«Чем воевать»: в США вспомнили о реформе КМП и «оптимизации» танковых батальонов

«Чем воевать»: в США вспомнили о реформе КМП и «оптимизации» танковых батальонов

Западные эксперты комментируют возможную наземную операцию США в Иране. Вероятность проведения американцами этой операции не равна нулевой, так как происходящие на Ближнем Востоке события пока явно не могут устраивать Вашингтон. Сложно говорить «всё идёт по плану», когда уже даже внутри американской администрации возникли значительные трения из-за войны, одним из проявлений которых стало заявление об отставке, написанное директором национального контртеррористического бюро США Джо Кентом. Кент не просто уволился, а ещё и заявил, что в США действует израильское лобби, которое «подтасовывает материалы разведок, направляющиеся на стол Дональду Трампу».

Один из сегодняшних комментариев в США посвящён вопросу возможной отправки морских пехотинцев на один из островов в Ормузском проливе. Называются разные цифры: от 2500 до 5000 морпехов. В связи с этим американские медиа отсылают к проводимой в США военной реформе Force Design 2030. Отмечено, эта реформа критикуется целым рядом американских генералов, включая действующих командующих частями и соединениями КМП.



Квинтэссенция критики состоит вот в чём:

Реформа оказалась слишком заострена на Тихоокеанском регионе. В итоге она приводит к снижению способности Корпуса морской пехоты проецировать силу в других регионах мира, включая Ближний Восток.

Добавляется, что прослеживается подготовка к сдерживанию Китая, но вышло так, что Пентагон «сильно споткнулся об Иран» и теперь лихорадочно ищет варианты, как с проблемой справиться.

Критике подвергается и решение высшего командования США «оптимизировать» танковые батальоны. Такие формирования остаются у США в Европе, но если Пентагон планирует наземную операцию в Иране, то как он эти силы собирается перебрасывать? Сначала в Ирак, а оттуда – через границу с Ираном? Если так, то транспортники с танками на борту могут быть атакованы шиитской милицией ещё до совершения их посадки в Эрбиле или Багдаде, как были атакованы топливозаправщики всего несколько дней назад. Нависает вопрос: кем и чем тогда воевать?

Если высаживать морских пехотинцев, например, на остров Кешм в Ормузском проливе и на побережье материкового Ирана в этом же районе, то на прибрежной низменности они могут стать настоящими живыми мишенями для целого ряда иранских дронов. А организовать огневую поддержку из стран-соседей Ирана теперь проблематично, потому что военные базы США в Кувейте, ОАЭ, Бахрейне, Катаре, Саудовской Аравии уже изрядно «обработаны» огневыми средствами Исламской Республики. Да и огневая поддержка в этом случае должна быть такой, чтобы КСИР не поднял головы. А пока таких сил у США на БВ явно не накоплено.
  1. Denis_999 Звание
    Denis_999
    +1
    Сегодня, 13:01
    *полушутя-полувсерьёз*

    Завалить Гавану деньгами, обещать каждому кубинцу по вилле во Флориде, сделать революцию, а потом - в лучших девелоперских традициях - кинуть "барбудос", объяснив, что вилла и "Кадиллак" будут эээ... ПОПОЗЖЕ, но сначала надобно повоевать за дядечку Сэмика в персидских оазисах.
    1. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      +4
      Сегодня, 13:08
      hi Кац предлагает сдаться, хоть и не патриотично.
      На носу ЧМ-2026 по футболу, празднование 250-летия со дня отжатия территорий у индейцев и Мексики, да и 80-лет рыжему педофилу из коалиции Эпштейна никто не отменял, а он жаждет подарков.
      Победы иранскому народу в войне против сионистов и янки!
      am angry
      1. Denis_999 Звание
        Denis_999
        +1
        Сегодня, 14:18
        Кац предлагает сдаться, хоть и не патриотично.


        Англо-саксы НЕ любят и НЕ умеют проигрывать. Донни - типичнейший Близнец по гороскопу да ещё и заоблачный нарцисс и эгоцентрик - ОСОБЕННО.

        Нее, сначала в бой пойдут одни... не, не старики... латиносы, кубинцы, колумбийцы, вместе с ними пойдут суданцы ( они, правда, не ахти как воевали в Йемене на саудовские денежки, но, ради массы, сойдут! ), потом, через "британских агентов влияния", будут пытаться "растормошить" турков и пакистанцев, под лозунгами "ребята, наших, суннитских, бьют!" затащить их в эту мясорубку. Надеюсь, паки на это НЕ купятся.

        Под это дело Донни даже будет готов "распечатать" резерв из нескольких тысяч законсервированных "Абрамсов" и "Бредли", которые он хотел продавать европейцам на войну с русскими.

        Ситуация для рыжего АХОВАЯ:) Куба, как "утешительная" победа, для внутреннего пользователя/избирателя может и сойдёт, но не факт, не факт...

        Победы иранскому народу в войне против сионистов и янки!


        Само собой!
        1. mishaia_23 Звание
          mishaia_23
          0
          Сегодня, 15:41
          Донни - типичнейший Близнец по гороскопу да ещё и заоблачный нарцисс и эгоцентрик - ОСОБЕННО

          У Трампа обострение шизофрении - мания величия

          Он пытается доказать всему миру свою исключительность,
          но как всегда ... ... .. . крах всего и полная не поддержка союзников
        2. ZovSailor Звание
          ZovSailor
          0
          Сегодня, 16:30
          Denis_999
          Сегодня, 14:18
          Англо-саксы НЕ любят и НЕ умеют проигрывать. Донни - типичнейший Близнец по гороскопу да ещё и заоблачный нарцисс и эгоцентрик - ОСОБЕННО.

          hi Здесь я бы не исключал поиск ведьм внутри конгресса, бидэ, а также среди исраэлевских по ццев биби.
          Уже сми раскручивают инициаторов- интересантов в лице Грэма и предателей типа Кента, подавшего в отставку.
          Маховик будет набирать обороты, даже если Пентагону удастся выбить 200 лярдов зелени, которые они хотят на войну с персами.
          Вообще, дядюшке Си тоже необходимо участие, а не следовать - Здесь играем, здесь не играем, а тут рыбу заворачиваем.
          Иначе можно оказаться у разбитого корыта, дожидаясь трупа врага.
          Последние годы показали явный настрой янки уничтожить своего основного конкурента отжатием активов по всему миру, начиная с Латинской Америкой, гейропы, БВ.
          Даже заигрывания с РФ показывают явный настрой разрушить паритет сил противников.
          При затягивании БД на БВ будут неоднократные обращения к РФ и дядюшке Си с целью выйти из войны, не потеряв лицо, только мы это уже проходили, а за слово джентльмена и другие плюшки нынче ничтоже сумняшеся нужно бить в морду, так быстрее доходит до наглосаксов и всех наших врагов.
          am angry
    2. Правдодел Звание
      Правдодел
      0
      Сегодня, 13:25
      Завалить Гавану деньгами...

      Добавка: обещать каждому кубинцу по гарему жен, а каждой женщине - по батальону бравых кубинцев... А потом после революции, когда кубинцы будут просить выполнить все обещания, отказаться и сказать, что их не так поняли и что они имели ввиду совсем другое. А вот, что - пусть туземцы сами додумывают...
  2. КВУ-НСвД Звание
    КВУ-НСвД
    0
    Сегодня, 13:02
    Серьезных союзников пока нет , организовать вторжение только силами США безумие , даже ограниченное - на острова и на плацдармы в районе Ормуза . Не вернутся не только лишь все . Правда раздражение заливняков возрастает и может привести их к вступлению в эту войну в интересах США и Израиля в качестве мясокомбинатов и спонсоров наемников.
  3. ТермиНахТер Звание
    ТермиНахТер
    0
    Сегодня, 13:03
    Так концепцию действий КМП определяет не президент, а Пентагон. Там решили, что танки морпехам не нужны. Теперь, особенно интересно будет понаблюдать за высадкой морпехов на иранское побережье)))
    1. роман66 Звание
      роман66
      -2
      Сегодня, 13:16
      А что танки? В свете сво - мишень, не больше.
      1. ТермиНахТер Звание
        ТермиНахТер
        0
        Сегодня, 13:41
        Странно. А почему их там так много ездит?
        1. Аригин Звание
          Аригин
          0
          Сегодня, 13:50
          Уже гораздо меньше, чем раньше да и те все с мангалами. А большей частью работают с ЗОП.
  4. topol717 Звание
    topol717
    -1
    Сегодня, 13:05
    Какая наземная операция? Трамп же ясно заявил что они уже победили. Трамп же заявил - "Иран уже хочет заключить сделку на условиях которые ему скажем мы". А вы тут пишите какую то ересь, которая никак не вяжется с заявлениями Трампа.
    1. роман66 Звание
      роман66
      0
      Сегодня, 13:19
      Какая наземная операция?

      А парад победы в Тегеране? Бравые морпехи под большим полосатый флагом, сыны израилевы, под бело-голубым, а чуть ниже - чисто белый, ну так, на всякий случай
      1. tarabar Звание
        tarabar
        +1
        Сегодня, 13:35
        А парад победы в Тегеране? Бравые морпехи под большим полосатый флагом, сыны израилевы, под бело-голубым, а чуть ниже - чисто белый, ну так, на всякий случай

        А сзади поливалки, такая мысль почему то пришла.
  5. Mouse Звание
    Mouse
    +1
    Сегодня, 13:11
    возникли значительные трения

    Пробуксовка..... Лыжи не той мазью смазали.
    1. роман66 Звание
      роман66
      +1
      Сегодня, 13:21
      А нехрен на липучке ездить. Шипы!!
      1. Mouse Звание
        Mouse
        +1
        Сегодня, 13:27
        Отлетают на раз...... wink асфальт.....