«Газпром»: участились атаки ВСУ на инфраструктуру для экспорта газа в Турцию

Участились атаки ВСУ на инфраструктуру, предназначенную для экспорта российского газа в Турцию. Речь идет об объектах, относящихся к трубопроводам «Турецкий поток» и «Голубой поток».



Об этом сообщили в пресс-службе холдинга «Газпром».

В релизе говорится:

Новые атаки на объекты экспортной инфраструктуры ПАО «Газпром». В период 17-19 марта происходит эскалация атак на объекты критически важной инфраструктуры, обеспечивающей экспортные поставки газа по газопроводам «Турецкий поток» и «Голубой поток».

В компании заявили, что все атаки, которые враг предпринял в период с 17 по 19 марта, удалось успешно отразить. Ни один из объектов противнику поразить не удалось.

В сообщении сказано:

Совместными действиями сил министерства обороны РФ и мобильных оперативных групп атаки отражены, поражения объектов ПАО «Газпром» не допущено.

Больше всего атак было предпринято на компрессорную станцию «Русская». Ее пытались атаковать 22 вражеских беспилотника.

В ходе своей пресс-конференции данную тему затронул и официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он назвал украинские атаки на газокомпрессорные станции «бездумными». По словам пресс-секретаря президента, они способствуют еще большей дестабилизации обстановки в мире.

Также Песков назвал паузу в трехсторонних переговорах по мирному урегулированию российско-украинского конфликта «ситуативной», так как она возникла по «понятным причинам».
  1. lis-ik Звание
    lis-ik
    +5
    Сегодня, 13:46
    Ну что делать? Надо срочно в ООН жаловаться.
    ARIONkrsk
Сегодня, 14:56
      ARIONkrsk
      +4
      Сегодня, 14:56
      Сегодня по ТВ усы Кремля об террористических атаках Киева плакал. Продолжаем и дальше не портить переговорный фон.
      частное лицо
Сегодня, 15:14
        частное лицо
        +1
        Сегодня, 15:14
        Продолжаем и дальше не портить переговорный фон.

        Так ни каких переговоров не предвидятся, об этом и сказали сами "усы". Как не печально но "Турецкий поток" приговорён как СП-1,2 и "Дружба" и рано или позно какелы его добьют. Тем более походу ни кто и не против ну кроме России, в противном случае клоуна давно бы попридержали. Скоро лето газ не нужен.
    ZovSailor
Сегодня, 16:41
      ZovSailor
      0
      Сегодня, 16:41
      lis-ik
      Сегодня, 13:46
      Ну что делать? Надо срочно в ООН жаловаться.

      hi А сам султан знает?
      Скоро враги и строящуюся за денежки российского народа АЭС Аккую начнут бомбить.
      В порядке превентивных мер срочно организовать защитные бронированные палатки для Миллера в трёх точках Краснодарского края, рядом с которыми находятся КС по "Турецкому" и "Голубому" потокам с целью информирования от первоисточника султана и Кремля, иначе гейропа замёрзнет без российского газа.
      what
  2. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +5
    Сегодня, 13:46
    Какая "неожиданность", правда?????
  berlaga2005
Сегодня, 13:50
    berlaga2005
    -3
    Сегодня, 13:50
    Вот и великий турецкий газовый хаб накрывается тазиком. Сначала Израиль Южный Парс прикрутил. Теперь Украина потоки прикручивает.
    Монтесума
Сегодня, 13:58
      Монтесума
      0
      Сегодня, 13:58
      А нет ли в талмуде какого-нибудь пророчества на этот случай? Таки должно что-то быть. А уж радостное ожидание такого развития событий явно сквозь строчки читается.
    ЖЭК-Водогрей
Сегодня, 14:23
      ЖЭК-Водогрей
      +2
      Сегодня, 14:23
      В обоих государствах рулят евреи, поэтому они могут объединиться...
    3. Radius Звание
      Radius
      +2
      Сегодня, 14:32
      с чего вы взяли, что "накрывается"? Всё там целое
      Курильщик
Сегодня, 14:55
        Курильщик
        +3
        Сегодня, 14:55
        надо добавить - пока целое..
  kosmozoo
Сегодня, 13:54
    kosmozoo
    0
    Сегодня, 13:54
    С учетом того, что в итоге, этот газ попадает в гейропу, это праздник общей беды какой то. Я точно не расстроюсь, если поставки по турецкому потоку прекратятся.
    частное лицо
Сегодня, 15:31
      частное лицо
      -1
      Сегодня, 15:31
      А где деньги брать в бюджет и на войну ?
      1. Дмитрий Смирнов_2
        Дмитрий Смирнов_2
        0
        Сегодня, 16:10
        Как где, у чиновников коех сотни тысяч
      spektr9
Сегодня, 16:18
        spektr9
        +2
        Сегодня, 16:18

        На какую войну ? У нас СВО и свои люди же за границей...
        А по поводу бюджета какая морда все нулевые усердно с нефтяной иглы слезала ?
  Аркадий007
Сегодня, 13:56
    Аркадий007
    +5
    Сегодня, 13:56
    Ну если Турция не признаёт Крым российским, следовательно ВСУ всё делают правильно.
  Vitaly_pvo
Сегодня, 13:58
    Vitaly_pvo
    -1
    Сегодня, 13:58
    Неужели так трудно просто застраховать эти объекты в Турции или там куда этот газ идет. Пусть иностранные потребители сами оплачивают охрану и восстановление.
  tralflot1832
Сегодня, 13:59
    tralflot1832
    +4
    Сегодня, 13:59
    Зеленский хочет с турком поругаться ,мало помощи осман оказывает ?Или хочет через турков достать словаков с венграми.Еврейчик злопамятный оказывается .Морем не получается .
    oleg-nekrasov-19
Сегодня, 14:14
      oleg-nekrasov-19
      +2
      Сегодня, 14:14
      конечно хочет достать венгров в первую очередь , это очевидно
  kriten
Сегодня, 14:00
    kriten
    +7
    Сегодня, 14:00
    Такое ведение СВО (как полу гуманитарной операции) позволяет Киеву увеличивать наносимый ущерб почти ежедневно. И видимо так и будет, пока главнокомандующим остается нерешительный человек, для которого жизни фашистов возглавляющих киевский режим - неприкосновенны. Не позволяет он и трогать институты системы управления фашистского государства, как например финансовые и т.п. В 1812г. императором был Александр 1, который был слаб как главнокомандующий. Но он нашел в себе силы назначить Главнокомандующим Кутузова и победил.
  tralflot1832
Сегодня, 14:12
    tralflot1832
    +3
    Сегодня, 14:12
    Гутерреш занят он с ЕС сегодня Ормуз разблокирует . laughing
  tralflot1832
Сегодня, 14:14
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 14:14
    Или ПВО у нас хорошее в этом районе ,или БПЛА у 404 из " говна и палок ". wassat
  Борис Сергеев
Сегодня, 14:18
    Борис Сергеев
    +1
    Сегодня, 14:18
    "Бездумные" атаки ВСУ на газопомпрессорные станции РФ, когда "мировой энергорынок разбалансирован" (Песков). Так вы, Песков, молиться на ВСУ должны, не так ли?
  Fangaro
Сегодня, 14:21
    Fangaro
    +1
    Сегодня, 14:21
    Есть ли в политике такое правило, что верхний эшелон власти одной страны всегда жив, пока не атаковал верхний эшелон власти другой страны? Вне зависимости от того, сколько внизу бездыханных.
  al3x
Сегодня, 14:28
    al3x
    +1
    Сегодня, 14:28
    Кто бы мог подумать. Подобный сценарий явно не вписывался в планы в 2022 году.
    частное лицо
Сегодня, 15:35
      частное лицо
      0
      Сегодня, 15:35
      А как же пресловутое: "Всё идёт по плану!" Но видать планы то каждый день переписываются.
      al3x
Сегодня, 15:42
        al3x
        0
        Сегодня, 15:42
        Признать обратное, значит поставить на себе крест. Да и гордыня не позволяет.
  тоже-врач
Сегодня, 14:31
    тоже-врач
    0
    Сегодня, 14:31
    Амеры огораживают свои колонии от товаров извне.
  15. Висенте
    Висенте
    -1
    Сегодня, 14:37
    В США строятся 2 завода по производству СПГ.Вскоре Америка спасёт Европу-за их счёт.Цена будет оптимальной с учётом выноса инфраструктуры газа на БВ.Наёмные ВСУ по ходу выполняют тот-же заказ, вернее пытаются...
    Борис Сергеев
Сегодня, 14:48
      Борис Сергеев
      +2
      Сегодня, 14:48
      К слову, США больше всех и способствовали "разбалансированности на мировом энергорынке". Песков об этом постеснялся сказать.
      1. Висенте
        Висенте
        -2
        Сегодня, 14:54
        выходит от войнушки на БВ Америка кое что выиграет, ЕС проиграет, их накажут за отказ участвовать в военной авантюре...
  16. Александр Х Звание
    Александр Х
    0
    Сегодня, 14:52
    Ну и что надо будет делать?
  Kotofeich
Сегодня, 15:37
    Kotofeich
    0
    Сегодня, 15:37
    "... они способствуют еще большей дестабилизации обстановки в мире. "
    Да, чихать они хотели на вашу дестабилизацию
  18. Дмитрий Смирнов_2
    Дмитрий Смирнов_2
    0
    Сегодня, 16:07
    А почему экспортируют в Турцию у нас в стране бензин только дорожает для народа