейАлександрович
    +2
    Сегодня, 13:04
    Амбициозность планов ясна. Неясно почему до сих пор на грузовиках и фургонах отсутствуют видеокамеры заднего вида. Буквально пару месяцев назад у нас фургон сетевого магазина задним ходом задавил прохожего. Так трудно на грузовики видеокамеры сзади поставить? Если есть сзади фары, значит провода питания проложить можно. А изображение хоть по WiFi передавать можно.
    1. stelltok Звание
      stelltok
      0
      Сегодня, 15:02
      Неясно почему до сих пор на грузовиках и фургонах отсутствуют видеокамеры заднего вида.

      На некоторых грузовиках есть задние видеокамеры.
      Так трудно на грузовики видеокамеры сзади поставить?

      Нет. Но чтобы поставить нужны деньги.
      1. СергейАлександрович Звание
        СергейАлександрович
        0
        Сегодня, 15:13
        Видеокамеры можно и сразу на заводе ставить. Всё в пределах 50 тыс. рублей должно поместиться и даже дешевле, если не размахиваться.
  5. Наводлом Звание
    Наводлом
    +2
    Сегодня, 13:06
    Ну что, товарищи дальнобойщики.
    Вы - последнее поколение.
    1. Алексей Лантух Звание
      Алексей Лантух
      +1
      Сегодня, 13:16
      Вы - последнее поколение.

      Не думаю, что даже к 40 году у нас будут везде приличные дороги годные для беспилотников.
    2. Appraiser Звание
      Appraiser
      +3
      Сегодня, 13:24
      Не в этой жизни.... мы утром просыпаемся, а тут "новости"... что не день то "праздник" soldier
    3. stelltok Звание
      stelltok
      0
      Сегодня, 15:05
      Ну что, товарищи дальнобойщики.
      Вы - последнее поколение.

      Внедрение беспилотников будет идти по чуть чуть.
      Это значит, что нынешнему поколению дальнобойщиков ещё работа будет.
      А вот через лет 50.
      Профессия дальнобойщик станет слабо востребованной
      1. Наводлом Звание
        Наводлом
        0
        Сегодня, 15:21
        Цитата: stelltok

        Внедрение беспилотников будет идти по чуть чуть.
        Это значит, что нынешнему поколению дальнобойщиков ещё работа будет.
        А вот через лет 50.
        Профессия дальнобойщик станет слабо востребованной

        Про последнее поколение брякнул, не подумав.
        Профессия дальнобойщика ещё ой как будет востребована при освоении Луны и Марса.
    4. nepunamemuk Звание
      nepunamemuk
      0
      Сегодня, 15:38
      скоро уже и дворники станут последними 😇
  6. РМТ Звание
    РМТ
    +1
    Сегодня, 13:08
    "кого следует штрафовать в случае нарушения ПДД, допущенного беспилотником".
    Штраф получит владелец автомобиля.
    1. nepunamemuk Звание
      nepunamemuk
      0
      Сегодня, 15:43
      кого следует штрафовать в случае нарушения ПДД, допущенного беспилотником

      почему беспилотник нарушит пдд?
      если программная или механическая причина
      а если токарный станок во время работы сломается и убьёт токаря или проходящего мимо работника кого штрафуют?
  7. Konnick Звание
    Konnick
    +2
    Сегодня, 13:09
    К 2030 году надо обзаводиться шапочкой из фольги...одни лидары и радары кругом
  8. KLM77 Звание
    KLM77
    +4
    Сегодня, 13:10
    Бюджет освоят, а получится "как всегда!". laughing
    1. opuonmed Звание
      opuonmed
      +4
      Сегодня, 13:41
      И никто не спросит, почему так и кто отвечает за это.
  9. dementor873 Звание
    dementor873
    +1
    Сегодня, 13:12
    Для чиновников надо ввести обходной листок, как у простых работяг.
  10. Абросимов Сергей Олегович Звание
    Абросимов Сергей Олегович
    +3
    Сегодня, 13:12
    Вопрос: а если лихие ребятки на просторах Русского Севера начнут такие машинки тормозить и грабить, кто груз защитит? В какой момент выяснится, что грузовик ограблен? Каким образом и в какие сроки такому грузовику может быть оказана техпомощь в дорожных условиях?
    1. Хагалаз Звание
      Хагалаз
      0
      Сегодня, 14:40
      Ну, допустим живой водила свой груз тоже не защитит. А в остальном вопросы по существу. Они решаемы конечно. Но это титаническая работа.
      1. СергейАлександрович Звание
        СергейАлександрович
        +2
        Сегодня, 15:15
        Одно дело напасть на водителя, совсем другое обворовать робот со спущенными колесами.
  11. sagitovich Звание
    sagitovich
    0
    Сегодня, 13:16
    Кроме того, на данный момент до 30% стоимости транспортировки продукции уходит на фонд оплаты труда водителей.

    Вот же"жаба" давит, что водители зарабатывают!
    министр транспорта Андрей Никитин считает, что к 2040 году традиционное ручное управление грузовыми автомобилями вообще станет экзотикой в России

    Что курит наш министр?
    Ладно междугородние рейсы. Можно 75% закрыть роботами.
    А вездеходы, самосвалы, бетоносмесители, автокраны и т.д и т.п., в карьерах, на стройках!!!
    Какие к черту роботы!
    Там робот сядет в первой же колее, грязи или сугробе снежном!
    1. 24rus Звание
      24rus
      +1
      Сегодня, 13:36
      После Тайшета по трассе до Владивостока , да хотя бы до Братска зимой такой грузовик будет в лучшем случае на обочине пробку создавать
  12. Mouse Звание
    Mouse
    +1
    Сегодня, 13:25
    Тут смарту ума не дашь... ИИ порой такое выложит диву даешься.... У них надеюсь без косяков будет... В путь!
  13. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    +1
    Сегодня, 13:26
    Потеряют работу не только дальнобойщики ,но и эти ,. .(как их правильно называют не знаю,но один дальнобойщик рассказывал о них называя их "плечевыми") . . . feel
  14. Konnick Звание
    Konnick
    +4
    Сегодня, 13:31
    Министр транспорта Никитин А.С.
    Образование - Государственный университет управления, специальность «Государственное и муниципальное управление».


    Видный специалист в области транспорта laughing .

    2000-2011 гг. – трудился на руководящих должностях в коммерческих организациях. C 2002 по 2011 год работал в группе компаний «Рускомпозит», производящей стекловолокно, композиты и геосинтетические материалы.

    2011-2017 гг. – генеральный директор АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов».

    13 февраля 2017 года назначен временно исполняющим обязанности губернатора Новгородской области.

    10 сентября 2017 года победил на выборах губернатора.

    11 сентября 2022 года переизбран на второй срок.

    7 февраля 2025 года назначен заместителем Министра транспорта Российской Федерации. В занимаемой должности курировал цифровую трансформацию, деятельность по информатизации и автоматизации транспортного комплекса страны, разработку и реализацию стратегии его развития.

    7 июля 2025 года назначен исполняющим обязанности Министра транспорта Российской Федерации.

    8 июля 2025 года назначен Министром транспорта Российской Федерации.


    В 2018 году защитил диссертацию на соискание учёной степени доктора экономических наук на тему «Формирование и обеспечение эффективного функционирования региональных управленческих команд»
    Кому-нибудь это пригодилось?
    1. Konnick Звание
      Konnick
      +3
      Сегодня, 13:39
      В 2018 году был Никитин А.С. был инициатором реформы здравоохранения — значительное сокращение расходов, закрытие отделений в районных больницах и введения мобильной медицины (на автомобилях были смонтированы медицинские комплексы)

      Как же достали реформаторы...
      1. Дедок Звание
        Дедок
        +2
        Сегодня, 14:22
        Как же достали реформаторы...

        поищите декларацию его жены, простого врача, очень удивитесь...
    2. Дедок Звание
      Дедок
      +2
      Сегодня, 13:55
      В 2018 году защитил диссертацию на соискание учёной степени доктора экономических наук

      там все - остепененные...
      только набрать служебку на компе не все умеют при этом..
    3. Дилетант Звание
      Дилетант
      +3
      Сегодня, 14:10
      Кому-нибудь это пригодилось?

      Конечно пригодилось. Ему самому. +25% оклада - совсем не плохо.
      1. faiver Звание
        faiver
        +4
        Сегодня, 14:22
        вы батенька по себе меряете bully, там дело в не окладах, они эти суммы за деньги не считают..... bully
    4. nepunamemuk Звание
      nepunamemuk
      +1
      Сегодня, 15:47
      как только стал губером можно стать и доктором
      только не управлять не лечить...
  15. faiver Звание
    faiver
    +6
    Сегодня, 13:32
    Блин, до первого апреля еще почти две недели...... laughing
    Мы уже ждем к 30му году 1000 новых авиалайнеров, ну теперь добавим в список 4000 беспилотных грузовиков ..... laughing
    1. Дедок Звание
      Дедок
      +3
      Сегодня, 14:23
      Блин, до первого апреля еще почти две недели

      да, а Нью-Васюки почти каждый день...
  16. Vitaly.17 Звание
    Vitaly.17
    +1
    Сегодня, 13:35
    Пока не решат вопрос кого садить в тюрьму с случае аварии со смертельным исходом, до тех пор все это выглядит как фантастика. Да - могут ездить, да - можно проверить маршруты на наличие устойчивой связи и даже мониторить онлайн дорожную обстановку. Но если лопнет колесо, груз упадет, найдется резко затормозивший автоподставщик ситуаций тысячи, главное с кем потом дорожной инспекции разбираться и страховщикам?
    1. Vitaly.17 Звание
      Vitaly.17
      +3
      Сегодня, 13:43
      Проект явно мертвый. Но Мин.транс деньги на него из бюджета уже получил и успешно распилил по своим подрядчикам. Поэтому все сначала сольют в мертвый законопроект для формальной отчетности. Дальше тупо сошлются на слабую заинтересованность коммерческих организаций и страховых компаний.
    2. stelltok Звание
      stelltok
      0
      Сегодня, 15:11
      Пока не решат вопрос кого садить в тюрьму с случае аварии со смертельным исходом,

      Никого.
      Когда самолет падает и погибает 300 человек, по причине отказа микроэлектроники и др., кого-то садят в тюрьму?

      до тех пор все это выглядит как фантастика.

      Это уже реальность.
      В США ездят роботакси, без водителя.

      Но если лопнет колесо, груз упадет..

      Это все редкие случаи.
      Колесо лопает оч редко.
      Груз падает оч редко.


      главное с кем потом дорожной инспекции разбираться и страховщикам?

      Разберутся.
  17. cast iron Звание
    cast iron
    +4
    Сегодня, 13:36
    Аналогично к 2030 году в стране увеличится кратно количество безголовых беспилотных людей на ответственных должностях.
  18. opuonmed Звание
    opuonmed
    +2
    Сегодня, 13:48
    Уже к концу 2028-го их должно быть не менее тысячи.
    Должно, но не обязано, как с бюро 1440, когда перенесли запуски спутников на 2026 Запуск первых 16 серийных спутников, хотя уже в 2026 должно было быть уже в 2026 году на орбите должно находиться 156 спутников низкоорбитальной группировки широкополосной передачи данных но будет 16 спутников если запустят если опять сроки не сдвинут. А главное, какие лица отвечают за эти проекты?
  19. Konnick Звание
    Konnick
    +4
    Сегодня, 13:53
    «До чего дожились, — иронически сказал Полесов, — вчера весь город обегал, плашек три восьмых дюйма достать не мог. Нету. Нет! А трамвай собираются пускать» laughing
    Актуальненко
  20. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +2
    Сегодня, 13:59
    По небу тучи бегают,
    Дождями сумрак сжат,
    под старою телегою
    рабочие лежат.
    И слышит шепот гордый
    вода и под и над:
    "Через четыре года
    здесь будет город-сад.
    1. Konnick Звание
      Konnick
      +1
      Сегодня, 14:08
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      "Через четыре года
      здесь будет город-сад.

      И город был построен...а концепцию города-сада зарубил Хрущев, тот еще бездарь, которого уважают современные реформаторы
      1. Дедок Звание
        Дедок
        +1
        Сегодня, 14:24
        которого уважают современные реформаторы

        так он ломал всЁ - через колено...
  21. Дилетант Звание
    Дилетант
    +5
    Сегодня, 14:07
    На наших дорогах кроме ям, безмозглых водил и неоднозначных ГАИшников появятся еще и беспилотные грузовики? А отвечать за ДТП с участием этих вундервафель будет лично министр транспорта или создадут специальную службу из "зицпредседателей Фунтов"?
    А может будет эффективнее, если во главе министерств и ведомств будет стоять такой комп с грузовика? Он наверняка будет лучше "эффективных менеджкров" т.к. управлять грузовиком гораздо сложнее и ответственнее, чем Минтрансом или например Центробанком. what
  22. Karabin Звание
    Karabin
    +5
    Сегодня, 14:11
    весьма амбициозная и масштабная программа

    Стратегию 2020 , импортозамещение, нацпроекты пережили- и зто переживем.
  23. СергейАлександрович Звание
    СергейАлександрович
    +4
    Сегодня, 14:14
    Тут трамваи то не могут сделать беспилотными. Надо из них выходить и стрелки переводить. Иначе кроме беспилотника-вагоновожатого понадобится ещё и робот-терминатор, способный достать лом из вагона и стрелку передернуть.
  24. Grossvater Звание
    Grossvater
    +1
    Сегодня, 14:21
    Чушь полная, даже чисто технически. Как имитация интеллекта будет определять положение бибики на дороге, например в сильный снегопад, или когда трактора с колхоза "Сорок лет без урожая" натаскают на дорожное полотно слой грязи, или когда на дороге лужа от обочины до обочины, а в луже глубокая яма?
  25. Fangaro Звание
    Fangaro
    0
    Сегодня, 14:39
    Минтранс РФ: к 2030 году количество беспилотных грузовиков превысит 4000

    Превысит? Или может превысить?
    А на текущее время их, этих БПГ сколько? 200? 700? Пока в разработке?
    Минтранс соревнуется с Минэлектроникой и Минэкологией. И хоть бы один министр сел за руль КАМАЗА и из Архангельска до Астрахани с прицепом проехал. Или взял в руки паяльник, да КТ315 на гетинаксовую плату припаял. Или походил ногами по стихийным свалкам в черте областного центра.
    1. Слово Звание
      Слово
      +2
      Сегодня, 15:17
      Вы предполагаете, что чинуши знают о существовании КТ-315, выпуск прекращён этого изделия, остатки распродают.
  26. Ivan№One Звание
    Ivan№One
    +1
    Сегодня, 15:06
    Ожидается, что к 2030 году по дорогам нашей, самой большой в мире страны будут курсировать более 4000 беспилотных грузовиков. Уже к концу 2028-го их должно быть не менее тысячи

    А сколько их вот прямо сейчас? Почему не написали?
    Видимо меньше тысячи. Так сколько? 500? 250? 0?
  27. N.O.M.A.D.E. Звание
    N.O.M.A.D.E.
    +2
    Сегодня, 15:07
    Хм, может на "хайвэях" центральной Росси эта идея вполне реализуема и оправданна. То на дальнем востоке и на "серверах" не в ближайшее будущее. Либо только по части трасс. Я бы посмотрела, как беспилотная фура с рефкой выезжала/ заезжала бы к нам в рыбный порт во Владивостоке)))
  28. Слово Звание
    Слово
    +2
    Сегодня, 15:09
    Пустоголовые, зимой этот транспорт как будет работать? полосы часто не видно, снег понимаете ли выпал.