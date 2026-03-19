ВС РФ освободили Павловку и Федоровку Вторую в ДНР

Министерство обороны РФ сообщило об освобождении сразу двух населенных пунктов в ДНР – Федоровки Второй и Павловки. Первую взяли подразделения «Южной» группировки войск, вторую – силы группировки «Центр».



На карте эти села выглядят локальными успехами, но в военной логистике мелочей не бывает. Федоровка Вторая находится в полосе обороны противника, которую «Южные» методично продавливают на протяжении уже нескольких недель. Ее освобождение сдвигает линию соприкосновения западнее, создавая новые сложности для снабжения гарнизонов ВСУ на этом участке, особенно в районе Рай-Александровки.



Освобождение Павловки – работа группировки «Центр», которая славится не громкими заявлениями, а именно решительными действиями, как указано в сводке. Взятие села расширяет зону контроля и, что важнее, улучшает тактическое положение для дальнейшего движения вглубь обороны противника в направлении Дружковки.



Примечательна динамика: только вчера сообщалось об освобождении Александровки на границе ДНР и Харьковской области силами группировки «Запад», позавчера – о Калениках и Сопычи. Наши войска не дают противнику передышки, одновременно продавливая разные участки фронта.
  1. Andy_nsk
Сегодня, 13:33
    +14
    Сегодня, 13:33
    Отдельный спасиб автору за нормальные карты, на которых всё видно и понятно! Вот бы все прилагали к своим публикациям такие карты!
  2. Karabin
Сегодня, 14:26
    Сегодня, 14:26
    работа группировки «Центр», которая славится не громкими заявлениями, а именно решительными действиями,

    После прочтения возник вопрос, а какая группировка славится громкими заявлениями и нерешительными действиями? «Север»«Запад»«Юг»«Восток»«Днепр»? На кого намекает автор?
  3. Fangaro
Сегодня, 14:27
    Сегодня, 14:27
    С картами можно видеть, читая публикацию, что происходит.
    МинОб или всё в секретере держит, или считает что кругом одни читатели-предатели, враг только на ВО оперативную обстановку узнаёт, а в МО честь на чести сидит и честью заправляет. На миллиарды откупные.
  4. alexboguslavski
Сегодня, 14:42
    Сегодня, 14:42
    Давно не было видно и слышно в широком медийном поле Скифа - А.Ходаковского. Но вот он появился и всё по полочкам разложил о характере нынешней войны:

    "Когда в тексте стоит предложение "характер войны поменялся", то оно там стоит, чтобы сказать, что характер войны поменялся.
    Если подходить к оценке текущей войны с позиций военной науки, основанной на опыте Второй Мировой, и пытаться давать советы, как нужно воевать - это демонстрировать полное непонимание того, как и главное - почему - мы пришли к такому формату войны, как сейчас.

    Если применить грубое сравнение, то современная война в поле отличается от описанной и воспетой классики примерно, как электроплавильная печь отличается от доменной. В доменной печи всё - и руда, и кокс и флюс - загружаются сверху и переплавляются, образуя шлак и чугун. Это вроде как пехота, танки и штурмовая авиация в едином порыве в наступлении огромными массами - как на Курской дуге.

    В электроплавильной печи в массу, которую необходимо расплавить, погружается графитовый стержень в качестве электрода, подаётся ток, образуется дуга, которая плавит прилегающий объем. Вот сейчас штурмовики - как графитовый стержень: они воткнуты в войну и плавят её, постепенно сгорая сами.

    Сейчас воюющая армия - как перевёрнутая пирамида, вершиной направленная в сторону фронта. На вершине - штурмовики, - и чем дальше от ЛБС - тем больше расширяется "геометрическая фигура". И происходит это не потому, что есть герои, и есть все остальные: накачка фронта живой силой не поднимет процент эффективности, но стремительно увеличит число потерь.

    Когда показывают развалины городов, за которые идут (!) боевые действия, то, собственно, боевых действий в привычном понимании вы там не увидите. Вы увидите разрушенные дома и пустынные улицы, заваленные обломками - даже сожжённой техники не будет в большом количестве, потому что больше нет дураков загонять тяжёлую технику в городскую ловушку. Город будет казаться мёртвым, но в каждом уцелевшем подвале, в каждой пригодной щели будем сидеть либо мы, либо противник. Сидеть тихо, как мыши, порой толком не понимая, где свои, а где чужие. В Купянске противник идентифицировал десять аутентичных позывных - где-то сидят наши, а противник слышит их только в эфире, но не видит. Он не проводит классических зачисток - он вроде контролирует что-то, но высунуть нос на улицу тоже боится, потому что и наши дроны не дремлют.

    Раньше выйти на оперативный простор - открыть себе пространство для манёвра. Сейчас на открытой местности намного труднее, чем в развалинах. Там хоть от укрытия к укрытию можно попробовать добежать, а в чистом поле с редкими лесополосами бегают за БК или провизией люди, у которых уже нимб над головой светится... Они уже одной ногой Там. Если объявить мобилизацию и попробовать вернуть тактику масштабных действий - противник только порадуется. Результата не будет, но потери возрастут примерно в восемь раз: войска даже до передка доехать не смогут.
    Раньше сидит дядька в папахе со стереотрубой и командует: полк правой руки! полк левой руки! засадный полк! Сейчас стоит где-то показать уши командования - через пять минут в стереотрубу воткнется хаймарс...

    Всё, можно смело большинство книжек по военной науке отправлять в архив и садиться писать новые".
  5. МЮД Звание
    Сегодня, 14:42
    Видать почва подсохла.
  6. sirGarry
Сегодня, 15:55
    Сегодня, 15:55
    Про "громкие заявления" - сильно! Главное, чтобы поняли те, кому адресовано. А парни наши - красавцы! Только вперёд!
  7. sirGarry
Сегодня, 16:01
    Сегодня, 16:01
    Цитата: Karabin
    работа группировки «Центр», которая славится не громкими заявлениями, а именно решительными действиями,

    После прочтения возник вопрос, а какая группировка славится громкими заявлениями и нерешительными действиями? «Север»«Запад»«Юг»«Восток»«Днепр»? На кого намекает автор?

    Та, что Купянск 2 раза уже зачистила.