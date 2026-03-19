Министерство обороны РФ сообщило об освобождении сразу двух населенных пунктов в ДНР – Федоровки Второй и Павловки. Первую взяли подразделения «Южной» группировки войск, вторую – силы группировки «Центр».На карте эти села выглядят локальными успехами, но в военной логистике мелочей не бывает. Федоровка Вторая находится в полосе обороны противника, которую «Южные» методично продавливают на протяжении уже нескольких недель. Ее освобождение сдвигает линию соприкосновения западнее, создавая новые сложности для снабжения гарнизонов ВСУ на этом участке, особенно в районе Рай-Александровки.Освобождение Павловки – работа группировки «Центр», которая славится не громкими заявлениями, а именно решительными действиями, как указано в сводке. Взятие села расширяет зону контроля и, что важнее, улучшает тактическое положение для дальнейшего движения вглубь обороны противника в направлении Дружковки.Примечательна динамика: только вчера сообщалось об освобождении Александровки на границе ДНР и Харьковской области силами группировки «Запад», позавчера – о Калениках и Сопычи. Наши войска не дают противнику передышки, одновременно продавливая разные участки фронта.

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»